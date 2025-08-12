Fiul fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, lucrează pentru un gigant militar rus

Fiul fostului președinte rus Dmitri Medvedev, Ilia Medvedev, a obținut un loc de muncă la o filială a Rostec, conglomeratul industrial de stat care produce multe dintre armele folosite de Moscova în războiul împotriva Ucrainei, a descoperit unitatea de investigații a RFE/RL, Systema.

În 2016, înainte de absolvirea uneia dintre cele mai prestigioase universități din Moscova, Ilia Medvedev a declarat într-un interviu pentru tabloidul rusesc MK că nu ar dori să lucreze pentru o mare companie de stat.

Cu toate acestea, exact asta face acum. Din octombrie 2022, Ilia Medvedev, care a împlinit 30 de ani în această lună, este consilier al directorului secțiunii Dezvoltarea Afacerilor la compania Rostec.

El este implicat în investiții și gestionarea activelor și primește un salariu lunar de 270.000 de ruble (aproximativ 3.400 de dolari), conform datelor scurse de la Serviciul Fiscal Federal, analizate de Systema.

Vladimir Putin l-a ajutat pe Dmitri Medvedev să devină președinte între 2008 și 2012, permițându-i astfel lui, lui Putin, să evite limita constituțională de două mandate consecutive la Kremlin. Putin a revenit la președinție în 2012 și, în 2020, și a promovat un amendament la Constituție care îi permite să rămână potențial în funcție până în 2036.

Ca președinte, Medvedev s-a prezentat ca un relativ liberal și susținător al reformei democratice.

În prezent, Dmitri Medvedev e vicepreședinte al Consiliului de Securitate consultativ al lui Putin și președinte al partidului de guvernământ Rusia Unită, fiind un susținător fervent al războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

El folosește frecvent rețelele sociale pentru a lansa o retorică virulentă și amenințări nucleare la adresa Occidentului.

Mulți copii adulți ai oficialilor de rang înalt din structurile de conducere ale lui Putin dețin locuri de muncă în companii de stat sau firme private cu legături guvernamentale ori au fost numiți în posturi guvernamentale.

Directorul Rostec, Serghei Cemezov, este apropiat de Putin încă din perioada în care amândoi erau ofițeri KGB sovietici în Germania de Est în anii 1980, când locuiau în același bloc din Dresda.

În primele luni ale lui Ilia Medvedev la RT-Dezvoltare de Afaceri, compania era condusă de Aleksandr Nazarov, cunoscut pentru legăturile de lungă durată pe care le are cu Cemezov.

Ilia Medvedev este singurul copil al lui Dmitri Medvedev și al Svetlanei Medvedeva.

Nu a existat niciun anunț public privind angajarea lui Ilia Medvedev la RT și nu există informații publice despre cum a obținut acest loc de muncă.

Ca prim-ministru între 2012 și 2020, Dmitri Medvedev a fost responsabil pentru legăturile cu Rostec, iar un fond de investiții asociat cu fostul președinte s-a declarat partener al Rostec.

În perioada 2015-2019, Ilia Medvedev a avut un loc de muncă la gigantul de internet VK, deși niciunul dintre angajații cu care a vorbit Systema nu a putut preciza ce anume făcea acolo: „Nu l-am văzut niciodată la lucru”, a declarat un fost manager.

Rostec deținea acțiuni la VK prin RT-Dezvoltarea Afacerilor, iar un alt acționar al VK la acea vreme era cunoscutul miliardar Alișer Usmanov.

În perioada 2019-2022, Ilia Medvedev a lucrat în divizia de investiții a Kriptonit, o companie IT care aparținea lui Usmanov la acea vreme.

În 2022, un reprezentant al lui Usmanov a negat că magnatul ar fi fost apropiat de familia Medvedev și a declarat că orice încercare de a lega cariera lui Ilia Medvedev de Usmanov este „părtinitoare”.

Rostec și RT-Dezvoltarea Afacerilor nu au răspuns la solicitările de comentarii pentru acest articol.

Dmitri Medvedev este președintele partidului Rusia Unită, unul dintre principalele instrumente ale controlului politic al lui Putin la nivel național, din 2012.

Fiul său s-a alăturat partidului la câteva luni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Ulterior, Ilia Medvedev a fost vizat de sancțiuni din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene.

În 2023, Rusia Unită a declarat că Ilia Medvedev a coordonat crearea unui site web numit „Sunt în Rusia” pentru locuitorii regiunilor ucrainene pe care Putin le revendică în mod neîntemeiat ca făcând parte din Rusia.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

