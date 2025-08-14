Îndepărtată, simbolică, strategică: Alaska devine scena întâlnirii dintre Trump și Putin

La anunțarea locului de desfășurare a summitului, Trump a declarat că discuțiile sale cu Putin se vor concentra pe soluționarea conflictului care durează de 45 de luni – cel mai mare din Europa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial – printr-un compromis între Ucraina și Rusia cu privire la teritoriu.

„Vom recupera o parte [din teritorii] și vom schimba o parte”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă pe 8 august. „Vor avea loc schimburi de teritorii în beneficiul ambelor părți”, a adăugat el.

Pentru Bill Courtney, fost diplomat american care a participat la negocierile privind armamentul din timpul Războiului Rece, geografia este principalul argument în favoarea alegerii Alaskăi.

Statul este situat aproximativ la aceeași distanță de Washington și Moscova, o conveniență logistică prețuită odinioară – dar rar găsită – în summiturile dintre SUA și Uniunea Sovietică, a spus el.

„Alaska oferă de fapt avantajul că pare să fie la jumătatea distanței dintre Moscova și Washington”, a declarat Courtney pentru Europa Liberă (RFE/RL). „Putin și Trump fac călătorii aproximativ egale”.

Pentru Putin, locația summitului semnifică o victorie subtilă, dar importantă, potrivit lui Matthew Schmidt, profesor de securitate internă și afaceri internaționale la Universitatea din New Haven.

Mass-media rusă, a spus Schmidt, a lăudat alegerea locului de desfășurare a summitului într-un teritoriu care a fost odată rus - până când a fost vândut Statelor Unite în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari.

Securitatea este un alt factor important, potrivit lui Troy Bouffard, profesor de securitate arctică la Universitatea din Alaska - Fairbanks.

Alaska ocupă locul 48 din cele 50 de state ale SUA în ceea ce privește populația, cu numai aproximativ 730.000 de locuitori.

Asta înseamnă mai puține probleme de securitate decât în alte locuri.

Anchorage, cel mai mare oraș al statului, cu 250.000 de locuitori și posibilă locație pentru summit, dispune de o logistică de primă clasă, a mai spus el. De asemenea, un argument îl reprezintă baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson, care găzduiește mii de membri activi ai forțelor aeriene și terestre ale SUA. „Nu este deloc dificil să se blocheze rutele, străzile și clădirile din Anchorage”, a spus Bouffard.

Putin este profund nepopular în Statele Unite, un sondaj Pew Research publicat în iunie arătând că 84% dintre americani au puțină sau deloc încredere că este dornic să facă bine în afacerile mondiale.

Pe de altă parte, organizarea summitului într-o țară terță ar fi complicată de acuzarea lui Putin de crime de război de către Curtea Penală Internațională (CPI). Statele membre ale CPI – în număr de 125 – sunt obligate să îl aresteze pe Putin dacă acesta pune piciorul pe teritoriul lor. Statele Unite nu sunt semnatare ale CPI.

Imaginea lui Putin în Statele Unite ar putea fi o problemă mai mare dacă summitul s-ar ține la Washington, a mai spus Bouffard.

Zeci de milioane de americani locuiesc la câteva ore de mers cu mașina de capitala SUA, ceea ce le permite celor care se opun lui Putin și războiului său din Ucraina să organizeze cu ușurință demonstrații de amploare în Washington împotriva unei astfel de vizite.

Pentru a ajunge în Alaska din statele continentale cele mai apropiate, cetățenii americani trebuie să traverseze mii de kilometri prin Canada. Zborurile interne către Alaska sunt printre cele mai scumpe din Statele Unite. Cu doar o săptămână înainte, va fi dificil să se găsească bilete de avion disponibile.

Bouffard a spus că existe totuși semnale că se vor aduna protestatari de-a lungul drumurilor din Anchorage cu steaguri ucrainene sau afișe cu culorile steagului ucrainean. Dar Courtney a spus că se așteaptă ca Putin să fie „învelit într-un cocon” pentru a evita orice protest.

De la cooperare la confruntare

Alaska a ocupat întotdeauna un loc important în relațiile dintre SUA și Rusia. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Alaska a fost o verigă vitală în programul Lend-Lease, prin care SUA au ajutat adversarii Germaniei, înainte să intre și ele în război.

Piloții sovietici au preluat avioane fabricate în SUA în Alaska și le-au pilotat peste strâmtoarea Bering până în Rusia. Aproape 8.000 de avioane au parcurs ruta de la Nome, un oraș portuar din vestul Alaskăi, până la frontul rus.

Această cooperare a cedat locul confruntării după 1945.

În timpul Războiului Rece, Alaska a fost militarizată ca bastion împotriva Moscovei, cu baze care găzduiau interceptori și stații radar pentru a păzi accesul spre Polul Nord.

Astăzi, Alaska rămâne sediul celei mai mari flote de avioane de vânătoare avansate din America și este o piatră de temelie a rețelei sale de apărare antirachetă.

Vechile tensiuni revin, acum, pe măsură ce concurența între marile puteri în regiunea arctică bogată în resurse se intensifică, alimentată de topirea ghețarilor și deschiderea rutelor de transport.

În 2021, un comandant de rang american a declarat că interceptările avioanelor rusești în apropierea Alaskăi au atins recent un nivel record de după perioada sovietică.

Bombardierele și avioanele de recunoaștere rusești încă sondează regulat granița, cea mai recentă incursiune de acest fel având loc pe 22 iulie, a cincea din acest an.

Unii oficiali americani fac acum presiuni pentru restabilirea instalațiilor militare din timpul Războiului Rece pe lanțul insulelor Aleutine din Alaska, pentru a contracara prezența militară crescândă a Rusiei și Chinei.

În efortul său potențial de a-l „câștiga” pe Trump, Putin s-ar putea concentra pe Alaska ca locație care leagă - nu dezbină - Rusia și Statele Unite.

Iuri Ușakov, consilier principal pentru politica externă al Kremlinului, a numit Alaska o „locație simbolică” care reflectă frontiera arctică comună a celor două țări. „Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați”, a declarat Ușakov într-o declarație video.

Indiferent dacă summitul va aduce sau nu progrese reale în ceea ce privește pacea, pentru Alaska va fi un moment rar în lumina reflectoarelor mondiale.

