Trump dorește discuții „constructive” cu Putin, pe fondul presiunilor UE de a-l include pe Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă la o „discuție constructivă” cu președintele rus Vladimir Putin despre încetarea războiului din Ucraina, în timp ce Bruxellesul încearcă să îi asigure Kievului un rol important la acest summit.

„Îi voi spune: «Trebuie să pui capăt acestui război»”, a declarat Trump la o conferință de presă de la Casa Albă, când a fost întrebat despre întâlnirea sa din 15 august cu Putin în Alaska. El a adăugat că ar dori să vadă o încetare rapidă a conflictului care durează de mai bine de trei ani.

În același timp, miniștrii de externe ai UE au avut o videoconferință cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, care a avertizat că summitul din Alaska ar putea reprezenta o „capcană” diplomatică, pe care Rusia ar putea-o folosi ca să se eschiveze de la asumarea răspunderii pentru război și să-și consolideze poziția pentru noi ofensive.

Te-ar putea interesa și: Liderii UE pregătesc o declarație în sprijinul integrității teritoriale a Ucrainei (RFE/RL)

În declarațiile sale din 11 august, Trump a repetat că un eventual acord între Ucraina și Rusia ar putea implica „schimbul de teritorii”, dar a semnalat că ar putea renunța la procesul de pace în funcție de „parametrii” discutați la summitul cu Putin.

„S-ar putea să plec și să spun «noroc». Și asta va fi sfârșitul”, a declarat el.

Trump a mai spus că îl va suna pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe alți lideri europeni imediat după întâlnire, sugerând că va fi clar imediat dacă există vreo perspectivă de încheiere a războiului.

El a adăugat că potențialul acord de pace nu este de competența Statelor Unite și a descris necesitatea unei întâlniri dintre Zelenski și Putin ca fiind esențială pentru soluționarea conflictului. „Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau cu Zelenski, Putin și cu mine. Voi fi acolo dacă vor avea nevoie de mine.”

Cu o zi înainte, în urma numeroaselor apeluri telefonice ale lui Zelenski către capitalele europene, Bruxellesuș și-a reafirmat poziția, îndemnându-l pe Trump să exercite mai multă presiune asupra Rusiei.

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, au declarat liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Marii Britanii și Finlandei, împreună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o declarație comună din 10 august.

Întrebat dacă Zelenski va participa la summitul din Alaska, Trump nu a dat un răspuns clar, dar a spus că este „puțin deranjat” de comentariul lui Zelenski potrivit căruia orice concesie teritorială ar necesita aprobarea constituțională.

„Adică, el are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea. Dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii?”, a spus Trump. „Rusia a ocupat o parte din teritoriul principal, vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina.”

În timp ce Washingtonul părea să pregătească Kievul și Moscova pentru compromisuri majore în vederea sfârșitului războiului, Sibiha a declarat în cadrul conferinței miniștrilor de externe ai UE că Putin consideră întâlnirea cu Trump drept o „recompensă și o justificare” pentru agresiunea Rusiei.

Anterior, pe 10 august, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat pentru Fox News că orice acord de pace va lăsa probabil ambele părți „nemulțumite”.

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți”, a adăugat el.

Sibiha a sugerat însă că negocierile dintre SUA și Rusia ar putea fi benefice pentru Putin. „El nu este un pacificator, ci un distrugător al păcii. Pentru a obține o pace adevărată și a evita aceste capcane, trebuie să distrugem planurile și scenariile lui Putin”, a declarat Sibiha în fața diplomaților UE.

În discursul său nocturn din 10 august, Zelenski a declarat: „Înțelegem intenția Rusiei de a încerca să înșele America – nu vom permite acest lucru”.

Discuțiile au loc într-un moment crucial, Trump fiind din ce în ce mai frustrat de Putin, în timp ce președintele rus nu dă semne că ar fi dispus să renunțe la cererile maximaliste ale Kremlinului.

Liderii europeni au salutat eforturile lui Trump de a încerca să rezolve conflictul militar care durează de 41 de luni, dar au subliniat necesitatea de a exercita presiuni asupra Moscovei și de a oferi garanții de securitate pentru Kiev.

Într-o altă declarație publicată de aliații occidentali ai Kievului pe 10 august, grupul Nordic-Baltic 8 și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina și a afirmat că pacea poate fi obținută numai prin exercitarea unei presiuni sporite asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său „ilegal”.

Liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei au declarat că „reafirmă principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

The Wall Street Journal, citând negociatori anonimi, a raportat că oficialii europeni au prezentat o contrapropunere la planul nespecificat al SUA, incluzând cerința ca încetarea focului să aibă loc înainte de luarea oricăror alte măsuri și ca orice schimb de teritorii să fie reciproc și să includă garanții de securitate.

Oficialii europeni au prezentat propunerile lor lui Vance în cadrul unei reuniuni cu oficiali ucraineni și europeni la o reședință din afara Londrei, pe 9 august, se arată în raport.

Invazia Rusiei a devenit cel mai mare război terestru din Europa din ultimii 50 de ani, devastând Ucraina și transformând Rusia - care a făcut din economia sa o mașină de război și a instituit un regim ce incriminează disidența.

Potrivit estimărilor occidentale, numărul victimelor Moscovei - morți și răniți - se ridică la peste 1 milion. Se estimează că numărul morților ucraineni în război depășește 100.000, iar numărul total al victimelor se ridică la aproximativ 400.000.

Pe măsură ce negocierile se apropie, ambele părți continuă să lanseze atacuri reciproce.

În primele ore ale zilei de 11 august, atacurile aeriene rusești au lovit regiunile Dnipropetrovsk, Sumî și Zaporojie din Ucraina, în timp ce dronele ucrainene au vizat obiective aflate adânc în teritoriul Rusiei.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că au doborât cu succes 59 de drone de tip Shahed și drone-momeală din cele 71 lansate din orașele rusești Șatalovo, Kursk, Milerovo și Primorsko-Ahtarsk.

În Arzamas, regiunea Nijni Novgorod din Rusia, un atac cu drone ucrainene din 11 august asupra unui sit industrial a ucis un muncitor și a rănit doi, a confirmat guvernatorul local Gleb Nikitin. Canalele de social media ucrainene au difuzat imagini care ar arăta atacul asupra fabricii de unelte din Arzamas.

Armata rusă a declarat că a doborât 39 de drone ucrainene peste noapte în mai multe regiuni, precum și în Crimeea anexată de Rusia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te