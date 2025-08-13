Puțin câte puțin, apoi brusc. Ce poate însemna pentru Ucraina cea mai recentă înaintare a Rusiei pe front

Este unul dintre cele mai mari progrese ale Rusiei pe câmpul de luptă din ultimele luni. Iar pentru Ucraina – nu putea veni într-un moment mai prost.



Cândva în weekend, trupele rusești au străpuns liniile defensive ale Ucrainei la nord de orașul Pokrovsk din Donbas, la est de orașul mai mic Dobropilia.

Potrivit analiștilor militari și bloggerilor open-source ucraineni și ruși, unitățile rusești au avansat la aproximativ 17 kilometri nord de liniile lor anterioare, capturând satul Zolotii Kolodeaz și apropiindu-se de un drum secundar de aprovizionare care se întinde de la Dobropillya spre nord.

Unele informații open-source sugerează că forțele rusești ar fi capturat de fapt drumul și un sat care ar amenința în continuare liniile de aprovizionare pentru Pokrovsk – care este parțial încercuit.

Săptămâna trecută, unități de sabotaj rusești au fost observate în periferia sudică a orașului, îndreptându-se spre gara din centru.

Într-o postare pe Telegram din 12 august, comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski, a confirmat că unitățile de „infiltrare” au ocolit unele poziții ucrainene: „Unele dintre grupuri au fost deja distruse, restul sunt în curs de distrugere”.

De asemenea, sunt trimise întăriri din partea unor unități mai experimentate.

În ajunul unei întâlniri față în față importante dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru 15 august în Alaska, unde Trump a sugerat că s-ar putea ajunge la un acord care să implice „schimb de teritorii”, recentele pierderi de pe câmpul de luptă sunt îngrijorătoare, dacă nu chiar alarmante, spun experții.

„Dacă ucrainenii nu restabilesc rapid situația și rușii reușesc să consolideze și să extindă această ofensivă, atunci acesta ar putea fi unul dintre cele mai semnificative evenimente ale acestui război”, a declarat Pasi Paroinen, ofițer de rezervă finlandez și analist militar la organizația de informații open-source Black Bird Group.

„Multe depind de modul în care ucrainenii vor putea reacționa.”

„Căderea orașului Pokrovsk este doar o chestiune de timp în acest moment”, a declarat Konrad Muzyka, un analist militar cu sediul în Polonia, care a vizitat recent unele poziții din prima linie ale Ucrainei.

„Ucrainenii nu au forța umană necesară pentru a lupta în oraș, capacitatea de a efectua o manevră de flancare pentru a-i izola pe ruși de zonele sudice ale orașului”, a spus el într-un interviu.

„Probabil că acum vedem doar un fel de acțiune de tergiversare și un efort de a-i slăbi pe ruși cât mai mult posibil... mai degrabă decât o încercare de a recuceri orașul.”

Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a negat informațiile despre o străpungere a Rusiei.

„Rușii folosesc tactica infiltrării de către grupuri mici dincolo de prima linie de apărare, pierzând mult personal, ceea ce s-a întâmplat lângă Dobropilia”, a declarat locotenent-colonelul Viktor Tregubov într-un videoclip postat pe Facebook pe 12 august.

„Un mic grup inamic a ocolit pozițiile ucrainene și a încercat să se ascundă în spatele nostru, dar [forțele noastre armate] resping astfel de încercări.”

„Continuăm să-i ucidem, iar ei continuă să-i trimită”

De iarna trecută, linia frontului de 1.100 de kilometri s-a mutat foarte puțin, în ciuda faptului că Rusia are mult mai multe trupe și mai multe arme.

Capacitatea Ucrainei de a inova pe câmpul de luptă – în special în războiul cu drone – i-a oferit Kievului un ușor avantaj față de forțele rusești, care s-au bazat mult timp pe drone kamikaze construite în Iran.

Dar Rusia a egalat multe dintre inovațiile Ucrainei, în special în ceea ce privește bruierea electronică a semnalelor – care perturbă dronele ucrainene – și în ceea ce privește dronele cu fibră optică , dispozitive ce sunt controlate de fire de fibră care se întind kilometri întregi, ceea ce le face sigure împotriva bruierii.

Moscova s-a bazat, de asemenea, pe bombe cu planare – explozive grele modernizate, care pot fi lansate de avioane departe de apărarea antiaeriană – pentru a devasta tranșee ucrainene sau poziții improvizate ascunse în dărâmăturile clădirilor de apartamente.

Una dintre cele mai sângeroase tactici folosite de Rusia pentru a străpunge liniile ucrainene a fost utilizarea unităților cu motociclete sau motor-buggy, unde un număr mic de soldați, ușor înarmați, traversează câmpul de luptă în viteză, încercând să evite dronele și să se strecoare în spatele pozițiilor ucrainene.

Deși se soldează cu multe victime, atacurile motorizate au fost eficiente, în parte pentru că nu există suficienți soldați ucraineni pentru a ocupa în mod adecvat tranșeele.

„Îi omorâm încontinuu, iar ei îi trimit încontinuu”, a declarat un ofițer din Brigada 36 Separată de Marină a Ucrainei pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL.

În conformitate cu protocolul militar, el a dat doar indicativul său, Tihii.

„Dacă găsesc un loc [pe unde pot trece], îi trimit imediat acolo. Este ca tactica folosită de furnici. Știu că există zahăr și toți încep să se îndrepte acolo.”

Între timp, Ucraina continuă să se lupte cu Ucraina, între timp, continuă să se confrunte cu dificultăți în recrutarea și instruirea unui număr suficient de soldați, în pentru unitățile de infanterie. Legislatorii au revizuit reglementările de mobilizare anul trecut, dar experții spun că recrutorii încă se luptă atât pentru a atrage voluntari, cât și pentru a-i instrui corespunzător.

O brigadă nou formată, antrenată și înarmată de Franța, a fost martora a numeroase dezertări înainte și după desfășurare, ceea ce a dus la o anchetă penală și la demisia comandantului său.

Penetrarea frontului de lângă Doborpilia s-ar fi putut produce și după ce unitățile rusești de sabotare și recunoaștere s-au infiltrat în spatele pozițiilor ucrainene – nu foarte diferit de ceea ce pare să se întâmple în anumite părți ale orașului Pokrovsk.

Dacă rușii își mențin pozițiile și controlul asupra drumului, acest lucru ar putea deschide o breșă în liniile ucrainene, permițându-le rușilor să preseze spre sud, în direcția Pokrovsk, și spre nord, în direcția Kramatorsk.

„Este rezultatul lipsei de efective”, a spus Muzyka.

„Prima linie a pozițiilor ucrainene este incredibil de poroasă. Pur și simplu nu au oamenii necesari pentru a ocupa fortificațiile pe care le-au construit, tranșeele pe care le au.”

Pentru Ucraina, „cea mai mare deficiență este lipsa de personal, care se observă în esență pe întregul front”, a spus el.

„Nu cred că problema legată de mobilizare va fi rezolvată, deoarece este doar o problemă structurală fundamentală a modului în care Ucraina poartă războiul.”

Sloviansk și Kramatorsk, amenințate

Experții și strategii au declarat că una din principalele priorități ale Rusiei în regiunea Donbas pare să fie două dintre actualele bastioane ale Ucrainei: Sloviansk și Kramatorsk.

Situate în partea de nord a regiunii Donețk, cele două orașe industriale gemene – adesea considerate împreună ca o „aglomerare” – găzduiesc un grup important de forțe ucrainene, precum și linii de aprovizionare din spatele frontului, facilități medicale și centre de comandă locale.

Trupele rusești susțin că au cucerit Ceasiv Iar, un oraș situat pe o înălțime care oferă poziții strategice pentru artilerie, punând astfel sub amenințare Kosteantînivka – un important nod feroviar. Ucraina susține că orașul este încă disputat.

Aglomerarea „este mult mai importantă pentru inamic. Acesta este de fapt centrul Donbasului, așa că este logic că urmau să atace acolo”, a declarat Kiril Sazonov, un analist al Brigăzii 41 Mecanizate a Ucrainei, pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL.

„Dar acum au decis să termine mai întâi cu Pokrovsk, deoarece, așa cum au arătat ultimele șase luni, este imposibil să ia cu asalt Pokrovsk și Kosteantînivka simultan.”

Pe la începutul anului, Rusia a înființat o unitate dedicată de drone numită Centrul Rubicon pentru Sisteme Avansate fără Pilot, o unitate de elită care folosește drone avansate și testează noi tactici și tehnologii.

Experții spun că Rubicon a jucat un rol esențial în respingerea trupelor ucrainene din Kursk, regiunea rusă pe care Ucraina a invadat-o vara trecută.

„Ceea ce m-a surprins cu adevărat a fost modul în care rușii și-au perfecționat modul în care folosesc dronele”, a declarat Muzyka pentru RFE/RL.

„Rubicon face ravagii în liniile a doua și a treia [de apărare] ucrainene și o fac pur și simplu într-un mod foarte sistematic, foarte metodic.”

