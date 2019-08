Lilian Carp: „Fiecare încearcă să-și salveze pielea” (VIDEO)

Europa Liberă: Ați închis sesiunea de primăvară-vară, a avut o durată scurtă. V-ați propus multe lucruri, ambițiile au fost mari. Dacă trageți o linie și spuneți care sunt rezultatele pe care le-a obținut actuala guvernare, care ar fi, dle Carp?

Lilian Carp: „Să pornim de la aceea că vacanța a început, dar munca continuă. Și astăzi am fost în audiere la Penitenciarul nr. 13 în cadrul Comisiei de elucidare a furtului bancar, unde a fost audiat Veaceslav Platon și pentru zilele apropiate avem o agendă care va fi încărcată până la data de 12 august, când vom avea primele ședințe extraordinare, fiindcă așa prevede legea, Constituția, că perioada din luna august este o perioadă de vacanță, însă noi vom activa în continuare, deoarece avem mai multe restanțe pe care trebuie să le votăm pentru a putea debloca anumite finanțări la nivelul macrofinanciar.”

Europa Liberă: Pentru că tot spuneți că veniți de la penitenciar, vreau în câteva cuvinte să ne spuneți ce ați aflat nou decât ceea ce s-a cunoscut până acum despre furtul miliardului.

Lilian Carp: „Dacă se confirmă anumite documente în original, atunci o să apară ceva interesant, care până acum nu a fost cunoscut de opinia publică, dar este important să nu fie doar discuții, ci și documente...”

Europa Liberă: Adică nu sunt tot figurile despre care se cunoaște?

Lilian Carp: „Nu, sunt tot aceleași. Am făcut și haz de necaz pe rețelele de socializare că în perioada de audieri în cadrul acestei comisii am auzit mai multe povești, diferite, actori diferiți, însă sunt și anumite elemente comune în aceste povești, începutul că „a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti” și sfârșitul poveștii care toate se termină cu: „M-am suit pe-o roată și v-am spus povestea toată. Cât m-am uitat peste gard, s-a furat un miliard”. Cam asta e ceea ce unește toate aceste povești, fiecare încearcă, e clar, să se protejeze.”

Europa Liberă: Dar, practic, toate personajele care ar fi bănuite au ieșit la rampă și au spus că nu poartă nicio vină.

Lilian Carp: „Fiecare încearcă să-și apere pielea. Noi avem câteva elemente de bază în această fraudă bancară. Avem, pe de o parte, instituțiile statului care au fost amorfe, altele, din contra în loc să intervină, au ajutat chiar în această fraudă bancară, au fost anumite modificări de legislație ca aceste instituții să nu poată interveni. Noi nu putem spune că toate instituțiile au fost amorfe, au fost și instituții care au informat la timp cu rapoarte despre ceea ce se întâmplă, de unde ș.a.m.d., dar, din păcate, aceste instituții nu au avut și dreptul de a interveni.”

Europa Liberă: Și șeful CNA, și șeful Băncii Naționale, și alți demnitari au spus că aceste rapoarte au fost puse pe masa primelor figuri în stat.

Lilian Carp: „De acord, primelor figuri în stat, însă intervenția trebuia să aibă loc, în primul rând, de la Banca Națională, dar aceste lucruri o să le vedeți degrabă în raport, fiindcă așteptăm și anumite acte care ni s-au prezentat doar în variantă de xerox, așteptăm să se confirme că sunt acte originale. Și atunci, vă spun, foarte multe din ecuația acestei fraude o să fie foarte interesante în final.”

Europa Liberă: Justiția trebuie să-și facă treaba...

Lilian Carp: „Sigur, cea mai mare problemă este în justiție.”

Europa Liberă: Pentru că până acum s-a făcut justiție pe rețelele de socializare și la televizor.

Lilian Carp: „Și justiția a fost una selectivă, o justiție de comandă, dacă doriți. Noi vedem cum s-a întâmplat atunci când a fost nevoie ca cineva din cadrul anturajului lui Plahotniuc să preia o afacere, justiția a intervenit sau când a trebuit de intervenit sau de preluat controlul asupra Primăriei municipiului Chișinău s-a intervenit prin justiție, justiția a fost acea cheiță fermecată cu care s-a putut lua controlul asupra a orice, începând de la afaceri și până la administrația publică.”

Europa Liberă: Și acum se demonstrează că ar exista o rezistență pe interior. Credeți că poate fi demontată această rezistență? Cum se face? Ați început să fiți învinuiți că promovați în anumite funcții persoane care ar fi fost docile fostului regim.

Lilian Carp: „De acord. Dvs. cred că ați observat votul pe care l-am acordat eu în Parlament; eu nu am acordat vot de încredere nici actualului procuror general interimar care a fost votat și nici șefului CNA.”

Europa Liberă: De ce ați decis să nu le dați votul?

Lilian Carp: „Am decis din câteva cauze, considerente. Primul considerent, dacă vorbim de procurorul interimar care a fost votat, nu am încredere că această persoană poate face schimbări atât timp cât a instrumentat anumite dosare la comandă și anumite dosare care nu au avut finalitate. Și în aceste condiții eu nu cred, plus comportamentul lui public într-un dosar așa cum a fost dosarul primarului Dorin Chirtoacă. Dacă au existat anumite probe, Dorin Chirtoacă ar trebui să fie tras la răspundere, dar, dacă nu a avut loc acest lucru, înseamnă că în acest dosar ori el nu și-a dus bine treaba până la capăt, ori acest dosar a fost unul instrumentat politic.”

Europa Liberă: Am auzit părerile colegilor Dvs. parlamentari, care spuneau că aproape nu au existat doritori să vină să ocupe această funcție.

Lilian Carp: „Să sperăm că atunci când va exista concursul propriu-zis pentru funcția de procuror general va participa mai multă lume din simplul motiv că persoana care va deține funcția de procuror interimar nu va putea candida și pentru funcția de procuror general. Și probabil din cei care ar fi putut face față nu au dorit să candideze pentru a putea fi eligibili atunci.”

Europa Liberă: Ar fi prea mare sacrificiul pe care ar trebui să-l facă procurorul general în actualele împrejurări?

Lilian Carp: „Nu. Eu cred că cel mai mare sacrificiu, am spune în ghilimele sacrificiu, ar face dacă ar veni public și ar spune care sunt beneficiarii furtului bancar pentru a ușura în linii generale și lucrul comisiei din care fac parte. Dar aici trebuie, în primul rând, curățarea din interior, înlăturarea anumitor procurori care au fost implicați la comandă politică să acționeze, dar eu nu cred în capacitatea acestui procuror interimar, de aceea nu am acordat votul pentru el.

Pentru șeful CNA-ului, dl Flocea, eu consider de cuviință să-i dau dreptate dnei Maia Sandu, prim-ministru, când a spus că persoanele care sunt din anturajul președintelui țării, al primului ministru sau al președintelui Parlamentului nu ar trebui să candideze din punct de vedere moral la aceste funcții.”

Europa Liberă: Dar spuneați că este un profesionist?

Lilian Carp: „Mai sunt profesioniști. Din păcate, unii din ei nu au participat la concurs. Chiar am sperat că vor participa, mai cunosc lume bună și din acei care au figurat în listă au fost unii care eu consider că nu sunt mai prejos decât dl Flocea.”

Europa Liberă: Faptul că Dvs. aveți păreri separate când e vorba totuși să fiți omul echipei, spiritul de echipă să fie prezent, credeți că ar putea să facă vulnerabilă această majoritate parlamentară?

Lilian Carp: „Da, eu sunt omul echipei, însă atunci când consider de cuviință că o decizie nu mă reprezintă, nu voi vota, așa cum am făcut-o și în fostul Legislativ, atunci când s-au votat Clivadă, Vieru, alți judecători, care aveam confirmare că au luat decizii care au costat Republica Moldova la CEDO, eu nu mi-am dat votul. Și așa voi face întotdeauna. Pentru mine contează decizia să fie corectă.”

Europa Liberă: Pentru magistrații care vor fi votați pentru Curtea Constituțională o să vă dați votul?

Lilian Carp: „Nu, pentru că dacă vor rămâne aceiași candidați care au fost selectați, nu.”

Europa Liberă: Ziceam, devine mai fragil parteneriatul PSRM-ACUM, dacă aveți o opinie separată?

Lilian Carp: „S-a semnat o foaie de parcurs, în primul rând, votarea unor hotărâri de Parlament care ar duce la revenirea la justiția normală în Republica Moldova, anumiți pași. În principiu, s-au respectat acești pași, am auzit că președintele Dodon a vociferat că este nevoie de o nouă foaie de parcurs. Vedem ce vom putea spune sau ce putem prevedea în această nouă foaie de parcurs.”

Europa Liberă: Dar ce ar trebui să prevadă această înțelegere?

Lilian Carp: „În primul rând, pentru mine este important să mergem corect în ceea ce privește depolitizarea instituțiilor de drept. Acesta este cel mai important lucru. În cazul în care noi nu vom înainta oameni care sunt afiliați politic sau cel puțin sunt din anturajul unui cerc politic la aceste funcții-cheie care trebuie să facă justiție, n-au afecțiune morală față de cei care i-au promovat, atunci e clar că există o șansă ca în Republica Moldova să se reformeze justiția.”

Europa Liberă: Dar sunt voci din societatea civilă care vă reproșează că, practic, ați avea mai multe asemănări decât deosebiri în a înțelege cum trebuie să ajungă în aceste funcții-cheie, mai ales în justiție, persoanele integre, depolitizate, neafiliate politic, pentru că aparent totuși se creează impresia că ar exista un algoritm după care se repartizează funcțiile.

Lilian Carp: „Algoritmul nu există, din păcate, algoritmul, după impresia mea, se face în cadrul acestor comisii de concurs. După mine, aceste comisii de concurs nu ar fi trebuit să fie din rândul deputaților, din cadrul sau din rândul membrilor comisiilor juridice. Din contra, așa cum s-a făcut atunci când s-au selectat candidații pentru funcția de deputat în cadrul Blocului ACUM, a existat un Parlament curat, o inițiativă a societății civile, de ce nu am avea acest lucru și pentru o justiție curată în cadrul căreia să existe implicarea societății civile pentru a putea cu adevărat să ia la pieptănat, așa să spunem la modul figurat, candidații care își doresc să ajungă în anumite funcții?”

Europa Liberă: Să revenim la insistența pe care o auzim din partea dlui Dodon că ar trebui de semnat acest acord între Blocul ACUM și PSRM pentru a se cunoaște pe ce drum mergeți în continuare. Dvs. ce credeți că ar trebui să includă acest document?

Lilian Carp: „V-am spus – în primul rând este reforma în justiție, depolitizarea...”

Europa Liberă: După?

Lilian Carp: „Asta este cel mai important lucru. Doi – să vedem pașii concreți de politică externă ce-și dorește Republica Moldova și unde dorește să meargă. Să nu uităm că, după opinia mea personală, viitorul Republicii Moldova este, în primul rând, alături de România și Uniunea Europeană. Să nu uităm că partenerul nostru cel mai important din punctul de vedere al schimbului comercial pe care îl avem România ocupă primul loc.”

Europa Liberă: Socialiștii spun că ei sunt pentru o politică externă echilibrată și cu Estul, și cu Vestul.

Lilian Carp: „În ceea ce privește Estul, trebuie să avem o politică pe respect reciproc și atunci va exista și echilibru, în cazul când nu va exista acest respect reciproc, va exista întotdeauna politica „fratelui mai mare”, desigur că vor exista anumite...”

Europa Liberă: Dar unde întrezăriți un respect nereciproc?

Lilian Carp: „Atunci când avem propriu-zis dictarea unor prețuri la gaze sau anumite interdicții cu privire la export în cazul în care pe primul loc trebuie să stea calitatea și nu acțiunile politice ale statului cu care, chipurile, tu prietenești, atunci e clar că respect reciproc nu poate să existe. Deci, respectul există atunci când schimbul de mărfuri, de bunuri se face în funcție de calitate, nu se face în funcție de preferințe.”

Europa Liberă: Premierul Maia Sandu a anunțat că ar putea în toamnă să efectueze o vizită la Moscova. Ar putea anumite probleme care până astăzi au fost excesiv de politizate să țină doar de relația economică?

Lilian Carp: „Da. Acesta va fi principalul subiect, în primul rând, pe relațiile economice, însă să nu uităm că avem și subiectul diferendului transnistrean. Deci, noi nu trebuie să uităm de această problemă, din contra să vedem câtă deschidere există din partea Rusiei în rezolvarea acestei probleme.”

Europa Liberă: Rusia poate să condiționeze anumite lucruri?

Lilian Carp: „Eu sper să n-o facă, sper să n-o facă. Asta ar însemna că nemijlocit se vor implica în politica internă a acestui stat.”

Europa Liberă: Urmează să fie semnat și un nou acord de import de gaze, de resurse energetice.”

Lilian Carp: „Se discută...”

Europa Liberă: Igor Dodon a spus că, fără implicarea lui, nu ar avea mari șanse prevederile acestui acord să fie în favoarea cetățenilor Republicii Moldova.

Lilian Carp: „Cred că asemenea declarații nu-i fac față unui președinte. Asta ar da de înțeles că doar el poate rezolva această problemă. Da, nimeni nu poate ignora relațiile sale pe care le are acum în Federația Rusă, dar este o prioritate nemijlocită a Guvernului, care negociază propriu-zis prețul, și noi am auzit aceste declarații și înainte de campania electorală, când spunea că, dacă vor participa în actul guvernării și socialiștii, se vor reduce prețurile ș.a.m.d. Să vedem dacă n-a fost un bluf sau cu adevărat poate acest lucru să aibă loc.”

Europa Liberă: Acest acord de înțelegere, dacă îl semnează aceste două entități – Blocul ACUM și PSRM –, ar trebui să prevadă și un pact de neagresiune în campania electorală din toamnă?

Lilian Carp: „Eu cred că este prea mult acest lucru. Deci, fiecare partid sau identitate politică care vrea să participe în campania electorală trebuie să-și aibă agenda proprie, iar candidații să-și prezinte programele. Și de ce nu în cazul când ai un candidat implicat în acte de corupție, de ce nu aș face public acest lucru? Deci, eu nu cred că este necesară o asemenea abordare, chiar nu-i văd rostul. Aceasta ar însemna deja – de ce nu? – să înaintezi deja candidați comuni. Haideți că se depășește o linie.”

Europa Liberă: Dvs., cei din Blocul ACUM, ați decis pe cine înaintați pentru a candida pentru alegerile în municipiul Chișinău?

Lilian Carp: „Eu nu particip la asemenea discuții. În linii generale se discută a fi candidatura lui Andrei Năstase.”

Europa Liberă: El și-ar dori totuși să ajungă primar?

Lilian Carp: „Din declarațiile pe care le face reiese că da.”

Europa Liberă: Să vedem, deocamdată promite să facă schimbări la Ministerul de Interne. Lumea continuă să aștepte aceste schimbări și mai ales impactul acestor schimbări previzibil în favoarea interesului cetățeanului.

Lilian Carp: „Ceea ce pot spune e că pentru Chișinău este nevoie de un primar cu o echipă profesionistă care înțelege ce este, care sunt problemele orașului Chișinău.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bine cum ar trebui să fie gestionate treburile municipiului.

Lilian Carp: „Da, eu am lucrat în administrație. Drept că într-o funcție de secretariat, dar am avut ocazia să particip și în actele administrative, din cauză că nu existau anumiți primari pe domenii – pe domeniul de educație, cultură... Da, cunosc acest domeniu foarte bine pe municipiul Chișinău și pe reforme.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. nu ar fi ademenitoare această funcție de primar general de Chișinău?

Lilian Carp: „Eu am mai auzit această întrebare și de la alte persoane. Nu m-am gândit niciodată la aceasta, dar, mă rog, de ce nu? Într-o zi poate da, orice este posibil.”

Europa Liberă: Ați modificat sistemul electoral, urmează în variantă definitivă să fie votat.

Lilian Carp: „Da, elementele cele mai importante sunt: primul – se revine la sistemul electoral proporțional; 2 – coborârea pragului electoral, cu toate că, dacă ați observat dezbaterile publice, eu am insistat pe un prag electoral de 4%. Mulțumim faptului că s-a ajuns măcar la 5%, fiindcă Republica Moldova avea unul dintre cele mai nedemocratice praguri electorale. Eu consider că pentru realitățile din Republica Moldova 3-4% este un prag realist, dar s-a decis și acest prag de 5% pentru partide și 7% pentru blocurile electorale.”

Europa Liberă: Dar o întrebare așa, mai delicată: dacă s-a revenit la sistemul electoral proporțional, aceste alegeri din 20 octombrie, care vor include și alegerile repetate pe circumscripții, cum se încadrează?

Lilian Carp: „Legea nu este retroactivă, ea va fi valabilă pentru viitoarele alegeri. Deci, actualul Parlament este ales în baza votului mixt și își va continua activitatea doar în baza acestei legi în care a fost ales, cu toate că au existat anumite voci ale unor specialiști că ar fi bine să fie făcută redistribuirea pe criterii de apartenență politică a unui partid, ceea ce nu este corect, după părerea mea, fiindcă lumea până la urmă ar putea să-și dea votul pentru Carp în circumscripția Criuleni, însă nu ar putea să-și dea votul pentru altcineva de la Blocul ACUM în raionul Criuleni. De aceea este necesar cu adevărat să se respecte legea așa cum era și cum a avut loc concursul. Nu este poate una dintre cele mai logice din cauza cheltuielilor financiare...”

Europa Liberă: Exact.

Lilian Carp: „Dar este logică din punctul de vedere al dreptului.”

Europa Liberă: Pentru că cunoașteți bine administrația locală, trebuia sau nu să fie făcută reforma teritorial-administrativă înainte ca să fie anunțate alegerile locale?

Lilian Carp: „Da, eu am spus-o și atunci când s-a făcut reforma administrației publice centrale, că o reformă a administrației publice centrale fără o reformă a administrației publice locale nu prea își are rostul, adică nu va da foarte mult. Însă din cauză că foarte puțin timp a fost până la organizarea alegerilor locale și partenerii au recomandat să se petreacă alegerile în baza...”

Europa Liberă: Dar se regăsește în prioritățile actualului Legislativ?

Lilian Carp: „Da, este una din priorități, cel puțin ale Blocului ACUM. Este necesar ca această împărțire administrativ-teritorială pe care o are Republica Moldova să fie revăzută, în caz contrar o să ne înglodăm în anumite cheltuieli absurde care nu-și au rostul.”

Europa Liberă: Ați intrat în conflict, să zic așa, în cadrul Legislativului cu colegii Dvs. din Partidul „Șor”, chiar vi s-a cerut insistent să vă cereți scuze, iertare de la dna Tauber, pentru că ați fi ofensat-o. Până unde poate să ajungă?

Lilian Carp: „Ofensa a început, în primul rând, din partea doamnei, prima, atunci când a numit alianța național-socialistă, adică fascistă. Deci, eu cred că s-a depășit limita bunului-simț și a fost un răspuns, în primul rând... Ea văd că nu înțelege care a fost cauza sau motivul pentru reacția pe care am avut-o, ea a continuat mai departe. Marea rușine este a unora că ei nu înțeleg că cu adevărat numele lor au fost implicate în frauda bancară, cel puțin ceea ce se arată în raportul Kroll, prin acele credite neperformante care au fost preluate. Și dacă unii membri sunt cu sume foarte mici, șeful lor este așa cum arată și raportul Kroll, dar și organele de drept din Republica Moldova l-au condamnat pe Șor și nu văd logica, de unde atâta apărare înverșunată a acestui hoț. De aceea mai repet încă o dată: eu niciodată n-o să-mi cer scuze față de hoți.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că Ilan Șor va veni în Parlament sau își va depune și el mandatul, așa cum a făcut-o Vladimir Plahotniuc?

Lilian Carp: „Greu de spus. Cine știe ce este în capul lui Ilan Șor. Nimeni n-a știut ce era în capul lui când s-a implicat în această fraudă bancară, cine știe ce este în capul lui și în activitatea politică pe care dorește s-o continue poate.”

Europa Liberă: Îl așteptați pe procurorul general ad interim să vină în Parlament și să ceară ridicarea imunității?

Lilian Carp: „Nu l-am așteptat și pe cel care a fost anterior, de ce l-am aștepta și pe acesta?”

Europa Liberă: Relația cu opoziția, cum o vedeți Dvs., relația puterea – opoziție?

Lilian Carp: „Este una complicată. Să nu uităm că această opoziție, chiar dacă sunt două partide separate, atât Partidul „Șor”, cât și Partidul Democrat, ei au conlucrat foarte bine în guvernarea trecută, chiar dacă Partidul „Șor” nu s-a aflat la guvernare, dar a fost o bâtă atunci când a fost necesară să fie folosită din partea Partidului Democrat împotriva opoziției de atunci, actuala guvernare de astăzi, de aceea relațiile sunt foarte tensionate pe anumite subiecte, cu toate că există anumiți deputați din cadrul Partidului Democrat care par mai raționali în acțiunile lor sau nu au fost implicați în acțiunile pe care le-a întreprins propriu-zis partidul la nivel central, dar oricum au și ei partea lor de vină că la nivel local au fost implicați în intimidarea oponenților politici. De aceea, tensiunea este foarte mare, societatea pune presiune foarte mare asupra guvernării pentru a putea să vadă dreptate, fiind intimidată atât de mult de către actuala opoziție, fosta guvernare.”

Europa Liberă: Democrații au promis să fie o opoziție constructivă. L-am auzit pe fostul premier Pavel Filip la tribuna Parlamentului care spunea că nu ar trebui atât de mult să criticați „moștenirea”, că totuși au lăsat și lucruri bune.

Lilian Carp: „Da, au lăsat un lucru bun – minus câteva miliarde de dolari. Deci, foarte bine dacă l-ați ascultat ieri pe dl Golovatiuc. A făcut o explicație foarte clară, ce au lăsat ei în realitate – au lăsat un deficit bugetar. Problema nu este în deficitul bugetar atât de mult, dar în faptul că nu ai de unde acoperi acest deficit bugetar. Dacă vă aduceți aminte, când s-a votat bugetul, am avut o luare de cuvânt, unde am atras atenția asupra unei surse de unde vedeau ei acoperirea deficitului bugetar, aproape 500 de milioane de lei doar din amenzi, ceea ce am spus că este absurd – să crești de trei ori veniturile din amenzi. În cazul în care omul plătește o dată amendă, a doua oară el nu va mai plăti sau, cel puțin, nu va încălca și în cazul în care tu vezi acoperirea deficitului bugetar din amenzi, apare întrebarea: dar unde este logica construcției acestui buget?”

Europa Liberă: După rectificarea bugetului pe care ați aprobat-o în Parlament, credeți că vor dispărea aceste neliniști că nu mai sunt bani pentru a acoperi salariile, pensiile?

Lilian Carp: „Noi considerăm că va dispărea această problemă, plus avem și asigurările partenerilor europeni pentru deblocarea resurselor financiare sau susținerea macrofinanciară.”

Europa Liberă: Și aceste acțiuni pe care le promovează Guvernul referitor la impozite, la supărarea oamenilor de afaceri, a mediului oamenilor de afaceri, cum le vedeți Dvs.?

Lilian Carp: „Deci, în primul rând, haideți să fim așa, sinceri, nu este afectată sau creșterea impozitelor este a persoanelor cu venituri mari, oamenii de rând nu vor fi afectați, degeaba încearcă cineva, e clar că manipulările de propagandă încearcă să arate că se măresc impozitele, pe când nu se măresc pentru toate categoriile. Se măresc impozitele pentru cei care au venituri mari, ceea ce avem noi scutirea personală, nu va mai exista această scutire personală. Și eu consider corect acest lucru, pentru omul cu venituri de 3-4 mii de lei scutirea personală a veniturilor e de 500-600 de lei, asta este un venit, iar pentru cei care au 30 sau 25 de mii de lei, scutirea personală care revine la 3-4 mii, mă scuzați, din 20 și ceva de mii nu se resimte așa de mult cât pentru o persoană de la 3-4 mii de lei salariu. De aceea să fie sinceri atunci când prezintă anumite canale de propagandă și să spună pentru ce anume exact se majorează impozitul. Altă întrebare: de ce pentru restaurante trebuiau să plătească de două ori mai puțin decât plătesc alți agenți economici? Care este cauza? Asta este marea întrebare. Și atunci s-a revenit la normalitate în ceea ce privește plata de impozite pentru toată lumea, echitatea față de impozite pentru toți agenții economici.”

Europa Liberă: A fost făcut un sondaj recent. Nu știu dacă ați văzut și Dvs. ce arată datele acestei cercetări sociologice. Credeți că partidele de la guvernare își vor menține trendul, nu va apărea dezamăgire în rândul alegătorilor?

Lilian Carp: „Întotdeauna așteptările sunt mai mari decât... și dacă aceste așteptări nu se vor reflecta în activitate, vom vedea deja în următorul sondaj – va crește sau va scădea susținerea populației față de partidele care guvernează. Pentru început vedem că este o creștere a partidelor care se află la guvernare, este pe fonul nemulțumirilor care au fost față de PD, euforiei că a fost PD-ul scos de la guvernare și lumea, într-un fel, nu mai simte aceste presiuni din partea statului, noi știm că erau presiuni asupra funcționarilor că numaidecât trebuie să ai cerere, trebuie să faci campanie ș.a.m.d. Această presiune asupra funcționarilor a dispărut și aceasta clar că aduce un fel de ușurare, fiindcă funcționarii mai departe puneau presiuni asupra rudelor să voteze că-și vor pierde locul de muncă ș.a.m.d. Aceasta este un fel de degajare și această degajare – deja eu vorbesc ca profesor de politologie – trebuie să se reflecte deja în simpatiile pe care le are lumea față de partidele de la guvernare.”

Europa Liberă: Dvs., inclusiv Maia Sandu insistă pe ideea că cei care au fost loiali fostului regim, inclusiv la nivel local, nu vor fi acceptați în formațiunile dvs. Aud și supărări din partea oamenilor că nu neapărat ei s-au dus de bunăvoie la cei care au fost până acum și îi respingeți prea categoric și aveți o atitudine prea categorică față de cetățeni.

Lilian Carp: „Bine, noi vorbim nu de cetățeni. Noi vorbim de funcționarii care au fost implicați în intimidarea cetățenilor sau intimidarea funcționarilor, despre aceea că, dacă ne dorim cu adevărat o nouă clasă politică, noi nu trebuie să încurajăm să se repete ceea ce a fost. În cazul în care unii funcționari care au fost loiali regimului, și lor li-i indiferent de ce regim a fost, deci pentru ei a fost important sloganul: „Sunt soldat, ordinele se execută, nu se discută”. Deci, o asemenea abordare este absurdă, fiindcă acești oameni sunt destul de periculoși când vin cu acest slogan, dar acesta este rolul lor, căci sunt, noi am mai avut și în cadrul Partidului Liberal când am fost existau câțiva funcționari care astăzi se dau în politica mare sub sloganul că „ordinul se execută și nu se discută”, atunci când încercam să-mi expun opinia altfel pe anumite subiecte.”

Europa Liberă: Și referitor la partidele care împărtășesc curentul unionist. De ce sunt atât de dezbinate? Văd deseori ping-ponguri și în sânul formațiunilor dvs. – cine e mai român decât celălalt?

Lilian Carp: „După mine, a fi român, nu este același lucru cu a fi isteric, cum încearcă anumiți lideri să se prezinte. Acțiunile care trebuie să aibă loc trebuie să fie mult mai logice. Adevărul este că o asemenea dezbinare care a fost în curentul unionist ca în anul 2018, anul care trebuia să unească toți românii, nu a fost niciodată. Deci a avut loc o dezbinare, fiindcă fiecare considera că el va fi Cuza, noul Cuza care va face Unirea sau noul Ferdinand care va face Unirea.”

Europa Liberă: Vedeți că mai apar formațiuni. Chiar dl Munteanu, fostul Dvs. coleg din PL și-a creat USB-ul...

Lilian Carp: „Fiecare este în drept să-și facă o formațiune politică, să încerce să unească forțele de dreapta. După mine, poate acum avem nevoie mai mult în rândurile unioniștilor de alt tip de unitate. Poate există problema și în noi, cei care nu ne implicăm destul și nu este această unitate. De ce nu? Adică nu putem căuta vina în toată lumea, dar nu și în rândurile noastre. Eu prefer să trăiesc românește, decât să strig despre asta.”