Gh. Cojocaru: „Se confirmă că între Președinție și Guvern există diferențe de abordare în sfera politicii externe”

Istoricul şi comentatorul politic Gheorghe Cojocaru analizează ultimele evoluţii din domeniul politicii externe, referindu-se şi la şedinţa dedicată R. Moldova din Parlamentul European.



Gheorghe Cojocaru: „Faptul că situația din Republica Moldova a ajuns în atenția noului Parlament European este o dovadă că guvernarea PSRM-ACUM este și rămâne o preocupare pentru forurile europene, care și-ar dori ca autoritățile de la Chișinău să revină la statul de drept și normele democratice. Totodată, în urma dezbaterilor de la Bruxelles a devenit evident că în Parlamentul European Republica Moldova are prieteni, are susținători importanți, dar are și critici, sceptici sau oponenți în privința vocației sale europene.”

Europa Liberă: O voce distinctă în Parlamentul European a fost cea a lui Traian Băsescu, care a cerut o foaie clară de parcurs pentru Republica Moldova, adică o perspectivă certă, dacă nu de aderare, cel puțin de acceptare.

Gheorghe Cojocaru: „Da, dar, deocamdată cel puțin, vocea sa, importantă și oricât de puternică, fără vreun dubiu, nu are cum să producă efectul scontat. Pentru ca această perspectivă europeană pentru Republica Moldova să devină o realitate mai sunt necesare multe voci de acum încolo și nu numai în Parlamentul European, dar și în alte structuri europene, ca și în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Mai grav este că acasă, la Chișinău, de la cel mai înalt nivel politic răsună voci care contestă obiectivul european, ceea ce n-are cum spori șansele obținerii de către Republica Moldova a perspectivei de aderare europeană.”

​Europa Liberă: Bănuiesc că vă referiți la declarațiile recente ale președintelui Igor Dodon referitoare la politica externă?

Gheorghe Cojocaru: „Președintele Dodon, până nu demult partizan declarat al orientării eurasiatice, apoi, mai recent, adept al unei politici externe mai echilibrate între Est și Vest, a considerat necesar să tempereze zelul vicepremierului și ministrului de interne, Andrei Năstase, de a depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană la expirarea mandatului actualului executiv.

Președintele nu este dispus să anuleze Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, în realitate nici n-are puterea să comită o asemenea eroare, dar nici nu pledează pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ceea ce nu este rău, dacă nu se poate mai bine, mai ales ținând cont de faptul că un an-doi în urmă președintele Dodon plutea în tot largul curenților eurasiatici.”

Europa Liberă: Totuși, ca să cităm exact din declarația președintelui socialist: „...nu am spus că vom fi membri ai Uniunii Europene”.

Gheorghe Cojocaru: „Așa este, dar Igor Dodon nu a spus nici că nu vom fi membri ai Uniunii Europene. În fine, a spus cât a spus, dar se poate constata că președinția și Partidul Socialiștilor au făcut deja progrese la capitolul familiarizării cu obiectivul european și par să dea oarecare speranțe în acest sens și de acum încolo.”

​Europa Liberă: În cadrul recentei întâlniri cu cancelarul Merkel la Berlin, premierul Maia Sandu a vorbit despre nevoia de a schimba din interior Republica Moldova și am să citez: „...pentru a fi acceptați în Uniunea Europeană drept un membru de încredere și cu instituții democratice funcționale”.

Gheorghe Cojocaru: „Da, se confirmă astfel că între Președinție și Guvern există diferențe de abordare în sfera politicii externe, diferențe neantagonice, dar care încep să iasă la iveală. Se remarcăm totuși că nu socialiștii, ci președintele Dodon este cel care ar fi tentat să pună piciorul în pragul actualei coabitări la guvernare. Mai ales că - la o lună de la preluarea mandatului de prim-ministru - Maia Sandu a reușit să fie primită la Berlin, în timp ce președintele Dodon - la doi ani și jumătate de mandat - este primit în ospeție la Gazprom.”