Islanda a marcat trecerea în neființă a unui ghețar

Islanda a marcat duminică dispariția lui Okjokull, primul ghețar pierdut de statul insular din cauza schimbărilor climaterice, iar mai mulți savanți au avertizat că aceeași soartă o pot avea alți 400 de ghețari islandezi.

Prim-ministra islandeză Katrin Jakobsdottir și fosta Înaltă Comisară ONU pentru Drepturile Omului, May Robinson, au fost printre personalitățile prezente la dezvelirea unei plăci comemorative pe o stâncă golașă care până nu demult era acoperită de Okjokull, ghețarul dispărut în vestul Islandei.

„Cred că este foarte important ca liderii din lumea întreagă să-și dea seama că, deși vedem fațete diferite ale crizei climaterice în diferite părți ale lumii, este vorba de una și aceeași criză”, a spus prim-ministra Jakobsdottir însoțită - pe un podiș muntos, bătut de vânturi - de savanți, jurnaliști și membri ai publicului, inclusiv tineri și copii, ajunși la locul adunării pe cărări de munte.

Placa comemorativă poartă inscripția „O scrisoare către viitor” și își propune să mărească vizibilitatea fenomenului dispariției ghețarilor ca rezultat al schimbărilor climaterice. „În următorii 200 de ani toți ghețarii islandezi ar putea împărtăși aceeași soartă. Acest memento este o dovadă că noi am știut ce se întâmplă și am știut ce avem de făcut. Voi, numai voi, cei din viitor, veți ști și dacă am făcut ce trebuia să facem”, mai scrie pe placa dezvelită la 18 august. Pe placă figurează de asemenea inscripția „415 ppm CO2” – referință la nivelul-record de dioxid de carbon măsurat în atmosferă în luna mai.

Poate o plăcuță dedicată morții unui ghețar va avea un impact mai direct...

Profesoara de antropologie Cymene Howe, de la Universitatea Rice, este citată de AFP cu declarația că discuțiile despre schimbările climaterice sunt din păcate în general „seci”, abstracte, cu multe cifre, așa că poate o plăcuță dedicată morții unui ghețar va avea un impact mai direct asupra unora dintre cei care încă mai stau pe gânduri în privința schimbărilor climaterice.

Islanda pierde anual cam 11 miliarde de tone de gheață, iar savanții se tem că până în 2200 pe insula sub-arctică nu va mai fi niciun ghețar dintre cei care acum acoperă cam 11% din suprafața ei. Înainte să dispară cu totul, Okjokull și-a pierdut oficial statutul de ghețar în 2014 – o premieră pentru Islanda. În 1890, Okjokull avea 16 kilometri pătrați, dar în 2012 ajunsese la numai 0,7 km.

„Acesta a fost primul ghețar care a fost declarat dispărut oficial – a spus duminică prim-ministra Katrin Jakobsdottir – dar dacă savanții au dreptate, îi vom pierde pe toți în următoarele decenii și secole; o pierdere cu atât mai gravă, cu cât va însemna pentru noi și pierderea unei surse de energie.”

Islanda își produce o parte din electricitate grație râurilor formate din topirea ghețarilor – râuri care sunt și ele condamnate la dispariție.