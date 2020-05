Maia Sandu (PAS): „Ne dorim să aducem țării un guvern responsabil și capabil” (2)

Fostul premier Maia Sandu, în interviul acordat miercuri, 6 mai, Europei Libere a explicat de ce opoziția se opune creditului rusesc, negociat și aprobat de guvernul Chicu: „Noi nu ne putem permite să acceptăm un acord în care pentru cele 200 de milioane de euro o să trebuiască să rambursăm miliarde” a declarat lidera PAS. Care a criticat și faptul că actuala putere nu sprijină, în general, cu măsuri eficiente firmele private aflate într-o situație extrem de gravă din cauza pandemiei de Covid-19. Și a cerut din nou guvernului să garanteze creditele pe care firmele ar trebui să le ia de la bănci, nu numai să subvenționeze dobânzile: „Nu mă ajută pe mine cu nimic subvenționarea dobânzii, dacă eu nu primesc creditul”.

În continuare, fostul premier Maia Sandu a discutat despre perspectivele politice ale R.Moldova, care stau și ele su semnul pandemiei de coronavirus.

Europa Liberă: Dna Sandu, credeți că e posibil, totuși, până la alegerile prezidențiale să se producă o reconfigurare politică în parlament?

Maia Sandu: „Eu cred că este posibil și asta, evident, depinde...”

Europa Liberă: Cum? Cine cu cine?

Singura modalitate este să se refacă o majoritate între PAS, Platforma DA și PD, mă rog, toate componentele.

Maia Sandu: „Deci, singura modalitate pe care o văd eu pentru instalarea unui guvern potrivit, unui guvern responsabil care să aibă soluții bune pe intern și care să aibă credibilitate pentru a obține mai multă finanțare pe extern, pentru că o să avem nevoie de multă finanțare, deci, singura modalitate este să se refacă o majoritate între PAS, Platforma DA și PD, mă rog, toate componentele.”

Europa Liberă: Dar știți că în PD acum lucrurile tot sunt neclare?

Maia Sandu: „Da, știm, urmărim și suntem curioși ce o să fie mai departe.”

Europa Liberă: Și atunci, toți vă reproșează că Maia Sandu ar vrea să schimbe actuala guvernare mergând mână în mână cu Plahotniuc și cu Șor?

Maia Sandu: „Nu merg nici cu Plahotniuc și nici cu Șor, aceștia, spre fericirea noastră, nu sunt în parlament. Ceea ce ne dorim noi, este să aducem țării un guvern responsabil și capabil, pentru că acest guvern a eșuat și eșuează pe foarte multe dimensiuni, iar costul îl suportă cetățenii, nu altcineva. Deci, îngrijorarea noastră este pentru cetățeni, pentru că, dacă n-o să se întreprindă nimic măcar acum pentru mediul economic, atunci criza economică o să fie foarte adâncă și revenirea o să fie foarte dificilă, indiferent cine o să fie la guvernare, pentru că eu spuneam că, dacă noi astăzi investim să salvăm niște companii, companiile astea peste jumătate de an au să revină și au să plătească impozite ca noi să putem să ținem țara. Dacă noi n-o să le salvăm, atunci de unde au să vină banii peste câteva luni de zile, că au să moară toate, poate doar câteva companii ale guvernării au să rămână?”

Europa Liberă: Ce certitudine ar exista că s-ar aduna voturi suficiente ca să fie demis un guvern și să fie instalat alt guvern?

Maia Sandu: „Nu există nicio certitudine la acest moment, evident. Noi suntem foarte transparenți, noi vorbim pe față despre anumite lucruri, nu facem negocieri pe ascuns. Evident că nu are rost să demiți un guvern dacă nu ai certitudinea că poți să numești alt guvern, pentru că în stare de criză nu are nimeni nevoie de alegeri anticipate. E foarte clar. Dacă nu era această criză, era alt lucru, dar acum țara e într-o criză extraordinară, fără precedent, deci nu are nimeni nevoie de alegeri anticipate, cel puțin oamenii responsabili. Și da, întâi trebuie să existe un anumit grad de certitudine că există voturi pentru un guvern responsabil și capabil și după aia se purcede la demisia guvernului.”

Europa Liberă: Dvs. ați accepta să reveniți în fruntea guvernului?

Maia Sandu: „Nu aș vrea să discutăm acum despre persoane concrete, pentru că atunci accentul de la necesitatea schimbării guvernării s-ar duce pe nume de persoane. Eu cred că noi putem și sper că și alții în parlament vor să-i ofere acestei țări un guvern mai bun.”

Europa Liberă: Eu de ce v-am adresat această întrebare? Pentru că ar trebui să demareze în toamnă și campania prezidențială.

Maia Sandu: „Să sperăm că n-o să fie anulată.”

Europa Liberă: Și atunci, Maia Sandu în fruntea guvernului sau Maia Sandu în fruntea Republicii Moldova?

Maia Sandu: „Nu este vorba despre mine și nu e vorba că doar o persoană poate să facă lucrurile. Dacă se ajunge cel puțin trei partide politice sau iarăși nu știu cum să-i număr pe cei de la democrați, din Partidul Democrat, dar dacă câteva formațiuni politice pot să ajungă la aceeași concluzie că țara are nevoie de un nou guvern, că acest guvern, cum spuneam, o să ducă țara într-o groapă economică majoră și doi: este incapabil să ajute cetățenii să treacă și peste criza sanitară, atunci putem să discutăm cine sunt oamenii.

Evident că trebuie să fie un guvern foarte puternic, pentru că situația este foarte dificilă, așa cum am spus, un guvern puternic care să poată să facă ordine pe intern, să poată salva economia, să poată lupta cu corupția, în același timp, pentru că corupția a revenit peste tot și asta este o problemă majoră și e greu să-ți imaginezi cum niște oameni pe timp de „ciumă” îndrăznesc să se ocupe de corupție și contrabandă în situația în care așa de mulți oameni sărăcesc.”

Europa Liberă: Cei de la putere zic că Dvs. tocmai cu corupția ați vrea să-i debarcați pe cei care astăzi se află la cârmă.

După ce noi am plecat, și de asta ne-au demis, s-au redeschis porțile pentru corupție

Maia Sandu: „Eu vreau să le spun celor de la guvernare că, pe perioada cât am fost noi în guvern, lor le-a fost foarte greu să încerce să fure. Nu pot să spun că a fost eliminată 100% corupția, dar toate cifrele pe care le avem noi - și nu sunt cifre pe care noi le-am scris, dar sunt statistici, inclusiv rapoarte ale organizațiilor internaționale arată că chiar și socialiștilor care tare voiau să fure atunci le era foarte greu să facă asta când noi eram în guvern. După ce noi am plecat, și de asta ne-au demis, s-au redeschis porțile pentru corupție, așa că corupții sunt cei care acum conduc cu țara.”

Europa Liberă: Nu cunoaștem nimic despre dialogul PAS-PPDA. De ce? Pentru că liderul PPDA, dl Andrei Năstase aici, în studio, a spus că Dvs., acum un an, i-ați fi promis funcția de președinte al Republicii Moldova și astăzi încercați iarăși să luptați pentru fotoliul prezidențial, așa cum ați făcut-o în 2016. Disputa asta unde duce, ce impact va avea?

Maia Sandu: „Noi nu avem nicio dispută și, dacă observați în spațiul public, noi nu participăm la această dispută și credem că așa este corect. În aceste alegeri prezidențiale, noi știm că trebuie să le câștigăm, noi știm că trebuie să îl alungăm pe Igor Dodon de la guvernare, pentru că el reprezintă un mare pericol acum pentru țară și din perspectiva securității naționale, și din perspectiva corupției, deci prin faptul că încearcă să-și subordoneze instituțiile statului, așa cum a făcut-o Plahotniuc.

Noi mergem în aceste alegeri, pentru că vrem să le câștigăm. Acesta este obiectivul nostru și o să luăm o decizie atunci când va fi posibil să întrunim congresul, a trebuit să amânăm ședința din aprilie...”

Europa Liberă: I-ați promis lui Andrei Năstase că-l susțineți la funcția de președinte?

Maia Sandu: „Așa cum am spus, la congres o să luăm o decizie care să ne asigure șanse maxime pentru a câștiga aceste alegeri. Dincolo de dialogul pe care îl avem cu Platforma DA, da, ar putea să fie mai buni, supărările sunt din partea lor.

Obiectivul nostru trebuie să fie comun, să avansăm în lupta împotriva corupților, să avansăm în procesul de curățare a țării de elemente corupte, care ne sărăcesc și care îi fac pe oameni să-și piardă speranța că ceva bun se mai poate întâmpla în această țară. Sper că o să depășim aceste animozități, asta vor oamenii – să nu se mai întâmple în spațiul public aceste acuzații.

Oponentul nostru este Igor Dodon, personajul de care trebuie să scăpăm și eu sper că toată lumea o să înțeleagă acest lucru și o să ne concentrăm eforturile pe acest scop, ca să ajungem să avem în fruntea țării un om onest, corect, care să respecte cetățenii, care să poată să promoveze interesele țării pe extern, deci să fie o persoană care este primită și la București, și la Kiev, și în Germania, și la Bruxelles, pentru că în acești patru ani am avut un președinte care a fost primit doar la Moscova și asta nu înseamnă politică externă echilibrată, asta înseamnă politică externă dezechilibrată. Deci, acesta este scopul nostru, dar, dacă vorbim la modul practic, sunt două tururi în aceste alegeri prezidențiale. Cu siguranță o să sprijinim candidatul pro-european care o să ajungă în turul doi.”

Europa Liberă: Nu ne-ați spus dacă i-ați promis sau nu lui Andrei Năstase că îi acordați sprijin pentru prezidențiale.

Maia Sandu: „Am avut o discuție, dar această discuție nu poate fi scoasă dintr-un context real și concret. Deci, noi vrem să sprijinim un candidat care poate să-l dea jos pe Dodon.”

Europa Liberă: Discutați cu unioniștii, cu PLDM-iștii, cu alte formațiuni, ce trebuie să faceți ca să existe această unire?

Maia Sandu: „Avem discuții, am încercat și un efort comun, la un moment dat am reușit să scoatem un comunicat comun în care ne-am exprimat îngrijorările față de situația medicilor. Din păcate, după asta nu am reușit să venim cu o poziție comună și pe alte subiecte, dar comunicăm individual cu fiecare dintre aceste partide, pentru că credem în unitate.”

Europa Liberă: Dacă PAS va propune candidatura Maiei Sandu pentru prezidențiale, luați în calcul șansele, cine le măsoară, cum le măsoară?

Maia Sandu: „Păi nu există alte măsurători mai bune decât sondajele. Da, sunt sondaje și sondaje - sunt sondaje mai aproape de adevăr și sunt manipulatorii și cumpărate, plătite pentru a manipula, nu este o măsurătoare strictă, 100%, dar este cea mai bună dintre cele pe care le avem după care turul întâi iarăși va fi, probabil, cea mai corectă măsurătoare.”

Europa Liberă: Se creează impresia că cei mai mulți candidați vor fi pe eșichierul de centru-dreapta, pe stânga nu se vor înghesui atât de mulți?

Maia Sandu: „Ca întotdeauna, pentru că pe stânga e mai puțină democrație și acolo, de obicei, candidează doar cei care au permis de la Moscova.”

Europa Liberă: De ce Igor Dodon nu vrea să anunțe că își dorește un al doilea mandat?

Maia Sandu: „Eu zic să-l întrebați pe el.”

Europa Liberă: El zicea ca și Dvs., că vrea să facă sondaje, să vadă dacă lumea mai dorește ca el să rămână și atunci va lua și decizia respectivă.

Maia Sandu: „Eu cred că nu este decizia lui, în general, eu cred că decizia se ia în altă parte și el are puțin spațiu de manevră atunci când ia o decizie, nu că nu și-ar dori. În cazul nostru, e firesc o decizie să fie luată la congres.”

Europa Liberă: Credeți că factorul rusesc ar putea să fie implicat în campania prezidențială?

Maia Sandu: „Da.”

Europa Liberă: Pe ce vă bazați?

Maia Sandu: „Pe faptul că s-au întâmplat lucruri și în trecut, și noi știm că bani au venit și în trecut, chiar dacă instituțiile noastre sunt prea slabe ca să documenteze, să probeze aceste lucruri, dar noi știm că în campaniile electorale au venit bani din afara țării.”

Europa Liberă: Contează și cine va fi executivul, pentru că el organizează scrutinul?

Maia Sandu: „Bineînțeles, contează foarte mult. Un guvern ca cel actual, guvernul lui Dodon nu va organiza alegeri libere și corecte.”

Europa Liberă: Dar nu Comisia Electorală Centrală e cea care…

Maia Sandu: „Sunt foarte multe elemente aici care țin de organizarea alegerilor. În primul rând, folosirea resursei administrative, dacă avem un guvern care nu înțelege ce înseamnă procesul democratic și nu e angajat în acest proces democratic – atunci se folosește la greu resursa administrativă pentru un anumit candidat. Dincolo de asta, se pun presiuni pe tot felul de instituții, inclusiv pe Comisia Electorală Centrală, numărul de secții de vot care se deschid în diasporă, deci sunt foarte multe elemente care totuși depind de guvernare.”

Europa Liberă: Și mai ales cum se organizează alegerile, dacă sunt chemați și cetățenii din stânga Nistrului să participe la scrutin?

Maia Sandu: „Încă un element foarte important, dacă guvernul îi plătește și îi organizează ca să vină să voteze așa cum vrea guvernul sau dacă guvernul se asigură ca să nu se întâmple cumpărarea votului.”

Europa Liberă: Totuși, cum vedeți Dvs. situația din PD și dacă acolo se produc scindări mai mari, ce impact vor avea? L-am auzit pe Dumitru Diacov, care zicea că, dacă consilierii de la Drochia, de exemplu, au părăsit rândurile PD-ului – e pentru simplul motiv că Andrian Candu, aflându-se în acest raion, a spus că împreună cu Maia Sandu va face Unirea.

Întrebarea către Partidul Democrat este dacă lor le place să stea în acest mariaj în care sunt folosiți pentru interesele electorale ale lui Igor Dodon...

Maia Sandu: „Bănuiesc că dl Diacov s-a apucat de făcut trolling la vârsta lui. Nu știu ce le-au spus oamenilor. Întrebarea către Partidul Democrat este dacă lor le place să stea în acest mariaj care este în detrimentul cetățenilor, într-un mariaj în care ei sunt folosiți pentru interesele electorale ale lui Igor Dodon, într-un mariaj în care ei sunt forțați, impuși să ratifice un acord precum cel pentru împrumutul rusesc și ei înțeleg că prevederile celea sunt dăunătoare și bănuiesc că ei speră că Curtea Constituțională nu o să-l lase în vigoare. Deci, întrebarea este pentru oamenii ceia de acolo, ei au oportunitatea acum. E mai greu pentru noi, pentru ei ar trebui să fie mai ușor. E o oportunitate să demonstreze că o iau de la zero și că sunt o forță pro-europeană totuși, nu pe care o folosește Igor Dodon așa cum vrea, dar dl Diacov pare foarte interesat de menținerea acestui mariaj cu Igor Dodon și asta îl privește.”

Europa Liberă: Dacă și se dezbină Partidul Democrat?

Maia Sandu: „Noi nu încurajăm dezbinarea, noi spunem că toată lumea ar trebui să voteze un guvern mai bun, un guvern pro-european și un guvern pro-cetățeni, noi nu suntem pentru dezbinări, deci în niciun caz nu vreau să fie interpretat acest lucru că noi…”

Europa Liberă: Dar credeți că chiar mai pot fi șantajați aleșii poporului cu dosare?

Maia Sandu: „Da, se pare că unii dintre ei…”

Europa Liberă: S-a schimbat conducerea procuraturii. S-au mai schimbat din abordări?

Maia Sandu: „Din păcate, nu s-au schimbat suficient de multe și chiar dacă nu am revenit în era Plahotniuc, când toți din organele de drept erau aliniați la regim și făceau tot ce spunea regimul, oricum se pare că sunt încă suficienți din cei care sunt folosiți în mașinăria statului, pot fi folosiți împotriva unui om sau altul, vedem ce se întâmplă la Curtea Constituțională, vedem încercările de la CSM de a-i influența pe oameni. Deci, nu s-au schimbat suficient de multe, am slăbit puțin această presiune asupra sistemului cât am fost noi la guvernare, am creat un pic de spațiu acolo, dar acum se încearcă să-i bage pe toți înapoi sub control total și depinde de noi toți dacă o să-i permitem lui Igor Dodon să facă asta sau dacă o să ne opunem și o să refacem sistemul pe baze normale.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați acordat credit de încredere procurorului general și ați spus că s-ar putea ca anumite dosare să aibă finalitate și ca lumea să nu se mai gândească că procuratura este un instrument folosit de politicieni?

Maia Sandu: „Eu mi-am asumat un risc mare atunci când am decis să schimb legea pentru ca să fim siguri 100% că oamenii care vor ajunge în lista pentru procuror general vor fi oameni independenți, curajoși, ca să poată să reformeze procuratura cu adevărat. Acum, mă rog, riscul a fost mare și a convenit într-un fel celor de la PD și PSRM, care voiau să scape de noi.”

Europa Liberă: Și ați plătit cu funcția...

Maia Sandu: „După asta am vrut să sper și încă vreau să sper că dl Stoianoglo nu e acolo ca să îndeplinească ordinele unor politicieni mărunți ca Igor Dodon, dar până când semnalele nu sunt încurajatoare, din păcate, și a trecut destul de mult timp.”

Europa Liberă: Dvs., în anumite situații, ați fost învinuită că nu ați purtat dialoguri suficient de convingătoare. Și democrații v-au spus despre asta, și partenerii din coaliție când ați fost la guvernare. Acum purtați acest dialog și cu cine îl purtați?

Maia Sandu: „Eu am dialogat și atunci când eram la guvernare. Da, e adevărat, nu am avut mare dialog cu Partidul Democrat, pentru că încercam să promovăm reforme în partid împreună cu cei din Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Ei asta v-au și reproșat, că, dacă ați fi discutat cu ei la acea etapă, poate situația și lucrurile arătau altfel.

„La etapa la care socialiștii au vrut să ne demită, Dodon a vrut să ne demită, noi am încercat să discutăm, Partidul Democrat n-a fost deschis

Maia Sandu: „La etapa la care socialiștii au vrut să ne demită, Dodon a vrut să ne demită, noi am încercat să discutăm, Partidul Democrat n-a fost deschis. În rest, noi suntem oameni corecți și transparenți – dacă ne-am înțeles să încercăm să promovăm niște reforme, atunci eu nu văd de ce ar fi trebuit să merg și să fac înțelegeri pe la spate, așa au făcut socialiștii cu PD-ul. Deci, noi corect și sincer am încercat să mergem pe anumite reforme. Da, era clar deja că nu vom ajunge departe, pentru că socialiștii au vrut la guvernare ca să fure, nu ca să facă reforma justiției, dar, da, noi nu facem așa jocuri politice cum le fac ei, noi spunem deschis, așa cum am spus astăzi la Dvs. aici că noi sperăm că cei din Partidul Democrat vor să se spele și să dea o șansă cetățenilor, să punem împreună un guvern care să lucreze pentru cetățeni, care este capabil și care să nu vină și să bage la semnat acorduri precum cel despre care am discutat.”

Europa Liberă: Maia Sandu cu Pavel Filip a discutat?

Maia Sandu: „Nu am discutat în această perioadă, dar i-am făcut o invitație pe care, din păcate, nu a acceptat-o.”

Europa Liberă: Maia Sandu cu Andrian Candu a discutat?

Maia Sandu: „Nu!”

Europa Liberă: Îi lăsați pe colegii din parlament să poarte discuții?

Maia Sandu: „Colegii mei din parlament discută, evident, cu toți - și cu oameni de la „Pro-Moldova”, și cu oameni din PD. Deci, acolo se discută, dar momentul în care o să fie o certitudine că oamenii sunt serioși, că există suficiente voturi, evident că o să discutăm.”

Europa Liberă: Certitudinea asta trebuie să vină când?

Maia Sandu: „O să vedem. Dacă se întâmplă în următoarele săptămâni, dacă mai durează, evident, pe intern, în special în Partidul Democrat, oamenii trebuie să decidă ce vor ei mai departe pentru partid și ce vor ei pentru țară sau dacă vor doar ceva pentru ei.”

Europa Liberă: Cum se prezintă situația în teritoriu, ce fac organizațiile PAS în teritoriu?

Maia Sandu: „Oamenii încearcă să supraviețuiască ei, pentru că au și probleme economice, primarii sunt într-o situație dificilă, s-au pomenit cu această criză pe capul lor. Am încercat și noi să-i ajutăm, am făcut presiuni pe guvern să le facă un protocol la început cum să se comporte, am făcut presiuni pe autorități ca să le dea informații la timp despre cei reveniți acasă, pentru că ei, pe de o parte, trebuiau să se asigure că oamenii se autoizolează, dar, pe de altă parte, aflau după zece zile că au oameni care au revenit acasă de peste hotare. Am încercat să-i ajutăm cu materiale de protecție, cu dezinfectanți, facem asta și acum, facem achiziții ca să ducem pentru medicii de familie, încercăm să discutăm și îi încurajăm și pe ei să-i sune pe toți oamenii, să se asigure că toți sunt bine, solidaritate, asta este…”

Europa Liberă: Dar guvernarea cum îi tratează pe cei din teritoriu, tot în funcție de culoare politică?

Maia Sandu: „Guvernarea nu-i tratează în niciun fel, deci i-a abandonat pe toți acum. Asta este impresia noastră din discuțiile pe care le avem cu primarii noștri și cu primari din alte formațiuni.

Evident, sunt raioane și sunt consilii raionale care se descurcă și sunt consilii raionale care au o atitudine un pic mai corectă, deci, indiferent de culoarea politică, și sunt consilii raionale care merg strict împotriva legii și ajută doar primăriile care sunt de culoarea lor, ceea ce este un mare păcat, dar se folosesc de această situație de criză, că nu pot fi supravegheați îndeaproape, că presa nu ajunge întotdeauna la ei, că nu se fac aceste ședințe ale consiliilor. Deci, consilierii din opoziție nu prea au ocazia, unde să-și exprime dezacordul, mă rog, sunt tot felul de abuzuri în perioadă de pandemie.”

Europa Liberă: Cu cei din diasporă mențineți legătura?

Maia Sandu: „Da, și în special colega mea Galina Sajin lucrează zi și noapte, și nu exagerez aici, deci, mii de mesaje, foarte mulți oameni prinși chiar acum de o săptămână se roagă de toți: și de consuli, și de ăștia de la minister, să ajute o femeie care a fost prinsă în Budapesta, care era în drum din Italia…”

Europa Liberă: Da, cunoaștem cazul...

Maia Sandu: „Și cu fiecare caz în parte lucrează, uneori autoritățile acționează mai repede, altă dată trebuie să încercăm toate metodele posibile și durează foarte mult, dar am încercat să-i ajutăm pe toți cei care au fost prinși într-o situație dificilă.”

Europa Liberă: Admiteți că mulți din cei care au migrat ar vrea să revină acasă?

Maia Sandu: „Suntem și noi curioși ce se întâmplă. De exemplu, noi am discutat cu primarii noștri și chiar am încercat să facem o statistică a oamenilor care s-au întors și, în medie, cred că pentru un sat nu prea mare îs la vreo 20-30 de oameni, ăștia sunt migranții sezonieri, cei care au mers și s-au întors, în special oameni care au mers la munci sezoniere acolo. O să vedem în următoarele luni dacă vor reveni și oameni din următoarea categorie care au contracte de muncă pe termen lung, care au uneori și apartamente sau au chirii pe termen lung, deci, oameni care s-au stabilit acolo de mulți ani. Pot să vorbesc din experiență personală că mă sună prieteni și mă întreabă: putem să venim acum acasă, reușim acolo să găsim un loc de muncă? Foarte greu, eu tare vreau ca oamenii aceștia să revină, eu tare vreau ca prietenii mei să revină…”

Europa Liberă: Dar ce le răspundeți?

Maia Sandu: „…dar, e greu să le răspund cu certitudine că o să aibă un loc de muncă, pentru că nu avem un guvern care să vrea să le creeze aceste locuri de muncă.

În următoarele câteva luni o să vedem care vor fi consecințele economice în țările în care ei stau, pentru că, dacă va avea impact mare asupra economiei din Italia, din Spania, din Marea Britanie, din Irlanda, atunci unii dintre acești oameni ar putea să se pomenească fără venituri și să revină acasă. Pentru noi este o noutate bună, dar trebuie să ne îngrijim ca ei să aibă cu ce se ocupa.”

Europa Liberă: Credeți că va fi o problemă în continuare ca să fie atrase investiții în Republica Moldova? Un pic se schimbă paradigma?

Maia Sandu: „Această criză este și o oportunitate, dar, iarăși revin, depinde cum folosim această oportunitate, pentru că din perspectiva lanțurilor valorice unele țări europene vor vrea să-și aducă producțiile mai aproape, companiile mai aproape…”

Europa Liberă: Așa este.

Maia Sandu: „…din China și din altă parte, și noi suntem aici în apropiere, deci, pe de o parte, noi suntem aproape ca timp pentru transport, pe de altă parte, noi avem forță de muncă mai ieftină și, respectiv, este un avantaj competitiv aici, dar totul depinde de capacitatea guvernului, de dorința guvernului să folosească această oportunitate. Dacă guvernul o să fie preocupat cu nebuniile lui Igor Dodon, scuzați-mă de expresie, și n-o să se intereseze, și n-o să vrea să înțeleagă cum poate fi ajutată economia, n-o să înceteze să vorbească urât, să transmită semnale proaste investitorilor străini, pentru că investitorii străini oricum au nevoie de o guvernare cât de cât decentă, atunci o să pierdem și această oportunitate.”

Europa Liberă: Se credea că această criză de pandemie ar trebui să solidarizeze mai mult societatea din Republica Moldova. Situația se pare că va arăta că dezbinarea e mult mai mare?

Maia Sandu: „Am avut și suficiente exemple de solidarizare în societate, am văzut foarte multă lume și din mediul economic, agenți economici, și am văzut și multe ONG-uri, și oameni care s-au implicat, fiecare cum au putut, ca să-i ajute pe cei într-o situație mai vulnerabilă, și am văzut cât de multă lume s-a implicat ca să ajute medicii. Deci a fost un efort și mai este un efort de solidarizare care trebuie să ne bucure că societatea noastră încă are capacitatea, în pofida tuturor dificultăților, are capacitatea să se unească, oamenii au capacitatea să le pese ce li se întâmplă vecinilor, ce li se întâmplă oamenilor în vârstă. Acesta este un semnal bun pentru noi, că există elemente sănătoase în societatea noastră.

Noi am crezut, am sperat că o să se unească societatea și împreună cu autoritățile, deoarece ca să depășești o situație de criză de o asemenea gravitate e nevoie ca autoritățile să dea mesaje clare și societatea să creadă în aceste mesaje. Noi am fost destul de deschiși la început pentru discuții, pentru a ne implica, pentru a oferi soluțiile noastre, noi la un moment am spus: dacă vă displace faptul că noi înregistrăm o inițiativă legislativă și voi nu vreți să votați pentru ea doar pentru că e înregistrată de PAS, atunci noi nu o înregistrăm, noi o scriem, o oferim, noi am făcut și calculele, și costurile și voi o preluați și o promovați ca inițiativa voastră. Noi am făcut și asemenea lucruri ca să treacă aceste inițiative care sunt necesare pentru economie.

Ca răspuns am văzut aroganță, mesaje neadecvate, mesaje contradictorii din partea lui Dodon în raport cu modul în care trebuie să ne comportăm în această epidemie, ba spunând că nu este o problemă, ba ieșind la plimbare în situația în care comisia voia să dea mesaj către toți că e periculos și nu trebuie să ieșiți la plimbare. Deci, nu s-a întâmplat, pentru că noi nu am avut o guvernare care să vrea și să poată să unească societatea.”

Europa Liberă: Dar cu Igor Dodon nu ați mai vorbit din toamnă, de când a picat Guvernul Sandu?

Maia Sandu: „Nu, nu am ce să discut cu el.”

Europa Liberă: În 10 zile toată lumea ar trebui să iasă la lucru. Grădinițele rămân închise. BAC-ul e o problemă sau nu e o problemă? Vă întreb pe Dvs. ca o fostă șefă la Educație.

Maia Sandu: „Eu cred că decizia pe Bacalaureat trebuie să fie luată cel puțin la mijlocul lunii mai și eu bănuiesc că decizia va depinde de cât de restrictive vor fi măsurile în continuare, pentru că chiar și după expirarea situației de urgență vor fi impuse măsuri restrictive, depinde cât de restrictive vor fi acestea și probabil că Ministerul Educației asta așteaptă să afle de la comisie. Comisia, la rândul ei, poate să spună cât de restrictive trebuie să fie măsurile, dacă are idee ce se întâmplă cu cifrele de îmbolnăviri, deci, dacă cel puțin pentru ei știu care sunt cifrele corecte. Analizând anunțurile făcute de autoritățile de la București, în general, eu i-aș încuraja pe tineri să se pregătească de Bacalaureat, pentru că Bacalaureatul este cea mai corectă evaluare și copiii care au învățat merită să-și ia notele pe care le merită. Ar putea să fie o anumită întârziere, dar s-ar putea ca Bacalaureatul să se întâmple și tinerii trebuie să se pregătească.”

Europa Liberă: Dar ați avea o sugestie, o soluție?

Maia Sandu: „Soluția s-ar baza strict pe aceste cifre. Așa cum am zis: dacă riscul nu este foarte mare, atunci probabil că ar trebui să se încerce să se organizeze Bacalaureatul, pentru că altfel copiii ăștia fără diplomă de Bacalaureat ulterior vor avea tot felul de probleme sau cel puțin o parte dintre ei, inclusiv cei care vor să meargă la studii în România, vor să meargă la studii în alte țări...”

Europa Liberă: Dar despre calitatea educației din aceste vremuri, ce ne puteți spune?

Maia Sandu: „Evident că e o problemă aici, dar materialul de la Bacalaureat ar trebui să se oprească în luna martie, la începutul lunii martie, până unde s-a predat în regim normal, pentru că în regim online lucrurile s-au întâmplat diferit, nu toți copiii au acces la aceste mijloace, dar Bacalaureatul este un examen care testează nu doar ce s-a întâmplat de la 1 septembrie până la 31 mai. Un lucru important care trebuie făcut este siguranța tinerilor. Dacă se ajunge să se susțină examenul în clase, siguranța lor, cum vor fi ei echipați, cum se va asigura acest lucru ca ei să nu se contamineze, deci aici va trebui să se lucreze mult.”