Liliana Palihovici: „Schimbarea trebuie să vină și cu atitudinea cetățeanului, trebuie să ne pese cine va fi ales”

Liliana Palihovici, fostă deputată și vicepreședintă a Legislativului, dar și fosta vicepreședintă PLDM, a inițiat acum un an Academia de Liderism pentru Femei „Women 4 Leadership”. Este un program de instruire care își propune să educe femei din diferite zone ale țării, interesate de politică și participare în procesele de luare a deciziilor. Femeile care participă în această academie învață cum să înțeleagă mai bine nevoile oamenilor, cum să convingă electoratul să voteze o femeie într-o funcție publică.

Europa Liberă: Ați abandonat politica în favoarea pregătirii celora care ar trebui să ajungă în funcții-cheie în Republica Moldova. De ce ați ales asta?

Liliana Palihovici: „Fiindcă mi-am dorit o calitate mai bună a politicului moldovenesc atât la nivel național, cât și la nivel local și consideram că pot fi mult mai eficientă, și activitatea mea poate avea un impact mai mare, dacă voi susține și voi încuraja femei care au pregătire necesară, au calitățile de a fi lidere și au dorința de a se implica în procesele decizionale. Nu regret că am făcut lucrul acesta și tare sper că acest efort pe care îl fac și investiția pe care încerc să o fac personal în oamenii din Republica Moldova, în special în femeile active, vor da rezultate. E clar că nu pot pretinde că rezultatul va fi mâine, dar dacă investești în calitatea omului care poate influența deciziile la nivel local, raional, național, atunci cu siguranță va fi și o schimbare a calității.”

Europa Liberă: Dar ce ne puteți spune despre acest contingent de doamne pe care le instruiți ca să ocupe eventuale funcții de consilieră, de primar, de deputată, de ministră?

M-a bucurat și faptul că avem participante care s-au întors de peste hotare...



Liliana Palihovici: „Atunci când am selectat participantele pentru programul din 2019, am rămas plăcut surprinsă de faptul că am avut multe femei dornice de a se implica în program și de fiecare dată când puneam întrebarea „de ce doriți să faceți lucrul acesta?”, ofereau răspunsuri clare, concrete că doresc să schimbe lucrurile, de fapt, în localitatea unde ele trăiesc. M-a bucurat și faptul că avem participante care s-au întors de peste hotare, nu le-a plăcut ce au văzut în satul lor și au zis: „Dar de ce eu nu aș putea să schimb lucrurile la mine în sat, așa cum am văzut în Italia?”.

Spre exemplu, una din participante a muncit mai mulți ani în Italia și acum îi urmăresc activitatea în localitate, văd că se pregătește de alegerile locale și chiar sper să câștige în localitate, fiindcă este o persoană care poate schimba lucrurile în bine, dar asta o poate face doar cu oamenii care trebuie să înțeleagă, de fapt, calitatea celor care vin în alegerile de toate felurile.”

Europa Liberă: E un paradox într-un fel că Dvs. le spuneți că „eu m-am retras, pentru că nu m-am identificat cu clasa politică sau cu cei care făceau politică, dar voi mergeți și schimbați situația”...

Liliana Palihovici: „O construim împreună, eu nu m-am dus în altă țară, să stau deoparte, deci împreună muncim și încercăm să facem această activitate.”

Europa Liberă: Din observațiile Dvs., ce schimbări trebuie făcute totuși?

Liliana Palihovici: „Trebuie mai multă responsabilitate a alesului local sau parlamentar și probabil că trebuie de început de la lucruri mărunte care stau la temelia schimbării. Schimbarea trebuie să vină totodată și cu atitudinea cetățeanului, tuturor trebuie să ne pese cine va fi ales în calitate de consilier sau în calitate de primar, ca mai apoi să nu stăm și să ne plângem pe la colțuri că, uite, au venit și nu apără interesul statului, dar apără interesul unui anumit grup. Ca să nu se întâmple astfel de lucruri, trebuie să fim cetățeni activi, să analizăm real promisiunile care ni se fac în campaniile electorale. E clar că, dacă un primar îți promite marea și sarea, trebuie să înțelegi, de fapt, are capacitatea financiară localitatea dvs. de a face schimbările pe care el le propune?

Activismul cetățeanului impune o altă calitate a alesului local...



Dacă nu le are, sunt eu gata în calitate de locuitor al acelei comunități să contribui și eu financiar la un proiect pe care îl va promova persoana pe care eu astăzi o susțin prin votul meu să fie aleasă în calitate de primar; să analizez, de fapt, și activitatea precedentă a acelei persoane care vine să candideze la funcția de primar sau primară, sau de consilier; să văd cât de mult s-a ținut de cuvânt în îndeplinirea promisiunilor sale în alte activități, nu neapărat în funcție publică, fiindcă acestea sunt niște trăsături pe care le observi mai mult atunci când este aleasă persoana în funcție publică și, nu în ultimul rând, de fapt, eu cred că activismul cetățeanului impune o altă calitate a alesului local.

Dacă cetățeanul permanent îl va atenționa pe cel care a fost ales: „Ați promis să faceți asta, ați zis că veți face primăria mai transparentă, că veți publica toate deciziile voastre, că ne veți anunța când veți discuta dacă dați pășunea cuiva sau n-o dați, dați iazul cuiva sau nu-l dați în arendă și în ce condiții”, atunci și aleșii se vor simți mai monitorizați de către cetățean și nu cred că-și vor permite atât de multe decizii care nu întotdeauna neapărat se potrivesc cu așteptările cetățenilor.”

Europa Liberă: Sondajele de opinie arată că e mare dezamăgirea și lumea vorbește că e foarte greu să recâștige încrederea, inclusiv în acel care ar putea să fie cel mai potrivit pentru locul potrivit. Ne referim la aceste funcții importante în stat de la administrația locală până la cea centrală, dar nu se vede deocamdată că cetățeanul ar arăta că recâștigă încrederea. De ce?

Liliana Palihovici: „Din păcate, încă continuă mesajele acestea de luptă pe baricade și care dezbină societatea. Dacă luăm la nivel de sat, totdeauna se găsesc două-trei grupuri care luptă și încearcă să împartă ceva, să împartă o sărăcie, nu altceva. De fapt, în campaniile electorale și după ele, mesajele trebuie să vină să consolideze societatea, să explice cetățeanului că, uite, eu pot să ajut să fim o comunitate unită și spui prin ce: prin faptul că am să fiu transparent, am să fiu corect, am să consult toate proiectele de decizie cu voi; la nivel de țară – la fel. De fiecare dată ne ocupă unii, ne ocupă al doilea, ne ocupă al treilea și oamenii, de fapt, au trăit în permanență cu frică, iată-iată ne ocupă cineva și lucrurile importante la care trebuie atrasă atenția atunci când construiești o societate democratică rămân pe din afară și deseori politicienii, pentru a acoperi unele eșecuri din politica internă, se acoperă cu mesaje geopolitice.

Trebuie să depunem efort să construim spațiul acesta ca unul în care să ne placă să trăim, în caz contrar, partidele, prin mesaje, dezbină...



Ar trebui clasa politică să se gândească mai mult la unitatea Republicii Moldova decât la luptele între partidele politice. Cetățeanul ce înțelege? Îl votez pe ăsta că continuă parcursul european, îl votez pe celălalt că mă ajută să vând merele, perele și nu știu ce în altă parte, și tot așa mai departe. Până la urmă, campania electorală trece și oamenii rămân cu problemele lor de fiecare zi și încă cu un gust amar că nu au dat votul corect. Deci, pentru asta partidele politice au o răspundere directă: să contribuie la consolidarea societății și nu la dezbinarea ei, indiferent ce naționalitate avem - suntem români, sunt ucraineni care s-au născut și trăiesc aici, sunt bulgari, găgăuzi, de fapt, toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să depunem efort, împreună, să construim spațiul acesta ca unul în care să ne placă să trăim, în caz contrar, partidele, prin mesaje, dezbină. Atunci când omul ajunge cu o problemă, fie la nivel local, raional, de fiecare dată se arată că, uite, de sus nu-i posibil, nu avem finanțare și rămâne omul cu problema lui. Deci, problema omului trebuie să devină problema celui care conduce la nivel local, raional sau național.”

Europa Liberă: Se credea că egalitatea de gen ar putea să echilibreze lucrurile și să aducă un suflu nou în politica moldovenească.

Liliana Palihovici: „Eu cred în continuare în asta.”

Europa Liberă: Și chiar credeți că partidele sunt atât de hotărâte să respecte ceea ce e scris în lege?

Liliana Palihovici: „Nu sunt atât de încrezută că partidele împărtășesc pe deplin această necesitate de a asigura o astfel de egalitate, fiindcă atunci când vii într-o campanie cu niște mesaje misogine adresate reprezentantului altui gen, atunci nu poți să pretinzi că îi împărtășești ideea egalității de șanse și echitatea între femei și bărbați. Subiectul trebuie conștientizat și el nu trebuie tratat ca un moft al femeilor, nu! Este ca o condiție obligatorie pentru o societate democratică pe care, practic, toate partidele din Moldova se declară că doresc să o construiască, să contribuie la construcția ei, deci, dacă așa o faceți, avem femei de calitate, avem femei care sunt bine instruite, care au experiență, trebuie să fie susținute și să aibă aceleași șanse de participare în aceste competiții cum le au și bărbații.”

Europa Liberă: Și totuși, femeile nu știu de ce și nu știu cum, dar ajung fie în coada listei, fie nu chiar printre primele.

Sper ca și democrația internă a partidelor politice să se schimbe și să fie alese femeile active...



Liliana Palihovici: „Deci, de asta și legea s-a modificat, impunându-se o condiție a plasării pe listele electorale. Sper ca și democrația internă a partidelor politice să se schimbe și să fie alese femeile active, competente pentru a fi în listă și pentru a fi corect plasate, pe locuri care le dau șansa să ajungă în procesul decizional.”

Europa Liberă: Dvs. instruiți aceste femei, le pregătiți, practic, ele spun că sunt gata să se implice și să răstoarne tot ce e în puterile lor numai să facă schimbarea, dar dacă la nivelul liderului de partid sau al câtorva fruntași ai formațiunii nu se acceptă lucrul acesta, care e sensul că Dvs. investiți timp și resurse și financiare, și umane, ca până la urmă activitatea Dvs. să nu aibă impactul pe care vi-l propuneți?

Liliana Palihovici: „Deci, de asta și vorbeam, de democrație internă… Chiar dacă nu ajung la aceste alegeri, să zicem să fie incluse, deși eu îmi doresc mult ca marea majoritate a femeilor care au participat în programele noastre să candideze în aceste alegeri locale - dar nu este o investiție în gol, fiindcă ele continuă activitatea lor. Ele sunt, de fapt, contabile, doctorițe, învățătoare, conducătoare de diferite instituții. Deci, tot ce învață ele poate fi aplicat în orișicare domeniu, atunci când vorbim de buna gestionare, planificare și implementare a activităților. Clar că noi le mai dăm și aspectul de administrare publică, care este foarte important și foarte necesar ca un ales local să cunoască ce trebuie să facă atunci când este ales și cum răspunde el în fața legii pentru neexecutarea obligațiunilor sale și, într-un fel sau în altul, impactul acestei investiții în femei apare…”



Europa Liberă: Credeți că actul guvernării, din observațiile Dvs., se îmbunătățește odată ce în fruntea a două instituții importante sunt femei în fruntea legislativului și a executivului?

Liliana Palihovici: „Eu mă bucur că avem două femei și un Guvern care are în jur de 60 la sută din membrii Guvernului sunt femei și sper că această schimbare va aduce și calitatea pe care o așteaptă cetățenii. Îmi vine destul de complicat acum la doar, iată, aproape trei luni…”

Europa Liberă: 100 de zile, iată, se împlinesc de când…

Liliana Palihovici: „…de guvernare să spun despre impactul major.”



Europa Liberă: Dar, în general, dacă ar fi să dați o notă la 100 de zile de când s-a schimbat puterea, ce notă ați pune?

Liliana Palihovici: „N-o să aplic note conform punctajului care se dă la școală. Sper ca guvernarea să reușească să promoveze acțiuni și mesaje care să consolideze și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să facă cetățenii încrezuți în faptul că cei care guvernează contribuie direct în fiecare zi la schimbarea calității vieții lor și că, într-adevăr, salariile se măresc și ele vor schimba calitatea vieții în familie și că investițiile în infrastructură vor continua, și că reformele promise se vor realiza până la sfârșit și eu le doresc succes și tare vreau ca rezultatele pe care, nu la 100 de zile, fiindcă trei luni este o perioadă scurtă pentru a spune că s-au făcut schimbări majore. Eu îmi doresc ca într-un an, un an jumătate, atunci când Guvernul va raporta ce a făcut – oamenii să poată să încuviințeze afirmativ din cap, să spună, da, asta s-a făcut, asta o simt și eu în casa mea.”

Europa Liberă: Veți continua să pregătiți femei pentru mica și marea politică?

Liliana Palihovici: „Da, acesta este planul și, indiferent de ciclicitatea alegerilor, eu sper să reușesc să investesc continuu în femei și, mai mult ca atât, planificăm să lucrăm și cu femeile care au fost alese în funcție, fiindcă, dacă vorbim de persoana aleasă în calitate de primar, ca rezultat a ceea ce avem în societate și bătălia aceasta continuă, ai un consiliu local foarte pestriț, care din diverse motive va încerca să-ți blocheze toate proiectele bune și trebuie să știi exact cum să vorbești cu fiecare componentă a consiliului, să nu-i pui să se lupte între ei și cu tine, dar să găsești…”

Europa Liberă: Să găsești ce-i unește și nu ceea ce-i dezbină.

Liliana Palihovici: „Exact. Să găsești modalitatea cum unești acest consiliu să susțină proiectele bune pentru comunitatea ta. Deci au nevoie și în continuare de susținere, mai mult ca atât, multe din ele nu au absolut nicio experiență de activitate în administrația publică și este nevoie de mai multă asistență și pe componenta legislației și acte normative, și procedură, și management în cadrul administrației publice. Deci, sperăm să avem o continuitate a acestei investiții și până a fi alese, și mai apoi, căci cu siguranță este nevoie de astfel de asistență.”