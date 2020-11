Maia Sandu-Igor Dodon: puncte forte, puncte slabe, cum se văd din taberele adverse (VIDEO)

Prieteni, vă salut pe undele postului de Radio Europa Liberă. Este emisiunea „Punct și de la capăt și eu, Natalia Morari. Au rămas exact șapte zile până la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Țara s-a împărțit în două tabere mari, dar este clar că a doua zi după alegeri va trebui să trăim cumva cu aceasta și să înțelegem ce ne așteaptă: alegeri anticipate, cum se vor declanșa acestea, cine le va negocia, putem oare să sperăm la un scrutin corect pe 15 noiembrie, în ziua celui de-al doilea tur? Despre toate acestea vom discuta cu reprezentanții ambelor candidați. Sunt deputatul din partea Partidului Socialiștilor Gaik Vartanean și deputatul din partea PAS Mihai Popșoi. Bună ziua, bine ați venit la Radio Europa Liberă.

Mihai Popșoi: „Bună ziua.”

Gaik Vartanean: „Bună ziua.”

Europa Liberă: Pe scurt, ce prognoză aveți pentru turul al doilea?

Gaik Vartanean: „În al doilea tur va fi, evident, mult mai dur, mai serios din punctul de vedere al mesajelor și al mobilizării. Vor ieși mai mulți oamenii, atât în țară, cât și în diasporă. Cred că pentru unii rezultatele turului al doilea vor fi o surpriză.”

Europa Liberă: În sensul că se va schimba situația din primul tur? Aveți în vedere locul ocupat de cei doi candidați?

Gaik Vartanean: „Desigur, așa cred. Pentru că, în viziunea mea, echipa contracandidatului lui Igor Dodon, echipa Maiei Sandu subestimează puțin nivelul de mobilizare care va avea loc în turul al doilea și, de fapt, trecerea voturilor dintr-o parte în alta.”

Europa Liberă: Prognoza dvs. este clară.

Gaik Vartanean: „Oricum, scrutinul va fi mult mai intens.”

Europa Liberă: Dle Popșoi, ce prognoză aveți pentru turul al doilea?

Mihai Popșoi: „Prognoza noastră, probabil, este clară tuturor. Suntem hotărâți să câștigăm. Și noi vom obține neapărat această victorie, reieșim din rezultatele primului tur în care am avut o victorie copleșitoare. Puțină lume credea că Maia Sandu va putea să-l învingă pe Dodon în primul tur și cu o diferență atât de mare. De aceea, datorită mobilizării, în interiorul țării, dar mai ales la Chișinău, unde am câștigat, practic, în fiecare sector cu excepția sectorului Botanica, dar și acolo am obținut cea mai mare susținere. În plus, susținerea din partea diasporei.

După primul tur, bineînțeles, dl Dodon are un anumit resentiment care este reflectat în toate aceste atacuri la adresa diasporei, vor mobiliza și mai mult cetățenii care sunt nevoiți să trăiască și să muncească peste hotare. De aceea, suntem convinși că datorită unei mobilizări foarte puternice în turul al doilea, vom putea să câștigăm alegerile cu o diferență foarte mare. Și vom începe acele reforme și schimbări pe care le-am promis cetățenilor.”

Europa Liberă: Ambii vorbiți despre o mare mobilizare. Cât de mult așteptați să crească procentul de prezență la vot în turul al doilea comparativ cu primul?

Stânga este mai puternică decât dreapta cu câteva sute de mii de voturi...

Gaik Vartanean: „Cred că este vorba despre același procent pe care îl vedem la fiecare alegeri, cel puțin, în cadrul ultimului scrutin. Problema este însă că pentru dreapta, de fapt, nu este clar, de unde să ia mai multe voturi, pentru că toți candidați de dreapta au fuzionat, fiecare adunând destul de puține voturi. Însă dacă vom compara rezultatele generale ale candidaților de stânga și de dreapta, evident, stânga este mai puternică decât dreapta cu câteva sute de mii de voturi. În al doilea rând, în interiorul țării Dodon a câștigat. Este clar că diaspora a sporit diferența, dar trebuie pur și simplu să înțelegem că 240 de mii de oamenii care au votat pentru Usatâi, plus 88 de mii pentru candidatului de partea Partidului „Șor” sunt mai mult de 320 de mii de voturi potențiale.”

Europa Liberă: Înțeleg corect că pe Usatâi, în mod automat, îl definiți ca pe un candidat de stânga, pentru că acesta s-a poziționat ca un candidat „anti-kuliok” și antisistem. Așa se numea el pe parcursul întregii campanii.

Gaik Vartanean: „Da, sunt susținătorii lui care îl vor vota la alegerile parlamentare. Însă atunci când el nu mai este în cursă, situația se schimbă cardinal, mai ales în raioanele de nord ale țării. Evident, mai multe poziții ale Maiei Sandu sunt legate de limba rusă, de istorie, de relația cu Rusia. Însă aici este evident că majoritatea celor care l-au votat pe Usatâi, cu mare probabilitate vor vota pentru...”

Europa Liberă: Ce arată analiza voastră sociologică: cum se vor repartiza voturile care au fost date în primul tur pentru acei candidați care nu au trecut în turul al doilea?

Mihai Popșoi: „Mai întâi, această repartizare între dreapta și stânga în Republica Moldova este destul de convențională. Nu este foarte clar ce înseamnă la noi un „partid politic de stânga”, pentru că în interiorul lor sunt niște capitaliști: bogați peste bogați. Este Partidul „Șor” un partid de stânga? Probabil, trebuie să ne gândim foarte mult la răspuns. Colegii socialiști, evident, își atribuie, în mod automat, voturile Partidului „Șor”. Vedem că și în parlament începe o oarecare simbioză. Dar, iarăși, dreapta sau stânga – toți cetățenii Republicii Moldova vor să trăiască într-o țară cu o justiție și procuratură corectă, în care nu ți se iau afacerile, unde nu trebuie să-ți fie rușine pentru politicieni, mai ales pentru președinte. Toată lumea vrea să fie mândră de reprezentanții săi: în parlament, mai ales, la președinție. De aceea, ar fi o convenție să împărțim lumea în dreapta și în stânga.

Foarte mulți vorbitori de rusă o susțin pe Maia Sandu și platforma ei...

Suntem convinși că vom avea mai mult decât suficiente voturi și pe așa-zisa aripa de stânga, și pe centru. Și sunt convins că mulți așa-ziși alegători de stânga, ideologic devotați, dacă există asemenea, foarte mulți vorbitori de limbă rusă care, în mod automat, sunt atribuiți aripei stânga, foarte mulți vorbitori de rusă o susțin pe Maia Sandu și platforma ei, pentru că ei văd în ea acea onestitate și sinceritate care atât de mult lipsește în politica moldovenească. Pentru că oamenii care gândesc vor ignora ușor toate aceste atacuri, această învinuire banală de rusofobie, deoarece o cunosc pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate. De aceea, orice atacuri și etichete pe care colegii socialiști încearcă să ni le atribuie nu vor funcționa.

O vedem în Chișinău, în sectorul Râșcani, unde am câștigat. Locuiesc pe bulevardul Moscova și, sincer să fiu, pentru mine a fost o surpriză faptul că am câștigat în sectorul Râșcani. Am obținut o susținere enormă și la Botanica, dar și în toată țara. Și aceasta ne aduce siguranța că datorită acestei susțineri oneste și sincere – nu prin cumpărarea voturilor așa cum o fac colegii socialiști, după cum am văzut, am văzut-o cu toții în Găgăuzia și în Transnistria, și transportarea oamenilor, – dar printr-o atitudine onestă și sinceră față de campania electorală, toate acestea se vor reflecta în rezultatele celui de-al doilea tur.”

Europa Liberă: Apropo, în legătură cu acea cumpărare a voturilor și transportare a alegătorilor, domnule Vartanean, PAS deja a anunțat că a venit cu mai mult de 300 de plângeri, din câte cunosc, privind încălcărilor în timpul alegerilor. Dvs. ați observat cazuri de încălcare?

Gaik Vartanean: „Este foarte interesant că PAS timp de câteva luni a vorbit despre falsificarea alegerilor, dar odată ce au venit rezultatele a uitat despre lozincele sale privind falsificări. În ceea ce privește sectorul Râșcani și alte lucruri, repet încă o dată că pe aripa stângă au fost câțiva candidați mai mult sau mai puțin puternici, ceea ce nu putem spune despre aripa dreapta. Trebuie pur și simplu să înțelegem că pe aripa stângă, pe lângă noi, atât partidul lui Renato Usatâi, cât și Partidul „Șor” au sustras o parte din voturi. Este un motiv obiectiv, sunt oameni care au votat, inclusiv pentru candidatul de stânga la alegeri.”

Europa Liberă: Pur matematic, îmi cer iertare, că vă întrerup, într-adevăr: în primul tur, în 2016, Dodon a luat 48%, iar acum sunt 32%.

Gaik Vartanean: „Nu spun că voturile vor trece în mod automat. Vorbind obiectiv, electoratul de stânga este cumva scindat, dar, per total, acesta acumulează mai multe voturi decât electoratul de dreapta în interiorul țării, nu în diasporă.”

Europa Liberă: Am înțeles. Acum în ceea ce privește încălcările.

Gaik Vartanean: „Mai întâi, aș vrea să mă întorc la ceea ce a zis dl Popșoi despre sinceritatea Maiei Sandu și că o votează vorbitorii de limbă rusă. Aș vrea pur și simplu să spun că acțiunile Maiei Sandu în calitate de ministru, când a scos limba rusă din lista disciplenilor obligatorii – iată ce fel de sinceritate are Maia Sandu. Astăzi consilierii ei, specialiști în tehnologii politice, i-au zis că trebuie să facă câteva interviuri în rusă și să vorbească câte 30 de secunde seara. Totul aici este clar, dar e și artificial. Și astăzi, când i s-a spus să corijeze poziția ei privind Antonescu, este clar, pentru că toate sunt niște lucruri artificial realizate, conform principiilor tehnologiilor politice, pentru a plăcea vorbitorilor de limbă rusă. Însă adevărata Maia Sandu este cea care se vede în declarația despre Antonescu, despre limba română, 9 mai și, cel mai important, prin faptul că timp de 5 luni ea nu a găsit posibilitatea să comunice cu cei de la conducerea Rusiei, în timp ce comunica cu alți lideri europeni. Din păcate, probabil, pentru Maia Sandu...”

Europa Liberă: Este cunoscut faptul că în noiembrie conducerea Rusiei a fost gata să accepte vizita ei, însă guvernul a demisionat.

Gaik Vartanean: „Noi cunoaștem că ea putea să facă o vizită, însă tărăgăna acea plecare. Dar nu aș vrea să mă concentrez pe asta, deoarece...”

Mihai Popșoi: „Dacă ați fi lăsat guvernul, ați fi văzut că...”

Gaik Vartanean: „Nu am fost noi cei care am venit cu revendicări pe care ulterior, inclusiv Curtea Constituțională, le-a considerat nevalabile. Nu am fost noi cei care i-am părăsit pe colegii din cadrul Blocului ACUM, nemaivorbind despre colegii de coaliție. Dar nu vreau să mă întorc la aceasta.”

Europa Liberă: Este o temă mai veche.

Gaik Vartanean: „Da, o istorie mai veche.”

Europa Liberă: Ați declarat cazuri de încălcări și falsificări din primul tur al alegerilor?

Gaik Vartanean: „Avem informații că, inclusiv la secțiile europene, au fost transportați oamenii. Avem informații că în Israel, la Așdod, a venit un autocar plin cu oameni. Atunci când reprezentanții noștri au început să-l filmeze, ei au fost atacați, cât pe ce nu le-au luat telefoanele. De data aceasta vom urmări foarte atent să nu aibă loc transportarea alegătorilor. Ieri în rețelele de socializare, probabil, ați văzut, colegul Bogdan Țârdea a arătat o listă de telefoane, în care oamenii spun: „Suntem gata să transportăm lumea” etc. Deci, nu înțeleg de ce oamenii care locuiesc în Transnistria trebuie să ajungă cumva la secția de votare. Deci, în viziunea unora, ei sunt oameni de calitatea a doua...”

Europa Liberă: Trebuie să veniți cu o plângere! Trebuie să adresați o plângere și organele competente o vor examina.

Gaik Vartanean: „De acord. Noi vom face aceasta. În turul al doilea vom urmări foarte atent ce se va întâmpla în diasporă, mai ales în cea din Occident. Pentru că vedem în rețelele de socializare că are loc o pregătire pentru transportarea în masă a oamenilor. Nu prea înțeleg acest lucru. Deci, în diaspora occidentală este posibil să aduci oamenii, iar cei din Transnistria, cum vor ajunge ei de data aceasta...”

Europa Liberă: O întrebare pentru ambii: există o diferență dintre transportarea oamenilor în situația, când, de exemplu, sunt două familii, prieteni care trăiesc în Italia sau Rusia, oriunde, care locuiesc destul de departe de secția de votare și se înțeleg să meargă cu un singur automobil, fără să încalce numărul de 8 persoane permis de CEC, fără să-i plătească cineva și să i se spună, pentru cine să voteze. Și o altă variantă, când am văzut filmări din rețelele sociale: oamenii, neștiind că sunt filmați, întrebau: „Dar de la cine primim banii?”

Gaik Vartanean: „Am văzut, probabil, un singur filmuleț...”

Europa Liberă: Personal, am văzut partu înregistrări...

Gaik Vartanean: „Una sau două înregistrări: cum puteți demonstra exact că nu sunt niște falsuri.”

Europa Liberă: Bineînțeles, aceste înregistrări trebuie verificate. Însă în cele patru înregistrări, lumea întreabă: „unde sunt banii”, „la stadion”, „după stadion”.

Gaik Vartanean: „Am văzut cum deputații din partea fracțiunii PAS blocau drumurile și verificau automobilele. Oare trăim acum într-un lagăr de concentrare, unde sunt oameni de prima și de a doua calitate? Oare deputații au dreptul să blocheze posibilitatea de a exercita dreptul la vot al cetățenilor? Nu prea înțeleg. Care este direcția spre care înaintăm?”

Europa Liberă: Dle Popșoi, care va fi răspunsul dvs.?

Îi ții pe oameni în sărăcie, pentru ca ulterior să folosești această sărăcie în scopuri politice...

Mihai Popșoi: „Din păcate, în Republica Moldova, există un fenomen despre care vorbiți. Acești oameni pe care îi numiți drept oameni „de primă calitate”, apropiați de socialiști și de Dodon, cărora totul le este permis, care ies din închisori, unul după altul, care acoperă și iau cu forța afaceri: Nichiforciuc, Andronache, o clădire de multe milioane din Odesa, sanatoriul „Moldova” pe care acum încearcă să și-l atribuie acești așa-ziși oameni „de primă calitate”, care, având „acoperire politică”, fură poporul. Iar poporul, în percepția mai multor socialiști, din păcate, va suporta toate furturile: „ei vor vota pentru noi”, „îi vom da...” Ce mai pot da Șor și socialiștii pentru ca oamenii să voteze pentru ei? Binecunoscuta „tușonkă”. Iată în ce constă abordarea: îi ții pe oameni în sărăcie, pentru ca ulterior să folosești această sărăcie în scopuri politice. Este cinic și nu este corect.”

Europa Liberă: Toată acea situație în jurul domnului Grosu...

Mihai Popșoi: „Din păcate, socialiștii și susținătorii lor trăiesc în trecut, exploatează trecutul, dar nu fac nimic pentru cetățenii din prezent. Ce ați făcut pentru pensionari? Acei 12 lei păcătoși? Este atât de cinic...”

Gaik Vartanean: „A doua oară evitați subiectul legat de Grosu...”

Mihai Popșoi: „Vom ajunge și la Grosu. V-a întrebat cineva despre Antonescu? Ați considerat că ar fi bine să ne amintiți despre aceasta. Sunt nevoit și eu să vă reamintesc...”

Gaik Vartanean: „Că suntem vorbitori de limbă rusă?”

Europa Liberă: Sincer vorbind, sunteți unul pe potriva celuilalt. De aceea, nu vă întrerup.

Mihai Popșoi: „Dorința voastră de a pune pe noi etichete de rusofobie, în cazul acelor oameni inteligenți, care înțeleg, care privesc, care citesc presa, care înțeleg procesul politic, în cazul lor aceasta nu va avea niciun impact, așa cum ei înțeleg că, fiind vorba despre limba rusă în școli, doamna Sandu nu a făcut altceva decât să ofere părinților posibilitatea de alegere. Să aleagă limba de instruire, a doua limbă străină de studiere. Cei care doresc să învețe limba rusă ca limbă străină pot să o facă. Cei care vor să învețe engleza, franceza sau ebraica au această posibilitate.”

La inițiativa Maiei Sandu limba rusă se anunță drept o limbă străină...

Gaik Vartanean: „Problema, de fapt, aceasta și înseamnă că la inițiativa Maiei Sandu limba rusă se anunță drept o limbă străină.”

Mihai Popșoi: „Am încercat să nu vă întrerup. Am o atitudine foarte respectuoasă față de dvs. Da, limba rusă este o limbă străină, pentru că limba de stat în Republica Moldova, limba numărul unu este limba română sau, așa cum vă place să o numiți, limba moldovenească. Pentru mine personal, aceasta nu este principial. Însă limba rusă, ucraineana, bulgara, găgăuza – da, acestea sunt limbi secundare...”

Gaik Vartanean: „O limbă de comunicare internațională...”

Mihai Popșoi: „Și oamenii au dreptul să studieze această limbă. Iar doamna Sandu a oferit acest drept. Și acest drept se va păstra, iar doamna Sandu principalul politician care va ajuta minoritățile naționale din Republica Moldova să studieze, în primul rând, limba lor maternă pentru ca fiecare cetățean, un găgăuz, un bulgar, un rom, un ucrainean sau un rus să-și cunoască limba. De aceea, rusofobia nu vă va ajuta. În ceea ce ține de Federația Rusă, relația doamnei Sandu cu reprezentanții Rusiei, tot așa ca și cu reprezentanții Uniunii Europene, se vor axa pe respectarea suveranității și intereselor cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și totuși, vă propun să nu evităm răspunsul: domnul Grosu, situația din Varnița...

Mihai Popșoi: „Doar o clipă. Recent, între primul și cel de-al doilea tur, ceea ce a fost foarte neașteptat, într-un fel, pentru că aceasta nu intră în limitele protocolului internațional, al diplomației, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că va lucra cu acel președinte pe care îl va alege poporul...”

Gaik Vartanean: „Dar de ce a fost neașteptat?”

Mihai Popșoi: „Pentru că asemenea declarații se fac, de obicei, după alegeri, dar nu între primul și al doilea tur. Aceasta nu înseamnă altceva decât faptul că Federația Rusă acceptă că dl Dodon este un pilot accidentat, un material uzat...”

Gaik Vartanean: „De ce considerați astfel? Este o chestiune diplomatică obișnuită...”

Mihai Popșoi: „Puteți să o verificați: între primul și cel de-al doilea tur asemenea declarații nu face nicio țară. În ceea ce-l privește pe dl Grosu. Domnul Grosu și PAS au exprimat poziția noastră: fiecare cetățean al Republicii Moldova, fie un deputat, un consilier local, un vânzător la magazin sau un învățător care observă că are loc o încălcare gravă a legii trebuie să se opună acestei încălcări. Iar ceea ce a avut loc la secțiile noastre de votare și trecerea a așa-numitei granițe administrative, când a avut loc transportarea a mii de persoane și cumpărarea voturilor, aceasta este o crimă penală.”

Gaik Vartanean: „Ați văzut mii de persoane aduse? Și unde le-ați văzut?”

Mihai Popșoi: „Da, 14 mii de votanți în toate campaniile electorale.”

Gaik Vartanean: „Același număr în toate campaniile? O explozie...”

Mihai Popșoi: „Da, când a fost Plahotniuc.”

Europa Liberă: În 2019, aproape 40 de mii!

Mihai Popșoi: „Îmi place mult că experiența lui Plahotniuc vă e atât de plăcută, dar până în 2016...”

Gaik Vartanean: „Dar ce am zis? Pur și simplu, am constatat un fapt...”

Mihai Popșoi: „Un fapt?! Transportarea, coruperea alegătorilor?! În perioada lui Plahotniuc! În 2016 acesta l-a ajutat pe Dodon să câștige în alegeri prin transportarea și coruperea alegătorilor. Ne amintim, cum s-au repartizat atunci deputații...”

Gaik Vartanean: „Până în 2016, toate alegerile din Transnistria au fost mai mult sau mai puțin egale...”

Mihai Popșoi: „Până în 2016? E o glumă, probabil! Câți alegători au votat până în 2016? 3-4 mii?”

Gaik Vartanean: „O clipă, vă rog, dar cetățenii Transnistriei nu sunt și cetățeni ai Republicii Moldova?”

Mihai Popșoi: „Dar cine spune că ei nu sunt cetățeni?”

Gaik Vartanean: „Ei nu pot să se intereseze de politica moldovenească?”

Mihai Popșoi: „Desigur, dacă vor fi plătiți, ei pot de două sau de trei ori...”

Gaik Vartanean: „Dar fără bani alegătorii...”

Mihai Popșoi: „Fără bani va veni același număr de alegători ca și în toată perioada precedentă.”

Gaik Vartanean: „Dar de ce credeți că oamenii care..., tineretul...”

Mihai Popșoi: „Ați făcut la ei campanie electorală?”

Gaik Vartanean: „Ei au acces la informație, internetul. Ei privesc aproape totul...”

Mihai Popșoi: „În 2010 sau 2014 internetul nu exista. Atunci veneau câte 2-3 mii.”

Gaik Vartanean: „Mihai, judecățile dvs. nu trebuie să devină un pretext ca deputații voștri să facă provocații, să blocheze dreptul la exprimarea votului de către cetățeni și, cel mai important, să sperie lumea...”

Mihai Popșoi: „Dacă poliția nu se ocupă de stoparea încălcărilor, atunci când are loc o corupere evidentă a alegătorilor.”

Gaik Vartanean: „Repet: deputații nu trebuie să înlocuiască organele de drept...”

Europa Liberă: Aș vrea doar să adaug ceva: nu trebuie să uităm că în 2016 și în 2020 au avut loc alegeri care la noi nu se organizau din 2000. Prima dată, după foarte mulți ani, au avut loc alegeri directe ale președintelui. Și aceasta este important, pentru că una este să votezi la alegerile parlamentare, iar alta – la cele prezidențiale. Oricum, pur psihologic, omului mereu i se pare că președintele este un dumnezeu, tată, mamă care ne va salva. În doilea rând, nu trebuie să uităm de cel de-al doilea factor, pe lângă coruperea alegătorilor: atât în 2016, cât și în 2020, Federația Rusă l-a susținut în mod deschis pe unul dintre candidați. Și o făcea deschis, inclusiv prin mass-media care sunt prezente și receptate în Transnistria. De aceea, nu putem exclude nici acest factor. Aceasta nu înseamnă mai mereu coruperea alegătorilor. Dacă în fiecare zi li se spune că „există un candidat concret care îți va asigura un viitor luminos”, oamenii, de fapt, pot să și creadă.

Mihai Popșoi: „Experimentul vostru este lipsit de orice logică. Să ne amintim de campania parlamentară din 2014. În primul rând, alegerile parlamentare sunt cele mai importante în Republica Moldova. Mobilizarea este întotdeauna cea mai mare, pentru că participă multe partide politice care își mobilizează susținătorii. Dar să ne amintim de pancartele din anul 2014: Putin, Greceanâi, Dodon, susținerea absolută din partea Federației Ruse, ceea ce azi, slavă Domnului, nu vedem! Transnistria a trimis câteva mii de persoane! Cu susținerea lui Dodon din partea mass-media din Federația Rusă.”

Gaik Vartanean: „Iar acum de unde vine?”

Mihai Popșoi: „Este aceeași schemă pe care Plahotniuc a introdus-o în 2016 și acum aceasta funcționează prin inerție...”

Gaik Vartanean: „Sunt presupunerile voastre în absența oricăror demonstrații!”

Europa Liberă: Nu zic că schemele nu funcționează. Pur și simplu spun că mass-media joacă un rol foarte important.

Gaik Vartanean: „Natalia, dar în Transnistria mass-media occidentale nu este prezente?”

Europa Liberă: De fapt, televiziunea prin cablu nu prea oferă acces la ea.

Gaik Vartanean: „Nici chiar Euronews sau alte surse? Sunt doar posturi rusești?”

Europa Liberă: Dle Vartanean, îmi este interzis accesul pe teritoriul Transnistriei. De aceea, din păcate, nu știu ce mass-media funcționează acolo.

Gaik Vartanean: „Sunt 99 % convins că Euronews acolo este prezent. Dacă Euronews arată un interviu...”

Europa Liberă: Dar mass-media ruseaști sunt, cu sigurantă, acolo pe locul întâi.

Gaik Vartanean: „Clar! Și ce? Iar mass-media occidentale sunt mai populare în Occident, acolo lumea privește propaganda din mass-media occidentale și merge să voteze. Și ce?”

Europa Liberă: În mass-media occidentale se vorbește mai puțin despre alegerile din Republica Moldova, spre deosebire de cele rusești.

Gaik Vartanean: „Nu contează. În schimb, vorbesc mai mult politicienii occidentali, liderii partidelor politice, funcționarii de vârf vorbesc, se implică. Totul e OK.”

Mihai Popșoi: „Știți, ce este foarte regretabil în această situație: socialiștii nu doar folosesc sărăcia din Republica Moldova în scopuri politice, ei mai și exportă acum această tehnologie. Plahotniuc a fost primul care a început să exploateze sărăcia Transnistriei. Însă efectul secundar este și mai neplăcut și trist: este faptul cum se scindează astăzi societatea, când socialiștii corup alegătorii transnistreni. Încercând să folosească alegătorii din Transnistria pentru a schimba rezultatele alegerilor din Republica Moldova, are loc o scindare în societate și mulți cetățeni ai Republicii Moldova au o atitudine negativă față de alegătorii din Transnistria pentru că socialiștii îi folosesc atât de cinic și egoist în scopurile lor politice. Toți cetățeni sunt egali și trebuie să aibă aceleași drepturi. Atunci când socialiștii sau Plahotniuc îi folosește în scopurile sale politice, fără să se intereseze, ce urmări vor fi, pentru că îi putem înțelege pe cetățenii Republicii Moldova. Alegerea lor onestă este pur și simplu furată, atunci când cineva achită la câteva zeci de mii de cetățeni, așa cum a fost în 2019, cum au făcut-o Plahotniuc și Dodon. Și atunci, rezultatele alegerilor nu au fost acele care puteau fi, dacă nu exista coruperea alegătorilor.”

Gaik Vartanean: „Mihai, Plahotniuc împreună cu Dodon? Înțelegeți foarte bine, că alegerile din Transnistria din 2019 nu le-au câștigat socialiștii.”

Mihai Popșoi: „Câți deputați erau acolo? Doi deputați: un democrat și un socialist.”

Gaik Vartanean: „O clipă! Nu Melnic, nici cel de-al doilea deputat...”

Europa Liberă: Am uitat, cum îl cheamă.

Mihai Popșoi: „Conform listelor politice, socialiștii au avut două voturi și jumătate.”

Gaik Vartanean: „Explic. De fapt, nu înțelegeți diferența dintre votul politic și votul așa cum îl numiți dvs. În al doilea rând, Plahotniuc nu este în țară deja timp de un an. Și impactul său asupra sistemului politic, asupra alegerilor este practic nul. Înțeleg, doriți acum...”

Mihai Popșoi: „Vă contraziceți. Domnul Bătrâncea spunea zilele acestea, că Plahotniuc are o influență foarte puternică asupra procesului...”

Gaik Vartanean: „Poate, influențează anumite procese de judecată, asupra sistemului de justiție. Multă lume o recunoaște.”

Mihai Popșoi: „Deci, sistemul de justiție îl influențează, iar pe cel politic nu.”

Gaik Vartanean: „În primul rând, este imposibil să generalizăm. În al doilea rând, extindeți rezultatele precedente asupra situației de azi.”

Mihai Popșoi: „Mai bine spuneți-i domnului Dodon...”

Gaik Vartanean: „Nu v-am întrerupt. Mergeți aproximativ pe aceeași cale ca și Andrei Năstase care după un an de la alegerile din Chișinău a încercat să exploateze aceeași retorică. Vă rog, înțeleg că încercați să construiți o realitate, dar fără nicio demonstrație, fără fapte. Pur și simplu, nu spuneți cel mai important lucru...”

Mihai Popșoi: „Dar sunt o mulțime...”

Gaik Vartanean: „Nu, sunt 2-3 filmulețe, cum a zis...”

Europa Liberă: Personal, am văzut 4.

Gaik Vartanean: „Avem câteva dovezi de transportare a alegătorilor la secția de votare.”

Gaik Vartanean: „Dar acel video puteau să îl facă și cei care doreau să provoace un scandal...”

Mihai Popșoi: „Da, desigur!”

Gaik Vartanean: „De ce considerați că tot ce spuneți este adevărat, ceea ce reconstruiți este adevărat, deși nu aveți nicio dovadă! Însă există un fapt: dl Grosu, deputat din partea PAS în frunte cu Maia Sandu bloca accesul la exercitarea dreptului la va al cetățenilor Republicii Moldova din Transnistria. Pentru el aceștia sunt oameni de calitatea a doua, separatiști. El i-a numit separatiști. Însă cred că cetățenii Transnistriei...”

Mihai Popșoi: „Dar Krasnoselki, președintele, cum a zis...”

Gaik Vartanean: „Cred că cetățenii Transnistriei vor da o notă, vor aprecia corect aceste probleme și în turul în doilea vor arăta, cine sunt separatiști și cine nu sunt. Mulți dintre ei consideră că situația din Republica Moldova și procesele politice nu îi interesează.”

Mihai Popșoi: „Iată un fapt pentru socialiști: atunci când așa-numitul regim din Transnistria a instalat 37 de puncte de control absolut ilegale, Dodon a tăcut: „nu există nicio problemă”, iar când Dodon a împiedicat...”

Gaik Vartanean: „Când Dodon a discutat cu Krasnoselski, punctele de control au fost scoase.”

Mihai Popșoi: „Da! În general, consider că reacția inițială a fost insuficientă.”

Gaik Vartanean: „Au rămas și alte întrebări. Iar atunci când dl Grosu începe să împiedice încălcarea legii penale, începeți să aduceți...”

Europa Liberă: Domnilor, cred că spectatorii și ascultătorii noștri au înțeles aceasta. Vă propun să discutăm despre un subiect, în viziunea mea, mult mai important: ce ne așteaptă imediat după alegeri! Este clar că exact peste o săptămână fie Maia Sandu, fie Igor Dodon vor deveni președintele Republicii Moldova. Ce va fi mai departe? Suntem totuși o republică parlamentară. Pentru mine este important să ascult părerile voastre. Cum vedeți scenariul politic? Ne așteaptă o confruntare, o colaborare sau, inevitabil, alegerile anticipate? Iar dacă vor fi anunțate alegerile anticipate, atunci cum se vor organiza acestea? Explicați-mi, cum vom ajunge la acest mecanism? În cazul în care va câștiga Maia Sandu și în cazul în care va câștiga Igor Dodon. Cum vedeți scenariul politic de după alegeri?

Mihai Popșoi: „Noi spunem lucrurilor pe nume. Pentru noi este prioritar să curățim instituția prezidențială de corupție și să avem drept președinte un om onest. Pentru noi este prioritar să curățim parlamentul de niște corupți greu de închipuit, care au umplut legislativul nostru.”

Europa Liberă: Este o lozincă. Cum o veți face la modul concret?

Mihai Popșoi: „Concret? Există căi legale, prescrise de Constituție, care arată cum pot fi organizate alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Pentru aceasta trebuie să vă înțelegeți cu cineva din parlament.

În parlament, de fapt, s-a creat o majoritate dintre socialiști și deputații Partidului „Șor”

Mihai Popșoi: „Explic: va fi foarte greu de făcut, pentru că în parlament, de fapt, s-a creat o fracțiune nouă, o majoritate dintre socialiști și deputații Partidului „Șor”. Dodon, cel mai probabil, nu va permite organizarea alegerilor anticipate, pentru că Dodon înțelege - și aici, cum se spune, nici nu trebuie să-ți ghicească ghicitoarea din Etulia – că numărul mandatelor pe care socialiștii le pot obține la alegerile anticipate, este mai puține de 37, iar dacă îi adăugăm pe Andronachi și Nichiforciuc, de 39 de mandate cu care acum se laudă socialiștii. De aceea, după alegerile anticipate socialiștii vor lua cel mult 25 sau 20 de mandate...”

Europa Liberă: Aici, cred, este important să remarc că, în emisiunea mea „Politica”, Igor Dodon de două a răspuns a această întrebare și a spus: „În acest parlament coaliția poate fi doar cu democrații și doar cu două componente ale Blocului ACUM”.

Mihai Popșoi: „Ar fi bine să vă amintiți, ce zicea Dodon...”

Europa Liberă: Este importantă această remarcă: „În acest parlament este posibilă doar o astfel de coaliție.”

Mihai Popșoi: „Ar fi bine să vă amintiți, ce zicea Dodon Maiei Sandu. El zicea: „Unicul lucru posibil în acest Parlament, este coaliția cu Blocul ACUM. În cazul altei coaliții vor avea loc alegerile anticipate.”

Gaik Vartanean: „Dar și Maia Sandu zicea că niciodată nu va accepta coaliția cu Dodon. Vă propun să nu mai...”

Mihai Popșoi: „Regretați că Plahotniuc...”

Igor Dodon zicea că nu trebuie să arzi toate punțile, pentru că oricum va trebuie să negociem...

Gaik Vartanean: „Nu, nu regret. Problema este că ați spus că Igor Dodon a afirmat că nu se va întâmpla niciodată. Maia Sandu a semnat și ea documente, zicea că nu va accepta nicio coaliție cu Igor Dodon. De aceea Igor Dodon zicea că nu trebuie să arzi toate punțile, pentru că oricum va trebuie să negociem. Dacă dorim alegeri anticipate, mereu va trebui să negociem.”

Mihai Popșoi: „Deja ați ajuns la o înțelegere. Aveți o majoritate în parlament, vedem...”

Gaik Vartanean: „Așa considerați dvs.”

Mihai Popșoi: „Acum puteți spune cu siguranță absolută că vom avea alegeri anticipate?”

Gaik Vartanean: „Nimeni nu o poate spune...”

Mihai Popșoi: „Exact. Dar ce vă încurcă?”

Gaik Vartanean: „Nimic nu ne încurcă. Problema este că nu ne încurcă nimic. Pur și simplu sunt sigur că...”

Mihai Popșoi: „Pentru că aveți majoritatea! Dacă nu ați fi avut majoritatea, dacă nu v-ați fi temut de alegerile anticipate, ați fi spus: „Alegerile anticipate vor avea lor sută la sută!” Ce vă încurcă?”

Gaik Vartanean: „Sarcina tuturor politicienilor este să aducă schimbări în țară și să facă oamenii mai buni!”

Mihai Popșoi: „Vă rog să ne povestiți...”

Gaik Vartanean: „Îmi permiteți să-mi termin gândul? Sarcina oricărui politician nu este să organizeze alegeri peste alegeri.”

Mihai Popșoi: „Acest parlament este legitim? Când jumătate de deputați au fugit dintr-un partid în altul? Unii chiar de două ori, unii au primit bani pentru intrarea și ieșirea din partid! Este aceasta legitim?”

Gaik Vartanean: „Aceasta nu este legitim.”

Mihai Popșoi: „Atunci trebuie să desființăm parlamentul. Și cu cât mai repete, cu atât mai bine!”

Gaik Vartanean: „Să desființăm, dar avem nevoie de mecanisme. Trebuie să negociem.”

Mihai Popșoi: „De ce aveți nevoie? De ce fel de înțelegeri? Nu îl alegem pe prim-ministru și atât, urmează anticipatele!”

Europa Liberă: O clipă, vă rog, avem un prim-ministru în funcție. Pentru aceasta trebuie, cel puțin, să-l convingem să demisioneze sau să fie demisionat.

Mihai Popșoi: „Nu este obligatoriu.”

Europa Liberă: Cum așa?

Mihai Popșoi: „Parlamentul nu funcționează timp de trei luni. Atunci vin anticipatele. Parlamentul nu funcționează deja aproape două luni.”

Europa Liberă: Respectiv, trebuie să există o înțelegere între deputați. Deja o lună și jumătate parlamentul poate fi considerat nefuncțional. Deci, trebuie să existe o înțelegere pentru, cel puțin, încă o lună și jumătate.

Mihai Popșoi: „Doamna Morari, fără nicio înțelegere prealabilă, parlamentul nu funcționează deja o lună și jumătate. Fără nicio înțelegere.”

Europa Liberă: Trebuie să vă înțelegeți pentru a nu lucra încă, cel puțin, o lună și jumătate.

Mihai Popșoi: „Parlamentul nostru nu funcționează fără nicio înțelegere.”

Gaik Vartanean: „Încerc să-mi amintesc...”

Europa Liberă: Iar dacă deputații vor începe să vină?

Mihai Popșoi: „Înseamnă că nu vor alegeri anticipate. Înseamnă că vor o coaliție cu Șor.”

Gaik Vartanean: „Repet: coaliția cu Șor nu va avea loc.”

Mihai Popșoi: „Exact așa cum nu a fost o coaliție cu democrații.”

Gaik Vartanean: „Orice alegeri din istorie, uitați-vă, practic, în timpul alegerilor parlamentul niciodată nu se va schimba, pentru că parlamentul se transformă într-un loc pentru spectacole. O înțelegeți foarte bine. În plus, repet încă o dată: anul trecut a fost unul extrem de dificil, când l-am detronat pe Plahotniuc. Tot anul, practic, a stat pe loc. Anul acesta avem pandemie și starea economiei este și mai rea. Anul trecut un politician a scăpat de responsabilitate, a lăsat guvernul și a pus țara în fața alegerii: fie să accepte alegeri anticipate cu un rezultat neclar, aproximativ același cu negocieri care vor dura luni de zile, fie să-și asume responsabilitatea.”

Mihai Popșoi: „Sunt doar niște justificări...”

Gaik Vvartanean: „O persoană și-a asumat responsabilitatea. Acesta a fost președintele Dodon.”

Mihai Popșoi: „Vă doresc succese în crearea coaliției cu Șor.”

Gaik Vartanean: „Anul acesta spuneți iarăși: „Vom accepta alegeri anticipate”...

Mihai Popșoi: „Nu spunem noi. O spune poporul, domnule Vartanean, că acest Parlament nu este legitim.”

Gaik Vartanean: „Anume aceasta este cel mai important: orice politician, inclusiv un politician de nivelul Maiei Sandu și al lui Igor Dodon trebuie să țină cont de pulsul societății, de dorințele poporului.”

Mihai Popșoi: „Ați discutat cu poporul?”

Gaik Vartanean: „Noi am discutat cu poporul...”

Mihai Popșoi: „Ei nu pun preț pe acest parlament, pentru că acolo jumătate sunt deputați cumpărați.”

Gaik Vartanean: „Poporul dorește pensii și salarii. Poporul vrea ca mediul de afaceri să fie ajutat, ca situația din jurul COVID-19...”

Mihai Popșoi: „Pensiile pe care le plătiți sunt de râsul lumii, același lucru se referă și la COVID...”

Gaik Vartanean: „Poporul vrea ca situația din jurul COVID-19 să se stabilizeze. Și vedem ce se întâmplă astăzi în Europa. În mai multe țări, în Franța, Germania, Marea Britanie, sunt câte 20 de mii de cazuri noi pe zi. Oamenii nu pot ieși în stradă, de exemplu. Iar dacă ies în stradă, atunci doar în măști. Dvs. puteți să ieșiți afară? Puteți. Purtați mască?”

Mihai Popșoi: „Vă mulțumesc mult că ne permiteți să umblăm pe străzi.”

Europa Liberă: Nu putem fi siguri că este bine.

Gaik Vartanean: „Totul se cunoaște în comparație!”

Mihai Popșoi: „Avem o populație de 2 milioane!”

Gaik Vartanean: „Totul se cunoaște în comparație. Vrea oare poporul ca țara încă pentru o jumătate de an să intre într-un ciclu electoral? Eu personal, o vreau! Dodon a spus și el că vrea alegeri anticipate, dar vrea să înțeleagă, care va fi mecanismul.”

Mihai Popșoi: „Veți guverna foarte bine împreună cu Șor!”

Gaik Vartanean: „Dar nimeni nu va guverna împreună cu Șor! Problema însă este, repet...”

Mihai Popșoi: .„Împreună cu democrații cumpărați...”

Europa Liberă: Deci, ca să înțeleg: considerați că anticipate trebuie să aibă loc, dar nu prea devreme? Când? Toamna, anul viitor?

Gaik Vartanean: „Este clar că nu în acest an.”

Europa Liberă:Clar. Anul acesta este imposibil.

Gaik Vartanean: „Dacă vom reuși să ne înțelegem, atunci va fi posibil și primăvara. Problema este însă că alegerile, practic, vor paraliza anul, după care iarăși vor începe negocierile, coalițiile etc. Trebuie să înțelegem ce vom obține. Iar rezultatele alegerilor din primul tur reflectă, practic, rezultatele alegerilor parlamentare. Se spune că în parlament vor trece socialiștii, Șor, Usatâi și Maia Sandu. Am o întrebare către dvs.: cu cine veți face coaliție? Cu Usatâi? Cu noi? Ce veți face în viitorul parlament?”

Europa Liberă: Iar aici o întrebare către dvs.: care va fi scenariul după cel de-al doilea tur al alegerilor? Ce va fi, dle Popșoi?

Mihai Popșoi: „Socialiști, așa cum am mai spus, au o majoritate creată împreună cu Șor și cu democrații cumpărați. Am văzut zilele acestea că această majoritate se fortifică. Ei vor lupta cu COVID tot așa cum au luptat până acum.”

Europa Liberă: Deci, cel mai probabil, nu veți putea declanșa alegeri anticipate?

Mihai Popșoi: „Cu 15 mandate în parlament este greu să faci ceva. Dar, așa cum spuneam...”

Gaik Vartanean: „Mihai, de ce, având 15 mandate în parlament, adică 15% din populație, vorbind la general, v-au susținut. Puteți considera că reprezentați tot poporul, că înțelegeți ce vrea poporul. Cum?”

Mihai Popșoi: „Ați întrebat poporul, ce crede el despre acest parlament?”

Gaik Vartanean: „Sarcina unui președinte este să facă tot posibilul pentru asigurarea țării...”

Mihai Popșoi: „Este nevoie de un parlament onest, în care se votează nu pentru bani, ci pentru interesele cetățenilor!”

Gaik Vartanean: „Sunt convins că în urma alegerilor parlamentare va apărea un parlament onest. Dar care este sarcina unui președinte? Oare unica sarcină a Maiei Sandu este să desființeze parlamentul?

Mihai Popșoi: „Maia Sandu are sarcina să ofere cetățenilor un parlament onest! Și nu un parlament în care hoț stă lângă hoț, iar Dodon îi conduce.”

Gaik Vartanean: Alegerile din anul trecut, când am fost într-o coaliție, au fost corecte sau nu?”

Mihai Popșoi: „Bineînțeles că nu!”

Gaik Vartanean: „La Chișinău.”

Mihai Popșoi: „La Chișinău? În general, alegerile locale au fost corecte.”

Gaik Vartanean: „OK! Dar am fost într-o coaliție? Împreună am făcut parte din guvernare. De ce considerați că doar voi puteți asigura alegeri corecte? De ce considerați că noi nu putem asigura alegeri corecte?”

Europa Liberă: Pot să vă adresez o întebare absurdă? Acum observăm un război dintre PAS și socialiștii.

Gaik Vartanean: „Mereu este așa.”

Europa Liberă: A rămas o săptămână până la alegeri. În general, este posibil ca după turul al doilea să găsiți o înțelegere temporară? Partidul Socialiștilor și PAS, temporar, în parlament.

Mihai Popșoi: „Despre ce să ne înțelegem? Să părăsim acest parlament corupt?”

Europa Liberă: Întrebarea mea este: există o variantă în care veți putea să negociați...

Mihai Popșoi: „Nu!”

Europa Liberă: De exemplu, să organizați alegerile...

Mihai Popșoi: „Ce să negociem? Cum să lăsăm acest parlament corupt?”

Europa Liberă: Să organizați alegerile până în primăvară sau toamnă. Iar până atunci să faceți a), b), c), d). Este aceasta posibil sau nu?

Gaik Vartanean: „Natalia, colegul meu din partea Maiei Sandu, desigur, va spune că nu, că Maia Sandu niciodată nu va colabora cu Igor Dodon sau cu socialiștii. Voi spune doar că anul trecut coaliția noastră a deschis oportunități pentru înțelegerile viitoare. Dacă vor apărea condiții și vom înțelege că majoritatea cetățenilor țării, așa cum a fost anul trecut, vor dori să se întâmple ceva în urma acordului.”

Mihai Popșoi: „Veți înfige cuțitul în spinare în noiembrie, formând o coaliție cu democrații.”

Gaik Vartanean: „Ați dat cu cuțitul în spinare colegilor voștri din Blocul ACUM. Iar colegii din Platforma DA nu știau că...”

Mihai Popșoi: „Știau ei tot! Aveți grijă de voi! Voi ați votat, nu colegii din Blocul ACUM, împotriva guvernului Maiei Sandu. Voi și democrații lui Plahotniuc.”

Gaik Vartanean: „Șefii grupurilor reprezentative nu o știau! Nu a știut-o nici ambasadorul SUA. Ei au mers rapid, fără să înțeleagă ce se întâmplă.”

Mihai Popșoi: „Veți povesti aceasta domnului Țârdea care duce o altă linie propagandistică. Trebuie să vă decideți acolo, cine și ce cunoaște.”

Europa Liberă: Poate, la ei în partid e democrație.

Gaik Vartanean: „Revin la faptul că imposibilul este posibil. Zic că totul este posibil. Colegii noștri nu spun că totul este posibil, deși ei înțeleg că totul este posibil. Așa trebuie pentru electoratul lor.”

Mihai Popșoi: „La voi totul este posibil, pentru că nu aveți principii. Și cu Șor este posibil, cu democrații și cu Năstase este posibil. Dacă va dori Maia Sandu, va fi posibil și cu Maia Sandu. Pentru că nu aveți principii. Dodon este gata să vândă pentru bani nu doar țara, dar și partidul! La voi totul este posibil! Iar noi spunem nu.”

Gaik Vartanean: „Sunt lozinci frumoase, însă acum un an ați promis că nu veți face coaliția cu Dodon, dar ați făcut-o.”

Mihai Popșoi: „Pentru a elibera țara de Plahotniuc, am fost gata să facem orice! Dar voi de cine ne eliberați, făcând coaliție cu Șor?”

Gaik Vartanean: „Nimeni nu face nicio coaliție cu Șor.”

Mihai Popșoi: „Dar ea deja există în parlament.”

Gaik Vartanean: „Nu există nicio coaliție!”

Mihai Popșoi: „Deci, anticipatele vor avea loc?”

Gaik Vartanean: „Posibil, anticipatele vor avea loc.”

Europa Liberă: Guvernul poate fi unul minoritar. Să nu uităm că guvernul poate să conducă mult timp țara, rămânând unul minoritar.

Mihai Popșoi: „Cum poți să guvernezi țara, dacă nu ai 51 de mandate, pentru a vota bugetul?”

Europa Liberă: Veniți cu proiecte de legi normale în parlament, care să vrea să facă viața cetățenilor mai bună. Atunci puteți spera la 51 de mandate.

Gaik Vartanean: „Care este atunci problema?”

Mihai Popșoi: „Sunt multe proiecte de care ați avut nevoie foarte mult, acolo unde ați avut probleme. Apoi ați votat, iar Nichiforciuc...”

Gaik Vartanean: „Pentru aceasta și există opoziția care nu votează anumite proiecte ale puterii. Guvernarea caută voturi și este un lucru normal. Și totuși, sarcina voastră, dar și a noastră, în parlament, este să facem tot posibilul ca situația din țară să fie una stabilă, dar să nu să se destabilizeze. Alegerile anticipate – este corect, dar în ce condiții? Și cum vom obține aceasta? Pentru că, dacă le vom cere pe cale revoluționară, prin parlament, revenind la emisiunea care a avut loc recent, prin intrări în parlament...”

Europa Liberă: Nu, cineva a propus să ocupăm parlamentul, sunt metode pașnice. La ce bun?

Gaik Vartanean: „Clar lucru, sunt și cele pașnice. Cred că oamenii simpli nu pot veni astăzi ca să se așeze în parlament. Nici într-o țară aceasta nu este posibil. Atunci va fi o îmbulzeală în parlament. Oricum există metode revoluționare. Dacă sunteți gata pentru aceasta, dacă negociați cu Usatâi și cu altcineva, așa și spuneți. Spuneți cetățenilor că sarcina Maiei Sandu nu este președinția care este privită doar ca o trambulină. Pentru Năstase drept trambulină a fost fotoliul de primar. Așa și spuneți: Maia Sandu vrea să-și crească fracțiunea în parlament, ea vrea să obțină acces la cheile puterii. Este un lucru normal. Însă alegerea președintelui nu înseamnă neapărat și alegerea în parlament. Sunt lucruri diferite. Trebuie să o spuneți onest concetățenilor voștri.”

Mihai Popșoi: „Noi așa și spunem.”

Gaik Vartanean: „Nu, voi ziceți că Maia Sandu va veni și va desființa parlamentul, având doar 12 deputați. Spuneți sincer, ce puteți face. Ce poate face Maia Sandu în calitate de președinte.”

Mihai Popșoi: .„Să desființeze parlamentul...”

Gaik Vartanean: „Serios? Dar cum?”

Mihai Popșoi: „Dacă nu va fi ales prim-ministrul sau dacă va fi un parlament...”

Gaik Vartanean: „Prim-ministrul există. Cum puteți desființa parlamentul?”

Mihai Popșoi: „Astăzi este, iar mâine poate să nu mai fie.”

Gaik Vartanean: „Voi spuneți aceasta deja de jumătate de an. Ați încercat chiar împreună cu Candu și cu Șor să-l dați jos pe prim-ministru. Unde au fost principiile voastre când ați încercat să o faceți împreună cu Șor? Unde sunt ele? Spuneți sincer oamenilor că noi...”

Mihai Popșoi: „Împreună cu Șor? De unde ați luat-o?”

Gaik Vartanean: „Voi ați semnat o moțiune de cenzură?”

Mihai Popșoi: „Cu Șor?”

Gaik Vartanean: „Cu fracțiunea.”

Mihai Popșoi: „Cu Șor?”

Gaik Vartanean: „Cu Candu ați semnat moțiunea de cenzură?”

Mihai Popșoi: „Nu.”

Gaik Vartanean: „Dar cu cine ați semnat?”

Mihai Popșoi: „Moțiune de cenzură nu a existat.”

Gaik Vartanean: „Cu cine atunci ați semnat ca să dați jos guvernul? Cu cine ați fost?”

Mihai Popșoi: „Cu acei care...”

Gaik Vartanean: „Cu cine ați coordonat părăsirea parlamentului? Cu Candu și cu Șor.”

Mihai Popșoi: „Cu acei care sunt într-o coaliție cu voi din luna noiembrie a anului trecut...”

Gaik Vartanean: „Când Candu a ieșit la jurnaliști, el singur a interzis jurnaliștii?”

Mihai Popșoi: „Cu acei care sunt într-o coaliție cu voi din noiembrie, de anul trecut...”

Gaik Vartanean: „Spuneți alegătorilor voștri: când vă trebuie, sunteți cu Șor, cu Candu ați colaborat foarte bine în parlament. Iar acum sarcina voastră este să dați jos acest parlament și să lăsați țara timp de jumătate de an în haos. Cine va avea grijă de economie? Cine se va ocupa de COVID?”

Mihai Popșoi: „Dar spuneți-mi, alegerile prezidențiale sunt un haos?”

Gaik Vartanean: „Nu.”

Mihai Popșoi: „Iar alegerile parlamentare ar fi un haos?”

Gaik Vartanean: „Nu.”

Mihai Popșoi: „Vă contraziceți. Democrația înseamnă haos? Dreptul la vot al cetățenilor este un haos? Curățarea parlamentului de corupți este un haos?”

Gaik Vartanean: „Mihai, alegerile anticipate trebuie să aibă loc în parlament, în urma negocierilor dintre forțele pe care le-au ales oamenii. De altfel există și o cale revoluționară. Dacă sunteți gata să mergeți la alegerile prezidențiale ale Maiei Sandu pe cale revoluționară, așa și trebuie să spuneți.”

Mihai Popșoi: „Ce vreți de la noi, pentru a curăța parlamentul? Ce trebuie să vă răspundem?”

Gaik Vartanean: „Trebuie să comunicați cu oamenii”.

Mihai Popșoi: „Și oamenii ne spun că nu mai vor să vadă acest parlament în care sunt corupți peste corupți, în care deputații deja de trei ori și-au schimbat mandatele lor.”

Gaik Vartanean: „Excelent, sunt de acord.”

Mihai Popșoi: „Nu, nu este excelent! Nu este corect! Este cinic. Un astfel de parlament trebuie măturat. Dar voi îl mai țineți.”

Gaik Vartanean: „Președintele Igor Dodon, aflându-se în acest studio al postului Radio Europa Liberă, acum câteva zile în urmă, a zis că cel mai bine știe despre competențele președintelui. Că președintele care nu are o majoritate parlamentară este o figură nominală. Aceasta a spus-o Igor Dodon. El a recunoscut că, timp de câțiva ani, neavând majoritatea parlamentară, nu poți face nimic. Spuneți-mi, Maia Sandu, având 12 mandate, ce poate face cu parlamentul? Ea nu va putea numi premierul care... Acesta există acum.”

Mihai Popșoi: „Astăzi există, iar mâine poate să demisioneze.”

Gaik Vartanean: „Dar poate și să nu demisioneze. Deci, promiteți electoratului vostru: astăzi este, iar mâine poate și să nu fie. Cum puteți spune aceasta?”

Mihai Popșoi: „Voi țineți parlamentul în prizonierat aproape de două luni...”

Gaik Vartanean:„Ah, două luni...”

Mihai Popșoi: „Parlamentul nu va mai lucra încă o lună și aceasta, în mod automat...”

Gaik Vartanean: „Deci nu aveți o agendă...”

Mihai Popșoi: „Este o agendă a cetățenilor, domnule deputat. Cetățenii țarii doresc un parlament curat și onest.”

Gaik Vartanean: „De acord. O vom realiza împreună”.

Mihai Popșoi: „Dar nu cu Gațcan care astăzi a cumpărat, iar apoi...”

Europa Liberă: Înțeleg foarte bine că, probabil, din partea mea ar fi absurd să sper că ne va reuși să vorbim serios despre ceea ce va fi după alegeri, fără să așteptăm turul al doilea. Pentru că, evident, partidele și candidații voștri se află în campanie electorală. De obicei, asemenea lucruri se discută după alegeri. Dar o vom discuta neapărat. De aceea, pe scurt, prognoza voastră: ce ne așteaptă în următoarea jumătate de an?

Mihai Popșoi: „Ne așteaptă victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale. Apoi vor fi două scenarii: fie alegeri anticipate, fie coaliția lui Șor și Dodon în parlament.”

Europa Liberă: Domnule Vartanean.

Gaik Vartanean: „Cred că ne așteaptă victoria lui Igor Dodon. Și ne așteaptă negocierile în parlament, probabil, cum reprezentanții Blocului ACUM și democrații. Vom vedea ce vom putea face în legătură cu alegerile parlamentare anticipate. Vom vedea, care va fi situația cu guvernul. Vom vedea, cum va fi cu votarea, cine va vota în parlament. Atunci când se va aduna parlamentul vom vedea, mai mult sau puțin, ce avem pe agendă. Cel mai important este că sarcina președintelui va fi să asigure toată agenda socială: salarii, pensii, lupta cu COVID, susținerea mediului de afaceri, dezghețarea programului cu FMI, asigurarea creditului rusesc care acum se negociază. Sunt sigur, el va fi eliberat de acele lucruri care...”

Mihai Popșoi: „Dar ce aștepta el timp de jumătate de ani?”

Europa Liberă: Și ultima întrebare: păstrați posibilitatea să negociați unii cu alții după turul al doilea în componența acestui parlament?

Gaik Vartanean: „Păstrăm acest drept. Chiar ieri despre aceasta vorbea președintele.”

Mihai Popșoi: „Cu politicienii corupți în acest parlament să creăm majoritatea, după ce ei atât de cinic...”

Europa Liberă: Doar negocieri. Nu am întrebat despre crearea majorității.

Mihai Popșoi: „Care ar fi sensul negocierilor, dacă...”

Europa Liberă: Să vă înțelegeți, de exemplu, anticipat pentru negocieri.

Mihai Popșoi: „Aici nu pot fi niciun fel de negocieri. Aici fie socialiștii doresc alegeri anticipate, fie nu doresc. Dar toți spun că nu doresc.”

Europa Liberă: Cel puțin să vă înțelegeți pentru a nu merge împreună la ședințele parlamentului. Despre aceasta trebuie să vă înțelegeți.

Mihai Popșoi: „Acum, fără nicio înțelegere, socialiștii aproape timp de două luni țin parlamentul închis, în prizonierat.”

Europa Liberă: Vă mulțumesc. Sunt absolut convinsă că am fi putut discuta încă vreo două ore, însă vă propun să continuăm acest dialog după turul al doilea al alegerilor. Doresc succese candidaților voștri. Și sper foarte mult că cetățenii noștri, pe data de 15 noiembrie, vor vedea rezultatele alegerilor corecte, oneste, nefalsificate. O doresc tuturor. Ne vom vedea și ne vom auzi exact pentru o lună pe undele postului de Radio Europa Liberă.