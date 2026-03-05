Concluziile, raportate de DeepState, un grup open-source cu legături cu armata ucraineană, și Black Bird Group, o organizație de cercetare finlandeză, nu par însă să semnaleze o schimbare radicală a situației în războiul din Ucraina, aflat acum în al cincilea an și început prin invazia pe scară largă a Rusiei.

Dar ele evidențiază un consens tot mai mare că războiul a ajuns într-un impas, Moscova fiind incapabilă să-și atingă obiectivele în mod decisiv, iar Kievul fiind incapabil să alunge forțele invadatoare rusești.

Rusia pare să aibă încă un ușor avantaj pe cea mai mare parte a frontului de 1.100 de kilometri. La Pokrovsk, în sudul Donbasului, de exemplu, forțele ruse au ocupat aproape în întregime orașul, după o campanie epuizantă care a durat un an. Cele mai intense lupte se concentrează în prezent în zona de nord a orașului. Ucraina nu a recunoscut încă pierderea lui.

Dar câștigurile rusești au fost, de asemenea, extrem de lente: potrivit unor estimări, forțele ruse avansează cu o viteză măsurată în metri, un ritm comparabil cu lupta de tranșee din Primul Război Mondial.

La rândul lor, forțele ucrainene sunt epuizate, depășite numeric și, în multe locuri, depășite din punct de vedere al armamentului. Apărarea permeabilă în unele părți ale liniei frontului a oferit trupelor rusești ocazia de a trece rapid de pozițiile ucrainene, folosind motociclete sau vehicule de teren, adesea cu pierderi mari.

Dar Kievul a reușit totuși să provoace pierderi aproape devastatoare și, acum, chiar să recucerească teritoriu – un aspect pe care comandantul armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a încercat să-l sublinieze pe 2 martie.

„În februarie 2026, pentru prima dată de la operațiunea ofensivă de la Kursk, forțele de apărare ale Ucrainei au restabilit controlul asupra unui teritoriu mai mare decât cel capturat de inamic”, a declarat el într-o postare pe Facebook.

La Kupiansk, trupele ucrainene au recucerit anul trecut în totalitate orașul din regiunea Harkov, în parte prin zădărnicirea încercărilor trupelor ruse de a se „furișa” pe lângă apărarea ucraineană folosind conducte subterane neutilizate.

Oficialii ucraineni afirmă acum că desfășoară operațiuni de „curățare” pentru a elimina ultimele focare de rezistență rusești din oraș.

În ianuarie și februarie, trupele ucrainene au desfășurat o serie de contraofensive locale de mică amploare, în principal în partea de sud a regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, unde ritmul operațiunilor rusești a fost relativ lent.

Pierderi nete pentru ruși

Deep State, o organizație ucraineană ale cărei hărți sunt urmărite cu atenție atât în țară, cât și în străinătate, inclusiv, potrivit unor surse, de Sîrski și de președintele Volodimir Zelenski, a declarat că trupele ruse au ocupat doar 126 de kilometri pătrați luna trecută. Este cel mai mic câștig lunar din iulie 2024.

Potrivit Black Bird Group, Rusia a pierdut până acum un total de aproape 37 de kilometri pătrați din ianuarie.

Aceasta ar fi prima pierdere netă de teritoriu a forțelor rusești din noiembrie 2023, la finalul unei contraofensive ucrainene mai ample, de la care liderii militari și politici – și susținătorii lor occidentali – așteptau că va da o lovitură decisivă trupelor rusești. În cele din urmă, contraofensiva ucraineană a eșuat.

Cauzele schimbărilor pe câmpul de luptă par a fi variate, deși mulți experți indică temperaturile mai scăzute decât în mod obișnuit din această iarnă, care au limitat capacitatea ambelor părți de a se mișca rapid sau de a desfășura operațiuni ofensive mai ample.

Emil Kastehelmi, analist finlandez și cofondator al Black Bird Group, a declarat că recentele întreruperi ale transmisiilor prin internet prin satelit Starlink au avut un efect vizibil asupra forțelor rusești.

De asemenea, recentele contraofensive ucrainene au avut loc într-o zonă deschisă din apropierea orașului Huliaipole și a râului Haicur, unde forțele s-au putut deplasa cu ușurință și rapiditate.

„Zone relativ mari își pot schimba stăpânii cu ușurință”, a declarat el pentru RFE/RL. „Câteva sute de kilometri nu contează prea mult acolo, spre deosebire de alte locuri, unde ar fi mai semnificativ.”

„Nu există o explicație unică pentru acest lucru”, a spus Kastehelmi. „Dar probabil că acest lucru ar trebui tratat ca o anomalie a tendinței generale. Este probabil ca rușii să continue să avanseze în primăvară și vară și este puțin probabil ca forțele ucrainene să poată continua acest tip de contraofensive la scară largă în alte direcții.”

