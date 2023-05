Ministrul britanic al apărării se află la Kiev pentru discuții privind livrările de armament

Vizita are loc cu o zi înainte de o reuniune virtuală a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei (UDCG), format din zeci de țări care sprijină Kievul în lupta sa împotriva invaziei Rusiei.

„Am discutat despre antrenarea militarilor noștri pe teritoriul britanic, despre principalele priorități și despre importanța acestei instruiri. Am avut ocazia să-i întâlnesc pe piloții care s-au antrenat în Marea Britanie și care folosesc deja cu succes rachetele Storm Shadow", a declarat Reznikov într-o declarație postată pe site-ul ministerului.

Wallace a precizat că rachetele Storm Shadow cu rază lungă de acțiune furnizate de Marea Britanie Ucrainei sunt primele de acest tip, se arată în comunicat.

„Am furnizat acest tip de armă pentru că Rusia folosește rachete cu rază lungă de acțiune pentru a afecta civili și infrastructuri civile esențiale”, a declarat Wallace.

La 23 mai, Reznikov a avut o convorbire telefonică cu secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, care i-a oferit omologului său ucrainean o actualizare a eforturilor recente ale SUA de asistență în materie de securitate pentru Ucraina.

Întâlnirea virtuală a UDCG are ca scop discutarea modalităților de susținere a capacității de manevră a vehiculelor blindate ale Ucrainei și de consolidare a apărării aeriene împotriva atacurilor continue ale Rusiei, a precizat Pentagonul.

Între timp, bombardamentele rusești asupra regiunii ucrainene Herson au ucis doi civili și au rănit alți trei, a declarat un oficial regional la 24 mai.

„Rusia a vizat cartierele rezidențiale ale zonelor populate de civili și obiective de infrastructură din districtul Berîslav din Herson", a declarat șeful administrației militare regionale din Herson, Oleksandr Prokudin, într-o postare pe Telegram.

Prokudin a precizat că forțele ruse au efectuat 64 de bombardamente asupra teritoriului controlat de guvernul ucrainean din Herson, folosind artilerie grea, rachete Grad, tancuri și drone.

După ce Ucraina a recucerit părți din regiunea Herson toamna trecută, forțele ruse au bombardat aproape zilnic de peste Nipru regiunea și orașul Herson.

În estul Ucrainei, luptele pentru controlul orașului Bahmut și al împrejurimilor sale sunt încă în desfășurare, apărătorii ucraineni respingând 26 de atacuri ale forțelor rusești în ultimele 24 de ore, informează Statul Major General al Ucrainei la 24 mai.

Între timp, luptele au părut să înceteze în jurul regiunii ruse Belgorod, la o zi după ce luptători înarmați care ar fi venit din interiorul Ucrainei au lansat una dintre cele mai mari incursiuni transfrontaliere de la începutul războiului.

Pe rețelele de socializare au circulat imagini care pretind că arată vehicule militare occidentale abandonate sau avariate, inclusiv Humvee-uri de fabricație americană.

Guvernul ucrainean a negat orice rol în aceste evenimente, în timp ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat scepticismul cu privire la afirmațiile Rusiei potrivit cărora în presupusa incursiune ar fi fost folosite echipamente militare americane.

„Am văzut unele dintre informațiile care circulă pe rețelele de socializare și în alte părți potrivit cărora în aceste atacuri ar fi fost folosite armele furnizate de SUA. Suntem sceptici în acest moment în ceea ce privește veridicitatea acestor relatări", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, în cadrul unei conferințe de presă la 23 mai.

„Ca principiu mai general, așa cum am spus, așa cum am spus și ieri, nu încurajăm și nu permitem atacuri în interiorul Rusiei și am afirmat-o răspicat. Dar, așa cum am spus și noi, depinde de Ucraina să decidă cum să ducă acest război", a adăugat Miller.

La 23 mai, Ministerul rus al Apărării a afirmat că trupele sale au înconjurat luptătorii inamici și au folosit „atacuri aeriene, focuri de artilerie și acțiuni active ale unităților de frontieră” pentru a respinge forțele, ucigând mulți dintre ei.

Nu a fost posibilă confirmarea independentă a afirmațiilor, dar guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că așa-numitele „măsuri antiteroriste” adoptate în timpul invaziei au fost anulate. Cu toate acestea, Gladkov a afirmat pe 24 mai, într-un mesaj pe Telegram, că situația este „încă periculoasă”.

Două grupuri - Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea Rusia Liberă - au revendicat responsabilitatea pentru incursiunea care i-a șocat pe localnici și a luat pe nepregătite autoritățile ruse. Luptătorii din cele două grupuri susțin că sunt luptători ruși anti-Kremlin care urmăresc răsturnarea președintelui Vladimir Putin.