Igor Boțan: „20 la sută dintre primari sunt femei și această cifră reflectă cultura noastră politică”

Igor Boțan: „Părerea mea este că a crescut semnificativ calitatea programelor electorale și a ofertelor. Și acest lucru este îmbucurător. Principalul mesaj este confortul chișinăuienilor și acest mesaj transpare foarte clar, în special în programele electorale ale candidaților care sunt specialiști în domeniul urbanismului.”

Europa Liberă: Sunt ei realiști? Pentru că, de exemplu, lichidarea mirosului care deranjează toată lumea nu-i treabă de un mandat de primar și nici cu un buget al primăriei. Asemenea subiecte cum le poate soluționa un candidat care are vrabia pe gard?

Igor Boțan: „Majoritatea candidaților pretind că au viziune. Deci, viziunea cuprinde o perioadă, hai să spunem așa, mai îndelungată și acest lucru contează. Dar dacă ne referim la lucruri concrete care pot fi realizate, atunci putem menționa candidatul Dorin Chirtoacă, care spune foarte clar: „Mai am nevoie de un mandat, ca să-mi termin proiectele, deci proiectele pe care le-am început iată că dau rezultate”. Și Dorin Chirtoacă are, probabil, cel mai scurt program electoral, pare a fi realist, tocmai pentru că Dorin Chirtoacă are această experiență a trei mandate – este adevărat că ultimul întrerupt – fără pretenția unei viziuni globale asupra dezvoltării municipalității, cum au, de exemplu, alți candidați.

De exemplu, Ion Ceban, care ne-am convins cu toții că în ultima vreme a devenit un expert în domeniul urbanisticii, are studii la Paris, Londra și Moscova în domeniul respectiv și are un program foarte dezvoltat, sau dl Victor Chironda, care s-a manifestat în spațiul public prin cunoașterea problemelor orașului și ne prezintă un program electoral foarte bine pus la punct. Se vede că omul chiar înțelege ce este de făcut în această urbe.”

Europa Liberă: De aici rezultă două întrebări. Nu am auzit nici un candidat să spună: „Am de gând să vă întreb pe dvs., chișinăuieni, care este lista de priorități”, de parcă un viitor primar ar ști mai bine să aleagă el prioritățile. Și doi: mulți candidați, dar în special Dorin Chirtoacă de câte ori și-a prezentat bilanțul, a prezentat lucrurile așa de parcă a făcut un cadou, de parcă nici nu trebuia să facă lucrurile pe care le-a făcut, de parcă astea sunt bonusuri oferite Chișinăului. Or, un primar asta trebuie să facă – să cheltuiască banii de la buget pentru confortul Chișinăului. Și în sensul acesta ne amintim de Ilan Șor, care prezintă lucrurile tocmai așa de parcă a scos banii din buzunarul lui să facă asfalt și parcuri.

Igor Boțan: „Este adevărat, totuși trebuie să menționăm că la prima întrebare pe care ați formulat-o Dvs. există răspuns în majoritatea programelor electorale ale celor 17 candidați, care spun că „da, pledăm pentru transparența procesului decizional; vom avea întâlniri cu alegătorii, cu cetățenii pentru a ne inspira de la ei, pentru a culege ideile lor și pentru a rezolva problemele cu care se confruntă”.



Al doilea lucru la care v-ați referit Dvs., este adevărat că dl Dorin Chirtoacă își pune în evidență experiența pe care o are. A venit la primărie un tânăr de 29 de ani și iată că în 10 ani, cât a fost la primărie, într-adevăr a rezolvat anumite probleme, dar aveți dreptate că este tocmai ceea ce trebuia să facă un primar. Și dacă a făcut aceste lucruri, bravo lui, dar au rămas o mulțime de probleme nesoluționate. Acum, Dorin sigur că înțelege foarte bine că nu poate invoca la nesfârșit lucrurile pe care le-a realizat, de aceea spune: „Mai am nevoie de un singur mandat pentru a duce la bun sfârșit aceste proiecte”...”

Europa Liberă: Dar eu mă refeream la abordare. Vedeți că nu-i păcatul lui Dorin Chirtoacă doar, exclusiv. Uneori, primarii – și nu doar de la Chișinău – dau senzația că ei sunt binefăcătorii. În realitate, ei sunt slujbașii năimiți de orășeni, de locuitorii unui sat, ai unui orășel și nu fac decât să repartizeze. Prin urmare, măiestria primarului în ce constă – a colecta sau a cheltui rațional sau dacă nu fură trebuie să se bucure alegătorii?

Igor Boțan: „Este adevărat ceea ce spuneți, dar revenim la competiția politică. Competiția politică presupune că fiecare candidat vrea să arate diferența dintre propunerile pe care le face el sau ea în comparație cu ceea ce propun contracandidații, de aceea avem acest efect la care vă referiți Dvs. Ne prezintă ceea ce au realizat, exact așa cum ați spus Dvs., ca un bonus, ca un cadou pe care ni l-au făcut nouă, alegătorilor, și nu ca o obligațiune pe care și-au asumat-o atunci când s-au înscris în campania electorală. Dar asta este logica luptei politice și aici nu le putem reproșa foarte mult.”



Europa Liberă: Eu vorbesc despre practicile existente, când banii publici sunt tocați nu tocmai rațional și când un candidat spune că „n-am să fur”, asta ca și cum trebuie să fie avantajat, or a nu fura mi se pare o normă. Să ne adresăm și la alegători. Sunt ei deja mai competenți ca altădată ca să și analizeze, să înghită sau nu promisiunile lansate de candidații la primării?

Igor Boțan: „Dacă vorbim de Chișinău, da, cred că chișinăuienii deja pot face diferența dintre candidații care fac promisiuni și nu au în spate nimic și cei care au deja experiență. Și acest lucru cred că îl înțelegem foarte bine. În alte primării, cred că lucrurile de asemenea stau mai mult pozitiv decât negativ, pentru că vedem din sondajele de opinie că între 40 și 60 la sută din concetățenii noștri au încredere în primărie și primăria este singura instituție publică care se bucură de un astfel de suport. Cel mai mare suport, de fapt. Guvernul și Parlamentul cedează în fața primăriilor cu o diferență de 20, chiar 30 de procente, nemaivorbind de partidele politice care sunt principalii agenți electorali și la locale...”

Europa Liberă: Deci, preotul și primarul... Acestea-s două instituții care merg mână în mână?

Igor Boțan: „Da, preotul și primarul. Și toată lumea înțelege că, dacă ar exista un tandem puternic între preot și primar în localități, plus intelectualitatea de la sate, lucrurile ar merge mult-mult mai bine...”

Europa Liberă: Profilul candidaților când va fi analizat? Sau profilul primarilor cum s-a schimbat – au întinerit primarii, sunt mai apolitici?

Igor Boțan: „Din păcate, nu putem spune că primarii au întinerit. Știm iarăși din statistici că cel puțin 60 la sută din primari se realeg, deci sunt oameni care au experiență. Și de asemenea știm că primarii au acest păcat de a migra din punct de vedere politic pentru...”

Europa Liberă: ...fiind forțați, trebuie să recunoaștem, prin dosare sau prin condiționarea alocărilor.

Igor Boțan: „Da, trebuie să recunoaștem. Și aceste două cauze îi fac pe primari să migreze, dar majoritatea dintre ei totuși reușesc să soluționeze problemele comunităților, dacă sondajele arată că totuși oamenii au încredere în instituția primăriei.”

Europa Liberă: Femei sunt mai multe în această slujbă?

Igor Boțan: „Sunt aproximativ 20 la sută dintre femei primari în Republica Moldova și această cifră cred că reflectă, hai să spunem așa, cultura noastră politică.”

Europa Liberă: În cazul parlamentarelor este obligație să aibă 40 la sută pe liste. În cazul primarilor, cum poate fi deschisă poarta mai larg pentru femei?

Igor Boțan: „Nu poate fi deschisă mai larg poarta pentru femei, pentru că la alegerea primarului avem sistemul electoral majoritar. În primul rând, femeile, pentru ca să fie alese, trebuie să manifeste activism și să se înregistreze în calitate de candidați. Dacă vorbim de consiliile locale, atunci da, legea obligă partidele politice ca să asigure reprezentarea a cel puțin 40% de femei sau bărbați în organele elective. S-a făcut această modificare la legislația electorală care spune că în primii 10 candidați trebuie să fie, cel puțin, trei femei, numai că legislatorul a uitat că în majoritatea localităților avem câte 9 consilieri care sunt aleși. Deci, dacă ai 10 candidați, pui femeile la coadă, ai îndeplinit prevederile legii, iar în Consiliul local trec cei care acumulează câte 20-30%, oricum femeile...”

Europa Liberă: Și vorba aia: desculță și la bucătărie.

Igor Boțan: „Da, asta e. Deci, propunerea a fost foarte clară ca reprezentarea candidaților sau înscrierea candidaților în liste să fie uniformă, cât se poate de uniformă, fără aceste specificări – în primii 10, în primii 20 ș.a.m.d. –, pentru că situația devine derizorie când știm că nici un partid nu ia mai mult de 40%, înțelegem că este o situație care dă de bănuit că legislatorii au fost...”

Europa Liberă: S-a făcut a lehamite...

Igor Boțan: „Au fost șmecheri, da.”

Europa Liberă: Tinerii sunt mai activi ca altădată sau nu?



Igor Boțan: „Putem judeca doar după modificările aduse în luna august legislației electorale și celei privind partidele politice în care s-a introdus acest bonus de finanțare a partidelor, dacă sunt promovați tinerii. Deci, este un indicator care...”

Europa Liberă: Până la ce vârstă se consideră a fi tineri promovați?

Igor Boțan: „În Republica Moldova până la 35 de ani. Deci, cei care promovează tineri până la 35 de ani au un bonus de aproximativ 5% la finanțarea de la bugetul de stat și acest indicator arată că există problema și sperăm foarte mult că astfel de motivații îi vor face pe cei din conducerea partidelor politice să promoveze deopotrivă femeile, tinerii pentru a diversifica paleta reprezentanților la nivel local, pentru că acolo e școala care pregătește cadre de administrație, fie la nivel local, ulterior, la nivel național. Deci, cei care planifică bine, înțeleg cât de importantă este această diversificare a reprezentării.”

Europa Liberă: Cândva, Mihai Ghimpu propunea să fie întinerită și armata votanților, să li se atribuie cetățenilor dreptul de a vota de la 16 ani. Or, la locale chiar ar avea suficient discernământ un cetățean de 16 ani să decidă care e primarul ce îl reprezintă. Sau nu?

Igor Boțan: „Eu cred că această inițiativă a fost una bună ,care trebuia și trebuie salutată, dacă se revine la ea, dar așa cum ați specificat și Dvs., la nivel local, pentru că la alegerile parlamentare lucrurile devin mai complicate, trebuie ca acei care votează să aibă cunoștințe despre ce face un Parlament, cum rezolvă problemele țării și ale oamenilor...”

Europa Liberă: Ei, despre asta nici unii maturi nu prea pot să spună cu foarte multă certitudine.

Igor Boțan: „Da, este adevărat, numai că tendința globală este că calitatea studiilor, calitatea învățământului crește și noi nu trebuie să rămânem în urmă, trebuie să-i motivăm pe tineri să se implice, pentru că, dacă nu se implică ei, atunci se implică alții cu interese, și tinerii oricum rămân marginalizați.”

Europa Liberă: Dacă v-aș ruga să faceți un pronostic, v-ați încumeta să-mi spuneți dacă se rezolvă la Chișinău din primul tur?

Igor Boțan: „Eu nu cred că se rezolvă din primul tur. Sondajele de opinie și experiența anului trecut ne-au dat niște indicatori la ce ne putem aștepta. Putem spune care va fi și ordinea candidaților în urma primului tur de scrutin, dar eu cred că va fi al doilea tur de scrutin.”

Europa Liberă: Deci să ne rugăm ca după turul doi să nu existe o judecătoare care să anuleze rezultatele?



Igor Boțan: „Da, am trecut și prin astfel de încercări și iată...”

Europa Liberă: S-a dus vestea ca de popă tuns, vorba moldoveanului...

Igor Boțan: „Da. Și mai interesant a fost când i s-a recunoscut mandatul celui care a câștigat cu două săptămâni înainte de expirarea mandatului...”

Europa Liberă: Dar cum se simte judecătoarea Berdilo acum când s-a anulat decizia dânsei?

Igor Boțan: „Probabil, ea are o justificare, pentru că altminteri nu ar putea trăi…”

Europa Liberă: Așa i-a spus conștiința?

Igor Boțan: „Da, așa i-a spus conștiința și ea poate spune: „A greși este uman”. Probabil așa se consolează, dar a contribuit, iată, la debarcarea Partidului Democrat de la putere și ar putea…”

Europa Liberă: Oare?

Igor Boțan: „Eu cred că da, pentru că, din câte…”

Europa Liberă: A catalizat mișcarea de protest în felul acesta?

Igor Boțan: „Nu, nu, nu... Atitudinea partenerilor de dezvoltare, pentru că discuțiile cu diplomații străini, cu experții de la Bruxelles spun foarte clar că asta a fost punctul de cotitură.

Însuși dl Vlad Plahotniuc, care era lider al Partidului Democrat, spunea că el este coordonatorul guvernării și îi convingea pe toți că nimic nu se face fără știrea și accepția domniei sale, deci…”

Europa Liberă: Deci, s-a făcut un calcul greșit atunci când i s-a trecut drumul lui Năstase?

Igor Boțan: „Eu cred că toată lumea a înțeles că dl Plahotniuc a transformat politica în business și folosește metodele din business pentru rezolvarea problemelor de ordin politic.”

Europa Liberă: De ce atunci i s-a părut convenabil ca Năstase să nu ajungă la primărie?

Igor Boțan: „Pentru a arăta cât de puternic și influent este și metodele pe care le folosește pentru a-i descuraja pe alții, pentru că toate aceste lucruri s-au întâmplat în preajma alegerilor parlamentare, care erau foarte importante pentru Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Deci, ulciorul s-a dus la apă de două ori și a treia oară a crăpat?

Igor Boțan: „Exact! Eu cred că este cel mai bun proverb care poate fi invocat în cazul democraților și metodelor pe care le-au folosit. Iar dna Berdilo în mod, hai să spunem așa, neașteptat și pentru domnia sa a devenit un catalizator pentru schimbarea opticii partenerilor noștri de dezvoltare care, până la urmă, în luna iunie i-au…”

Europa Liberă: Deci, răul cu binele lui?

Igor Boțan: „Da, răul cu binele lui și așa că, dacă ne îngrijorează soarta dnei Berdilo...”

Europa Liberă: Nu, deloc!

Igor Boțan: „...și sentimentele domniei sale după ce, iată, a fost recunoscut mandatul primarului ales în 2018, eu cred că ea își găsește o justificare – nevrând, a contribuit la debarcarea democraților de la guvernare.”