Nouă alertă migratorie în Spania: Pe rețele circulă iarăși zvonuri că se va putea intra ușor în Ceuta

„Această sâmbătă este marcată cu roșu în calendarul responsabililor din Ministerul de Interne, dar și în cel al autorităților marocane”, a scris vineri ziarul spaniol El Pais.

Pe 15 august în Spania este sărbătoare națională, iar pe rețelele sociale a început să circule zvonul că, de aceea, frontiera cu Marocul din exclava Ceuta nu va fi păzită.

În 30 și 31 iulie, aproape 70.000 de persoane au intrat ilegal în Ceuta, după ce au aflat de pe rețele că ar fi o ocazie bună de a rămâne acolo, datorită unei schimbări în legislația spaniolă, care face mai grea expulzarea migranților sosiți pe mare.

Aproape o sută de persoane au murit încercând să înoate spre exclavă din cea mai apropiată așezare marocană, Fnideq.

„Granița din Ceuta va fi deschisă pe data de 15 [august], zi de sărbătoare în Spania”, se arată în unele mesaje difuzate acum pe internet pentru a încuraja participarea la o nouă incursiune în masă, potrivit ziarului El Pais.

Într-o încercare de a descuraja aceste intenții, guvernul marocan a difuzat propriile clipuri video cu sutele de polițiști și soldați trimiși recent la Fnideq.

De asemenea, au fost difuzate imagini cu instalarea de sârmă ghimpată pe gardurile care marchează limita frontierei, pe partea marocană.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne marocan Rachid el Jalfi a făcut apel la oameni să nu creadă „mesajele suspecte și înșelătoare”, care implică „riscuri grave pentru siguranța personală”.

De partea cealaltă a frontierei, ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a subliniat joi același mesaj, chiar la Ceuta: „Le cer (potențialilor migranți) să nu dea ascultare mafioților care se joacă cu viața lor. Niciunul dintre ei nu va rămâne [în Ceuta], niciunul dintre ei nu va ajunge pe peninsulă, niciunul dintre ei nu va fi regularizat”.

Marocul a confirmat că nici de data asta nu este vorba doar de mesaje aruncate pe rețele, ci și de încercări coordonate de a organiza călătorii spre Ceuta. Autoritățile de la Rabat au spus că sub asemenea suspiciuni deja au fost arestate mai multe persoane, care ar putea fi trimise în judecată pentru trafic de oameni.

Noile îngrijorări spaniole vin în timp ce criza precedentă, cea din iulie, încă nu este complet încheiată - localnicii din Ceuta se plâng de dezordinea din oraș, cu mii de tineri încă bântuindu-l - și pe fondul supravegherii atente a Madridului de către partenerii săi din UE.

După prima criză, mai multe țări, în frunte cu Danemarca și Italia, au cerut excluderea Spaniei din spațiul Schengen și au acuzat-o că pune în pericol toată UE cu politicile ei prea permisive față de miganți.

De atunci, spiritele s-au mai calmat, iar europenii și-au reafirmat solidaritatea cu Spania, dar o nouă criză ar putea reaprinde diviziunile dintre țările membre pe una din temele cele mai explozive ale momentului, cu mare impact electoral.

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