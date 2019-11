Maia Sandu: Nu vrem să fim folosiți în calitate de fațadă frumoasă, în spatele căreia se întâmplă lucruri urâte (VIDEO)

„Dezoligarhizarea” nu poate continua fără reformarea procuraturii; un procuror general „onest” poate începe schimbarea sistemului și poate insista să se lucreze mult pe „dosarele de mare corupție”; în acest moment nu se pune problema unei alianțe cu Partidul Democrat, care s-a compromis marți, votând moțiunea de cenzură a socialiștilor. Acestea și alte declarații le-a făcut premierul în exercițiu Maia Sandu într-un interviu cu Europa Liberă.

Europa Liberă: Unii spun că ați suferit o înfrângere, alții spun că e mai bine să cazi de pe un caz alb. Dvs. ce ziceți?

Maia Sandu: „Noi luptăm, lupta este grea și va trebui să luptăm în continuare. Nu ne-am făcut iluzii. În vară am luat o decizie, știind că trebuie să scăpăm de un rău, de regimul lui Plahotniuc. Am fost conștienți atunci că cei cu care mergem înainte nu au neapărat aceleași intenții ca și noi. Am știut că această majoritate nu poate să dureze prea mult și am fost conștienți de faptul că atunci când vom insista pe reforme adevărate și, în special în domeniul justiției, vor putea fi create obstacole, mai bine zis, partenerii noștri din parlament vor începe să creeze obstacole. Și iată acum vedem reacția lor și acțiunea lor de a opri aceste reforme.”

Europa Liberă: Intenția Dvs. atunci când s-a creat majoritatea parlamentară pentru a debarca fostul regim a fost ca să veniți să scăpați de sistemul Plahotniuc și să mergeți la alegeri anticipate. Ulterior, ați schimbat din mers ideea că e mai bine să rămâneți la cârma guvernării?

Maia Sandu: „Ideea care a stat la formarea și menținerea acestei majorități a fost deoligarhizarea și noi am început acest proces. Acest proces poate fi dus până la bun sfârșit dacă încep reformele în justiție și dacă procuratura începe să cerceteze toate cazurile în care a fost implicat regimul precedent, dacă instituțiile statului, inclusiv cele de reglementare pe piața media ș.a.m.d., sunt curățate. La un anumit moment am înțeles că trebuie să încercăm să mergem mai departe ca să facem această reformă, doar că nu am avut sprijin politic pe această reformă. Chiar dacă la nivel de discursuri lucrurile au fost întotdeauna pozitive din partea PSRM și, în special, din partea lui Igor Dodon, la nivel de acțiuni concrete era clar că n-o să putem să mergem prea departe.



Și atunci, noi am zis că cel puțin e important să facem tot posibilul ca să punem un procuror general independent, pentru că pe celelalte elemente ale reformei justiției, și anume curățarea sistemului judecătoresc, reforma Curții Supreme de Justiție era clar că nu o să putem să mergem mai departe, pentru că jocurile pe care a început să le facă Igor Dodon prin discuțiile pe care le avea și le are cu judecătorii corupți, prin promisiunile pe care le făcea că o să-i protejeze erau un indicator foarte clar pentru noi că nu se va putea merge prea departe pe reforma justiției.”

Europa Liberă: Mărul discordiei până la urmă a rămas să fie selectarea și numirea procurorului general. De ce procurorul general rămâne a fi cuvântul-cheie?

S-a dovedit că nu a existat voință politică nici pentru numirea unui procuror general onest și corect...



Maia Sandu: „Reforma justiției este complexă, exercițiul de evaluare externă excepțională a judecătorilor și procurorilor este un exercițiu care va dura ani de zile. Pentru un asemenea exercițiu nu este suficient să aprobi legea și eu cred că nu există astăzi majoritate în parlament care să vrea să aprobe această lege, dar chiar dacă ar exista majoritate, cea mai importantă este implementarea. Deci, lucrul pe care îl puteam face noi imediat pe reforma justiției care să dea niște rezultate în viitorul apropiat era numirea în funcția de procuror general a unui profesionist, om onest și independent de forțele politice. De aceea am insistat cel puțin pe acest element, știind că pentru următoarele etape ale reformei, care sunt mai complexe și mai de durată, nu există voință politică în parlament. S-a dovedit că nu a existat voință politică nici pentru numirea unui procuror general onest și corect.”

Europa Liberă: Ce poate face un singur om, chiar dacă s-ar fi ajuns la finalitatea desemnării acestei persoane? Ce poate face o singură persoană?

Maia Sandu: „Un asemenea om poate să încurajeze procurorii corecți din sistem, poate să-i promoveze pe cei corecți, care până acum au fost ținuți departe, au fost descurajați să lucreze pe dosare, poate să facă această echipă, poate să creeze această atmosferă în care oamenii să înceapă să lucreze. Un procuror general onest poate să înlăture din sistem procurorii corupți la nivelul managementului în Procuratura Anticorupție, în PCCOCS, pentru că procurorul general numește managerii în celelalte procuraturi. Deci, procurorul general poate face multe lucruri. Nu peste noapte, n-o să facă nimic peste noapte, dar poate începe schimbarea sistemului și poate insista ca pe dosarele principalele, pe dosarele de corupție mare să se lucreze mult, să se aloce suficiente resurse, astfel încât să vedem rezultate cât de curând.”



Europa Liberă: Dar nu v-ați asumat un risc prea mare pentru ca să identificați persoana care merită să ajungă în fotoliul de procuror general și să nu se ducă la un bun sfârșit întreaga reformă a justiției?

Maia Sandu: „Eu mi-am asumat responsabilitatea să triez potențialii candidați, să mă asigur că în lista scurtă ajung doar oameni onești și mai departe CSP-ul urma să facă alegerea și să propună această alegere președintelui țării. Este absolut important și a meritat să ne asumăm acest risc, pentru că eu nu am vrut ca guvernul pe care îl conduc să fie folosit într-un joc făcut pe sub masă și să girăm o listă scurtă în care se regăsesc oameni care sunt controlați politic, care sunt vulnerabili, care au comis abuzuri în trecut și, respectiv, oamenii care au comis abuzuri în trecut întotdeauna pot fi șantajați și pot fi folosiți. A trebuit să insistăm pe acest element, pentru că de acest element mai departe depinde reforma justiției.”

Europa Liberă: Și credeți că chiar figura pe care ar fi fost cazul s-o desemnați Dvs. ar fi fost mai bună decât ale celor pe care i-au selectat în cadrul concursului?

Maia Sandu: „Revin: eu nu aș fi înaintat o persoană, eu aș fi înaintat o listă de persoane, dar m-aș fi asigurat că toți cei care au ajuns în această listă sunt oameni onești, nu au probleme de integritate. Și eu cred că toată lumea ar fi trebuit să fie satisfăcută cu o asemenea abordare. Deci nu înțeleg de ce venirea cu o listă în care se regăsesc oameni onești ar supăra atâta lume, așa cum s-a întâmplat.”



Europa Liberă: Dar ați fost conștientă că pachetul de reforme pe justiție poate să cadă doar pentru că insistați să desemnați anume Dvs. pe cei care ar trebui să ajungă în lista pentru Consiliul Superior al Procurorilor?

Maia Sandu: „Am fost conștientă de faptul că lui Igor Dodon îi este frică de un procuror independent și am fost conștientă că ei vor încerca să oprească reforma justiției la această etapă sau puțin mai târziu; am fost conștientă și de faptul că Igor Dodon își dorește să demită acest guvern. Eu am început să primesc semnale cu vreo lună în urmă despre faptul că Dodon vrea să dea jos guvernul. Nu le-am luat foarte în serios atunci, pentru că m-am gândit că cineva nu poate fi atât de iresponsabil încât să demită guvernul înainte ca să fie adoptat bugetul țării pentru anul 2020, dar eram conștientă că în următoarele luni Dodon va încerca să demită acest guvern. Și de asemenea am văzut atacurile cu care a tot venit în această perioadă, atacurile publice în adresa guvernului, în situația în care în discuțiile pe care le aveam într-un cerc restrâns cu liderii partidelor care au făcut această majoritate în parlament Igor Dodon niciodată nu a formulat nicio obiecție unui minister sau altuia. Deci, toate atacurile au fost doar publice, pentru a pregăti acest scenariu care s-a întâmplat ieri.”

Europa Liberă: Și se pare că se adeverește ceea ce spuneți Dvs., că chiar Igor Dodon a spus că nu neapărat acesta a fost motivul – selectarea și numirea procurorului general –, dar guvernul Maiei Sandu ar fi picat și pentru refuzul de a indexa pensiile, pentru nivelul mare al criminalității, pentru problemele în economie și că totul ar fi fost pregătit din timp. Dvs. de ce nu ați discutat în cerc restrâns, pentru că Igor Dodon spunea că de trei pe zi uneori vă contactează, vă întrunește în ședințe la parlament, la guvern?

Maia Sandu: „Igor Dodon nu are cum să ne întrunească în ședințe. Noi am discutat în formatul președinție – parlament – guvern sau formatul președinților celor 3 partide politice. El și-a dat arama pe față. Pe de o parte, a insistat ca guvernul a fost demis, precum că această lege este neconstituțională, ceea ce este un fals, iar acum spune că oricum ar fi demis acest guvern pentru alte falsuri, pentru că nu este adevărat că noi nu am făcut eforturi pentru a crește veniturile pensionarilor și oamenilor cu venituri mici și avem o serie de propuneri pe care le-am făcut în acest proiect de buget pentru anul 2020.

Trădează faptul că [Dodon] a pus la cale de ceva timp demisia acestui guvern...



Este fals atunci când spune că a crescut rata criminalității. Dacă analizează statistica și, în special, statistica din iunie până acum, nu statistica pe tot anul 2019, o să vadă că această rată a descrescut. Acestea sunt niște acuzații false pe care el le lansează, dar în același timp trădează faptul că a pus la cale de ceva timp demisia acestui guvern. Și același lucru s-a întâmplat și ieri în parlament. Pe de o parte, deputații PSRM au insistat că demit guvernul doar din cauza angajării răspunderii și nu știau, nu-și aminteau că în textul moțiunii chiar în primul alineat se vorbea despre faptul că guvernul trebuie demis pentru că s-a înrăutățit situația socială și economică, ceea ce este un fals.”

Europa Liberă: Dna Sandu, dar dacă v-ați întâlnit în trei – Dvs., dna Greceanîi, speakerul, și dl Dodon, președintele –, câtă încredere aveați în sinceritatea acelor discuții care aveau loc cu atâta regularitate?

Maia Sandu: „Nu aveam mare încredere, în special în ceea ce spunea Igor Dodon, dar repet: nu m-am gândit că poate fi atât de iresponsabil încât să arunce țara în haos, cel puțin înainte să fie aprobat bugetul și cel puțin înainte ca să obțină țara următoarele tranșe de finanțare a bugetului. Nu m-am gândit că este atât de iresponsabil, dar am fost conștientă că într-un timp apropiat va încerca să demită guvernul, acuzându-l de tot felul de lucruri.”



Europa Liberă: Pare să fie clar că nici speakerul Zinaida Greceanîi nu avea încredere totală că Dvs. veți rămâne în fruntea guvernului, pentru că astăzi, după consultări la președinție, a spus categoric nu Maia Sandu în fruntea guvernului, chiar dacă mai negociază cele două entități politice.

Maia Sandu: „Din păcate, dna Greceanîi nu are un cuvânt de spus în Partidul Socialiștilor. Chiar dacă Igor Dodon ne povestește că este apolitic, el este cel care ia deciziile pentru toți, el este cel care conduce cu partidul și opinia ei contează mai puțin, din experiența pe care am avut-o eu în aceste luni.”

Europa Liberă: Ce urmează?

A început procesul de acaparare a puterii în stat, nu a învățat lecția de la Plahotniuc...



Maia Sandu: „Urmează să scăpăm țara de următorul pericol. Și următorul pericol este Igor Dodon care, iată, a început procesul de acaparare a puterii în stat, nu a învățat lecția de la Plahotniuc și noi știam că o să ajungem în acest moment, pentru că nu ne-am făcut niciodată iluzii. Acum trebuie să avem mare grijă să continuăm lupta noastră pentru libertate și pentru democrație, lupta pentru un stat adevărat, nu un stat capturat de un personaj politic, care vrea să-și subordoneze instituțiile și să le folosească așa cum îi convine lui.”

Europa Liberă: Dacă nu ați fi fost atât de categorică, principială, credeți că ați fi putut să rămâneți și să mai luptați pe interior?

Maia Sandu: „Pe reforma justiției cu siguranță că nu am fi putut merge mai departe, pentru că Blocul ACUM nu are suficiente voturi în Parlament ca să aprobe legile de care este nevoie; pe reforma procuraturii am discutat deja. Deci, asta a fost o linie roșie. Noi nu vrem ca Blocul ACUM să fie folosit și guvernul Blocului ACUM să fie folosit în calitate de fațadă frumoasă, în spatele căreia se întâmplă lucruri urâte, și anume numirea unui procuror general cu probleme de integritate, pe care Igor Dodon să-l folosească cum vrea, alte lucruri care se întâmplă în agențiile de reglementare ș.a.m.d. Deci nu există intenție adevărată din partea lui Igor Dodon, în primul rând de a face lucrurile bine pentru țară. Intenția lui este să se mențină în funcție, să se mențină la putere, să-i controleze pe toți... Din păcate, nu a învățat lecția.”

Europa Liberă: Vă vedea el ca un rival pentru alegerile prezidențiale din anul viitor?

Dacă nu era obsedat de această frică de prezidențiale, atunci probabil că mai lăsa guvernul să funcționeze...



Maia Sandu: „Se pare că și asta este o problemă, pentru că altfel nu pot să-mi explic de ce nu a lăsat acest guvern să continue, mai ales că în următoarele luni situația nu ar fi fost atât de ușoară. Deci mai multe probleme care trebuiau rezolvate și, dacă nu era obsedat de această frică de prezidențiale, atunci probabil că mai lăsa guvernul să funcționeze. Pe de altă parte, el este înfricoșat și de procurorul general onest, de un potențial procuror general onest. Și aceste două frici probabil au declanșat această reacție și această isterie din partea lui, care a venit cu mesaje contradictorii. La început, cu un mesaj împăciuitor, imediat după alegeri, să mergem mai departe, să avem guvern 4 ani de zile, după care, peste câteva ore vine cu un mesaj isteric. Eu nu pot să-mi explic această isterie a lui Igor Dodon decât prin faptul că omului îi este frică.”

Europa Liberă: Dar acum devine clar că Maia Sandu va fi adversarul nr. 1 politic al lui Igor Dodon în campania prezidențială?

Maia Sandu: „Nu este momentul să discutăm despre asta. Pentru noi acum este clar că Igor Dodon și cu sprijinul PD-ului încearcă să captureze instituțiile statului, încearcă să ne fure nouă ceea ce am reușit cu atâta greu și e clar că noi trebuie să nu-l lăsăm să facă acest lucru, să luptăm prin toate metodele. Și asta vom face!”

Europa Liberă: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un interviu pentru Europa Liberă a spus că v-ar fi sugerat și Dvs., și PD-ului că trebuie să-l dați jos pe Igor Dodon și să faceți o majoritate parlamentară. E cu putință acest lucru? Vă gândiți la un asemenea scenariu?



Maia Sandu: „Partidul Democrat a ratat ieri o șansă să demonstreze că vrea să se curețe și vrea să se reformeze. Dacă nu vota împreună cu PSRM demisia guvernului, atunci poate cineva putea să își creeze o asemenea impresie că Partidul Democrat vrea să se curețe de rămășițele lui Plahotniuc și vrea să redevină un partid cu care să se poată discuta. Ieri, Partidul Democrat a demonstrat că vrea să rămână așa cum a fost, că vrea în îmbrățișările lui Dodon, că își caută un nou stăpân și, respectiv, vrea ca această situație în care nu există justiție, nu există lege în țară să continue mai departe.”

Europa Liberă: Și astăzi nu mai există o portiță deschisă pentru un dialog între ACUM și PD?

Maia Sandu: „PD a arătat tuturor ce-și dorește. Și-și dorește să rămână în mocirlă, așa cum a fost până acum.”

Europa Liberă: Și Dvs. credeți că chiar scenariul că PD ar putea să acorde sprijin socialiștilor ca să guverneze e unul real?

Maia Sandu: „Cu siguranță, da! Și eu cred că acest scenariu a fost pus la punct de ceva timp. Nu este vorba de niște discuții care s-au întâmplat ieri sau cu o zi înainte de votarea moțiunii. La acest scenariu se lucrează de mult, cu anumiți deputați din Partidul Democrat se discută de mult și a existat acest angajament al PD-ului să voteze pentru moțiune, de aceea și moțiunea a fost declanșată.”



Europa Liberă: Această majoritate parlamentară a fost blagoslovită cu acordul Rusiei, Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. Chiar acești trei actori internaționali nu au putut să intervină cu nimic? Sau a eșuat și intenția lor din 8 iunie?

Maia Sandu: „Bineînțeles că nimeni nu este probabil fericit sau cel puțin pot să vorbesc despre Occident, pentru că Occidentul a făcut mai multe declarații în raport cu situația din Republica Moldova. Nu am văzut care a fost reacția Federației Ruse și dacă a fost una.

Credibilitatea unui guvern așa-zis tehnocrat, care nu are de unde să fie tehnocrat, va fi un guvern de împărțeală de interese între PD și PSRM...



Partenerii noștri din Occident evident că sunt dezamăgiți de faptul că aici se opresc reformele și că o parte din majoritate nu și-a dorit să sprijine mai departe guvernul și, evident, are și problema instabilității, dar cele mai mari semne de întrebare sunt în raport cu ce se va întâmpla în continuare, cine va promova reformele; credibilitatea unui guvern așa-zis tehnocrat, care nu are de unde să fie tehnocrat, va fi un guvern de împărțeală de interese între PD și PSRM. Asta a fost ceea ce i-a supărat sau un lucru suplimentar care i-a supărat pe cei de la PSRM: că nu i-am lăsat să se bage peste ministere, că nu i-am lăsat să vină să-și facă schemele lor sau să le preia pe cele ale PD-ului. Noi i-am ținut departe, pentru că am știut că ei au alte gânduri și alte obiective.”

Europa Liberă: Dar așa se crede că moștenirea pe care o lăsați Dvs. viitoarei guvernări e una bună și că tocmai ar putea să adune smântâna de pe lapte.

Maia Sandu: „Este adevărat. Noi am făcut curățenie, noi am creat premise pentru finanțare, cel puțin pentru următoarele tranșe de finanțare noi am îndeplinit toate condițiile și acum o să vedem care va fi decizia Uniunii Europene, dar asta se întâmplă. Sunt guverne responsabile care fac ordine, după care vin guverne iresponsabile și lasă găuri de miliarde de lei și tot așa. Deci, asta este realitatea politică.”

Europa Liberă: Cât de mari au fost eforturile pe care le-ați depus ca cetățenii să intre în sezonul rece fără teama că nu vor avea gaze naturale, că nu va exista suficient curent electric, pentru că Igor Dodon tocmai a anunțat că și el negociază sau că șeful de la Moldova-Gaz negociază cu ucrainenii și a dat asigurări populației că lucrurile sunt clare și că nimeni nu va îngheța la iarnă?

Maia Sandu: „O să demonstreze ce poate face. Ieri, când eram la moțiune, în acea perioadă, ministrul economiei și infrastructurii dl Brînzan trebuia să fie în România pentru a discuta cu ei pe subiectul stației de măsurare, pentru că noi pentru prima dată am insistat și în relațiile cu Bulgaria, și în relațiile cu România, și în relațiile cu Ucraina ca să avem această posibilitate să vină gazele naturale și pe la sud, pe acest sistem de reverse flow, deci cum ar fi înapoi, să curgă gazele înapoi și pentru prima dată am reușit ca acest sistem să devină funcțional. Acum urmează să se discute cu România și Ucraina. Și eu vreau să vă întreb, dacă Igor Dodon este cel mai potrivit ca să discute cu Ucraina și ca să obțină sprijinul ucrainenilor? Cu siguranță că ucrainenii și românii nu își doresc să ne lase să rămânem fără gaze naturale în iarnă, dar mă întreb la ce preț va fi tranzitul și toate celelalte lucruri, dacă nu se va ajunge la o înțelegere între Ucraina și Rusia pe tranzitul obișnuit.”