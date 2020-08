La un „click” de CNA: Centrul pentru Jurnalism independent devine avocatul consumatorilor

Dacă vreodată ați avut senzația că informația pe care o oferă o instituție de presă sau alta este părtinitoare, falsă, încalcă etica jurnalistică și v-ați simțit neputincios pentru că nu ați știut cui și cum să raportați aceste încălcări, aflați că de câteva zile Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat platforma „T(V)E privește”. Prin intermediul acesteia, centrul își propune să devină mesagerul Dvs în fața instituțiilor de reglementare a domeniului, altfel spus sesizeze Consiliul Audiovizualului în locul Dvs. Cum anume, aflăm peste câteva minute, în interviul cu directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.

Nadine Gogu: „Noi am lucrat la ideea respectivă în ultimul an, în special după ce am avut întâlniri în cadrul atelierelor noastre de educație media cu mai mulți consumatori de media. Am văzut atunci în discuții că deseori oamenii nu sunt mulțumiți de ceea ce văd pe ecrane sau aud la radio și nu prea știau unde ar trebui să se adreseze sau chiar dacă unii dintre ei știau că există un Consiliu al Audiovizualului, ei invocau motive că nu au timp sau nu au cunoștințe suficiente ca să poată să scrie o petiție, o sesizare pe care s-o expedieze. Și atunci ne-am zis că ar fi binevenit să ajutăm oamenii, consumatorii de media și telespectatorii, și radiodifuzorii, ca să le facem acest proces mai facil, adică printr-un click ei să poată să raporteze situațiile pe care le consideră neconforme cu legislația, dacă cunosc legislația, dacă nu, noi le oferim prin intermediul instrumentului respectiv și informație privind prevederile legale cu referire la cum ar trebui să informeze un post de radio sau televiziune.

Asta este, pe de o parte; pe de altă parte, ne-am gândit că prin acest instrument, odată ce noi colectăm aceste sesizări, să expediem petiții la Consiliul Audiovizualului și în felul acesta să încercăm să-i responsabilizăm, pentru că avem o instituție de reglementare în audiovizual și această instituție ar trebui să vegheze asupra respectării intereselor publicului, întrucât acesta este rolul lor. Și noi prin faptul că vom aduna mai multe cazuri în care vor fi raportate abateri de la prevederile legale, le vom expedia în formă de petiție și odată ce consiliul va avea aceste petiții pe masă, va fi nevoit, va trebui să le examineze și să întreprindă măsuri.”

Europa Liberă: Spuneați că această idee a apărut cumva după o comunicare îndelungată cu cetățenii. Ce fel de situații pot semnala oamenii?

Nadine Gogu: „Da, atunci când am pornit la drum, ne gândeam mai mult la cazurile în care e vorba de știri care manipulează sau dezinformează și de propagandă, dar până la urmă nu vom merge doar pe aceste cazuri, pentru că nu este vorba doar despre astfel de știri, este conținut și în emisiuni, și în filme care contravine prevederilor legale și mă refer aici și la conținutul obscen, de exemplu, sau la limbaj sexist, sau la imagini obscene, violență, pentru că până la urmă în fața televizoarele stau nu doar oameni adulți care se uită la Știri, dar stau și copii minori, și oameni cu psihicul mai labil.

Și sunt niște reguli de urmat, sunt niște norme pe care ar trebui să le respecte radiodifuzorii, astfel încât să ne asigurăm că în orele de maximă audiență avem conținut decent pe ecrane și nu suntem în situația să punem mâna pe telecomandă și să butonăm pentru ca să nu vedem conținutul de acolo și mulți nu fac asta. Deci, noi suntem expuși în fiecare zi la un astfel de conținut, din păcate.”

Europa Liberă: Dna Nadine Gogu, mă întreb dacă prin această inițiativă nu faceți, de fapt, munca Consiliului Audiovizualului. Nu ar trebui să se autosesizeze instituția în cazurile pe care le-ați enumerat mai sus?

Nadine Gogu: „Noi, de fapt, da, facem munca Consiliului Audiovizualului de ceva timp, întrucât noi, în special în campaniile electorale, facem monitorizări pe care le fac ei și venim și noi cu ale noastre. Și în afara campaniilor facem monitorizări ale conținutului de la TV în special și le expediem și lor rapoartele noastre, ca să se autosesizeze în baza lor sau îi sesizăm noi deja, dacă ei nu se autosesizează. Da, ar trebui, dar înțelegem că avem o multitudine de posturi de televiziune, conținut este mult, divers, probabil că nici nu vor reuși, chiar dacă ar vrea să monitorizeze întreg conținutul și să reacționeze ori de câte ori este necesar, dar dacă oamenii, și oamenii pot să facă asta, chiar și acum fiecare dintre noi poate să depună o plângere la Consiliul Audiovizualului în care să spună că la data cutare, la ora cutare, în emisiunea cutare a văzut un conținut care nu ar trebui să fie pe ecran la ora respectivă. Doar că nu se face, mulți nu au timp, o parte nu au cunoștințe, pentru că atunci când trebuie să lași totul și să începi o scrisoare, o petiție, trebuie să aibă o anumită formă, trebuie să știi cui s-o expediezi și oamenii pur și simplu renunță din start.

De aceea, noi ne-am gândit că, dacă facem un astfel de instrument prin care printr-un singur click ei pot să-și indice numele, să lase un număr de telefon sau pot să nu indice, dar ei ne anunță că la data X, în emisiunea Y au văzut conținutul respectiv. Noi ne uităm să vedem, verificăm dacă eventual ceea ce ne raportează telespectatorii sau radiodifuzorii cade sub incidența prevederilor, adică dacă într-adevăr asta este o abatere de la legislație și pe urmă deja le adunăm și le trimitem la Consiliul Audiovizualului, indicând clar asupra căror norme, la ce facem trimitere, ce nu a fost bine și ei după asta monitorizează, confirmă sau infirmă și întreprind acțiuni.”

Europa Liberă: Dar cum vor ști oamenii că petiția lor chiar a fost luată în seamă?

Nadine Gogu: „Noi vom informa periodic, vom publica pe aceeași platformă - „T(V)E privește” - scurte rezumate, câte sesizări am primit, care au fost ele și care este răspunsul și dacă a reacționat sau nu a reacționat Consiliul Audiovizualului. Dacă oamenii ne lasă mai multe detalii, noi putem să comunicăm și să le expediem răspunsuri, sigur că. Și deja avem o primă sesizare, platforma a fost lansată săptămâna trecută, urmează să luăm legătura cu persoana respectivă, să aflăm mai multe detalii, fiindcă nu a dat prea multe detalii.”

Europa Liberă: Mulți ar putea să dea a lehamite din mână și să nu reacționeze atunci când văd o încălcare la TV sau aud la radio. Dvs. ce le-ați spune?

Nadine Gogu: „Păi de la atitudinea asta apatică, îi zic eu, până la urmă ne trezim cu conținutul pe care îl avem, la care reacționăm noi ulterior din când în când, pentru că, dacă oamenii ar înțelege că ei pot să facă asta, ei trebuie să facă asta și o fac, asta i-ar responsabiliza și pe membrii Consiliului Audiovizualului, dar și pe jurnaliști, pe mass-media, pentru că atunci când consumatorii, cei care consumă produsul tău semnalează la consiliu și spun că nu este bine ceea ce văd ei și asta nu este în conformitate cu anumite prevederi, că contravine anumitor prevederi legale, asta i-ar face mai responsabili și eu sper mult că în următoarele luni noi vom încerca să facem cât mai mult posibil ca să ajungem la cât mai multă lume, să informăm cât mai mulți oameni despre ce presupune această platformă, cum funcționează, ca să avem cât mai multe cazuri semnalate, astfel încât până la urmă să avem cu toții de câștigat, pentru că asta ne dorim – de pe ecrane să avem parte de conținut decent, mai puțină manipulare și propagandă, dar și mai puțină discriminare, pentru că avem și din asta, din păcate. Și deja așteptăm și mai multă responsabilitate din partea instituțiilor, în cazul concret, din partea Consiliului Audiovizualului, dar și din partea instituțiilor media care, cum ziceam, dacă vor ști că există un instrument prin care telespectatorii mult mai ușor semnalează conținutul neconform cu prevederile legale, vor încerca și ei să fie mai responsabili, să aibă grijă ca la anumite ore conținutul să fie strict în conformitate cu prevederile legislației.”

Europa Liberă: Dar ați putea să ne dați și un exemplu, când conținutul este unul care încalcă norma?

Nadine Gogu: „O să vă zic un caz concret: dacă, de exemplu, în orele de prime time, la un post TV este un film în care sunt înjurături, imagini violente, sânge, limbaj obscen într-o perioadă în care privesc și copiii la astfel de conținut, deja nu este potrivit. Plus la asta, ei sunt obligați să marcheze fiecare emisiune cu acel marcaj conform categoriei de vârstă care poate să vizioneze, bunăoară, de la 12 ani în sus, de la 6+ ani, de la 18 ani în sus etc. Și noi nu putem să ne așteptăm ca la ora 8 seara să vedem conținut care este marcat cu 18+, de exemplu. Acestea sunt nuanțe pe care ar trebui să le cunoască radiodifuzorii și să le respecte. Dar dacă sunt multe posturi TV și Consiliul Audiovizualului nu reușește să le monitorizeze pe toate, de aceea noi contăm pe sprijinul telespectatorilor, astfel încât ei ne raportează, noi sesizăm și Consiliul Audiovizualului verifică și ia măsuri.”