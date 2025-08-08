La Kiev au loc funeraliile jurnalistei ucrainene Victoria Roșcina, care a murit în detenție în Rusia

Potrivit corespondentului Radio Svoboda de la Kiev, la ceremonie au venit să-și ia rămas bun rude, prieteni și colegi ai Victoriei Roșcina.

Victoria Roșcina (născută în 1996) a dispărut în august 2023 pe teritoriul Ucrainei ocupat de armata rusă. Despre moartea ei s-a aflat în octombrie anul trecut, după o lungă perioadă în care rudele și colegii au încercat să dea de ea. Corpul neînsuflețit al jurnalistei a fost returnat în Ucraina multe luni mai târziu, în cadrul unui schimb de prizonieri și cadavre cu Rusia. Se afla într-un sac de polietilenă marcat ca „bărbat neidentificat”.

Pe 29 aprilie, proiectul internațional Viktoria Project a publicat o anchetă privind moartea jurnalistei, care a colaborat de-a lungul scurtei sale cariere cu numeroase publicații, inclusiv cu Radio Svoboda. Conform investigației, corpul - care, potrivit expertizei, îi aparține - prezenta multiple urme de tortură și semne de autopsie.

Grupul de anchetă care investighează cazul a confirmat pentru Viktoia Project că trupul a fost adus în Ucraina cu semne clare că autopsia a fost realizată pe teritoriul Rusiei. Surse din instituțiile de forță au mai relatat că unele organe interne lipseau – creierul, globii oculari și o parte din trahee. Un expert medico-legal internațional, consultat de jurnaliști, consideră că lipsa acestor organe poate indica faptul că rușii au încercat să ascundă că moartea a survenit prin asfixiere.

O viață dedicată meseriei, spun colegii

Viktoria Roșcina a fost autoarea unei serii de reportaje pentru Radio Svoboda, colaborând în 2022 cu instituția ca freelancer. De asemenea, a colaborat cu „Ukrainska Pravda”, Hromadske TV, „Ukrainske Radio”, „UA Perșîi” și „Cenzor.net”.

A început să facă jurnalism din adolescență, specializându-se în justiție, corupție și criminalitate. Colegii o descriu ca fiind mereu în misiune. „Când veneam la 10.00 la birou, Vika era deja acolo. Dacă nu era, însemna că era pe teren. Plecam seara, iar ea rămânea să lucreze”, povestește jurnalistul Igor Șevciuk, care lucrează actualmente la Current Time.

Era combativă și perseverentă, ceea ce uneori provoca conflicte: „În sala de judecată, considera că jurnalistul este principalul. Orice obstacole – avocați, procurori, grefieri – le îndepărta fără ezitare”, își amintește și jurnalistul Anton Naumliuk, citat de Current Time.

Prima captivitate și refuzul de a ceda

În martie 2022, în drum spre Mariupol, Roșcina a fost reținută la Berdeansk, după ce militarii ruși i-au verificat telefonul și au depistat că e jurnalistă. A stat mai bine de o săptămână în detenție, refuzând mâncarea și presiunile de a face declarații pro-ruse. „M-au rugat să spun ceva rău despre Ucraina. Nu am făcut-o”, le-a spus ea colegilor.

După eliberare, a respins orice program de reabilitare. „Spunea: ‘Nu, trebuie să lucrez mai departe’, deși era clar că avea nevoie de ajutor”, spune Naumliuk.

Întoarcerea pe teritoriile ocupate

După ce „Hromadske” a încetat colaborarea cu ea, Roșcina a continuat să meargă pe teren ca freelancer, în diferite zone ocupate. „Considera esențial să documenteze viețile civililor din zone unde nu mai existau jurnaliști ucraineni”, afirmă Kristina Koțira, redactor-șef la „Hromadske”.

În august 2023, a intrat prin Rusia în teritoriile ocupate, ultima dată fiind văzută la Enerhodar. A fost dusă în Melitopol, apoi într-un penitenciar din Taganrog, unde, potrivit martorilor, era în stare critică și cu urme de tortură.

Moartea și întrebările fără răspuns

Pe 10 octombrie 2024, părinții au primit un e-mail scurt de la Ministerul rus al Apărării: Viktoria murise pe 19 septembrie, în timpul transferului din Taganrog spre Moscova. Peste două săptămâni ar fi împlinit 28 de ani.

„Vrem să știm cum exact a murit. Toți cei care o cunoșteau știu că ar fi făcut orice să supraviețuiască”, spune jurnalista Tetiana Bezruk.

Președintele Volodimir Zelenski i-a acordat Victoriei Roșcina, post-mortem, titlul de Erou al Ucrainei.

Pe 7 august, Poliția Națională a Ucrainei a anunțat despre începerea urmăririi penale, în lipsă, împotriva șefului închisorii nr. 2 din Taganrog, Rusia, pentru torturarea jurnalistei.

