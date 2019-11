Noi mărturii în ancheta pentru destituirea președintelui Trump

Se stie mai mult acum despre depozitia fostei ambasadoare americane in Ucraina, Marie Yovanovitch in fata comisiei Camerei Reprezentantilor care stabileste daca sa-l puna sau nu sub acuzare pe presedintele Trump. Ce au adus noile dezvaluiri? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Ambasadoarea Marie Yovanovitch a spus deputatilor ca s-a simtit amenintata de atitudinea presedintelui Trump fata de ea. Yovanovitch a aratat ca indivizi ale caror obiective nu erau in concordanta cu interesul Statelor Unite au raspindit zvonuri defaimatoare si au pus la cale inlaturarea ei din postul de ambasador, Marie Yovanovitch a declarat ca s-a simtit amenintata in special de sugestia facuta de Trump, in conversatia sa telefonica cu presedintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, caruia i-a spus ca ambasadoarea „va trece prin momente grele”.



„Am fost socata, - a spus Yovanovitch -, am fost foarte suprinsa sa fiu pomenita in mod repetat intr-o conversatie a presedintelui si ca presedintele vorbeste despre mine sau oricare alt reprezentant diplomatic, in felul acesta, cu un omolog strain”. Ea a aratat ca nu a inteles ce a vrut sa spuna Trump, dar ca a fost ingrijorata si inca mai e.

Marie Yovanovitch i-a spus adjunctului secretarului de stat, John Sullivan, ca se creaza un precedent periculos cind interese particulare si persoane care nu agreeaza un anumit ambasador american il pot inlocui cu cineva care sa le fie favorabil”.

Un alt martor in fata comisiei, fostul consilier la Departamentul de Stat, Michael McKinley, a vorbit despre scaderea moralului in cadrul agentiei, pentru ca secretarul de stat Mike Pompeo si alte oficialitati de frunte au refuzat sa o apere pe Marie Yovanovitch in fata atacurilor cu motivatie politica.



Intrebat in legatura cu cele spuse de ambasadoare, Trump a declarat ca nu o cunoaste, adaugind: „Nici presedintele Ucrainei nu o place”.

Marie Yovanovitch si McKinley au exprimat temeri ca politica externa americana este influentata de indivizi ca Rudy Giuliani, avocatul presedintelui, care incearca sa-l ajute politic, in tara. „Sint nemultumit de ideea ca s-a apelat la guverne straine pentru a obtine informatii cu privire la oponenti politici”, a spus McKinley, care a demisionat pentru ca Departamentul de Stat a refuzat sa faca o declaratie in apararea ambasadoarei Marie Yovanovitch.