Fostul premier al Georgiei, Irakli Garibașvili, condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupție

În lipsa unei înțelegeri cu ancheta, Garibașvili risca o pedeapsă de la 9 la 12 ani cu închisoarea.

De asemenea, el a fost amendat cu 1 milion de lari - aproape 320 de mii de euro.

Potrivit avocatului fostului premier, Garibașvili a fost deja transferat într-un penitenciar.

Procesul împotriva fostului șef al guvernului georgian durează din octombrie 2025. Procurorul general, Georgi Gvarakdze, l-a acuzat pe Garibașvili că, în timp ce ocupa o funcție publică, „a desfășurat în secret diverse activități antreprenoriale”, obținând venituri ilegale în proporții deosebit de mari, și că a indicat date inexacte în declarațiile de avere și venituri.

Pe 17 octombrie 2025, în urma unei percheziții în apartamentul lui Garibașvili, ar fi fost descoperite 6,5 milioane de dolari americani, care au fost confiscate de anchetatori. Peste câteva zile, instanța a decis ca Garibașvili să fie eliberat pe o cauțiune în valoare de 1 milion de lari, garantată cu bunuri imobiliare. În plus, acestuia i s-a interzis să părăsească țara.

Considerat cândva drept o persoană foarte influentă, Irakli Garibașvili a condus de două ori cabinetul de miniștri de la Tbilisi - între anii 2013-2015 și 2021-2024. În aprilie 2024, Garibașvili a anunțat că se retrage din politică. El și-a motivat decizia prin dorința de a petrece mai mult timp cu familia.

De asemenea, Garibașvili a fost lider al partidului „Visul Georgian” și era unul din cei mai apropiați colaboratori ai miliardarului Bidzina Ivanișvili, cel care controlează formațiunea aflată la putere din 2012, potrivit Serviciului georgian al Europei Libere (RFE/RL).

În octombrie 2024, „Visul Georgian” a câștigat din nou alegerile parlamentare. Dar scrutinul a fost aspru criticat de observatorii internaționali și a stârnit ample proteste ale opoziției. La scurt timp, noul guvern de la Tbilisi a anunțat suspendarea negocierilor de aderare la UE.

De fapt, relațiile Georgiei cu Occidentul s-au tensionat de la invazia rusă în Ucraina, din 2022. Cândva una din cele mai prooccidentale foste republici sovietice, Georgia s-a apropiat de Rusia, adoptând măsuri aspre față de opoziție, ONG-uri și presa independentă.

Uniunea Europeană a sancționat mai mulți oficiali de la Tbilisi pentru represiunea împotriva protestatarilor și derapajele antidemocratice.

