Zelenski spune că Rusia pregătește o nouă ofensivă, înaintea summitului Putin-Trump

„Vedem că armata rusă nu se pregătește să pună capăt războiului. Dimpotrivă, face manevre care indică pregătiri pentru noi operațiuni ofensive”, a scris Zelenski pe X, fără a da detalii despre locație.

„În asemenea împrejurări, este important ca unitatea lumii să nu fie amenințată”, a scris liderul ucrainean, într-o aluzie transparentă la efortul Kievului și al europenilor de a-și face vocea auzită la apropiatul summit al președintelui rus Vladimir Putin și președintelui american Donald Trump, programat la 15 august în Alaska.

Postarea lui Zelenski a venit la câteva ore după ce 26 de țări din Uniunea Europeană (toate, cu excepția Ungariei) au făcut apel la Trump să țină seama de interesele de securitate ale Ucrainei și Europei la discuțiile cu Putin. Europenii, ca și Zelenski, și-au exprimat dubii că Rusia ar dori pacea.

„Negocieri semnificative pot avea loc numai în contextul unei încetări a focului sau al reducerii ostilităților”, au declarat miniștrii europeni de externe într-o declarație comună, adăugând: „Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

Trump a declarat, când a vorbit mai întâi despre întâlnirea cu Putin, că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”, Rusia și Ucraina, provocând consternare la Kiev și în capitalele europene, întrucât practic tot teritoriul „de schimb” este ucrainean.

Armata ucraineană a declarat luni că a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, în ceea ce Reuters numește „o mică inversare” a tendinței din ultimul an, caracterizat de avansuri lente și epuizante ale Rusiei în sud-est.

„Este greu. Dar îi ținem pe inamici la distanță”, a scris pe Facebook comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, după o întâlnire marți cu președintele Volodimir Zelenski și alți comandanți.

Rusia, care a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, a declanșat o nouă ofensivă anul acesta la Sumî, după ce Putin a cerut crearea unei „zone tampon” în această regiune.

Avans rusesc spre Dobropilia

Între timp, forțele ruse avansează de luni de zile spre vest, de-a lungul altor secțiuni ale frontului lung de 1.000 km, capturând aproape zilnic sate, în special în regiunea Donețk.

Proiectul Deep State al Ucrainei, o sursă în general credibilă de informații, arată că forțele ruse controlează aproximativ 200 km² din Sumî și un total de aproximativ 114.000 km² (din Ucraina, inclusiv Crimeea, capturată în 2014.

Tatarigami_UA, un fost ofițer al armatei ucrainene, ale cărui analize Frontelligence Insight urmăresc îndeaproape conflictul, a declarat că înaintarea rusă ar putea escalada în mod periculos dacă nu este stopată din fașă.

„Este un moment critic. Atât în 2014, cât și în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câștiga avantaje. Situația actuală este gravă, dar departe de colapsul pe care îl sugerează unii”, a scris Tatarigami pe X, citat de Reuters.

Potrivit AFP, coridorul aflat acum sub control rus amenință orașul Dobropilia, un centru minier din care civilii fug și care a fost ținta atacurilor cu drone rusești.

De asemenea, amenință orașul Kostiantinivka, asediat și distrus, care este una dintre ultimele zone urbane mari din regiunea Donețk controlate încă de Ucraina.

Un popular blogger militar, Sternenko, a scris pe Telegram că forțele rusești au preluat în această înaintare controlul asupra unor porțiuni ale unei șosele care leagă importante centre din Donețk.

„Situația este critică”, a scris el mai devreme.

Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, a postat între timp că „grupuri rusești de sabotaj și recunoaștere se infiltrează, potrivit unor informații, în zone din apropierea orașului Dobropilia”.

„Este prematur să numim avansul rus în zona Dobropilia o breșă la nivel operațional”, a adăugat același Institut, avertizând că următoarele zile vor fi decisive pentru respingerea atacului.

