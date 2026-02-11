Poliția norvegiană specializată în infracțiuni economice a deschis o anchetă împotriva lui Thorbjoern Jagland, fost prim-ministru și ministru de externe și fost președinte al comitetului Premiului Nobel pentru Pace, sub suspiciunea de corupție agravată.

Decizia de a-l investiga pe Jagland, secretarul general al Consiliului Europei între 2009 și 2019, s-a bazat pe informații dezvăluite de dosare recent publicate referitoare la Epstein, infractorul sexual condamnat din SUA care a murit în închisoare în 2019.

Avocatul lui Jagland, Anders Brosveet, a declarat că decizia de a-i ridica imunitatea era de așteptat și că Jagland va coopera cu ancheta pentru a clarifica toate aspectele.

„El tratează această chestiune cu foarte mare seriozitate, dar dorește să sublinieze că, în opinia sa, nu există circumstanțe care să constituie răspundere penală”, a declarat Brosveet într-un comunicat.

Un vechi prieten al Moldovei

Pentru a putea desfășura o anchetă polițienească, a fost necesară ridicarea imunității lui Jagland, iar Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei a declarat că a solicitat acest lucru celor 46 de țări membre ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care este prezidat în prezent de Republica Moldova.

Jagland însuși este un vechi prieten și cunoscător al R. Moldova.

În 2015, el a scris un articol de mare impact în New York Times, „Readuceți Moldova de la marginea prăpastiei”, despre cum a devenit R. Moldova un „stat capturat”, un termen vehiculat frecvent în Moldova și în străinătate în anii care au urmat.

Jagland nu a fost acuzat deocamdată de nicio infracțiune, dar ancheta va încerca să descopere dacă darurile, călătoriile și împrumuturile au fost primite în legătură cu funcția sa, a declarat poliția norvegiană.

„Jagland, în calitate de secretar general ales al Consiliului Europei, ar fi încălcat încrederea specială asociată funcției sale, dacă ar fi primit mită”, a declarat poliția norvegiană într-o scrisoare din 8 februarie în care solicita Consiliului Europei să ridice imunitatea.

Ajutor pentru un apartament la Oslo

Documentele nou publicate în SUA arată, printre altele, că Jagland și asistenții lui Epstein au făcut planuri detaliate în 2014 pentru ca Jagland, soția sa, cei doi copii și iubita fiului său să-l viziteze pe Epstein la Palm Beach și pe insula din Caraibe pe care o deținea.

Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, a negat că ar fi vizitat vreodată insula privată a lui Epstein.

Într-un e-mail din 2014, el a solicitat ajutorul lui Epstein pentru finanțarea unui apartament în Oslo.

E-mailurile din 2018 arată că Epstein i-a cerut lui Jagland să-i aranjeze o întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și a spus că are informații utile pentru președintele Vladimir Putin. Jagland a promis că va discuta acest lucru cu asistentul lui Lavrov.

Poliția norvegiană a declarat luni că anchetează și doi diplomați de rang înalt într-o altă anchetă de corupție legată de Epstein, iar în ultimele zile prințesa moștenitoare a țării și-a cerut scuze în repetate rânduri pentru prietenia sa cu finanțatorul căzut în dizgrație.

Jagland este al doilea diplomat european care printr-o coincidență a frecventat în trecut atât R. Moldova, cât și anturajul lui Epstein, după fostul ministru de externe slovac Miroslav Lajčak, care îi scria americanului despre „Moldova ta iubită” într-un email.

Lajčak și-a dat la 31 ianuarie demisia din funcția de consilier al premierul slovac Robert Fico în urma scandalului Epstein.

Scris cu informații de la Reuters.

