Igor Dodon: După alegeri trebuie să tragem linia, să vedem dacă mai putem merge împreună sau nu (VIDEO)

Ce va urma după 3 noiembrie: declansarea anticipatelor sau continuarea guvernării de coaliţie PSRM - ACUM? Cine ar vrea să-şi subordoneze Procuratura Generală după Plahotniuc? Ce şanse există pentru o reglementare politică a diferendului transnistrean în timpul apropiat? Sunt câteva dintre întrebările adresate preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în studioul de la Chişinău al Radio Europa Liberă.





Europa Liberă: Se împlinesc trei ani de când ați fost ales prin vot direct de către cetățeni, v-ați asumat acest mandat. În acești trei ani, despre Igor Dodon se vorbesc multe: că este un politician abil, că este un adevărat om de stat, dar există și voci care spun că Igor Dodon este trădător. Iată acest contrast izbitor despre ce vorbește?

Igor Dodon: „Așa-i soarta oamenilor politici. Sunt cei care sunt de acord, sunt alții care nu sunt de acord, important că în mare parte - în opinia mea și în opinia dacă să luăm în sondaje, din ceea ce măsurăm noi - sunt mai multe plusuri, adică mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt mulțumiți de mandatul președintelui actual și eu cred că lucrul acesta este bine. Noi pregătim un raport detaliat acum, pentru trei ani de activitate. Cel mai probabil, va fi prezentat pe 18, 19, săptămâna ceea.”

Europa Liberă: Ce poate și ce vrea un președinte într-o țară ca Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar?

Igor Dodon: „Nu-mi place cuvântul regim.”

Europa Liberă: Sistemul.

Igor Dodon: „Eu nu-s sigur că în Republica Moldova este un sistem parlamentar. Eu cred că este un sistem semi-parlamentar/ semi-prezidențial, pentru că reforma care a fost în anul 2001, aceea constituțională, aceea când au scos unele atribuții de la președintele țării și le-au dat Parlamentului, fiindcă au ajuns la concluzia că mai bine președintele să fie ales în Parlament și apoi s-a întors votul cetățenilor. Aici ceva s-a pierdut pe drum, de aceea, dacă președintele ar fi ales de Parlament, evident că ar fi parlamentar.”



Europa Liberă: Ar rămâne sistem parlamentar.

Igor Dodon: „Dar aici președintele este un conducător de stat ales prin votul direct al poporului și evident că are și mandatul poporului pentru a veni cu idei, a veni cu propuneri, a veni cu inițiativă, care unora nu le place nici în Parlament, nici în Guvern, nici în cel precedent, nici în acesta. Dar ce să le fac? Dacă se așteptau că va fi un președinte, unii anterior, poate și din actualii parteneri, că va fi un președinte ascultător care stă în birou și atunci când îi dă microfonul – atunci el să vorbească, cu mine lucrul acesta nu merge. Sunt destul de activ și în politica internă, și în politica externă, și acest lucru va fi și în continuare.”

Europa Liberă: Dar cât de ușor v-a fost să îndepliniți acest rol până în vara acestui an, atunci când societatea cunoaște bine că, dacă PD dorea, în cinci minute anunța că îl suspendă pe Igor Dodon din funcția de președinte?

Igor Dodon: „Suspenda. Dar nu și-a asumat riscul să meargă la impeachment.”

Europa Liberă: Da, dar de cinci ori v-a suspendat?

Acești trei ani au fost deloc nu simpli...



Igor Dodon: „Care pe urmă a fost declarat că este ilegal și eu am avut dreptate în această perioadă când am spus că sunt anticonstituționale de către Partidul Democrat și, de fapt, confirmat și de Comisia de la Veneția. Eu cred că acești trei ani au fost deloc nu simpli. Dacă vorbim de politica internă, eu chiar și în raport o să divizez în două perioade: din 23 decembrie până pe 8 iunie și din 8 iunie până la moment – sunt perioade absolut diferite și ca abordări, și ca inițiative, și ca situație politică internă. Eu cred că această perioadă este mai bună și sperăm că ea va continua, dar vom vorbi astăzi.”

Europa Liberă: Credeți că are sens întrebarea, cine ar vrea să-și subordoneze Procuratura Generală după Vladimir Plahotniuc?

Igor Dodon: „Nu cred că cineva are șanse să-și subordoneze Procuratura Generală. Politicienii care au făcut această greșeală pe parcursul anilor au fost penalizați dur de către societate, de către timp, de aceea mesajul meu către cei care încearcă să facă acest lucru – să nu facă greșeli, să nu calce pe aceeași greblă, pentru că finalul va fi unul tragic. Eu nu doresc acest lucru.

Eu vreau ca în Republica Moldova să funcționeze instituțiile democratice...



Eu vreau ca în Republica Moldova să funcționeze instituțiile democratice, vreau să fie pace, liniște, vreau să rămână în Republica Moldova după ce finalizez cariera mea politică, de aceea același mesaj vreau să-l dau și altora, care ar putea să încerce.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați sugerat în ce condiții ați putea să nu semnați decretul privind numirea procurorului general?

Igor Dodon: „Dacă vorbim de procuror general, uitați-vă ce s-a întâmplat: partenerii mei de coaliție, ai noștri, au insistat să facă un filtru la Ministerul Justiției, de preselecție a candidaților la funcția de procuror general. Eu am spus că sunt riscuri de constituționalitate, pentru că în Constituție nu este prevăzut așa ceva. Ei au insistat că „trebuie, că, iată, blocați reforma procuraturii”, cineva chiar m-a învinuit public. Am spus: haideți, ok, aprobați legea, colegii mei au s-o voteze în Parlament, eu o să o semnez în aceeași zi, am publicat. Când să formăm filtrul la Ministerul Justiției, eu le propun: „Haideți să fie paritate, să fie echilibru”. – „Nu, noi vrem cinci să fie numiți de Guvern și doar unul din partea președintelui Parlamentului”. Eu spun: „Bine, haideți și aici”, pentru că nu am interesul să-mi pun procurorul meu.

Au organizat ei concursul și au pus acolo psihologi, și au adus experți străini, din societatea civilă, dl Boțan, am toată stima și respectul față de el, cu toate că el mă critică poate mai des ca alții, dar e un exponent vizibil al societății civile. Acum au organizat concurs, au ales patru candidați, au făcut public rezultatele acestui concurs – nu le place. Păi voi dați peste cap toate principiile de concursuri și de democrație pe care o promovați. Voi i-ați ales pe acești patru, acum cineva nu vă place, pentru că nu a trecut poate cineva din candidații care avea cineva interes din politicieni, nu eu, că nu eu am participat în acest concurs, nu eu am pus sub semnul întrebării rezultatele acestui concurs, preselecției.



Tot ei pun sub semnul întrebării și ajungem iar în situația ca și la Curtea Constituțională, când a fost concurs, când eu am insistat, haideți cine a câștigat concursul să fie propuși, partenerii mei de coaliție nu au acceptat. Și unde am ajuns? Și acum calcă pe aceeași greblă și astăzi aud că vor să reevalueze. Știți a ce-mi aduce aminte? Îmi aduce aminte de Plahotniuc, care schimba regulile jocului în timpul jocului. Dacă nu-i plăcea lui Plahotniuc ce se primește – schimba regulile.

Cu ce este acest Guvern mai bun ca cel precedent?...



Păi ce se primește? Guvernul actual preia cele mai bune practici ale lui Plahotniuc? Dacă nu i-a plăcut candidatul care a câștigat concursul, ce facem? Anulăm concursul? Atunci cu ce este acest Guvern mai bun ca cel precedent?”

Europa Liberă: Dar din declarațiile Dvs. de până acum s-a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea să nu acceptați candidatura dlui Gribincea?

Igor Dodon: „Nu vreau să vorbesc de Gribincea. Eu nu-l cunosc personal, apropo. Am înțeles că a făcut reforme multe, cunoaște bine domeniul. Eu nu vreau să dau aprecieri înainte de decizia CSP-ului, nu va fi corect acest lucru, pentru că eu, dacă voi încerca să dau acum evaluări, cum o fac unii din Guvern, va fi o imixiune în proces.”

Europa Liberă: Da, dar se zice că candidatura pe care ați simpatiza-o ar fi cea a lui Alexandru Stoianoglo?

Igor Dodon: „Faceți presupuneri...”

Europa Liberă: Nu fac eu. E ceea ce am citit acum pe fluxul de știri: se lăsa să se înțeleagă că Igor Dodon ar putea să nu accepte candidatura lui Gribincea, dar să-l simpatizeze pe Stoianoglo.

Igor Dodon: „Sunt patru candidați care au trecut preselecția într-o comisie unde eu nu m-am implicat deloc, unde majoritatea a fost propusă de Guvern, unde sunt persoane pe care le stimez, chiar dacă mă critică. Au trecut preselecția patru, să transmită aceste patru candidaturi la CSP, am înțeles că astăzi a fost numit încă un membru în CSP din partea Guvernului.”

Europa Liberă: Da.

Igor Dodon: „Este componența noului CSP, las’ să se întrunească, las’ să decidă, după aceea, când vor înainta o candidatură președintelui, președintele are, mi se pare, 10 zile să ia decizia cu argumentele de rigoare: dacă da, de ce da; dacă nu, de ce nu? Să-mi propună o candidatură și mă voi expune, în termeni legali.”



Europa Liberă: Dar, apropo, ca să fie clar opiniei publice: cine a înaintat candidatura pentru actualul procuror general interimar?

Igor Dodon: „Nu va fi corect față de unii colegi de coaliție - atât timp cât mai suntem în coaliție, fac o remarcă importantă - să vin cu astfel de declarații. Unii își permit să vină cu declarații nu tocmai în spiritul coaliției de guvernare, dar eu n-o să fac acest lucru.”

Europa Liberă: Aș mai vrea o precizare. Ați creat pe lângă Președinție acest Consiliu consultativ de experți privind reforma justiției. Mi-am amintit că recent, acum două luni, dacă nu greșesc, la finele lunii august ați participat și Dvs. alături de șefa executivului, de ministra justiției la lansarea reformei cu concurs cu tot...

Igor Dodon: „...și speakerul Parlamentului.”

Europa Liberă: Da. Și ați prezentat atunci schema reformei chiar desenată cu pixul pe o foaie de hârtie.

Igor Dodon: „De mine personal...”

Europa Liberă: Exact. Chiar dacă spuneți că acest consiliu pe lângă Președinție și așa este, este unul legal, total legal, nu vă gândiți că semnalul este unul de neîncredere Guvernului?

Igor Dodon: „Nu, categoric nu pot fi de acord cu acest lucru. La sfârșitul lunii august noi împreună am prezentat un concept de reformă pe domeniul procuraturii și pe domeniul justiției. Pe domeniul procuraturii împreună am aprobat și legea, am avansat cu filtrele acestea care sunt acum, care se vede că nu funcționează din interesul cuiva. Pe domeniul procuraturii ceea ce am anunțat la sfârșitul lunii august am mers înainte, pe domeniul justiției conceptul care a fost prezentat de noi, împreună, toată conducerea țării, Comisia de la Veneția l-a avizat negativ. Au venit critici conceptuale pe acest proiect.



Evident că președintele țării, eu ca pregătire profesională nu sunt jurist, eu am nevoie de experți pe lângă președinte, independenți, notorii, care să-mi dea o expertiză la unele proiecte, ca să nu mai nimerim în situația când următorul proiect din nou va fi avizat negativ de către partenerii externi - Comisia de la Veneția, Consiliul Europei. De aceea am luat decizia pentru toți, nu doar pentru președinte, pentru toată echipa guvernamentală – să avem o echipă de experți care sunt notorii și nu sunt oamenii lui Dodon acolo, adică nu sunt afiliați politic, care în Blocul ACUM a fost.”

Europa Liberă: Pavlovschi?

Igor Dodon: „Pavlovschi. Nu poate nimeni să mă învinuiască că am luat oameni care...”

Europa Liberă: Dar poate ar fi fost mai bine dacă era un consiliu independent – nici pe lângă Președinție, nici pe lângă Guvern?

Igor Dodon: „Stați puțin, dar dacă-i pe lângă președinte, nu-i independent? Uitați-vă, aceste abordări care nu-s tocmai corecte, este un consiliu...”

Europa Liberă: Nu, dar se înțelege că se dublează...

Igor Dodon: „Nu se dublează absolut nimic.”

Europa Liberă: Nu?

Igor Dodon: „Sunt experți independenți, care vor veni cu expertiză către președintele țării, către colegii din Parlament – de ce nu? – pe toate proiectele în ceea ce ține de reforma justiției și nu doar. Eu săptămâna viitoare o să-i invit, o să avem o discuție. Eu vreau să le mulțumesc că ei au acceptat să vină în acest consiliu destul de important și vom merge înainte.”

Europa Liberă: Și care va fi finalitatea activității acestui consiliu pe lângă președinte?

Igor Dodon: „El va fi permanent.”

Europa Liberă: Și după ce se finalizează reforma în justiție?

Atunci când nu înțelegi și nu te pricepi prea bine la unele lucruri, cheamă experții. Eu nu mă tem de acest lucru...



Igor Dodon: „Evident, evident! Eu o să mă consult cu ei pe mai multe subiecte în ceea ce ține de justiție și de procuratură. Eu am nevoie de o astfel de expertiză și orișicare președinte are nevoie, orișicare funcționar de stat de rang înalt. Atunci când nu înțelegi și nu te pricepi prea bine la unele lucruri, cheamă experții. Eu nu mă tem de acest lucru. Eu pot fi expert în niște domenii economice pentru orișicare, în justiție am nevoie de experți. I-am invitat, ei au acceptat. Să vină cu expertiză pentru a îmbunătăți proiectul, nu pentru a bloca pe cineva. Nu am nici un... Care este sensul?

Pentru această reformă a justiției, acest concept, acest proiect de lege care a fost avizat de către Comisia de la Veneția negativ, acum se pregătesc unele modificări și urmează a fi transmis din nou la Comisia de la Veneția. Pe data de 6, 7 decembrie, dacă nu greșesc, peste o lună trebuie să aibă loc ședința Comisiei de la Veneția care o să-și spună verdictul final. Și eu nu aș dori să vină din nou un aviz negativ și să mai așteptăm încă 2-3 luni următoarea ședință a Comisiei de la Veneția. Haideți acum să muncim împreună cu experții, cu Guvernul, toți împreună să facem un proiect care corespunde rigorilor internaționale. Acesta este scopul meu, pentru că dacă nu, putem obține încă un aviz negativ și mai pierdem încă 2-3 luni.”

Europa Liberă: Ce ar urma să se întâmple după data de 3 noiembrie, atunci când vor fi cunoscute rezultatele finale ale alegerilor generale locale? Deja în spațiul public Dvs. ați făcut mai multe declarații, inclusiv la Moldova 1, că după aceste alegeri trebuie trasă linia, că o să fie discuții foarte dure în coaliție…

Igor Dodon: „Sincere.”

Europa Liberă: Sincere, dure. Ce și cine v-au supărat, dacă pot să întreb așa, până acum?…”

Igor Dodon: „Noi nu ne supărăm, noi suntem în proces politic…”

Europa Liberă: Dar ați făcut aceste declarații dure la adresa celor care au format coaliția?

Igor Dodon: „Asta nu înseamnă că ne-am supărat. Noi am avut o anumită înțelegere în această coaliție de guvernare, am semnat și niște acorduri de neagresiune politică și vedem că unii parteneri din această coaliție își permit unele lucruri care trec limita, care nu s-ar permite în campania electorală. Să reacționăm acum și să venim cu aprecieri nu este corect, pentru că suntem în campanie și nu vrem să facem greșeli și provocări din partea unor parteneri. Vor trece alegerile, trebuie să facem socoteala, trebuie să tragem liniile, să vedem, mai putem merge împreună sau nu. De ce dar…”

Europa Liberă: Dar de ce puneți întrebarea dacă se mai poate merge în continuare împreună sau nu?

Cum poți să mergi mai departe atunci când nu este încredere între parteneri?...



Igor Dodon: „Dar cum poți să mergi mai departe atunci când nu este încredere între parteneri? Dacă partenerii spun că vor trece alegerile și ei trebuie să se clarifice cu Partidul Socialiștilor, cu deputații din fracțiunea socialiștilor și cu președintele, asta ce-i, parteneriat? Acesta nu este parteneriat și problema nu-i în aceste declarații, problema e și în eficiența actului de guvernare. Am venit cu mai multe aprecieri în acest sens, problema este în susținerea unor inițiative ale Partidului Socialiștilor care nu se susțin, inițiative sociale.

Chiar astăzi am văzut că dna Maia Sandu și-a găsit un nou partener în persoana lui Ghimpu și Chirtoacă. Întrebarea logică: parteneriatul îl faci împotriva cui cu aceste persoane? Parteneriatul îl faci împotriva socialiștilor. Păi, atunci când va fi nevoie de voturi pentru legi, poate s-o trimitem să caute la Chirtoacă și la Ghimpu aceste voturi? De aceea sunt întrebări pe care noi trebuie să le punem pe masă și să înțelegem.”

Europa Liberă: Și admiteți că se poate sparge această coaliție?

Igor Dodon: „Eu tot admit și destul de repede.”

Europa Liberă: Și atunci se provoacă alegeri anticipate?

Igor Dodon: „Totul se poate întâmpla. Noi am fost corecți, noi am susținut toate inițiativele acestui Guvern, noi am susținut onest partenerii minoritari din această coaliție de guvernare, iar răspunsul a fost ați văzut care pe parcursul ultimelor săptămâni, inclusiv în ziua de astăzi. De aceea noi calm, liniștit, onești în fața societății, eu cred că și cei de dreapta ne înțeleg foarte bine pe noi, noi am cedat tot, noi am pus pe masa coaliției absolut tot, noi nu am insistat la niște chestii care ar putea să destrame coaliția.”

Europa Liberă: Ei spun că și ei au făcut cedări mari, pentru că Igor Dodon e în fruntea țării, pentru că Zinaida Greceanîi e șefa legislativului.

Igor Dodon: „Igor Dodon e în fruntea țării nu datorită partenerilor de coaliție, dar datorită votului cetățenilor care au votat cu trei ani în urmă, prin vot direct și nu este aprecierea celor care au mers cu noi în luna iunie, care acum spun că regretă că au mers cu noi și mai nu socialiștii au venit și s-au rugat. Recent au venit procurorii, care fac dosarul cu uzurparea, de mult mă roagă: „hai să ne scrieți ce s-a întâmplat”, și eu zic: „jumătate de oră vă ajunge?” Și ei au spus: „nu, mai mult”. Și vreo câteva ore am stat și am trecut încă o dată prin minte coșmarul acelor zile. Eu și acum îmi pun întrebarea, de ce nu m-au lichidat fizic pe data de 7, 8, 9 iunie, pentru că, dacă dispărea Dodon atunci, nu mai era nimic din ăștia care acum sunt foarte deștepți și curajoși prin campanii electorale, pentru că de semnătura președintelui…”

Europa Liberă: Dar credeți că s-ar fi ajuns la situații atât de grave?

Igor Dodon: „Eu detaliile pe care le obțin acum procurorii, poate ei o să le facă publice, eu știu…”

Europa Liberă: Vă surprind?

Igor Dodon: „Evident! Vin niște detalii groaznice și am trecut prin…”



Europa Liberă: Dar care va fi finalitatea acestui dosar privind uzurparea puterii?

Igor Dodon: „Eu am înțeles că este un blocaj la nivelul instituțiilor judecătorești, la nivel de procuratură este dl Radețchi, mi se pare că…”

Europa Liberă: Da, da...

Igor Dodon: „Cu el am stat ieri două ore și jumătate și mai alaltăieri încă două ore.”

Europa Liberă: Și judecătorii nu ar vrea să examineze?

Ceea ce s-a întâmplat în luna iunie este grav, este uzurparea puterii de stat și acest dosar nu putem să-l lăsăm într-o parte...



Igor Dodon: „La nivel de procuror, eu am observat și am văzut dorința de a merge înainte și mă bucur că este determinat și curajos, și vrea să meargă înainte. La nivel de judecăți blochează. Scopul este, și am spus procurorilor: „Cu ce putem să vă ajutăm? Spuneți. Trebuie de dus acest dosar până la capăt, obligatoriu, pentru că ceea ce s-a întâmplat în luna iunie este grav, este uzurparea puterii de stat și acest dosar nu putem să-l lăsăm într-o parte”. De aceea eu sper și cred că se va aduce la bun sfârșit.”

Europa Liberă: Să revenim și să ne spuneți foarte clar. Totuși, ce evoluții anticipați Dvs. că ar putea să se întâmple în cadrul acestei coaliții de guvernare PSRM-ACUM?

Igor Dodon: „În primul rând, eu sincer îmi doresc ca această coaliție să continue, pentru că am mai spus-o la Dvs. aici, în acest studio, eu consider că este o șansă pentru Republica Moldova. Este în premieră. Poate unii parteneri au obosit sau nu sunt pregătiți.”

Europa Liberă: Când ziceți unii, vă referiți la unul sau la doi - Maia Sandu sau Andrei Năstase?

Igor Dodon: „Poate unii parteneri nu sunt gata, pregătiți moral, au obosit și noi trebuie să luăm această decizie, trebuie să le spunem oamenilor că mergem sau nu mai mergem. De aceea evident că după data de 3 [noiembrie], să se finalizeze aceste alegeri, ne vom așeza și vom discuta destul de sincer.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți cel care ați pledat de la crearea acestei majorități parlamentare PSRM-ACUM cp trebuie să fie un Guvern stabil, și nu de scurtă durată, și nu de durată medie, dar pe întreg mandatul. Acum ce s-a schimbat, nu sunt reformele mai importante decât unele jigniri electorale, unele ofense electorale?

Nu noi clătinăm scaunul Maiei Sandu și al Guvernului, ei singuri se clatină din interior...



Igor Dodon: „Dna Valentina, nu noi clătinăm scaunul Maiei Sandu și al coaliției, nu noi clătinăm Guvernul, ei singuri se clatină din interior; să se lămurească ei între ei, partenerii. Nu noi suntem aceia. Eu cred că cineva din partenerii din Blocul ACUM nu-i prea mulțumit că cineva îi prim-ministru, dar cineva...”

Europa Liberă: Asta înseamnă că Andrei Năstase n-ar fi mulțumit că Maia Sandu îi premier?

Igor Dodon: „Știți cum era un banc la moldoveni – „cineva îi cineva, dar cineva nu-i cineva”? Și-i clar că un conducător al acestui Bloc este în creștere, având o funcție importantă în stat, iar altul nu este. Și ei încearcă să scoată...”

Europa Liberă: Dar de ce nu le spuneți pe nume?

Igor Dodon: „Dar pentru ce să intru în detalii în campania electorală?”

Europa Liberă: Dar așa lumea trebuie să facă efort și să vadă pe cine a avut în vedere președintele.

Igor Dodon: „O să spuneți că am influențat campania... Nu Dvs., alții.”

Europa Liberă: Acum nu vorbim despre campanie, vorbim de cel care...”

Igor Dodon: „O să aibă influență asupra campaniei.”

Europa Liberă: Când ziceți că a ieșit Maia Sandu împreună cu Dorin Chirtoacă, nu are influență, dar când ne spuneți?...

Igor Dodon: „Nu... Păi asta depinde, asta ține de parteneriatul nostru în coaliție, pentru că am spus-o foarte clar - și-a găsit alt partener, socialiștii au tot dreptul să spună: „Stimată doamnă prim-ministru, când aveți nevoie de voturi, aveți partener, poftim, mergeți la partener!” Și este foarte straniu lucrul acesta, pentru că mie azi chiar mi-au scris oamenii: „Dl Dodon, dacă Maia Sandu poate face coaliție pentru Chișinău cu coruptul – știm, au fost dosare – Chirtoacă, de ce Maia Sandu nu ar face coaliție pentru Moldova cu Plahotniuc? Pentru că care-i diferența până la o anumită etapă?” Oamenii mi-au scris.

Și eu mi-am pus semn de întrebare, care trebuie după alegeri, trece data de 3 noiembrie și să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă. Cum se primește așa că noi mergem, mergem și la o anumită etapă se întâmplă așa lucruri? Unul ne face cu ou și cu oțet și spune că o să se ocupe personal și o să-i pună la dubă pe toți partenerii lui de coaliție, altul caută susținere în altă parte. Bine, dar noi, socialiștii, ce trebuie să facem în cazul acesta? Ce ne recomandați dvs., electoratul de dreapta, socialiștii ce trebuie să facă? Să tacă și să se uite mai departe? Nu va merge lucrul acesta.”

Europa Liberă: Și atunci se ajunge la anticipate?

Igor Dodon: „Se va ajunge la anticipate, dacă va fi necesar. Eu sunt împotriva anticipatelor.”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, ele abia în primăvară ar putea să aibă loc?

Igor Dodon: „O să vedem. Eu cred că nu trebuie să anticipăm unele lucruri, va trece data de 3, o să ne așezăm să discutăm, poate reformatăm actul de guvernare.”

Europa Liberă: Cum apropo?

Igor Dodon: „O să vedem cum.”

Europa Liberă: Dați-ne niște scenarii cum s-ar putea să fie reformat.

Igor Dodon: „Săptămâna viitoare.”

Europa Liberă: Unul l-ați lăsat așa să se înțeleagă că ar putea să se despartă Blocul ACUM și, eventual, socialiștii cu PAS-ul?

Igor Dodon: „Din nou încercați să faceți presupuneri. V-am spus că sunt anumite întrebări destul de serioase în cadrul coaliției de guvernare. Trebuie să le clarificăm. Cu două zile înainte de alegeri nu este corect să discutăm acest lucru.”

Europa Liberă: Dar întâmplător sau nu se suprapun aceste declarații pe care le faceți Dvs. și cu intenția democraților de a anunța această moțiune de cenzură?

Igor Dodon: „Nu, nu are nimic una cu alta. Noi am declarat și vreau să reconfirm: sigur că noi nu vom susține moțiunea democraților de demisie a Guvernului Sandu.”

Europa Liberă: Și că cu alți deputați nu faceți coaliții majoritare?

Igor Dodon: „Nu facem coaliție majoritară cu nimeni.”

Europa Liberă: Majorități parlamentare.

Igor Dodon: „Noi am promis că nu facem majorități parlamentare în acest Parlament cu alți deputați, punct.”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că în 25 de raioane deja ar putea să se închege aceste coaliții la nivel local cu Blocul ACUM?

Igor Dodon: „Cu ACUM, da. Ceea ce am propus eu înainte de alegeri, am spus foarte clar că ar fi bine să avem la nivel local după alegeri aceeași formă de guvernare ca și la nivel central. Acolo unde PSRM a luat locul întâi să fie președintele raionului de la PSRM, vicepreședinții toți, unu, doi, în funcție de mărimea raionului, lasă din partea ACUM-ului. Acolo unde ACUM a luat primul loc, socialiștii să voteze președintele raionului de la Blocul ACUM. Și știți care apare problema în raioane? Ai noștri îs toți cum ne-am înțeles, la ei în interior, acolo iar se bat în teritoriu.”

Europa Liberă: Pe funcții, cine să fie președinte?

Igor Dodon: „Pe funcții, cine să fie președinte, dar de la dna Sandu sau de la dl Năstase, dar noi rămânem pe poziția că la nivel de raioane și, într-adevăr, în 25 de raioane aceste discuții au loc ca să facem aceste coaliții majoritare.”

Europa Liberă: Dar cel mai mult vă îngrijorează dacă va fi sau nu va fi această majoritate în CMC, în Consiliul municipal Chișinău?

Igor Dodon: „Nu, eu cred că în CMC… Contează în CMC majoritatea și eu cred că ea va fi pentru Chișinău, trebuie de făcut o majoritate pentru Chișinău. Așa trebuie să se numească – „Pentru Chișinău”. Am văzut persoanele care au trecut în lista consilierilor municipali. PSRM are 22, mai sunt necesari patru, dar eu cred că ar fi bine să fie toți 19 de la Blocul ACUM.”

Europa Liberă: De la ACUM?

Igor Dodon: „Să avem în premieră o majoritate solidă de 41 de consilieri municipali, care să susțină viitorul primar și acesta va fi corect și eu am dat mesajul duminică când a fost primul tur că ar fi bine și avem două zile în față. Cel care pierde trebuie să spună: „Felicit contracandidatul meu” sau chiar să meargă la oficiul contracandidatului și să spună: „Uite, te felicit, eu cu echipa mea suntem gata să te susținem să faci treabă pentru Chișinău”. Și e corect așa să fie, nu ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă în fiecare zi la aceste dezbateri și la… urât, foarte urât.”