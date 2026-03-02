Zelenski: Ucraina a rezistat „celei mai grele ierni” de la începutul războiului

În cele trei luni de iarnă, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 700 de rachete, aproape 15 mii de bombe ghidate și 19 mii de drone, a spus Zelenski, în mesajul său video nocturn.

„Am trecut de această iarnă, cea mai grea din toți anii de război. Rușii au vrut să folosească iarna pentru a distruge Ucraina și ucrainenii. Dar Ucraina nu s-a lăsat învinsă. Ne-am păstrat sistemul energetic, iar Ucraina a respins un număr mare de atacuri masive”, a afirmat președintele.

Totuși, situația sistemului energetic al Ucrainei rămâne dificilă. La Kiev, sute de blocuri nu au căldură de mai bine de o lună, după distrugerea celei mai mari centrale termice din capitală - Darnița. A suferit și infrastructura energetică din marile orașe, unde se aplică regimuri de deconectări programate a curentului electric.

Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a avertizat că Rusia nu va înceta atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene odată cu încălzirea vremii. Ea a spus că autoritățile lucrează deja la „pregătirea sistematică” a infrastructurii pentru următorul sezon de încălzire, ținând cont de cele mai pesimiste scenarii.

„Nu ne facem iluzii – inamicul va continua să lovească sectorul energetic chiar și după revenirea vremii calde. De aceea, pregătim deja planuri clare de reziliență în fiecare regiune, pentru a asigura funcționarea fără întreruperi a rețelelor esențiale și pregătirea comunităților pentru iarna viitoare”, a spus șefa guvernului de la Kiev.

Nu există estimări oficiale ale pierderilor de capacități energetice ale Ucrainei în timpul iernii trecute. Însă, afirmă autoritățile, nicio centrală electrică sau termică nu a scăpat de loviturile rusești.

În ianuarie, Rusia a efectuat atacuri aproape zilnice asupra infrastructurii energetice din cel puțin 17 regiuni. Milioane de oameni au rămas fără căldură și curent, la temperaturi de până la minus 20 de grade. În Kiev, penele de electricitate au ajuns la 20 de ore pe zi, iar mii de blocuri nu au avut căldură perioade îndelungate.

Potrivit oficialilor, capacitatea de generare a Ucrainei ar fi de sub 50% din cea de dinainte de război. Pentru a compensa deficitul, Ucraina a importat iarna trecută cantități record de energie electrică din rețelele europene.

Iarna trecută a fost „cea mai grea încercare” și pentru apărarea antiaeriană a țării, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei, pe 2 martie.

„Inamicul a încercat din nou să provoace o prăbușire totală a sistemului energetic și să distrugă infrastructura critică” a Ucrainei, potrivit armatei. Numai în ultima săptămână, forțele rusești au atacat Ucraina cu peste 1700 de drone, 1300 de bombe ghidate și 100 de rachete de diferite tipuri.

Iarna trecută a fost una din cele mai geroase din ultimii ani, cu temperaturi de până la minus 20 de grade, iar Rusia a lovit masiv și sistematic infrastructura energetică, de transport și industrială a Ucrainei, provocând pene masive de curent, întreruperi ale alimentării cu apă și căldură.

Kievul a acuzat Moscova că încearcă să transforme iarna într-o armă, lovind în mod deliberat ținte civile și provocând suferințe populației pentru a înfrânge rezistența ucrainenilor. Rusia a susținut însă că lovește doar ținte militare sau conexe cu apărarea Ucrainei.

Între timp, situația de pe frontul ucrainean nu s-a schimbat prea mult. Potrivit centrelor de analiză occidentale, Rusia a reușit să ocupe în timpul iernii cam 400-500 de kilometri pătrați - o creștere relativ modestă de la începutul războiului.

Pe de altă parte, la sfârșitul lunii februarie, armata ucraineană ar fi înregistrat cele mai semnificative câștiguri pe câmpul de luptă din ultimii doi ani, revendicând eliberarea a cca 200 de kilometri pătrați pe frontul de sud, în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, dar și anumite succese în zone fierbinți, cum ar fi Kupiansk, din regiunea Harkov.

