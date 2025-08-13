Zelenski participă de la Berlin la consultări europene cu Trump înaintea summitului cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski era miercuri în drum spre Berlin, pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz la discuții cu liderii europeni și americani înaintea summitului Trump-Putin de la sfârșitul acestei săptămâni, a anunțat guvernul german.

Merz a convocat o serie de întâlniri virtuale pentru miercuri, în încercarea de a face auzită vocea liderilor europeni și ucraineni înaintea summitului de la care au fost - fizic, cel puțin - excluși.

Zelenski urmează să se întâlnească mai întâi cu liderii europeni, pentru a pregăti o convorbire virtuală cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, aproximativ o oră mai târziu. La final va avea loc o convorbire între liderii țărilor care ar putea să ajute la menținerea ordinii în cazul unui viitor acord de pace, în frunte cu Franța și Marea Britanie.

Trump a declarat că la Anchorage, în Alaska, va vrea să vadă dacă președintele rus Vladimir Putin este hotărât să pună capăt războiului, care se află deja în al patrulea an.

Liderul american i-a dezamăgit pe aliații SUA din Europa afirmând că Ucraina va trebui să renunțe la o parte din teritoriile controlate de Rusia. El a mai spus că și Rusia trebuie să accepte schimburi de teritorii, deși nu este clar ce ar putea ceda Putin.

„Trebuie să se exercite presiuni asupra Rusiei în numele unei păci juste. Trebuie să învățăm din experiența Ucrainei și a partenerilor noștri pentru a preveni înșelăciunea din partea Rusiei”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare, miercuri.

„Să fie clar cine este împotrivă”

În ajun, președintele Zelenski și-a continuat contactele cu lideri din NATO și UE în speranța de a crea un front comun pentru respectarea integrității teritoriale a țării sale, în cadrul unui eventual acord de pace.

Într-o postare pe X, marți, el a menționat discuții cu liderii Turciei - dar și cu președintele român Nicușor Dan, pe care l-a invitat la Kiev, probabil la toamnă.

Postarea cuprinde și o aluzie transparentă la poziția pro-Putin a premierului ungur Viktor Orban, singurul lider din UE care blochează în mod regulat sancțiunile împotriva Rusiei, ajutorarea militară a Ucrainei și apropierea ei de structurile europene.

„Există o poziție principială a liderilor europeni – o declarație clară a Uniunii Europene, a 26 de țări, toate alături de noi (...) Și este clar cine este cel de-al douăzeci și șaptelea, mereu împotriva tuturor, doar pentru a fi unicul „împotriva”. Cu toate acestea, suntem în contact cu toată lumea, prezentând argumentele noastre tuturor”, a spus Zelenski.



Liderii UE au subliniat marți „dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin”, adăugând că „frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, într-o nouă declarație nesemnată de Ungaria.

Ucraina a declarat marți că armata sa este angajată în lupte „dificile” cu forțele ruse, după ce Moscova a înregistrat avansuri rapide într-o secțiune îngustă, dar importantă, a liniei frontului din estul țării. Zelenski a declarat pe rețelele de socializare că „armata rusă nu se pregătește să pună capăt războiului. Dimpotrivă, indică pregătiri pentru noi operațiuni ofensive”.

Redactat pe baza relatărilor AP, dpa și Reuters.

