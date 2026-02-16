Mama lui Navalnîi cere dreptate, la împlinirea a doi ani de la moartea dizidentului

Navalnîi, cel mai aprig adversar intern al președintelui rus Vladimir Putin, a murit într-o colonie penitenciară din Arctica în februarie 2024, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani.

Marea Britanie, Suedia, Franța, Germania și Olanda au emis sâmbătă o declarație comună în care afirmă că, în opinia lor, acesta a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină prezentă într-o specie de broaște otrăvitoare.

Conform declarației, evaluarea lor se bazează pe probele prelevate din corpul său.

„Acest lucru confirmă ceea ce știm de la bun început. Știam că fiul nostru nu a murit pur și simplu în închisoare, ci a fost ucis”, a declarat mama lui Navalnîi, Liudmila Navalnaia, reporterilor în fața cimitirului din Moscova unde este înmormântat.

„Cred că va dura ceva timp, dar vom afla cine a făcut asta. Desigur, vrem ca acest lucru să se întâmple în țara noastră și vrem ca dreptatea să triumfe”, a adăugat ea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni reporterilor că Moscova are o părere negativă despre ceea ce el a numit „acuzațiile false” ale europenilor.

„Bineînțeles, nu acceptăm astfel de acuzații. Nu suntem de acord cu ele. Le considerăm părtinitoare și nefondate. Le respingem cu tărie”, a spus Peskov.



Zeci de persoane au vizitat mormântul lui Navalnîi luni dimineață, inclusiv diplomați străini.

AFP a relatat că unii vizitatori erau mascați.

Autoritățile ruse i-au desemnat pe Navalnîi și fundația sa drept „extremiști” înainte de moartea sa, astfel că oricine îi menționează în public riscă o pedeapsă.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

