Igor Boțan: „Este bine că unioniștii trag concluzii din greșelile care s-au făcut”

Partidul Unităţii Naţionale (PUN) şi-a ales sâmbătă un nou preşedinte, în cadrul congresului extraordinar al formațiunii. Este vorba despre deputatul neafiliat Octavian Ţîcu, care a ajuns în Parlament pe lista Blocului „ACUM”. Anatol Şalaru, care până acum a condus Partidul Unităţii Naţionale, a fost ales în funcţia de secretar general al PUN și președintele de onoare al partidului este fostul președinte al României, Traian Băsescu. Vasile Botnaru a discutat subiectul cu analistul politic și activist civic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.





Europa Liberă: Partidul Socialiștilor ar trebui să se simtă în pericol după apariția noului partid, care se declară apărător al majorității?

Igor Boțan: „Nu cred că Partidul Socialiștilor s-ar simți în pericol după ce a fost lansat Congresul Civic, pentru că acest proiect este la această etapă un proiect al unor intelectuali, care doresc ca dezbaterea publică să fie una cu nerv, hai să-i spunem așa.”

Europa Liberă: Dar populația nu cred că are nevoie de „conștientizarea intelectuală a realității”, citat din programul acestei formațiuni. Populația se ia după un kilogram de orez și două kilograme de făină, lucru remarcat chiar de analiștii din partid care au prezentat o radiografie a realității. Și atunci, pe ce contează?

Igor Boțan: „Este adevărat, numai că acest grup de inițiativă, care, din câte am auzit cu toții, a muncit aproape o jumătate de an pentru a colecta semnăturile, a identifica potențialii lideri regionali ai noii formațiuni, a descoperit că există un strat destul de semnificativ de cetățeni care își doresc totuși lucrurile în viața politică din Republica Moldova să fie fundamentate pe niște criterii foarte, foarte clare, bine definite, cu oameni care nu sunt implicați în tot felul de afaceri. Mai pe scurt, am putea spune că vor ca activitatea politică să fie delimitată de activitatea grupurilor de interese.”

Europa Liberă: Sună foarte bine, dar se întâmplă în viață altfel. Există câteva partide care trag sforile și plătesc simpatiile.

Igor Boțan: „Tocmai de aceea spuneam că, deocamdată, Partidul Socialiștilor nu ar trebui să se simtă în pericol până când nu vedem care sunt instrumentele pe care le folosește acest Congres Civic pentru a atrage de partea sa un segment de populație cu viziuni de stânga, care ar putea să pună în pericol dominația Partidului Socialiștilor pe acest segment. Sigur că există – trebuie să recunoaștem acest lucru –, există oportunități pentru Congresul Civic, pentru că ne-am convins cu toții că Partidul Socialiștilor nici pe departe nu este un partid dominant, că pozițiile acestui partid au fost șubrezite, în special în nordul țării, unde nu a putut să aibă o victorie foarte clară la alegerile locale din luna noiembrie. De aceea vedem că segmente relativ largi de cetățeni sunt în căutarea unor forțe politice care ar putea să-i reprezinte.”



Europa Liberă: La proximele alegeri credeți că deja vor fi niște concurenți serioși?

Igor Boțan: „Eu cred că această formațiune are potențial, și așa cum spuneam, principalul lor potențial este cel intelectual și abundența de idei care ar putea fi lansate în spațiul public pentru a fi discutate și ceea ce-și propun ei: o formulă nouă de comunicare cu cetățenii - nu venim noi să vă facem, avem idei, avem potențial, puneți umărul și haideți să încercăm cu eforturi comune să facem în țara noastră ca lucrurile să meargă într-o albie a normalității, a dezvoltării.”

Europa Liberă: Am văzut că au un plan de acțiuni propus pentru discuții naționale.

Igor Boțan: „Și această abordare este oarecum nouă.”

Europa Liberă: O altă temă pe care vreau s-o discutăm astăzi. Traian Băsescu a zis: „Basta! Nu mai accept fragmentarea bazinului unionist!”. Înseamnă asta că va fi o forță de temut segmentul unionist?

Igor Boțan: „Și aici lucrurile rămân incerte, pentru că dl președinte Traian Băsescu este practician. Doi ani de zile de susținere a PUN-ului, a Partidului Unității Naționale, au arătat că chiar la Chișinău această formațiune nu poate depăși pragul de 5%, o pătrime din partidele înregistrate în Republica Moldova pledează în favoarea ideii unioniste, ar fi normal...”

Europa Liberă: Dar la Chișinău au pierdut.

Igor Boțan: „Trebuie să menționăm că la Chișinău au cel mai bun scor.”



Europa Liberă: Dacă s-ar uni, ar putea concura serios cu dreapta proeuropeană?

Igor Boțan: „Sunt convins că da. Și acest lucru l-a demonstrat Partidul Liberal atunci când în prim-plan a ieșit Dorin Chirtoacă în 2007 și am văzut că în 2009 Partidul Liberal a fost în stare să acumuleze 15% din voturile cetățenilor. Deci, acest potențial nu doar că s-a conservat, el s-a mărit. Marea problemă este fragmentarea.”

Europa Liberă: Ce îl determină pe Traian Băsescu să creadă că acum e momentul?

Igor Boțan: „Așa cum spuneam, Traian Băsescu, după doi ani de zile de experiențe cu Partidul Unității Naționale, s-a convins că nu există altă soluție.”



Europa Liberă: E una să vrei și alta să ai premise reale. De ce acum, crede dânsul, că vor renunța liderii la fotoliile lor și vor delega, de exemplu, portofoliul de lider al mișcării unioniste lui Octavian Țîcu, proaspăt ales în fruntea PUN?

Igor Boțan: „Nu sunt convins că dl Traian Băsescu este optimist în ceea ce privește unificarea, dar, așa cum spuneam, este bine că unioniștii trag concluzii din greșelile care s-au făcut și, dacă fac o analiză a randamentului activității celor 11 partide politice, se impune concluzia că trebuie lăsate la o parte ambițiile și lucrurile trebuie aranjate de așa manieră încât toate aceste fragmente ale spectrului unionist să poată să conveargă într-un singur punct.”

Europa Liberă: Toate astea sunt doleanțe, dl Boțan, dar și PPCD a fost foarte unionist la o vreme. A luat niște mijloace din România, după aceea și-a văzut de treabă. De ce acum s-ar întâmpla altfel?

Igor Boțan: „Pentru că lucrurile sunt la suprafață. În 2007 a apărut o figură ca Dorin Chirtoacă, care a fost în stare să încurajeze cetățenii cu viziuni unioniste și să susțină Partidul Liberal. Acum, când Dorin Chirtoacă are în spate o experiență – pe alocuri tristă, pe alocuri cu anumite succese –, toată lumea înțelege că este vorba de identificarea unui lider capabil să devină un fel de flagman și care își dorește să facă acest efort și în afară de dorință mai are și suportul unui segment impunător de cetățeni.”

Europa Liberă: Simplu: se va întâmpla unificarea sau nu?

Avem deocamdată câțiva lideri politici care trebuie să se așeze la masă și să discute cine din ei poate prelua inițiativa...



Igor Boțan: „Eu cred că acest lucru este posibil, dar avem deocamdată câțiva lideri politici care trebuie să se așeze la masă și să discute cine din ei poate prelua inițiativa.”

Europa Liberă: Dacă înaintea alegerilor de la Chișinău n-au putut să facă asta, de ce ar face-o acum?

Igor Boțan: „Suntem în prag de alegeri prezidențiale, mai este un an de zile...”

Europa Liberă: Deci, prezidențialele sunt un stimulent suficient de convingător?

Igor Boțan: „Este un exercițiu pe care nu-l pot rata unioniștii. Și atunci, discuțiile din cadrul pregătirilor pentru aceste alegeri vor identifica, probabil, și liderul și vor contribui la recunoașterea acestui lider de cetățenii cu viziuni unioniste, care vor ca în sfârșit în țara noastră să apară un lider capabil să-i unească pe toți cei care împărtășesc acest ideal.”

Europa Liberă: Un Egor Jukov moldovenesc?

Igor Boțan: „...În Republica Moldova, totuși lucrurile sunt diferite față de cele din Federația Rusă.”

Europa Liberă: Ei, am zis și eu, păstrând proporțiile, așa...

Igor Boțan: „Da, păstrând proporțiile...”

Europa Liberă: Haideți să ne uităm în alt cotlon al politicii moldovenești – PLDM. La reuniunea de duminică au ajuns la concluzia că partidul a fost decimat de agenții străini, fiind nominalizați Ilan Șor și Vlad Plahotniuc. Cel puțin, în comunicat n-am văzut să se menționeze contribuția ex-premierului Filat la proasta reputație a PLDM. Analiza Dvs. ce spune despre cauzele declinului PLDM-ist?

Igor Boțan: „Analiza mea spune că acest declin este unul obiectiv. Dl Vlad Filat a greșit. E bine că acum poate să-și facă tot felul de idei cum să procedeze în continuare, am înțeles...”



Europa Liberă: În continuare merge la Orban...

Igor Boțan: „În continuare merge la Orban și am înțeles că vrea să facă consultanță politică. Deocamdată este foarte atent în declarații, pentru că nu-și dorește...”

Europa Liberă: Dar a merge la Orban, asta înseamnă să fii atent?

Igor Boțan: „Eu cred că merge la Orban pentru a încerca să-și restabilească cumva prestigiul pe care l-a pierdut după ce a fost reținut, arestat și după ce...”

Europa Liberă: Dar tocmai la Orban să meargă?

Igor Boțan: „Dar deocamdată nu-l invită nimeni altcineva. Totuși, dl Orban este prim-ministru al unei țări membre...”

Europa Liberă: Sigur că Angela Merkel n-o să-l invite, dar nici n-o să se uite foarte bine la faptul că merge că-și caute reabilitarea la Victor Orban.

Nu cred că dl Vlad Filat se gândește actualmente să revină pe orbita politicii interne...



Igor Boțan: „Dar eu nu cred că dl Vlad Filat se gândește actualmente să revină pe orbita politicii interne și a celei europene, internaționale. Ne amintim cu toții că a fost un premier apreciat și de dna Merkel, și de dl Komarovski...”

Europa Liberă: ...și de Joe Biden...

Igor Boțan: „...și Joe Biden, Barroso; Tusk i-a fost în ospeție. Toate aceste lucruri sunt deja istorie, iar acum cine îl invită, la acela merge. Și acest lucru este, așa cum ați menționat și Dvs., unul regretabil. Sper foarte mult că dl Vlad Filat înțelege ce prejudiciu a adus mișcării de integrare europeană a Republicii Moldova. Sigur că trebuie să lupte pentru dreptate, dar, vedem cu toții, este foarte atent, pentru că nu dorește să-și prejudicieze acest statut de persoană eliberată condiționat.”

Europa Liberă: Oricum, PLDM-ul promite reintrarea în forță pe scena politică. Ce premise îi determină pe ei să creadă că vor face concurență serioasă și trena asta politică nu-i va împiedica?

Igor Boțan: „Cu ajutorul lui Vlad Filat nu cred că vor face concurență cuiva. Mai degrabă Vlad Filat înțelege că nu mai poate contribui cu nimic la dezvoltarea Partidului Liberal Democrat.”

Europa Liberă: Dar unii spun pe șleau că este un talaghir...

Igor Boțan: „Împărtășesc acest punct de vedere, dar trebuie să menționăm că Partidul Liberal Democrat, în mod surprinzător, a obținut un rezultat foarte bun la alegerile locale recente, în special în nordul țării...”



Europa Liberă: Deci, să-i așteptăm și parlamentul viitor?

Igor Boțan: „Votul politic dat pentru Partidul Liberal Democrat a fost de aproximativ 25%, au toate șansele să devină o forță politică parlamentară, dar cel mai bun lucru pe care îl pot face liberal-democrații este să contribuie fie la unificarea forțelor proeuropene din țară, fie la unificarea celor complementare, unioniste, pentru că, de curând, PLDM s-a declarat forță politică unionistă. Deci, ar putea veni cu o valoare adăugată, pe un segment sau altul, segmente care sunt megieșe, iar Vlad Filat, mă rog, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, poate face un lucru bun clarificând și ajutându-ne pe noi să înțelegem ce s-a întâmplat totuși, care au fost schemele, care a fost rolul domniei sale, cine altcineva a fost implicat în furtul miliardului. Și dacă ar putea aduce și dovezi în acest sens, atunci ar face un serviciu societății noastre, fără a se mai implica în politică și fără a pretinde să dețină funcții publice sau de demnitate publică.”

Europa Liberă: Ultimul lucru pe ziua de astăzi. Ce atitudine are noua formulă de guvernare, parlamentară și de la executiv, față de Partidul „Șor”? Mie, cel puțin, nu-mi este clar: în continuare, tolerați, ținuți pe tușă pentru micro-operațiuni politice sau se va apuca justiția de această formațiune?

Igor Boțan: „Eu împărtășesc ideea că Partidul Socialiștilor ar dori să scape de Partidul „Șor”, care, prin magazinele sociale, a reușit să transforme un segment de cetățeni în clienți. Acești clienți pot fi recuperați eventual de Partidul Socialiștilor. De aceea, părerea mea este că Partidul Socialiștilor de guvernământ ar dori, mai degrabă, să scape de Partidul „Șor”.”



Europa Liberă: Se vede asta prin niște acțiuni? În timpul democraților, era clar că era micul soldățel de plumb necesar în războiul democraților împotriva adversarilor. De când au rămas fără ACUM și sprijiniți pe alocuri de democrați, s-a schimbat tactica, s-a schimbat atitudinea, ce semnale vedeți?

Igor Boțan: „Sigur că da, avem schimbări. Partidul Socialiștilor este totuși un partid cu oameni experimentați și ei înțeleg că un atac frontal împotriva Partidului „Șor” nu le-ar prinde bine. Pe de altă parte, vedem că CEC are pretenții față de Partidul „Șor”, care trebuie să întoarcă în bugetul public două milioane de lei pentru încălcarea legislației electorale...”

Europa Liberă: Partidul s-a indignat și a spus că este prost înțeles.

Igor Boțan: „Este adevărat, dar aceste presiuni făcute de o manieră care nu poate fi pusă la îndoială pentru că înțelegem toți că Partidul „Șor” și-a transformat partidul pe care îl controlează în clienți, iar clientelismul politic trebuie condamnat.”

Europa Liberă: Deci, bătaia vântului credeți că se schimbă?

Igor Boțan: „Sigur că da. Și cred că această formațiune este deocamdată singura care confiscă de la Partidul Socialiștilor un segment care i-ar putea ajuta pe socialiști să devină partidul dominant în R. Moldova.”

Europa Liberă: Pe măsură ce ne vom apropia de prezidențiale, vântul se va înteți?

Igor Boțan: „Cred că da, pentru că dl Igor Dodon trebuie să vină cu anumite rezultate pe segmentul protecției sociale, dar și pe segmentul combaterii corupției și al clientelismului politic.”