Igor Boțan: „Aceste alegeri au fost câștigate de coaliția de guvernare, care a primit o confirmare a mandatului”

Igor Boțan: „Principalele partide politice nu au temei să fie nemulțumite. Este un rezultat oarecum așteptat, dacă ne raportăm la ceea ce au prezis sondajele de opinie. Partidul Socialiștilor a primit un vot politic consistent, câștigând în 16 din cele 34 de unități administrative de nivelul doi, obținând majoritatea relativă în consiliile raionale, unde votul este politic. Pe de altă parte, Partidul Democrat se mândrește că a obținut cel mai consistent vot administrativ pentru primari. 192 de primari au fost aleși din partea Partidului Democrat chiar din primul tur de scrutin.”

Europa Liberă: Dl Filip a făcut cumva o medie și a zis că ca și cum îi revin partidului său 20 la sută din voturile alegătorilor.

Igor Boțan: „Dl Filip a făcut această estimare...”

Europa Liberă: ...punând într-o căciulă și consiliile, și primăriile. Nu?

Igor Boțan: „Sigur că aici trebuie să se facă o delimitare, pentru că votul pentru primari este un vot administrativ, oamenii aleg pragmatic, iar votul pentru consiliile raionale este unul pur politic. Dl Filip consideră că și votul politic este unul consistent, de aproximativ 20%.”

Europa Liberă: Cineva i-a dat o replică pe Facebook că e incorect să compari sate cu 10 locuitori cu raioane în care sunt mii de locuitori.

Igor Boțan: „Este adevărat. Totuși, dl Filip are dreptate atunci când vorbește despre votul administrativ și noi înțelegem ce are în vedere domnia sa. În ultimul an înainte de alegerile parlamentare, Partidul Democrat a dezvoltat un șir de proiecte, cum ar fi „Drumuri bune” ș.a., care au prins la cetățenii noștri din satele noastre părăsite.”

Europa Liberă: Dar dl Filip a comparat, de exemplu, localele din acest an cu precedentele locale, numai că între timp a avut mai mulți transfugi din alte partide. Prin urmare, ar fi corect să-și măsoare baremul obținut în locale cu vârful numeric al audienței în mediul primarilor, nu?

Igor Boțan: „Aveți absolută dreptate. Dl Filip ar trebui să facă o remarcă, spunând: „Da, la alegerile din 2015 am obținut 277 de funcții de primar, iar în această campanie electorală am participat cu 319 primari candidați din partea Partidului Democrat. Și atunci, întrebarea firească ar fi: „Dar cum au venit acești câteva zeci de primari în plus la Partidul Democrat”?”

Europa Liberă: Din dragoste pentru... Trei trandafiri.

Igor Boțan: „Sigur că din dragoste pentru trandafiri. Sigur că Partidul Democrat poate fi mulțumit cu acest rezultat administrativ, unul foarte consistent, așa că...”

Europa Liberă: Adică n-a fost un dezastru pe care îl prognozau unii?

Igor Boțan: „Nu, dar nu putea să fie un dezastru, pentru că există statisticile care spun că oamenii au încredere în primării, iar Partidul Democrat, chiar dacă a convertit cu sutele primarii, totuși i-au ales pe cei mai buni, care se bucură de încrederea cetățenilor. E o altă problemă de ce primarii au hotărât să devină transfugi.”

Europa Liberă: Cei care spuneau că este în mare pericol Partidul Democrat se refereau la faptul că Plahotniuc a evadat de pe...

Igor Boțan: „...corabie...”

Europa Liberă: ... puntea de căpitan, nu doar de pe corabie și stă dosarul puciului din iunie deasupra capului, mai au dosarele împroprietăririi nu tocmai curate. Lucrurile acestea au avut vreun efect sau nu?

Igor Boțan: „Sigur că au avut un efect, dar dl Filip, așa, foarte atent s-a referit la acest lucru de o manieră – cum să zic eu? – decentă, din punctul meu de vedere. Domnia sa a spus foarte clar că partidul a trecut printr-o criză și, iată, în pofida acestei crize, în pofida dosarelor la care vă referiți Dvs. și dosarelor care implică foștii lideri de vârf din Partidul Democrat, a avut loc congresul din 7 septembrie, avem primarii care au hotărât să rămână cu noi și iată acești primari care au hotărât să rămână cu noi acum ne bucură cu rezultate la aceste alegeri locale și ei la rândul lor se bucură de suportul cetățenilor.”

Europa Liberă: Deci, glonțul a trecut pe lângă urechea democraților? Haideți să ne întoarcem la guvernare. Spuneți că socialiștii, dar și ACUM au primit un vot de încredere din partea cetățenilor, ceea ce le permite lor să spună că puterea asta bicefală este aprobată în societate? Așa e?

70 la sută din cetățeni ca și cum ar consimți și susțin partidele care au format această coaliție nefirească...



Igor Boțan: „Cu certitudine așa este și putem spune că aproximativ, dacă nu greșesc, 70 la sută din cetățeni ca și cum ar consimți și susțin partidele care au format această coaliție nefirească. Este un mandat, de fapt, pentru această guvernare nefirească, care nu are niciun program pentru întregul mandat, dar oricum este un lucru pozitiv.”

Europa Liberă: Cum se întâmplă că în această unanimitate sunt oaze de păreri pe contrasens – oaza bălțeană, oaza orheiană? Cum s-a întâmplat că acolo există această atitudine „secesionistă” din punct de vedere politic?

Igor Boțan: „Cred că acest fenomen trebuie încă studiat din punct de vedere sociologic și din punctul de vedere al psihologiei sociale, pentru că noi știm de ce cetățenii din orașul Bălți și din alte 18 orașe acum patru ani de zile au votat pentru „Partidul Nostru” al lui Renato Usatîi. Renato Usatîi s-a dovedit a fi un politician talentat, care a mers la oameni să discute cu ei, știind probabil că de mai mulți ani de când Republica Moldova este stat suveran, nimeni dintre politicieni nu a avut curajul să meargă să discute cu oamenii și să încerce să rezolve niște probleme.”

Europa Liberă: El a fost inventatorul, de fapt, al „Edelweiss”-ului și al pachetelor nominale.

Igor Boțan: „Absolut! Și al concertelor cu stele de prima mărime din spațiul CSI...”

Europa Liberă: Și a început cu monumentul lui Vîsoțki...

Igor Boțan: „Exact! Dl Renato Usatîi a fost premergătorul, după care dl Plahotniuc și dl Șor au folosit metodele pe care le-a testat primul Renato Usatîi și a demonstrat că aceste metode prind la cetățenii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Unii spun că acesta-i un fel de feudalism politic, că faci dependent alegătorul de un tain, literalmente.

Igor Boțan: „Este adevărat și împărtășesc acest punct de vedere. Ceea ce se întâmplă este un indicator că ceva nu e în regulă cu societatea noastră, dacă oamenii noștri se prind la astfel de cadouri cum au fost cele din partea dlui Șor, din partea dlui Plahotniuc, altor fundații de caritate.”

Europa Liberă: Usatîi credea că o să fie grațiat. Atunci când a intrat cu alaiul în Republica Moldova, făcând aluzie la relația specială cu Kremlinul, el voia să devină partener informal la guvernare și, dacă n-a fost solicitat, pare să dezgolească sabia sau iataganul. Pornește o luptă acum de pe poziția de primar de Bălți cu guvernarea de la Chișinău?

Igor Boțan: „În special cu Partidul Socialiștilor. Nu ascunde acest lucru...”

Europa Liberă: De ce anume cu socialiștii?

Igor Boțan: „Pentru că dl Usatîi consideră că i-a făcut o favoare dlui Dodon în 2016, chiar a povestit detalii cum dl Dodon l-a vizitat la Moscova, i-a cerut suportul în alegeri, iar după ce a primit acest suport, dl Usatîi consideră că dl Dodon i-a întors spatele și chiar l-a săpat pe la spate. Cel puțin, dl Usatîi acum pretinde că această campanie în presa rusească este aranjată de dl Dodon și faptul că cetățenii din nordul republicii îl susțin pe dl Usatîi chiar desființează acest mit despre geopolitică în alegerile locale.”

Europa Liberă: Cineva îmi spunea că, dacă ar fi să comparăm ceea ce a făcut Șor la Orhei și ceea ce a promis Usatîi la Bălți sunt lucruri total diferite.

Igor Boțan: „Sunt diferite, dar metodele sunt cam aceleași, adică se intră sub pielea cetățeanului, se fac promisiuni...”

Europa Liberă: Dar la Bălți nu sunt străzile și Bălți-Land?

Să ni se explice ce talente deosebite are dl Șor pe care nu le au alți aproape 900 de primari din Republica Moldova...



Igor Boțan: „Da, pentru că dl Usatîi nu a avut resursele dlui Șor, iar dl Șor până în prezent nu deschide informația de unde ia banii și cum folosește acești bani. Deci sunt lucruri care vor trebui să iasă la suprafață, ca să ni se explice ce talente deosebite are dl Șor pe care nu le au alți aproape 900 de primari din Republica Moldova. De unde?...”

Europa Liberă: Dar Taraclia de unde și până unde?

Igor Boțan: „Nu doar Taraclia și...”

Europa Liberă: Șor zice că acolo-i următoarea oază și Nice a Moldovei.

Igor Boțan: „Da, da, aveam Monaco, acum avem Nice... Toate aceste lucruri trebuie investigate, pentru ca toată lumea să înțeleagă de unde vin acești bani, de ce dl Șor are acces la niște bani despre care toți ceilalți nu știu de unde se iau și în ce mod pot fi obținuți. Poate dl Șor face un live și le explică tuturor primarilor de unde se iau banii. Și atunci să vedem dacă acești bani – hai să spunem așa – vin într-o albie legală și pot fi folosiți fără a împovăra pe viitor comunitatea.”

Europa Liberă: Ortacii lui spun că au reușit să colecteze de n ori mai multe impozite.

Igor Boțan: „Atunci trebuie să deschidă parantezele și să spună cum se fac aceste lucruri. Dacă mediul de afaceri din Orhei, de exemplu, se simte bine mersi, dacă sunt aceste resurse, sigur dl Plahotniuc și Partidul Democrat puteau face un model din Orhei și puteau să-l răspândească asupra întregii țări. Or, acest lucru nu a fost făcut.”

Europa Liberă: Dacă vă întreabă cineva din exterior, cine a câștigat alegerile locale din Chișinău, cum i-ați răspunde? Cine a câștigat alegerile locale din Moldova, puteți da un tablou simplificat sau un clasament?

Aceste alegeri reprezintă și un semnal pozitiv pentru opoziție...



Igor Boțan: „Da, sigur, pot spune că, în primul rând, aceste alegeri au fost câștigate de guvernare, de coaliția de guvernare și care a primit o confirmare a mandatului pentru a continua, deci ceea ce și-au pus în gând. În al doilea rând, aceste alegeri reprezintă și un semnal pozitiv pentru opoziție. Partidul Democrat sper mult să se revigoreze după aceste alegeri, pentru că, orice s-ar spune, avem nevoie de o opoziție cu caracter. Și Partidul Democrat trebuie să se izbăvească de alte figuri politice, care sunt iritante. Și sigur că un învingător este Blocul ACUM, formațiune care anterior nu a participat la alegeri locale, deci vine pe un teren absolut necunoscut, a trebuit să identifice echipe de candidați și cred că acest exercițiu a fost cel mai dificil, pentru că nu aveau structurile pe care le aveau, de exemplu, democrații sau Partidul „Șor”.

Apropo, Partidul Socialiștilor, de asemenea, a trebuit pentru prima oară în aceste alegeri să-și fortifice echipele administrative, a avut branșe teritoriale partinice, dar nu a fost înrădăcinat adânc în administrația publică locală, pentru că alegerile din 2015 au fost ratate de Partidul Socialiștilor. Răspunzând la întrebarea pe care ați formulat-o Dvs., aș recurge la statistici și aș spune: da, dacă Partidul Socialiștilor a câștigat 16, cu majoritate relativă, 16 unități administrativ-teritoriale de nivelul doi din 34, atunci Blocul ACUM a câștigat zece, iar Partidul Democrat șase, partidul lui Renato Usatîi și Partidul „Șor” câte o unitate administrativ-teritorială. Și aceste cifre sunt extrem de relevante.”

Europa Liberă: Dacă spuneți că guvernarea a câștigat, ce mai contează dar cine o să fie primar la Chișinău?

Igor Boțan: „Contează, pentru că oricum această coaliție este și rămâne a fi una nefirească. În această coaliție încă există discuții, neîncredere, e multă neîncredere în privința reformei justiției și cred că aceste lucruri trebuie depășite, pentru că altminteri este absurdă această coaliție, dacă nu se face ordine în justiție, după care să decidă politicienii cum e mai bine.”

Europa Liberă: Adică pentru eventualul divorț trebuie să fie pregătit un testament clar?

Igor Boțan: „Dar nu înainte de a pune punct final în investigarea privind furtul miliardului, concesionarea aeroportului și concesionarea Băncii de Economii plus…”

Europa Liberă: Fotoliul de primar va fi un as în plus? Cel care va avea fotoliul de primar va fi de acum încolo mai important?

E important să fie menținută coaliția la nivel național pentru a soluționa problemele care au fost anunțate...



Igor Boțan: „Sigur că Primăria Chișinău este o bijuterie în orice coroană a oricărui partid politic, dar e important să fie menținută coaliția la nivel național pentru a soluționa problemele care au fost anunțate, după care liderii politici să decidă dacă are sens să fie prelungită această colaborare dintre aceste partide sau să se meargă la alegeri anticipate.”

Europa Liberă: Ce s-a întâmplat cu diaspora? De ce acest activism scăzut?

Igor Boțan: „Dar care a fost miza acestor alegeri? Deci, a fost o greșeală a Partidului Democrat trecerea la acest sistem mixt. Înțelegem de ce a făcut-o Partidul Democrat…”

Europa Liberă: Adică ce?

Igor Boțan: „Înțelegem că a vrut să folosească instrumentele administrative, lucru care s-a profilat foarte clar în alegerile parlamentare, dar iată consecințele sunt că trebuie să organizăm astfel de alegeri, care în anumite circumstanțe nu au miză. Care a fost miza?”

Europa Liberă: Ca și în Transnistria, da?

Igor Boțan: „Ca și în Transnistria, nu a existat miză. Aceste alegeri nu schimbă configurația.”

Europa Liberă: Adică, intriga?

Igor Boțan: „Nu schimbă configurația din Parlament. Am văzut mai mult decât atât și aici chiar Partidul Democrat merită vot de blam. Două figuri proeminente ale Partidului Democrat, foștii primari din Căușeni și din Hâncești, au făcut declarații publice precum că, dacă partidul nu e la guvernare – nu au ce căuta în Parlament, se întorc la primării. Prin asta ei developează care a fost scopul Partidului Democrat – să se mențină cu orice preț la guvernare, să-i aducă pe cei cu resurse administrative din tot teritoriul în Parlament și să elibereze locuri pentru alte persoane.”

Europa Liberă: Dar democrații au câștigat un mandat într-o circumscripție.

Igor Boțan: „Au câștigat un mandat în circumscripția în care nu puteau să nu câștige, pentru că…”

Europa Liberă: În Nisporeni.

Igor Boțan: „…pentru că inerția comportamentului electoral este una foarte mare. Și acolo unde Vlad Plahotniuc a obținut 70% e lesne să ne așteptăm că cel care a condus raionul Nisporeni poate învinge cu o majoritate absolută sau chiar era suficientă o majoritate relativă.”