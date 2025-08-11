Liderii UE pregătesc o declarație în sprijinul integrității teritoriale a Ucrainei (RFE/RL)

Liderii Uniunii Europene pregătesc o declarație comună în care vor sublinia sprijinul blocului pentru integritatea teritorială a Ucrainei și necesitatea ca Kievul să participe la orice discuții privind viitorul său, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska.

Proiectul de declarație în șapte puncte, văzut de RFE/RL, circulă înaintea unei reuniuni online a miniștrilor de externe din UE, care va avea loc mai târziu, pe 11 august.

Reuniunea a fost convocată în weekend pentru a se compara pozițiile și a se ajunge la un consens, după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin săptămâna trecută și după briefingurile ulterioare ale vicepreședintelui american JD Vance în Anglia, în fața diversilor lideri și oficiali europeni.

Mai mulți diplomați europeni cu care RFE/RL a luat legătura spun că există o oarecare confuzie cu privire la ceea ce a discutat Witkoff în cadrul întâlnirii sale din 6 august cu Putin, în special cu privire la posibile schimburi teritoriale și disponibilitatea Moscovei de a accepta efectiv un armistițiu.

Textul spune că statele UE „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a realiza o pace și o securitate justă și durabilă pentru Ucraina”.

Dar, adaugă textul, o astfel de pace „trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță”.

Proiectul este similar cu o declarație emisă la sfârșitul săptămânii trecute de câțiva lideri europeni, în speranța, potrivit oficialilor UE cu care RFE/RL a luat legătura, că restul țărilor membre vor susține un set de principii comune pentru a oferi Ucrainei sprijinul diplomatic atât de necesar.

Nu este încă clar dacă președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la reuniunea din Alaska, dar documentul menționează că „calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”.

Există încă semne de întrebare dacă Ungaria, care a refuzat adesea să susțină pozițiile comune ale UE cu privire la Ucraina, va semna declarația. Concluziile recente ale summitului UE pe această temă au fost publicate ca „UE-26” fără sprijinul Budapestei, chiar dacă Ungaria a acceptat în iulie impunerea unor sancțiuni suplimentare ale UE împotriva Kremlinului.

Textul menționează, de asemenea, că UE „va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”, ceea ce indică faptul că aceasta nu este încă pregătită să discute relaxarea sancțiunilor împotriva Moscovei, un subiect care pare să fi fost abordat în timpul întâlnirii dintre Witkoff și Putin. Este necesar un consens pentru a ridica parțial sau total sancțiunile, dar întregul pachet de măsuri va fi supus unei noi reînnoiri prin unanimitate în ianuarie 2026.

Țările europene, precum și UE ca organizație, nu au reușit până în prezent să obțină un loc la masa negocierilor dintre Kiev, Washington și Moscova.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au propus la începutul acestui an o „forță de reasigurare” formată din până la 20 000 de soldați europeni în partea de vest a Ucrainei, imediat după încheierea unui acord de încetare a focului între Kiev și Moscova.

Deși s-au făcut unele planuri, proiectul este „în mare parte în stare latentă”, afirmă un diplomat european care are cunoștință despre discuții, mai ales că europenii nu au reușit să obțină sprijinul americanilor în ceea ce privește ajutorul militar necesar pentru o astfel de acțiune.

Textul, fără a oferi detalii, se referă în schimb la disponibilitatea de a „contribui în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților respective”.

Acesta adaugă că „Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu viziuni similare, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, întrucât aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare”.

