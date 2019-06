Igor Munteanu: „Țara trebuie să fie guvernată după principii transparente și să fie menținut cursul european al evenimentelor ”

Situaţia politică din R. Moldova se află în faţa unor serioase transformări. Odată cu invitarea socialiştii de către democraţi la negocierea coaliţiei de guvernare, alegerile anticipate devin mai puţin probabile. Astăzi la Chişinău sunt aşteptaţi vice-premierul rus Dmitri Kozak şi comisarul european Johannes Hahn. Despre vizitele diplomatice de la Chișinău și aşteptările opoziţiei pro-europene un interviu cu un membru al alianței Blocul ACUM, Igor Munteanu.

stabile și predictibile. Cei trei, din câte înțeleg eu, probabil că și-au propus să întrunească suficiente date, pentru ca să înțeleagă care este direcția de dezvoltare a Republicii Moldova după alegeri. Ei știu care este compoziția, probabil înțeleg complicațiile situației și, în același timp, cer din partea tuturor politicienilor, indiferent de partidele din care fac parte, să participe constructiv la dezlegarea acestei probleme.

Este clar însă că situația politică a fost tergiversată după validarea mandatelor de parlamentar, a fost tergiversată intenționat, s-a dorit un scenariu în care principalele activități ale Parlamentului sunt blocate, a fost scos din formula întâlnirilor veteranul sau seniorul deputat dl Smirnov și, practic, anumite voci legate de Partidul Democrat și-au impus condiția de a revizui rezultatele alegerilor, din câte înțeleg eu.

Este clar că semnalele care au fost transmise vineri vorbesc despre faptul că ar exista o predispoziție a celor doi – socialiștii și democrații – de a lucra asupra unui plan comun. Să vedem. Noi suntem suficient de atenți și răbdători ca să vedem minunea să se întâmple. Aș vrea să vedem această struțo-cămilă, pentru că, sigur, statul, țara trebuie să fie guvernată, dar trebuie să fie

guvernată după principii transparente și să fie menținut cursul european al evenimentelor. Eu vorbesc acum din numele propriu, fiind deputat în Parlamentul Republicii Moldova, îmi doresc doar un singur lucru: dezlegarea misterelor legate de cauza bancară. Mă interesează foarte mult ca ceea ce numim noi „stat capturat” să fie dezasamblat, pentru că cetățenii merită o guvernare care să-i reprezinte și care să le protejeze interesele, nu să auzim în fiecare săptămână că ceva s-a mai privatizat în mod obscur, că proprietățile statului au intrat din nou în posesiunea și proprietatea unor grupuri financiare apropiate de Partidul Democrat sau altele.

Aceste lucruri arată un dezmăț total la capitolul guvernare și arată că Republica Moldova se depărtează cu pași foarte rapizi de modelul de democrație participativă, democrație ale cărei

contururi sunt stabilite în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Acesta este un element de îngrijorare maximă, am fi dorit ca situația să fie dezlegată prin votarea pachetului de legi de deoligarhizare, dar aceasta nu s-a întâmplat și pot să vă spun, pentru că trebuie deja de spus aceste lucruri, deputații socialiști au refuzat dialogul pe substanța subiectelor pe care le-am pus în discuție, au refuzat să participe la grupurile de lucru, niciodată nu au menționat ca statul să fie guvernat în afara socotelilor și calculelor oligarhice.”

Europa Liberă: V-ați așteptat la altceva, dle Munteanu, pentru că lumea analiștilor a știut de la bun început sau, cel puțin, așa prevesteau de la bun început?

Igor Munteanu: „Noi nu suntem afectați de morbul naivității, dar întotdeauna când faci o campanie electorală și spui – mă refer acum la deputații socialiști – că vor sări surcelele în toate părțile, că noi vom face ordine, că noi vom pune la punct, vom pune la

punct pe cei care au furat banii. Deci, practic, ei avut niște obiective pe care le-au formulat în timpul campaniei electorale care erau într-un fel accesibile și înțelese cetățenilor la care s-au adresat. De asta au fost votați. Mirarea noastră este doar legată de această schizofrenie a socialiștilor, care-și doresc, pe de o parte, să scape de oligarhie și, în același timp, doresc să servească oligarhia.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, nu credeți că ACUM iese din această poveste nu chiar bine, cu imaginea unei formațiuni care orice ar încerca nu reușește?

Igor Munteanu: „Nu! Și am să vă argumentez pe puncte de ce. În primul rând, trebuie să te aștepți de la o formațiune parlamentară să discute în format parlamentar. Noi am exploatat

la maximum instrumentele parlamentare care sunt legate de dialog, de formularea subiectelor pentru discuții, de invitarea presei, ca presa să aibă acces la subiectele pe care le discutăm, și 4 - la conturarea principiilor în baza cărora orice fel de înțelegere între noi și alți parteneri poate să aibă loc. Nu puteți să ne acuzați oricine, orice fel de media, că noi am mers cu cioara vopsită, că am încercat să avem o agendă ascunsă, că noi, de fapt, am spus una și am făcut alta. Nu este adevărat! Respectiv, dacă cineva are senzația că noi am acționat neprofesionist, ageamiu, nepolitic, ar trebui să ne spună cum ar trebui să se procedeze într-o situație de turbulență politică în care nu ai acces decât la instrumentarul prevăzut de lege, de legile care încurajează discutarea acestor subiecte într-un format care să fie clar publicului.

Noi ne-am săturat – și probabil că și Dvs. o să împărtășiți aceeași opinie – de înțelegeri obscure între grupuri politice care spun una publicului și fac altceva în dependență totală doar de agenda lor privată mercantilă.”

Europa Liberă: Pentru că ați adus discuția aici, tocmai asta, probabil, a fost senzația unora că spuneți una, dar în realitate vă dați seama că n-o să-i puteți aduce pe socialiști la masa de discuții. Și atunci, concluzia ar putea fi că ați intrat într-un joc nu neapărat favorabil pentru Dvs.

Igor Munteanu: „Dacă ați formulat că anumite jocuri nu ne sunt favorabile, trebuie să spunem că astea sunt jocurile constituționale și parlamentare. Altele nu sunt. Nu putem, de exemplu, să facem democrație directă, decât în cazul în care există referendumuri. Și atunci, am fi spus: mergem cu această formațiune sau nu. Am spus: mergem, dacă ei întrunesc criteriile de moralitate pe care noi le punem la baza deciziilor legate de formarea Guvernului. Dacă n-a fost să fie, atunci vom aștepta să vedem cum se descurcă acești doi jucători de porțelan, pentru ca să formeze o guvernare care să se numească europeană și care să se numească în beneficiul interesului public.

Deocamdată am văzut că există generozitate din partea Partidului Democrat, probabil că anumite soluții deja demult au

fost negociate. Pentru noi este extrem de important ca deputații care au fost aleși pe listele Blocului ACUM să rămână principiali, să rămână focusați pe ceea ce așteaptă publicul din partea noastră și vreau să vă spun că așteaptă nu doar o guvernare la care să participăm, dar așteaptă să fim coerenți față de interesul public, care trebuie să fie reprezentat și trebuie să fie apărat.

Trebuie să întărim formatul alternativei democratice la orice fel de guvernare și trebuie, într-un fel, să avem orizonturile unei iminente ajungeri la guvernare, atunci când va trebui să demonstrăm și competențe, și profesionalism, și conexiuni bune, foarte bune chiar cu principalii noștri parteneri occidentali și cu ideea de cetățenie activă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Să revenim la vizitele care se așteaptă. Ce ne puteți spune? Cu cine dintre acești trei demnitari o să mergeți să vă întâlniți, cu cine nu?

Igor Munteanu: „Din câte cunosc eu, au fost primite mai multe invitații, au fost confirmate în marea lor majoritate. Nu pot să vă spun mai mult, pentru că trebuie să se întâmple faptul pe care să-l aducem la cunoștința publicului asupra modului în care s-a discutat, ce s-a discutat o să aflați cu siguranță. În acest moment este necesar însă să combatem cu vehemență punctul de vedere după care oamenii politici din Republica Moldova obligatoriu au nevoie de asistență din partea cuiva. Nu oamenii

politici au nevoie, ci procesele democratice au nevoie de un anumit sprijin și ghidare, pentru că Republica Moldova este o țară cu regim avariat. Suntem într-o situație, în circumstanțele unei avarii grave la motorul principal de funcționare a statului. Odată ce Parlamentul poate fi blocat cu aceeași ușurință cu care blochezi orice fel de instituție subordonată Guvernului, trebuie să spunem că aceasta este cea mai vie expresie a capturării statului și când spunem „stat capturat”, asta înseamnă uzurparea puterii de stat, conform prevederilor constituționale. Atunci când procesele sunt blocate, este clar că instituțiile europene, instituțiile statelor partenere privesc cu îngrijorare și încearcă să pună umărul la schimbarea anumitor situații.”

Europa Liberă: Și Kozak?

Igor Munteanu: „Și Kozak, probabil, își are o anumită agendă pe care dorește – de ce să ne ascundem în spatele oglinzilor? – Federația Rusă este un actor extrem de activ în Republica Moldova, sub toate dimensiunile: și sub dimensiunea generatorului de instabilitate prin Transnistria, și în calitate de oaspete al multiplelor delegații ale Partidului Socialiștilor.

Deci, nu putem să spunem că Kozak nu poate să vină, pentru că ei nu sunt prezenți, nu au niciun interes. Federația Rusă are mari interese. Acum depinde de noi ca interesele Federației

Ruse să nu prevaleze asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova și este extrem de important ca toți actorii să aibă înțelegerea situației că anumite sugestii, recomandări care pot să vină din partea Federației Ruse vor aduce deservicii interesului nostru național și trebuie să fim pregătiți să le prevenim.

Cum vor decurge lucrurile, cred că nimeni nu poate să facă speculații în acest moment, am auzit și puncte de vedere după care orice discuție cu Kozak este din start rejectabilă, este nepotrivită, neacceptabilă, vor fi manifestări de protest. Mie mi se pare o copilărie, pentru că orice terț care participă oricum la influențarea proceselor din Republica Moldova are dreptul să deschidă o ușă și să spună exact care este agenda care l-a adus la Chișinău.”

Europa Liberă: O să sugerați colegilor Dvs. să mergeți la această întâlnire, chiar dacă s-ar putea ca mandatul cu care vine dl Kozak la Chișinău, cel puțin, mulți au asemuit acest mandat cu cel al lui Narîșkin în 2010?

Igor Munteanu: „Exact! Narîșkin a fost invitat de liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Vizita lui Narîșkin a fost un eșec lamentabil. Asta nu înseamnă că cineva de la Chișinău l-a extras din agenda vizitelor și a spus: „Nu ești dezirabil”. Doar atunci când Dmitri Rogozin și-a permis declarații nesăbuite în adresa autorităților statului și asupra unor procese pe care le

gestionează Guvernul, doar atunci a apărut iminent necesitatea de a-l face persona non grata, dar până la o anumită etapă oficialii ruși se bucură de aceleași drepturi și obligații ca și orice alt sol străin.

Nu putem aștepta din partea acestor oficiali decât să formuleze exact ce-și dorește Moscova în raport cu Republica Moldova. Există o listă lungă de nemulțumiri în Republica Moldova față de modalitatea în care Federația Rusă își construiește intervențiile în spațiul nostru, în special pe Transnistria, dar nu doar pe Transnistria; în special pe Transnistria, pentru că prezența

militară a trupelor rusești reprezintă un factor de blocare a reglementării conflictului; finanțarea prin toate mijloacele a regimului separatist iarăși este un subiect asupra căruia diplomații și politicienii întotdeauna au atras atenția și carul nu s-a mișcat din loc.

Ei, Federația Rusă prezintă un factor de blocare al acestui proces de reglementare pașnică a conflictului, dar asta nu înseamnă că nu avem dialog și că nu există o relație diplomatică între Republica Moldova și Federația Rusă, care ar trebui să fie tratată cu respect din ambele părți.”

Europa Liberă: Unii analiști deja au invocat următoarea idee: cursul proeuropean nu este amenințat. Dacă va exista această amenințare, vom avea anticipate, nu se va produce această coaliție PSRM-PD. Dvs. ați fi la fel de sigur?

Igor Munteanu: „Eu nu sunt sigur de nimic în condițiile acestei turbulențe politice, dar vreau să spun că opinia mea este să vedem cât de departe pot ajunge aceste două formațiuni. Partidul Democrat a anunțat calea a patra în octombrie-noiembrie 2018, socialiștii au declarat că nu vor forma un Guvern decât dacă sub condiția unei încălziri rapide, dramatice, drastice a relațiilor cu Federația Rusă și, în același timp, ambii jucători sau ambele partide așteaptă ca Uniunea Europeană să fie generoasă în raport cu Republica Moldova și să finanțeze în continuare proiectele legate de implementarea Acordului de Asociere. Deci sunt contradicții peste contradicții.”

Europa Liberă: În acest moment este foarte posibilă o coaliție PD-PSRM, spune toată lumea acest lucru. Dacă se creează această coaliție, probabil, PD și PSRM vor acuza, deopotrivă, Blocul ACUM pe care l-au invitat, au avut grijă să-l invite cu multă insistență retorică la discuții, vor avea, probabil, tactica acestor formațiuni va fi să vă acuze că nu ați fost flexibili, că nu ați vrut să discutați, că nu ați vrut să faceți nicio cedare.

Igor Munteanu: „Probabil că din nou nu vor face altceva decât să facă acuzații sterile; noi am fost deschiși la discuții în format parlamentar. Doi: probabil că cel mai mare pericol care ar fi planat asupra interesului nostru de a reprezenta electoratul care a votat în alegerile din 24 februarie este să avem un Guvern format cu socialiștii pe trei săptămâni de zile, după care socialiștii să plece în călătoria liberă, iar noi să fim acuzați de toată lumea că am trădat interesele electoratului principial din Republica Moldova, proeuropean, a cărui inimă stă acolo unde trebuie să bată și în aceste condiții probabil că Blocul ACUM ar fi fost îngropat sub ruinele speranțelor care ar fi fost decimate.

Deci, din punctul meu de vedere, acest scenariu care a fost conceput de către anumiți consultanți sau preparatori de scenarii ai PD-ului și socialiștilor nu și-a îndeplinit misiunea. Blocul

ACUM are suficientă capacitate să se regrupeze și să urmărească în continuare în ce măsură socialiștii și democrații pot coabita sub același acoperiș și în ce măsură această guvernare pe care o pun la cale va servi interesului public. Noi, din poziția de formațiune parlamentară, avem toate instrumentele să măsurăm lașitatea unora și să măsurăm progresele guvernamentale, și să menținem vie dorința cetățenilor de a trăi și de a fi apărați în plan european de reguli clare și de instituțiile statului.”

Europa Liberă: S-au întâmplat în plan regional, internațional niște lucruri, dle Igor Munteanu, niște lucruri despre care toată lumea zicea că vor avea o influență mare asupra situației politice de la Chișinău – căderea dlui Dragnea, un partener fidel al Partidului Democrat din Republica Moldova, deci căderea dlui Dragnea în România, schimbarea președinților în Ucraina. Din nou, Poroșenko, un aliat, poate în trecut și partener de afaceri al dlui Vlad Plahotniuc, a fost substituit de un alt președinte, alegerile europarlamentare... Dvs. cum vedeți, acum după ce s-au așezat lucrurile, cum vedeți, ce fel de influențe vor exista sau deja le vedeți?

Igor Munteanu: „Cred că asistăm la o paradă a instabilității pe continentul european. Parlamentul European va avea altă formulă decât a funcționat până acum, ca să pornesc cu ultimele

alegeri europarlamentare de la 26 mai, în care Blocul ACUM a avut un rol important de sprijinire a partenerilor noștri, PNL, din România. Ne bucurăm pentru succesele lor și, în același timp, noi am avut senzația că facem un lucru bun, în interesul cetățenilor Republicii Moldova și al cetățenilor români din Republica Moldova. Să vedem cum se așază lucrurile ca urmare a negocierilor multiple și foarte complexe dintre socialiști, din green, verzi și populari.”

Europa Liberă: Va fi mai dificil?

Igor Munteanu: „Va fi mult mai dificil. Și numirea, nominalizarea celor care vor ocupa funcții în Comisia Europeană, în Parlamentul European va fi mult mai dificilă, lucrurile sunt mai complexe în acest moment decât au fost. Pe de altă parte, ați menționat schimbările din București și Kiev. Sigur, „clienții” noștri din Republica Moldova au avut surpriza unor schimbări bruște. Când spun „clienții” mă refer la Partidul Democrat, au pierdut un sprijin important, dar, în primul rând, căderea lui Dragnea nu

înseamnă căderea PSD-ului. Politicile și linia PSD-ului vor continua, vor urma și asta probabil că va favoriza în continuare anumite tipuri de politici care nu sunt pe deplin clare și nici responsabile. Am toată încrederea că clasa românească va performa și vom avea la București și guverne care să se poziționeze împotriva structurilor oligarhice și vor avea mai multe condiționalități pe care să le monitorizeze la sânge.”

Europa Liberă: Dar nu acum?

Igor Munteanu: „Dar nu acum. Deci, episodul Dragnea nu a rezolvat problema din România și nu a rezolvat pricinile pentru care PSD-ul îmbrățișează sau chiar ține în brațe PD-ul din Republica Moldova. Pe de altă parte, Zelenski, apariția lui Zelenski și înlocuirea printr-un vot zdrobitor în Ucraina a fostului președinte Poroșenko aduce...”

Europa Liberă: ...care acum o lună îi făcea favoruri sau răspundea foarte amabil la niște favoruri cerute de premierul Filip.

Igor Munteanu: „Vă referiți la scrisoarea de solicitare a suspendării sancțiunilor internaționale și ucrainene față de Uzina metalurgică de la Râbnița?”

Europa Liberă: Exact.

Igor Munteanu: „Sigur, aceste pilde sau exemple vorbesc foarte clar despre regimul de sistem clientelar și în Ucraina, și în Republica Moldova, și folosirea instituțiilor statului în favoarea promovării intereselor mercantile ale unor grupuri. Iată de ce aceste tipuri de exemple nu avem nevoie...”

Europa Liberă: S-au terminat în Ucraina, din punctul Dvs. de vedere?

Igor Munteanu: „Nu pe deplin. Președintele Zelenski promite multe lucruri. Deocamdată, deciziile pe care le-a luat arată o anumită predispoziție de a găsi locuri pentru persoane care au fost în anturajul lui Kolomoiski. Deci sunt lucruri și îmbucurătoare, și lucruri care trezesc alerte, care încă nu sunt suficient de clare pentru noi, cum se vor mișca lucrurile.

Este clar însă că președintele Zelenski a spus că locul Ucrainei este în Europa, va continua toate politicile de aplicare a

Acordului de Asociere, pe linia de poziționare militară dintre trupele regulate și neregulate ale Federației Ruse în Donbas nu vor exista cedări. Aceste lucruri probabil că nu le vom vedea în politica președintelui Zelenski, pentru că publicul ucrainean va sancționa necruțător asemenea devieri de la poziția pe care o știm noi. Și, evident, acest lucru include de asemenea și poziția principială a Ucrainei pe segmentul transnistrean. Această relație de izolare și de nepactizare cu regimul separatist de la Tiraspol se va menține, depinde însă de noi dacă putem fructifica rezultatele noi sau menținerea politicii vechi favorabile sau dacă, de exemplu, noi nu vom fi la nivelul așteptărilor.”