Înainte de întâlnirea din Alaska, aliații europeni cer să nu se ia decizii despre Ucraina fără ucraineni

Liderii Marii Britanii, Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei și Finlandei s-au întâlnit sâmbătă seara, a doua zi după anunțul lui Trump, și au spus într-o declarație comună că poate avea succes „doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Federației Ruse pentru a pune capăt războiului ilegal”.

Europenii au mai cerut „garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să-și apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, spunând că, în ceea ce-i privește, sunt pregătiți să continue un sprijin „substanțial militar și financiar pentru Ucraina”.

„Ucraina are libertatea de a-și alege propriul destin”, se arată în documentul semnat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat duminică, spunând că Kievul „apreciază și sprijină pe deplin” declarația comună a liderilor europeni privind o pace în Ucraina, care să apere în același timp interesele ucrainene și europene.

Deciziile fără Ucraina, sunt decizii moarte ...

Presa americană a relatat, citând un oficial american de rang înalt, că administrația Trump ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea din Alaska, dar aceste relatări au fost ulterior dezmințite, tot anonim.

Reuters a citat un oficial al Casei Albe, care a spus că, deși Trump ar fi deschis la o întâlnire în trei în Alaska, deocamdată planurile prevăd doar discuții bilaterale Trump–Putin, la solicitarea liderului rus.

Putin a refuzat până acum să se întâlnească cu Zelenski, care a declarat că este pregătit pentru astfel de discuții directe.

Anunțând întâlnirea cu Putin, Trump a sugerat că orice rezolvare a războiului ar putea include „schimburi de teritorii”, o idee care contrazice poziția Kievului.

„Vom recupera o parte, iar o parte se va schimba. Vor fi schimburi de teritorii spre binele ambelor părți...”, a spus Trump la Casa Albă, pe 8 august.

Într-un mesaj video difuzat câteva ore mai târziu, Zelenski a avertizat că orice acord de pace care exclude Kievul sau presupune cedarea de teritorii nu va fi acceptabil. „Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului (...) Orice decizie luată fără Ucraina este, în același timp, o decizie împotriva păcii. Nu va aduce nimic. Sunt decizii moarte. Nu vor funcționa niciodată”, a spus Zelenski.

Ideea a fost reluată de președintele francez Emmanuel Macron, care a discutat la telefon cu Zelenski, iar apoi a spus că viitorul Ucrainei „nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă pentru libertatea și securitatea lor de mai bine de trei ani”.

Propunere europeană de alternativă

Ziarul american Wall Street Journal, citând negociatori anonimi, a relatat pe 9 august că oficialii europeni au prezentat o propunere care ar cere un armistițiu înainte de orice alt pas în ceea ce privește oprirea războiului și ca eventualele schimburi de teritorii să fie reciproce și însoțite de garanții de securitate.

Potrivit publicației, propunerile europenilor i-au fost prezentate vicepreședintelui american JD Vance în timpul unei reuniuni cu oficiali ucraineni și europeni într-o reședință din apropierea Londrei, pe 9 august.

Informațiile WSJ nu au putut fi verificate imediat. Reuters a citat un oficial european care a confirmat existența unei contrapropuneri, dar fără a oferi detalii.

Zelenski a spus că șeful său de cabinet, Andrii Iermak, a fost prezent la întâlnirea din Marea Britanie. „Întâlnirea a fost constructivă. Toate mesajele noastre au fost transmise. Argumentele noastre sunt auzite”, a spus Zelenski.

Discuțiile Trump–Putin au loc într-un moment crucial. În ce Trump pare tot mai nemulțumit de Putin, liderul rus nu încetează acțiunile militare.

Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a confirmat întâlnirea și a spus că Alaska este o locație simbolică, având în vedere frontiera arctică comună a celor două țări.

