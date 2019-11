Nicolae Negru: „Un candidat selectat de Maia Sandu va fi, de la bun început, considerat un candidat angajat”

Va trece sau nu moțiunea de cenzură a socialiștilor împotriva Guvernului Sandu la votul care va avea loc probabil luni și ce se întâmplă dacă Guvernul o să cadă? Nicolae Negru nu crede în destrămărea majorității parlamentare și sugerează că PSRM-ACUM vor guverna și în continuare.

Europa Liberă: Până aici a mers ostașul sau ce va urma?

Nicolae Negru: „(Râde.) Bună întrebare... Cam ar fi puțin pentru puterea ostașilor, au mers prea puțin, cred că nu până aici, cred că mai au de mers împreună. Așa... o neînțelegere temporară, apărută din senin, e o improvizație și dacă se vor mai potoli spiritele – iată, au trei zile la dispoziție –, s-ar putea să se mai schimbe ceva.”

Europa Liberă: Dar nu s-au atacat prea dur ca să revină și să-și continue drumul guvernării împreună PSRM și ACUM?

Nicolae Negru: „Așa e la fierbințeală. S-au atacat destul de dur, s-au atacat și în campania electorală și, într-un fel, aceste sentimente sau resentimente se trag și din campania electorală, și dinainte de campania electorală. Ne amintim că, pe de o parte, dl Năstase arunca săgeți înspre Dodon și, în general, înspre socialiști și spunea că va fi o catastrofă dacă pierde el și câștigă candidatul socialist. De cealaltă parte, și dl Dodon pusese tunurile pe Guvern, spunea că e nevoie de remanieri, nu era mulțumit cum funcționează unii miniștri, zicea că chiar dispune de o nouă majoritate în caz de demisie a Guvernului, vorbea de 54 de deputați.

Pe urmă parcă s-au mai potolit spiritele, dar totuși această rapidă inflamare a situației este legată de alegeri, poate chiar, să zicem așa, la nivel de subconștient, dar liderii Blocului ACUM și-au dat seama că simpatizanții lor, într-un fel, au pedepsit reprezentații acestui bloc și această dezamăgire nu poate să nu fie legată și de modul în care se produc schimbările promise în societatea noastră.”

Europa Liberă: Din mediul experților aud tot mai multe voci care spun că atunci când doi se ceartă câștigă al treilea, și al treilea ar fi PD-ul care, iată, a anunțat că iarăși își schimbă conducerea în Parlament. Credeți că are de câștigat Partidul Democrat în această situație tulbure poate până se epuizează cel puțin aceste 72 de ore?

Deocamdată, ceea ce face PD-ul e să observe, să aștepte clipa...

Nicolae Negru: „Depinde cu ce se va termina această confruntare. Dacă se vor liniști, se vor calma spiritele, PD-ul nu are de câștigat, dar da, așa spune înțelepciunea populară: când doi se bat al treilea câștigă. Vom vedea dacă va câștiga în realitate sau nu. Deocamdată, ceea ce face PD-ul e să observe, să aștepte clipa... Vom vedea dacă va veni această clipă.”

Europa Liberă: Dar în caz dacă ajung la un compromis PSRM și PD, asta ar însemna revenirea lui Vlad Plahotniuc, cumva că Vlad Plahotniuc îl va ierta pe Igor Dodon și că Moscova mai degrabă ar accepta o asemenea coaliție?

Nicolae Negru: „Nu, Moscova nu are interesul de a schimba guvernarea aici, la Chișinău. Moscova are nevoie de Maia Sandu, are nevoie de Blocul ACUM. Și dl Dodon are nevoie și de Maia Sandu, și de Blocul ACUM, fiindcă i se deschide ușa spre Occident. Până acum, el avea deschise căile doar spre est. În afară de asta, el nu poate să nu-și dea seama – Dodon și socialiștii, în general – că numai cu ajutorul Maiei Sandu, numai cu o guvernare pronunțat pro-europeană pot să vină investiții în Republica Moldova.

Rusia nu are bani ca să ne întrețină, de pildă, să acorde asistență financiară pentru plătirea pensiilor, a salariilor, iar noi depindem foarte mult, stabilitatea noastră depinde foarte mult de acești bani care vin din Occident, dar Rusia are și ea acest interes, fiindcă Rusia devine un jucător important aici, în Republica Moldova, datorită Maiei Sandu, datorită acestui mariaj de interese între socialiști și ACUM-iști, Rusia devine importantă, Rusia își poate promova interesele, Rusia poate reveni, fiindcă trebuie să spunem că, în perioada guvernării Partidului Democrat, Rusia a pierdut din influență aici. Ea desigur că vrea o revenire în forță aici, la Chișinău, și lucrul acesta se poate face numai atunci când avem o guvernare ACUM-PSRM. Dacă se schimbă guvernarea, Occidentul se va uita cu alți ochi, cu alte priviri la eforturile de revenire a Rusiei în această regiune.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că Rusia nu ar putea blagoslovi o alianță PSRM-PD?

Spiritele aprinse uneori iau decizii emotive, mai puțin raționale...

Nicolae Negru: „Bine, dacă războiul nu se va potoli, nu se știe la ce se poate ajunge, spiritele se aprind și spiritele aprinse uneori iau decizii emotive, mai puțin raționale, dar așa cum se văd lucrurile din acest moment, sigur Rusia nu are interesul de schimbare a guvernării în Republica Moldova.”

Europa Liberă: S-a lăsat să se înțeleagă că mărul discordiei este această reformare a justiției, funcția de procuror, cel care va ajunge în fotoliul procuror general ar trebui să-i pedepsească pe cei care au ruinat țara, pe cei care sunt certați cu legea. Mărul acesta al discordiei ce evoluții poate să aducă?

Nicolae Negru: „Ceea ce face Maia Sandu acum, ea întreprinde un pas revoluționar, doar Blocul ACUM agrease împreună cu Partidul Socialiștilor o altă cale de rezolvare a situației – de numire a unui procuror general independent. Această anulare a concursului sau a rezultatelor comisiei de selectare a procurorului general din cadrul Ministerului Justiției nedumerește un pic, adică nu pare suficient de motivată. Explicațiile care s-au dat nu sunt chiar întru totul convingătoare, ba chiar am putea spune că ridică multe semne de întrebare. Și întrebarea principală care vine de aici: ce s-a întâmplat acum câteva zile sau poate în câteva ore de Maia Sandu a hotărât să pornească pe această cale? De ce a hotărât ea că cei pe care îi va selecta ea se vor bucura de mai multă încredere decât cei care au fost selectați de comisia în care au participat experți, majoritatea cărora se bucură de încredere din partea societății?

Dacă se mergea pe această cale, parcă-parcă era aproape de final, trebuia să fie transmise aceste candidaturi Consiliului Superior al Procurorilor și problema parcă se rezolva. E o mișcare neînțeleasă a Maiei Sandu și care într-un fel ridică alte semne de întrebare: va fi acest procuror general mai credibil decât procurorul general care ar fi fost ales în conformitate cu rezultatele evaluării acelei comisii sau selectării acelei comisii? Eu pun la îndoială lucrul acesta. Reforme s-au mai făcut în justiție, lipsa de încredere e problema. Nu vor zice unii atunci când un procuror numit de Maia Sandu, să zicem, va încerca să tragă la răspundere pe reprezentanții unor partide, nu vor zice ei că este o acțiune politică, nu juridică? Din punctul meu de vedere, un candidat selectat de Maia Sandu va fi, de la bun început, considerat ca un candidat angajat, nu ca un candidat independent.”

Europa Liberă: Dacă totuși se ard punțile între PSRM și ACUM și ajung la o înțelegere socialiștii cu democrații, credeți că Vlad Plahotniuc îl va ierta pe Igor Dodon?

S-ar putea ca retragerea lui Plahotniuc și pasul făcut de Dodon să fie coordonate...

Nicolae Negru: „Eu nu sunt sigur că Vlad Plahotniuc nu are și acum relații cu Dodon. Eu nu sunt sigur că Plahotniuc s-a supărat pe Dodon. S-ar putea ca retragerea lui Plahotniuc și pasul făcut de Dodon să fie coordonate, adică chiar Plahotniuc să-i fi spus lui Dodon atunci când s-a răstit, așa cum se spune, s-a răstit Kozak la Dodon, atunci când Moscova a presat ca socialiștii să meargă la Parlament și să facă coaliție cu Blocul ACUM, nu este exclus că Plahotniuc, gândind rațional, să spună: „Du-te, Dodon, și fă această alianță ca să salvăm ceea ce este de salvat.”, pentru că altfel, dacă pornea Dodon un război împotriva Rusiei sau dacă nu se supunea Dodon, consecințele puteau să fie mult mai grave și pentru Dodon, și pentru Plahotniuc.