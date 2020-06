Maia Sandu (2): „Din politica moldovenească trebuie alungați toți corupții și din parlament trebuie alungați toți corupții ”

Fosta șefă a executivului a mai declarat Europei Libere că pe moment nu se adună suficiente voturi pentru a demite guvernul Chicu și a învesti altul. Ea speară că alegerile prezidenţiale și cele parlamentare anticipate vor purifica clasa politică dominată de corupţi.

Europa Liberă: Să vorbim despre situația epidemiologică, pentru că unii zic că se agravează și mai mult și că sistemul sanitar ar putea să ajungă în colaps, și că medicii sunt epuizați, și că mulți dintre ei ar putea să abandoneze locul de muncă, și că numărul celor infectați crește. Unde ajunge Republica Moldova? Se propunea, cel puțin, să se facă remanieri guvernamentale pe moment și să fie înlocuit ministrul Sănătății. Ar fi suficient?

Maia Sandu: „Noi am spus că suntem gata să votăm pentru demisia ministrului Sănătății și acolo am vedea și dacă sunt suficiente voturi pentru asta. Și eu cred că și majoritatea parlamentară ar trebui să înțeleagă că lucrurile au ajuns într-un punct dramatic și nu ar trebui să-i mai apere pe cei care nu au făcut treabă bună, dar dincolo de asta, cel mai vinovat de situația în care ne aflăm este Igor Dodon, care nu a respectat regulile, care a transmis mesaje contradictorii, care nici nu a citit instrucțiunile sau deciziile emise de comisii...”

Europa Liberă: Astăzi a îndemnat toată lumea să poarte măști deja...

Maia Sandu: „Da, dar acum este târziu. După ce este atâta confuzie în societate, după ce avem atât de mulți oameni care, din cauza lui, nu mai cred în COVID, e târziu să vii cu aceste măsuri. Oricum, dacă am avea un ministru cu competențe și cu verticalitate care să poată să-i pună la punct și pe Igor Dodon, și pe Ion Chicu, și pe toți ceilalți care vorbesc aiurea la televizor despre această pandemie, poate asta ar ajuta un pic...”

Europa Liberă: Și schimbarea ministrului la Sănătate ar rezolva problemele din domeniu?

Maia Sandu: „Poate parțial. Nu ar rezolva problemele din domeniu, dar poate un pic ar îmbunătăți situația, pentru că acum este un dezastru total și dacă se continuă așa, putem să ajungem într-un punct în care sistemul medical n-o să poată să mai ajute nici bolnavii COVID și nici ceilalți bolnavi. Deci, nu vom putea beneficia de asistență medicală elementar.”

Europa Liberă: Și fruntașii PD se pare că sunt de acord ca să fie făcută această remaniere guvernamentală?

Maia Sandu: „Ar trebui să fie, pentru că chiar suntem la limită.”

Europa Liberă: Credeți că e cu putință inițierea unui dialog PAS-PDA-PD?

Maia Sandu: „Anumite discuții se duc acum; la nivelul deputaților se discută. Până acum, nu s-a ajuns la nicio înțelegere, dar de discutat trebuie, soluții trebuie căutate.”

Europa Liberă: Dar la nivel de lideri totuși ar putea să aibă loc dialog?

Maia Sandu: „Nu cred că este necesar acum, în momentul în care nu se vede lumina la capătul tunelului, nu văd de ce s-ar întruni la nivel înalt, dar discuții se duc și se vor continua discuțiile. Noi suntem obligați să căutăm soluții chiar atunci când nu sunt la prima vedere. Și o să încercăm să le căutăm în continuare.”

Europa Liberă: Ar exista suficienți indicii care să arate că Vladimir Plahotniuc mai controlează ceea ce se întâmplă în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Asta ne povestește Igor Dodon, în primul rând. El umblă și strigă: „Vai, vine Plahotniuc peste noi!”. Dacă vine, e din cauza lui. E greu de spus din discuțiile neformale pe care le avem noi, se pare că Plahotniuc în continuare exploatează niște scheme de corupție în Republica Moldova și își mai face niște bani de buzunar. E clar că el miliardele și le-a scos demult, și le-a dosit, dar se pare că au fost reanimate anumite scheme de corupție, marea majoritate au fost preluate de Igor Dodon, dar au mai rămas și câteva care sunt exploatate de Plahotniuc. Și nu m-aș mira, adică trebuie să admitem că omul este interesat să controleze anumite procese, nu m-aș mira să controleze anumiți oameni în procuratură și în justiție, pentru că Igor Dodon a pus piciorul în prag și n-a vrut să facă reforma, că curețe sistemul judiciar de oameni corupți și de oameni care se vând politicienilor. Și pentru că sistemul n-a fost curățat, înseamnă că Plahotniuc a putut să-și păstreze niște oameni în mai multe instituții. Igor Dodon are niște oameni în instituții, dar are și Plahotniuc, probabil mai sunt și alții. Acesta este sistemul pe care îl perpetuează Igor Dodon. Noi am vrut să-l curățăm. Dacă îl curățam, nu mai aveau acum influență nici Plahotniuc, nici Platon și nici alții.”

Europa Liberă: Și totuși, despre activitatea procurorului general se discută în diferiți termeni. Unii salută și spun că a început să pășească cu dreptul și să facă lucrurile pe care le așteaptă societatea de atâția ani, alții, din contra, încearcă să pună procurorul și funcția de procuror în buzunarul politicului. Dvs., până la urmă, ce credeți despre ceea ce se întâmplă în Procuratura Generală?

Maia Sandu: „După ce Procuratura Generală săptămâna trecută a anunțat decizia de neîncepere a urmăririi penale în cazul banilor transmiși de Plahotniuc lui Igor Dodon, eu cred că și cei care se uitau cu ochi buni la procurorul general acum nu mai au niciun motiv, pentru că este strigător la cer, este bătaie de joc.”

Europa Liberă: Dar în comunicatul de presă se spune că, dacă mai sunt dovezi convingătoare, atunci procuratura revine, nu e o problemă?

Maia Sandu: „Procuratura vrea ca Dvs. sau eu să-i facem lucrul? Anumite dovezi au apărut, de la aceste dovezi procuratura trebuie să pornească și să desfacă firul acestei crime, pentru că este o crimă atunci când se fură miliarde și după aia se împart între tot felul de hoți cu funcții înalte în stat. Deci e o mare nerușinare. Ce să înțelegem noi din asta? Că, dacă într-o zi o să apară un video în care dl Stoianoglo o să primească o pungă neagră de la un hoț, el o să spună la fel? Atât timp cât punga este netransparentă și nu vedem ce a fost acolo, nu merită să investigăm sau dacă subalternii dlui Stoianoglo o să fie filmați primind pungi, o să primim același răspuns? Deci, asta să înțelegem noi despre funcționarii instituțiilor statului? Sunt foarte dezamăgită și toată lumea este dezamăgită.”

Europa Liberă: Argumentul celor de la procuratură e că Igor Dodon nu ar fi luat acel așa-zis„kuliok”.

Maia Sandu: „Nu, el a zis să-l ia Cornel, ca să dea salariile. Unde mai clar decât atât? A discutat cineva cu Igor Dodon? A încercat să-l identifice pe Cornel? A încercat să vorbească cu cei care au dat această pungă? A încercat să facă o expertiză a acestui video? Deci, nici de ochii lumii nu s-a întreprins nimic. Pur și simplu s-a așteptat o lună și s-a scos un comunicat de doi bani, și s-a acuzat că acestea sunt chestii politice. Dar ce înseamnă, de fiecare dată când o să vorbim de corupție și de faptul că corupția nu este sancționată, o să fie interpretat asta ca politică? Ce înseamnă atunci lupta împotriva corupției? Să închidem cu toții ochii atunci când e vorba de implicarea președintelui țării în acte de corupție, când e vorba de implicarea parlamentarilor în acte de corupție? Asta, după Procuratura Generală, înseamnă politică? Da, noi am venit în politică, ca să combatem corupția. Dacă nu era corupție în țara asta și dacă se administra țara bine, mulți dintre noi nu veneam în politică, dar am venit în politică motivați, într-un fel dezgustați de marea corupție din politică și vrem să scăpăm de oamenii corupți din politică. Și democrație nu poți să faci atunci când ai un partid politic care îți finanțează din pungi negre cu mulți bani și ai alte partide politice care fac voluntariat și care merg mai departe cu contribuții mici de la oameni cinstiți, plătite conform legii. Ce fel de democrația vrea să construiască dl Stoianoglo aici, cu asemenea partide politice care se finanțează din furtul miliardului? A zis că vrea să facă ordine, să investigheze până la capăt furtul miliardului. Nu-l interesează unde au ajuns banii din furtul miliardului? O să-i găsească mulți, că n-au trecut toate resursele pe conturi, multe din aceste resurse furate din sistemul bancar au ajuns în pungi. Și s-au distribuit prin pungi și prin genți.”

Europa Liberă: Credeți că acest comunicat de presă, într-un fel, afectează imaginea procuraturii și a procurorului?

Maia Sandu: „Acțiunile procuraturii dăunează imaginii procuraturii. Am fost oameni și noi, am vrut să credem că totuși acolo lucrurile încep să se schimbe și măcar ceva o să se facă. Dar dacă în raport cu cele mai grave acte de corupție nu se face nimic, atunci asta, într-un fel, dezleagă mâinile la toți corupții din sistem. Dacă ei au văzut cum s-a procedat în acest caz, o să zică: înseamnă că toată lumea are liber la furat în continuare și poate să fure. Acesta este mesajul pe care l-a transmis procurorul general la toți oamenii aceștia sărmani din toată țara, toți agenții economici care muncesc din greu și plătesc la stat, ca să acopere toate găurile din furturi. Ei ajung la disperare și vor să plece din țară din cauza lui Stoianoglo și altora ca el. Situația este urâtă și murdară, așa cum a fost pe timpul lui Plahotniuc, doar că pe timpul lui Plahotniuc pe toți îi controla el, acum mai sunt câțiva controlați de Dodon, mai sunt câțiva probabil controlați de alții, dar corupția înflorește, și înflorește din cauza lui Igor Dodon, pentru că el s-a opus curățării sistemului, pentru că i-a fost frică. De ce i-a fost frică, de ce n-a vrut să susțină reforma justiției? Pentru că a știut că într-o zi o să apară video-uri cum el ia bani de la Plahotniuc, o să apară altfel de video-uri. Dacă era un procuror cu adevărat independent, așa cum am vrut noi să fie, atunci acel procuror ar fi luat măsuri dure în raport inclusiv cu el. El, știind că are probleme mari de integritate și că într-o zi ele au să înceapă să iasă la suprafață, s-a asigurat că noi nu suntem acolo să numim un procuror cu adevărat independent și onest.”

Europa Liberă: Dacă procurorul își face prezența în parlament și cere ridicarea imunității unor deputați, asta înseamnă că...

Maia Sandu: „Sigur! Noi suntem întotdeauna gata. Acolo sunt mulți la care trebuie scoasă imunitatea și nu doar scoasă imunitatea, dar trebuie să fie și sancționați.”

Europa Liberă: Dar ce schimbă acest lucru, pentru că mai sunt aleși ai poporului cu imunitate retrasă?

Maia Sandu: „Exact! Asta spun și eu, nu-i suficient să le retragi imunitatea. Dacă nu urmează nimic după, dacă nu sunt cercetați pentru abuzurile și ilegalitățile pe care le-au comis, atunci înseamnă că retragerea imunității e doar un spectacol.”

Europa Liberă: Și e doar praf aruncat în ochii cetățenilor?

Maia Sandu: „Așa e.”

Europa Liberă: Ce se întâmplă în economie? Ziceam că e un aspect foarte important care merită a fi dezbătut, pentru că, într-adevăr, mulți întreprinzători deplâng situația și spun că li s-a promis mult, că statul aproape că nu le vine în ajutor pe acest timp destul de complicat. Dvs. cum vedeți ceea ce se întâmplă în sectorul economic?

Maia Sandu: „Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu antreprenori în vreo 14 raioane în ultimele săptămâni - și din domeniul agricol, și din alte domenii -, niciunul dintre ei nu a primit niciun ajutor. În 14 raioane, putem să spunem că e suficient de reprezentativ. Absolut niciun ajutor! Dimpotrivă sunt hărțuiți în continuare ca nu cumva să întârzie cu plata impozitelor, nici măcar nu-i slăbesc cu presiunile lor în această perioadă. Cel mai grav este pentru agricultură, pentru că ei au fost loviți și de secetă, și de înghețuri și acum unele localități au și inundații și aici noi am spus că neapărat trebuie să li se compenseze pierderile la hectar, cel puțin parțial. Dacă nu au bani, să împrumute, sunt credite de urgență pe care le acordă organizațiile financiare internaționale anume pentru asemenea situații. Au mai fost asemenea experiențe. Se ia un credit de urgență și se compensează pierderile la hectar pentru cei care au pierderi, nu știu, mai sus de 30%. Și doi: sectorul HoReCa. În sectorul HoReCa, guvernul, statul este obligat să le compenseze o parte din pierderi. Aceste companii nu funcționează de patru luni, chiar dacă acum au zis că pot să funcționeze parțial, marea majoritate a acestor companii câștigă din mici ceremonii care acum sunt interzise. Deci, oamenii aceștia a patra lună nu vor lucra, ei au pierderi enorme și în orice țară, indiferent dacă e mai bogată sau mai săracă, statul a venit și a compensat. Deci, ceea ce spunem noi din luna martie, că statul trebuie să le compenseze salariile pe perioada în care le-a interzis să funcționeze, asta este obligatoriu. Și noi o să insistăm... Eu, dacă aș fi în locul lor, în genere aș da guvernul în judecată, pentru că guvernul îți interzice să activezi și guvernul nu vine să te susțină niciun pic.”

Europa Liberă: Am citit știrea precum că acumulările le depășesc pe cele din perioada respectivă a anului trecut. Asta înseamnă că bani vin în buget?

Maia Sandu: „Cu atât mai mult, nu pot să spună că nu au bani. Și chiar dacă nu ar avea bani, ar trebui să se împrumute și să ajute sectorul acesta să supraviețuiască și la fel trebuie să facă în raport cu agricultura, pentru că oamenii sunt foarte și foarte năpăstuiți de COVID și de secetă, și de înghețuri. Și dacă noi vrem să reziste companiile acestea, să le avem și la anul și să existe locuri de muncă, să poată oamenii să-și primească măcar o parte din salarii. Deci, ăștia din sectorul HoReCa ne-au spus: „Oamenii au mers trei luni în concediu fără plată”. Trei luni, concediu fără plată, imaginați-vă!”

Europa Liberă: Cei mai disperați sunt cei care activează în domeniul HoReCa...

Maia Sandu: „Și acum ei trebuie să revină și, pe de o parte, e ca și cum sectorul poate activa, dar nu poate să organizeze activitățile din care câștigă bani. Deci, aici este absolut necesar ca ei să fie susținuți financiar.”

Europa Liberă: Cel mai probabil, guvernul va veni cu rectificări la bugetul de stat și poate-poate se rezolvă situația?

Maia Sandu: „Așteptăm de atâta timp...”

Europa Liberă: Alte sugestii ce ați mai avea?

Maia Sandu: „Bine, noi demult vorbim despre un fond de garantare a creditelor. Bani în sistemul bancar sunt, doar că sistemul bancar nu este foarte deschis să acorde credite...”

Europa Liberă: În general, am înțeles că nu e prietenos pentru cei care vor să ia credite?

Maia Sandu: „N-a fost niciodată prietenos. Sistemul bancar nu vrea să dea credite, pentru că nu are siguranță că aceste companii o să fie capabile să ramburseze aceste credite.”

Europa Liberă: Da, să nu-și asume riscuri...

Maia Sandu: „Acum, dacă statul ar veni și ar garanta aceste credite, așa cum este în România și cum este în alte țări, noi am propus să se formeze un fond de garantare a creditelor în valoare de două miliarde de lei. Atunci, băncile ar fi mult mai deschise pentru a acorda aceste credite, pentru ca oamenii să supraviețuiască.”

Europa Liberă: Ați decis, mergeți să candidați la funcția de președinte?

Maia Sandu: „Nu am decis încă, partidul va decide. În momentul în care vom găsi o modalitate prin care putem să luăm o decizie colectivă, fără ca să punem în pericol sănătatea membrilor partidului.”

Europa Liberă: Am citit mai multe reacții care se întrebau: vrea Maia Sandu să aibă și sprijinul partidelor unioniste sau nu, pentru că lipsește dialogul? Ce se întâmplă?

Maia Sandu: „Nu este adevărat! Cu anumite partide unioniste, noi dialogăm și o să continuăm, cu altele nu ne prea reușește, pentru că nu sunt deschiși ei pentru aceste discuții. Mă rog, noi o să mai încercăm.”

Europa Liberă: Ce șanse credeți că aveți acum? Sunt comparabile cu cele din 2016?

Maia Sandu: „Noi credem că avem cele mai mari șanse, pentru că, inclusiv din discuțiile pe care le avem în localitățile unde Igor Dodon în 2016 a luat un scor bun, foarte multă lume a înțeles că el este incapabil, nu știe să administreze țara și că este corupt. Aceste video-uri – îi place lui Igor Dodon, nu-i place, poate să încerce Stoianoglo să-l acopere cu deciziile lui ilegale, dar oamenii au văzut și au înțeles tot mai mult cât de strânsă a fost relația între Igor Dodon și Plahotniuc, cum Igor Dodon a făcut teatru în toată această perioadă, cum și-a finanțat partidul din banii pe care îi fura Plahotniuc de la oameni. Deci, aceste lucruri nu pot fi ascunse la nesfârșit. Și, evident, eu sper că în acest an oamenii au să voteze un candidat onest.”

Europa Liberă: Chiar credeți că indirect ar exista o înțelegere Plahotniuc-Dodon?

Maia Sandu: „Ea a existat întotdeauna!”

Europa Liberă: Și acum, în aceste condiții?

Maia Sandu: „Acum nu pot să vă spun, acum mai mult arată lucrurile în sensul în care s-ar dori să se ajungă la un târg. Presiunile pe care le face Plahotniuc atunci când scoate în public aceste video-uri, într-un fel, vorbesc despre faptul că se pune presiune pe Igor Dodon, ca să se ajungă la un târg. Și n-o să ne mirăm dacă o să se ajungă la un târg.”

Europa Liberă: Întrebarea cea mai frecventă: ce poate să facă un președinte în Republica Moldova, dacă sistemul este unul parlamentar?

Maia Sandu: „Un președinte poate să facă două lucruri foarte importante: unul este să unească societatea și e mare nevoie să lăsăm baricadele și să ne unim în jurul valorilor pe care le împărtășim cu toții. Da, sunt și lucruri care ne divizează, dar, dacă facem cu toții un efort, putem să ne unim în jurul lucrurilor care ne unesc. Și doi: funcția de președinte este singura care oferă stabilitatea mandatului. Asta este important pentru a contribui la consolidarea unor instituții, la redarea independenței și consolidarea capacității unor instituții. Bunăoară, sunt oameni cumsecade în toate instituțiile statului, inclusiv în justiție sunt, dar sunt puțini. Atunci când acești oameni știu că sunt sprijiniți de un om politic cumsecade, atunci ei sunt mai curajoși să-și asume niște decizii, să-și asume niște acțiuni de curățare în interiorul instituției. Eu am avut discuția asta de câteva ori atunci când eram prim-ministru cu oameni care voiau să pornească lucrurile mai curajos în instituțiile din care veneau, dar care se uitau la echilibrul foarte fragil din parlament și care înțelegeau și chiar îmi spuneau: „Guvernul Dvs., din păcate, n-o să supraviețuiască foarte mult timp, noi nu putem acum să pornim cu pași foarte încrezuți, pentru că, dacă guvernul pică în 2-3 luni, noi nu reușim să facem lucrurile pe care trebuie să le facem”. Și faptul că acești oameni cumsecade încă mai sunt în aceste instituții, e un ajutor pentru noi toți. E un ajutor, pentru că ei documentează abuzurile și fărădelegile pe care le comit ceilalți. În momentul în care acești oameni cumsecade din toate instituțiile statului vor ști că pentru 4 ani de zile au sprijinul unui președinte care nu e corupt, care nu e legat cu tot felul de clanuri, care nu datorează unuia sau altuia și care nu face jocuri politice, dar care o să-i sprijine în toate demersurile lor, atunci avem o șansă reală ca aceste instituții să înceapă să se curețe și să-și consolideze capacitatea.”

Europa Liberă: În Republica Moldova practica a arătat că, dacă în parlament forțele politice arată altă balanță, atunci ar putea oricând să-i pună piedică președintelui?

Maia Sandu: „Parlamentul o să-l curățăm, stați fără grijă, o să-l curățăm neapărat!”

Europa Liberă: La modul cel mai serios, unii spun că alegerile parlamentare anticipate pot să aibă loc doar în primăvară.

Maia Sandu: „Eu zic să așteptăm ce spune Curtea Constituțională, ca să nu discutăm la nesfârșit acest subiect.”

Europa Liberă: Rămâneți la părerea Dvs., că în primul tur pot să candideze câți vor dori și că doar în turul doi contează cine cu cine rămâne să lupte?

Maia Sandu: „În primul rând, ca să nu existe foarte multe speculații că, uite, un candidat ar fi fost mai potrivit decât celălalt candidat, cel mai bine este să meargă toți candidații și fiecare să se convingă de sprijinul pe care îl are în aceste alegeri din partea cetățenilor. Doi: da, pentru partid este un lucru bun să participe cu un candidat propriu, pentru că atunci se mobilizează baza partidului, este un exercițiu de mobilizare a activiștilor, dar foarte important este ca în lupta pentru primul tur să nu se spună lucruri urâte în tabăra candidaților de pe centru-dreapta, care ar putea să dăuneze deja în turul doi aruncării de la putere a lui Igor Dodon.”

Europa Liberă: Și totuși, un segment important al societății este nehotărât când vine vorba despre alegeri. Cum motivezi acest electorat care, în general, nu vrea să audă despre politică nimic?

Maia Sandu: „Acest electorat este foarte dezamăgit de 30 de ani de experiențe negative în mare parte, cu mici excepții și pe perioade foarte scurte. Și da, e destul de greu uneori ca să ajungi la inima omului și să-l faci să mai creadă în procesul democratic care a fost abuzat de atâtea ori, dar nu există altă soluție și noi suntem încurajați inclusiv de faptul că în localități în care anterior era foarte greu să construim organizații de partid, acum avem mulți susținători. Și faptul că oamenii sunt deschiși pe tot teritoriul țării pentru valorile pe care le promovăm noi ne încurajează și ne face optimiști.”

Europa Liberă: În 2016 ați reușit să-i motivați pe cei din diasporă să participe activ la vot. Anul acesta am auzit mai multe temeri că, dacă, Doamne ferește, continuă situația asta epidemiologică critică, s-ar putea să fie probleme la secțiile de votare?

Maia Sandu: „S-ar putea să avem probleme, întrucât diferite țări vor avea diferite reguli și diferite situații. În anumite țări, situația s-a stabilizat, în alte țări există rate înalte de îmbolnăvire. Deci, da, trebuie să ne așteptăm la aceste lucruri, în același timp, noi așteptăm ca autoritățile, Comisia Electorală Centrală să facă totul ca să asigure dreptul cetățeanului de a-și exprima votul și să înceapă să lucreze la aceste lucruri de pe acum, să nu aștepte până în ultima clipă.”

Europa Liberă: Iar despre prezența cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului, ce ne puteți spune, pentru că s-a vorbit mult că în 2016 au fost decisive și acele voturi?

Maia Sandu: „În 2016 și în 2019 a fost cumpărat votul din Transnistria. Și noi o să luptăm împotriva acestor fraude, pentru că atunci când oamenii aceștia votează contra plată, aceasta este fraudă; atunci când oamenii votează, pentru că se interesează de politica de pe malul drept și au opțiunile lor, e altă chestie. Noi o să luptăm în modul cel mai serios cu frauda electorală și, în special, cu cumpărarea votului din Transnistria.”

Europa Liberă: Dar acei cetățeni trebuie să participe la scrutin?

Maia Sandu: „Cei care sunt interesați, pentru că în 2019 am mers la câteva secții de votare unde veneau concetățeni de pe malul stâng și-i întrebam: „Ce știți despre partidele politice din Republica Moldova”? Și oamenii îmi spuneau: „Pe noi nu ne interesează politica de pe malul drept”. Și atunci, eu îi întrebam: „Dacă nu vă interesează, dacă nu știți nimic, ce căutați aici”? Și atunci, toată lumea punea privirea în pământ și era clar că ei sunt acolo din alte motive decât interese politice. Deci, e una când omul vine, pentru că urmărește și pentru că vrea să voteze pentru un partid sau altul din proprie inițiativă și-i alta când oamenii sunt aduși și plătiți ca să voteze pentru un candidat sau altul.”

Europa Liberă: Dar de atunci până acum multe lucruri s-au schimbat? Din 2016 până acum, ca lumea să cunoască cine sunt concurenții, ce programe au partidele?

Maia Sandu: „Eu nu cred că de atunci până acum s-a schimbat ceva. Nu, pentru că acolo spațiul mediatic este închis, e foarte multă manipulare și e clar că condițiile de informare nu au devenit mai obiective, poate, dimpotrivă, au devenit și mai puțin obiective.”

Europa Liberă: Dacă se aprofundează criza politică, credeți că factorul extern poate să ajute la deblocarea acestei crize politice, unei incertitudini, pentru că anul trecut s-a spus că, dacă nu ar fi fost consens între trei puteri mari, nu s-ar fi aranjat cărțile așa cum a fost?

Maia Sandu: „S-a spus greșit. Și despre asta vorbesc oameni care nu au fost acolo și care, pur și simplu, se dau cu părerea. Nu au fost factorii externi cei care au schimbat situația. Factorul extern a fost foarte important la momentul în care aveam dualitatea puterii și guvernul lui Plahotniuc nu voia să plece, iar guvernul nostru era deja votat. Iată aici factorul extern a fost foarte important, pentru că nu am participat la acele discuții, dar din câte înțelegem noi, factorul extern a reușit să-l convingă pe Plahotniuc să nu pornească lupta în stradă împotriva propriului popor. Deci, faptul că s-au evitat vărsări de sânge, asta se datorează, într-o mare măsură, factorului extern. Evident, eu nu pot să vorbesc prea mult despre ce a făcut Rusia și în ce măsură decizia socialiștilor a fost influențată de Rusia. Nu știu, nu am participat la aceste discuții, dar îmi amintesc că, și după ce a plecat Kozak, Igor Dodon negocia în continuare cu Plahotniuc și aceste video-uri care au apărut și public sunt dovezi, însă din perspectiva celorlalți parteneri, în special din Occident, totuși nu a fost acțiunea și decizia lor. Dar ei ne-au spus că „voi trebuie să scăpați de Plahotniuc. Țara asta nu are nicio șansă să se dezvolte dacă continuă acest regim”. Până aici a fost implicarea lor și auzim tare multă lume care n-au fost acolo, dar se dau cu părerea. Lucrurile s-au întâmplat pe intern. A fost decizia noastră și a fost deja implicarea lor la următoarea etapă ca să nu fie aceste ciocniri.”

Europa Liberă: Acum este exclus că cei care au format Blocul ACUM ar putea să mai bată palma o dată cu socialiștii?

Maia Sandu: „Din perspectiva PAS este exclus.”

Europa Liberă: De ce?

Maia Sandu: „Pentru că nu avem ce să discutăm cu ei. Am avut o experiență, am văzut cine sunt, a trebuit să mergem prin acea decizie comună, pentru că așa puteam să scăpăm de Plahotniuc și trebuia să scăpăm țara de Plahotniuc, ne-am convins că nu sunt oameni cu care putem să facem lucruri bune pentru țară. Ei au dat jos guvernul în momentul în care noi am pornit reforme serioase. Atât timp cât doar am discutat despre reforme, ei au tolerat acel guvern, în momentul în care noi am vrut să purcedem la implementarea reformelor, ei imediat au dat jos guvernul. Deci nu este niciun motiv din care noi am putea să discutăm și să lucrăm împreună.”

Europa Liberă: Și s-a închis portița dialogului pentru totdeauna?

Maia Sandu: „Nu văd cum am putea să discutăm, nu este niciun rost.”

Europa Liberă: Igor Dodon a zis că Vladimir Putin ar putea să vină în toamnă la Chișinău, fie Vladimir Putin, fie premierul. Ce mesaj s-ar transmite pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că tot șeful statului spunea că în ultimul timp relațiile moldo-ruse au cunoscut o cooperare impresionantă?

Maia Sandu: „Și care e rezultatul acestei cooperări? S-a schimbat ceva pentru exporturile moldovenești în Rusia? S-au scos restricțiile care au fost? Care este efectul acestei îmbunătățiri despre care vorbește Igor Dodon? Eu cred că este o chestie pe hârtie, pentru că în realitate nu s-a schimbat nimic în relațiile comerciale sau pe alte domenii. Igor Dodon pierde văzând cu ochii sprijinul oamenilor și atunci se agață disperat de Rusia și de Putin și încearcă printr-o fotografie sau printr-o vizită să-și recapete susținătorii, pentru că el în sine nu prezintă nimic, toată lumea a înțeles că nu prezintă nimic și atunci umblă cu fotografia că poate îl votează cineva doar pentru faptul că stă lângă Putin. Acesta este un semn de disperare.”

Europa Liberă: Dar o vizită efectuată de Vladimir Putin la Chișinău, ce ar însemna totuși pentru Republica Moldova?

Maia Sandu: „Asta ar însemna, pe de o parte, interesul Rusiei ca să își mențină omul la președinție, dacă se întâmplă această vizită. Și doi: asta ar însemna că Igor Dodon recunoaște că nu este capabil singur să convingă oamenii să-i mai dea un mandat. Și atunci se agață de oricine ca să primească câteva voturi în plus.”

Europa Liberă: Ce vă face să arătați atâta sacrificiu pentru ca să schimbați situația în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Nedreptatea! Deci e atâta nedreptate, pe de o parte, și atâta impunitate și lipsă de pedeapsă pe cei care comit atâtea abuzuri. Și eu în fiecare zi mă întâlnesc cu cetățeni și seara când ajung acasă îmi vine să plâng de nenorocirile pe care le aud în fiecare zi de la agenți economici care și-au investit toți banii, și-au pus casa în gaj și care rămân fără rodul muncii lor din cauza unor funcționari dintr-o instituție sau alta care vin și își bat joc de ei, oameni care au muncit toată viața cinstit și care acum au o pensie pe care nu poți să trăiești nicio săptămână, nemaivorbind de o lună. Deci, toată această nedreptate și, pe de altă parte, abuzurile, cazul acesta despre tânărul care a fost ucis în bătaie și decizia acestei judecătoare, judecătoare care a fost numită de Igor Dodon. Igor Dodon, când a semnat pentru numirea acestei judecătoare, a încercat cel puțin să se documenteze ce-i cu ea: e om cinstit, nu e om cinstit; s-a uitat la ce avere are, să vadă dacă este vizată în tot felul de investigații jurnalistice pentru decizii abuzive? Iată, cum se simte familia acestui tânăr, care acum a citit că doar pentru că au fost trei pe unul nu a fost suficient, ca să fie recunoscuți acești oameni vinovați? Atâta nedreptate e în țara asta că noi trebuie să-i punem punct într-o zi!”

Europa Liberă: O luptă - fie ea și politică - fără victorie, demotivează?

Maia Sandu: „Noi am avut victorii, mici victorii. Da, așa, dacă ne uităm în fiecare zi, ele nu se văd, dar dacă ne uităm în perspectivă, ele se văd. Noi am reușit să alungăm un mafiot de talie internațională din țară, pentru că Plahotniuc e cam așa. Ați văzut că are tupeul să îl dea în judecată pe Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii? Da, noi mai avem și alți mafioți aici. Nu e ușor. Noi suntem oameni fără resurse, fără televiziuni, fără resurse administrative și bani, de hoți care-i apără ș.a.m.d. Eu cred că noi am reușit anumite lucruri și trebuie să mergem mai departe să reușim. Ei vor ca noi să renunțăm, ei vor să ne facă viața tot mai dificilă și noi să renunțăm și să nu mai fie niciun om cinstit care să vrea să facă politică în țara asta. Și să rămână numai hoții, pentru că între ei, ei se împacă mult mai ușor – joacă teatru, că adică unu-i pe o parte a baricadei, altu-i pe altă parte a baricadei, dar între timp își finanțează reciproc partidele din banii furați. Deci ei, hoții din politica moldovenească, vor să rămână doar ei, pentru că ei între ei se înțeleg – azi se vând dintr-un partid, mâine în altul și tot așa. În momentul în care apar oameni cinstiți, iată atunci noi le stăm ca un ghimpe.”

Europa Liberă: Igor Dodon a revenit la ideea că trebuie totuși să fie redus numărul deputaților în parlament, să rămână 71.

Maia Sandu: „Trebuie eliminat numărul hoților, în primul rând. L-am mai auzit pe Plahotniuc tot cu propunerea asta. A făcut acest lucru ca să mintă oamenii...”

Europa Liberă: A prins la cetățeni...

Maia Sandu: „I-a mai mințit pe oameni că o să retragă deputații. Acum mergem prin localități și unii oameni, săracii, n-au mai prins partea a doua a poveștii, că prima parte a fost că o să puteți să vă retrageți deputatul, dar deja când s-a aprobat legea a fost fără. Și ne întreabă: „Dar de ce noi nu putem? Iaca deputatul nostru noi l-am ales pe lista unui partid, dar el a trecut la alt partid. De ce noi nu putem să-l retragem, că Plahotniuc așa a zis că o să-l putem retrage?” Pentru că Plahotniuc v-a mințit! Igor Dodon acum tot spune povești cu zmei înainte de alegeri. Din politica moldovenească trebuie alungați toți corupții și din parlament trebuie alungați toți corupții și atunci economiile au să fie enorme. Nu se compară cu cât s-ar economisi dacă s-ar reduce numărul de la 101 la câți acolo, pentru că pot să fie și 30, dar dacă-s corupți, atunci o să coste țara cât 400 de parlamente cinstite.”

Europa Liberă: Până la urmă, totul rămâne la judecata alegătorului, pentru că el atunci când are buletinul de vot în mână, el decide cine să fie în parlament, cine să-i apere interesele, cât de mult este deputatul sluga poporului sau sluga propriilor interese. Asta trebuie să cântărească omul atunci când este chemat să aleagă.

Maia Sandu: „Așa este.”

Europa Liberă: Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu altă ocazie!

Maia Sandu: „Vă mulțumesc!”