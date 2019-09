„Numaidecât o să mă duc la vot și o să-i îndemn și pe alții să se ducă” (FOTO/ VIDEO)

La 20 octombrie, votanții urmează să aleagă 898 de primari, 1.116 consilieri raionali și 10.564 de consilieri locali. Alegerile locale sunt primul test pentru clasa politică după preluarea puterii de PSRM-ACUM. Ce așteptări au cetățenii de la acest scrutin electoral? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.



* * *

Așadar, pentru alegerile locale generale din 20 octombrie vor fi deschise 1.969 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare se găsesc în circumscripțiile Chișinău, Orhei și Ungheni. Europa Liberă a poposit cu microfonul la Sângerei. Oamenii cu care am discutat spun că trebuie făcut ceva pentru a revigora în bine activitatea primarilor, consilierilor, să înțeleagă că ei sunt în slujba cetățeanului, și nu invers, dar foarte mulți localnici sunt, deocamdată, nehotărâți.

Europa Liberă: O să mergeți să votați la alegerile din 20 octombrie?

– „Cred că nu, cred că nu, că nu mai avem încredere în nimeni.”

Europa Liberă: De ce ați pierdut încrederea?

– „Dar nu vedeți ce se face în lumea asta? Fiecare-i pentru dânsul, cum a încăput la scaun, cum gata, uită și de mamă, și de tată.”

Europa Liberă: Vă pasă ce se va întâmpla în următorii patru ani aici, la Sângerei?

– „Dar credeți că se va schimba ceva?...”

Europa Liberă: Dar dacă nu vă duceți Dvs., nu mai merg alții, oricum primar va fi ales?

– „Știu, că ei pot să facă singuri ce vor.”



Europa Liberă: Și atunci o să vă pară rău că votul Dvs. nu a contat.

– „Las’ să-mi pară rău de asta, dar să știu că n-am fost și n-am votat, pentru că așa suntem noi, nația asta de moldoveni, că unul intră la putere și pe celălalt îl calcă în picioare cum poate el mai tare. Chiar dacă s-a schimba cineva, poate-i om de omenie, dar să știți că sunt mai mulți dușmani decât oameni drepți, toată invidia, toată prostia, toată lăcomia – iată acestea toate-s neajunsul nostru.”

Europa Liberă: Se apropie ziua de 20 octombrie, ziua alegerilor locale. O să mergeți să votați?

– „N-am pentru cine, toți îs niște mincinoși și numai amăgesc lumea; ei singuri se aleg unul pe altul.”

Europa Liberă: Nu este mai important să mergeți Dvs. să-l alegeți pe cel care merită?

– „Dar care merită?...”

Europa Liberă: Trebuie să-l căutați.

– „D-apoi cum să-l căutăm, dacă ei se aleg unul pe altul?...”

Europa Liberă: Ce probleme ar trebui să rezolve primarul?

Trebuie să facă drumurile. La noi ce drumuri îs, apoi îți rupi capul...



– „Trebuie să facă drumurile. La noi ce drumuri îs, apoi îți rupi capul, Doamne ferește ce-i. Ecologie tot nu-i, sunt probleme tare multe, dar ei nu se uită, ei se uită să-și umple buzunarele lor ca să fie pline. Eu am lucrat la Moscova vreo 20 de ani, că am lucrat și aici prodaveață (vânzătoare) și nu aveam de lucru și m-am dus. Iaca am venit acasă și tot aș lucra undeva, dar unde să mă duc la lucru dacă n-am unde?”

Europa Liberă: Rămâneți, deocamdată, indecisă sau nehotărâtă?

– „Da, nehotărâtă, karoce (pe scurt), nehotărâtă.”

Europa Liberă: Care e miza alegerilor locale?

– „Se vor alege conducătorii administrației locale: primarii și consilierii.”

Europa Liberă: Este un test și pentru guvernarea de la Chișinău, pentru coaliția care guvernează astăzi?

– „Bineînțeles că este, deoarece fiecare partid, în funcție de câți aleși vor avea prin alegerile locale, asta va arăta susținerea lor de către popor.”

Europa Liberă: Culoarea politică a celui care va fi ales la 20 octombrie contează pentru administrația locală sau nu?

– „Știți, aici mai puțin contează. Oamenii totuși se uită ca să fie persoane care să poată decide ceva, cu toate că situația-i de așa natură, că ei cam puțin pot să decidă.”

Europa Liberă: Dar în general, iată, de când alegeți aici, la Sângerei, v-au dezamăgit cineva din cei care au fost la cârma primăriei?

– „Bineînțeles, aproape toți.”



Europa Liberă: Pentru Dvs. cât de importante sunt aceste alegeri locale care se apropie?

– „Noi credem că o să fie ceva bun, noi ne bucurăm de conducerea nouă – Năstase și Sandu –, că s-au unit aceste două partide și noi vedem că se face curățarea, corupția se lichidează și au promis că au să dea salarii și pensii mai mari și ne bucurăm pentru acești oameni care se străduiesc pentru popor.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cel care va ajunge primar de Sângerei?

– „Curățarea orașului, să mai pună niște pomi, să facă ecologia asta, fiindcă noi avem multă verdeață, dar totuși la noi curățenia nu-i la nivelul care trebuie. De atâta avem dorință ca să fie curat orașul acesta al nostru...”



Europa Liberă: Ce preț are o promisiune?

– „Un preț mare. Ce promite trebuie să facă, că dacă omul nu se ține de cuvânt și în Biblie scrie așa: „Dacă ți-a ieșit vorba din gură, chiar de nu-i în folosul tău, trebuie s-o faci.”

Europa Liberă: Dar ce valoare are votul cetățeanului?

– „Ei, are numaidecât valoare! Cetățeanul trebuie să retrăiască pentru orașul său, pentru patria sa; să ne rugăm pentru oameni capabili, oameni deștepți care să facă ceva pentru popor, să trăim și noi ca în Europa. Eu am trăit cinci ani în Europa, în diferite țări, și mi-a plăcut foarte mult că sunt amabili, îi curățenie... În lagărul nostru, mă scuzați, unde am trăit nu e acea cultură și la noi merge copilul și aruncă hârtia, dar acolo-i curățenie și-i o plăcere...”

Europa Liberă: În campania electorală știți că se mai încearcă să fie corupt alegătorul, i se dă o pomană electorală, omul acceptă sacoșa, punga asta cu daruri, ca după asta patru ani...

Nu trebuie să ne vindem voturile pe cadouri, noi trebuie să vedem oamenii care-s competenți...



– „Sărăcia, sărăcia și oamenii îs nevoiți să ia ajutoarele celea, dar nu trebuie să ne vindem voturile pe cadouri, noi trebuie să vedem oamenii care-s competenți, care într-adevăr au dorință pentru patria noastră și pentru viitorul nostru, că fuge tot tineretul și rămân – iaca, uitați-vă – mai mult pensionari. De aceea, noi trăim pentru viitorul nostru și dorim...”

Europa Liberă: Dar Dvs. îl judecați pe cel care dă pomana asta?

– „Îi sfătuim: nu-i bine să cumpere alegătorii, cum a fost Șor.”

Europa Liberă: La alegeri o să mergeți?

– „Numaidecât! Eu și pe alții îi sfătui să mergem să alegem oameni competenți, nu trebuie să...”

Europa Liberă: Știți câte buletine o să aveți în mână?

– „Nu știu.”

Europa Liberă: Pentru primar, pentru consilierii locali, pentru consilierii raionali.

– „Trebuie să iasă fiecare să dea votul lui pentru îmbunătățirea și frumusețea orașului și pentru o viață decentă.”



Europa Liberă: Cât sunt de importante aceste alegeri din 20 octombrie? Ce vor decide ele?

– „Dacă ar fi reale, poate că ar aduce ceva folos. Aș vrea să se promoveze în funcții lume cumsecade, dar dacă vor fi tot de-alde aiștia, apoi nu știu...”

Europa Liberă: Dvs. îi alegeți pe cei care merită să obțină acest mandat de primar, de exemplu.

– „Eu, de exemplu, nu i-am ales pe cei care au fost. Lumea noastră îi lipsită de judecată, mă iertați, că foarte multă răutate întâlnim la fiecare pas; necredință și din cauza asta lumea merge la orice.”

Europa Liberă: O să mergeți să votați?

– „Numaidecât! D-apoi cum?! Și pe alții am să-i îndemn și am să încerc să le deschid ochii.”

Europa Liberă: V-a părut vreodată rău pentru votul pe care l-ați dat pentru cel care a ajuns primar aici, la Sângerei?

– „Mi-a părut, mi-a părut, dacă am văzut că nu face cum trebuie și merge alături cu cărarea, sigur că da.”

Europa Liberă: V-a dezamăgit?

– „D-apoi cum? Oho-ho!”



Europa Liberă: Poate cetățeanul să-i ceară socoteală primarului ales, dacă el a promis și nu se ține de cuvânt?

– „Tare-i pasă lui... Lor absolut nu le pasă, atâta nedreptate au făcut, atâta nedreptate...”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează și culoarea politică a celui care o să vină să vă ceară votul sau nu vă gândiți că e membru de partid, că nu e membru de partid?

– „Om să fie, să fie om și fie cu dreptate, iată ce. Să triumfe dreptatea odată și odată!”

Europa Liberă: Și apartenența politică deloc nu o luați în calcul?

– „Ei cum? Aș vrea sigur că nu de la democrați, nu vreau de la Partidul Democrat și nu vreau de la socialiști, nu vreau!”

Europa Liberă: Dar știți că la nivel central socialiștii sunt într-o coaliție cu Blocul ACUM?

Aista, Dodon ocupă toate posturile-cheie și nu-mi place deloc, vă spun drept...



– „Eu știu, dar totuși trebuie să facem distincție între dânșii. Eu o compătimesc, sărmana, tare-i vine greu dnei Maia Sandu, îi vine foarte greu cu atâția, ea singură cu atâția împotrivă. Și aista, Dodon ocupă toate posturile-cheie și nu-mi place deloc, vă spun drept.”

Europa Liberă: Dar spuneți-mi, Dvs. de unde vă informați?

– „De la radio, eu nici nu am televizor; ascult de la radio și ascult emisiunile Dvs. Aseară mi-a plăcut tare cine a vorbit...”

Europa Liberă: Deci, o să mergeți la vot?

– „Numaidecât o să mă duc și o să-i îndemn și pe alții să se ducă și am să-i ocărăsc dacă nu vor merge și vor sta nepăsători. Odată și odată trebuie să ajungem la un final bun. Sperăm și noi.”

Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici, la Sângerei, în ajunul alegerilor locale generale din 20 octombrie, și întrebăm cetățenii: ce așteaptă de la aceste alegeri, care-i miza lor?

– „Așteptările... pot să vă răspund cu un citat de-al lui Eminescu: „Alte măști, aceeași piesă,/ Alte guri, aceeași gamă”. În rest, se vede clar ce se petrece la noi în țară și la nivel local chiar. Uitați-vă ce-i în raion. Îi centrul raional, ar trebui să fie frumos, amenajat; uitați-vă ce gropi, ce murdărie, ce mizerie peste tot. Dacă luați seama, aici, în spatele nostru, sunt niște autobuze. În Sângerei, centru raional nu există gara auto. Au fost primari susținuți de partidul de guvernământ al lui Plahotniuc de la Partidul Democrat, și primarul, și președintele raionului tot ai lor adepți și absolut nimic, timp de 30 de ani de zile nu s-a făcut absolut nimic.”



Europa Liberă: Ce preț pun alegătorii pe votul lor atunci când merg și votează, de exemplu, pentru edilul localității?

– „Asta-i și toată buba noastră, acesta-i și neajunsul nostru, fiindcă primarii aceștia nu-s taxați. Chiar la mine în localitate, în sat este un primar care vreo 16 ani de zile de când lucrează și când stai de vorbă cu oamenii: „Măi, poate-l schimbăm, că iaca n-a făcut ce trebuie?”. - „Ei, el ar face, săracul, dar, iaca, am vorbit cu dânsul și mi-a spus că din 11 consilieri îs 6 care au fost primari și 5 care au pretins și el, săracul, nu poate face nimic”. Știți, prin victimizarea asta, ei capătă autoritate, au niște metode, eu nici nu știu de unde le iau ei și cum... Ori de acum umblă cu asistența socială și împarte cadouri prin sat că, iaca, din partea primarului ...”

Europa Liberă: Multă lume aud că sunt dezamăgiți și zic că nu mai merg să voteze.

În ultimul timp, mulți spun că „nici nu mă mai duc, că degeaba mă duc. Ori să-i votezi, ori nu...



– „Din localitatea mea la votare tot timpul participă undeva 50%, nu mai mult, dar au plecat mulți. Eu am trei copii, toți cu studii superioare și toți îs plecați. În ultimul timp, mulți spun că „nici nu mă mai duc, că degeaba mă duc. Ori să-i votezi, ori nu, tot ei apar și tot ei îs acei care au fost înainte”...”

Europa Liberă: Dar și ideea asta e păguboasă că „nu merg eu, pentru că oricum se votează și fără votul meu”?

– „E clar că-i păguboasă, dar vedeți că pierde încrederea omul și de-amu nu mai crede în nimic.”

Europa Liberă: Trebuie s-o recâștige, să-i voteze pe oamenii care merită să ajungă în aceste funcții de primar, consilier local, consilier raional.

– „Foarte mulți oameni revin la acea idee ceea că „degeaba-mi spuneți voi poveștile acestea cu democrații voștri și răscolesc sentimentul acesta”...”

Europa Liberă: Și cine face schimbarea?

– „Păi tot depinde mult de acești de sus. Uitați-vă, Maia Sandu două cuvinte a spus că, practic, începem de la zero. E un om, cu adevărat un om cărturar, care poate să facă ceva. Eu nu cred că ea o să ne trădeze, pe dânsa au s-o trădeze mulți, chiar din anturajul ei. Are să ducă niște reforme ceva la bun capăt și pe urmă au să înceapă iarăși cum au mai fost distruși foarte mulți oameni de-ai noștri. Dar oameni ca Maia Sandu apar o dată la 30 de ani, la 50 de ani.”



Europa Liberă: Știți când vor avea loc alegerile locale?

– „În octombrie.”

Europa Liberă: O să mergeți la vot?

– „Da!”

Europa Liberă: Câte buletine veți avea în mână în ziua alegerilor?

– „Nu le știu, nu știu câte-or să fie.”

Europa Liberă: Alegeți primarul, alegeți consilieri locali și consilierii raionali.

– „Eu am înțeles că parcă numai primarul...”

Europa Liberă: Este greu să știi cui să-i dai votul?

– „Cam da! Pentru că n-ai încredere în nimeni.”

Europa Liberă: De ce s-a risipit această încredere?

– „Pentru că de la guvernare au început a fura țara și nu-i încredere...”

Europa Liberă: Dar acum alegeți primarul, este autoritatea locală.

– „Da, dar și într-aiștia tot nu ai încredere. S-a pierdut încrederea în toți.”



Europa Liberă: Ce valoare are promisiunea?

– „Nicio valoare! Spun una, dar fac alta.”

Europa Liberă: Dar ce valoare are votul cetățeanului?

– „Îi prețios, dar... tot cam așa ceva.”

Europa Liberă: Dar aici, la nivel local, contează dacă cel care va ajunge primar are culoare politică, este membru al unui partid sau nu contează?

– „El ar trebui să fie în afara politicii, dar ei se tem de cei de sus, pentru că-i apară, îi apasă de sus și ei se tem și-apoi de-amu se dau după cum le cântă. Dacă-i Partidul Comunist la putere - după Partidul Comunist; dacă-i Partidul Democrat - după Partidul Democrat, ca să-și susțină locul. Și una ce-i? Că la guvernare și-i pun pe-ai lor și ei ce vor aceea fac. Și legea nu lucrează, nu lucrează absolut deloc legea, dacă-ar fi să îndeplinească, apoi ei mulți s-ar teme și n-ar face așa ceva, dar ea nu se îndeplinește. Dacă Dodon și-a pus neamurile lui, el ce vrea aceea face.”



Europa Liberă: În campania electorală deseori actorii politici încearcă să momească alegătorii, dându-le câte-o pomană electorală. Cum vă uitați la cel care dă și la cel care ia?

– „Acel care ia, îi bucuros că i-a dat, dar acel care dă își face al lui interes, își ridică ca și cum autoritatea, că a dat.”

Europa Liberă: Dar cetățeanul trebuie să ia această pomană, îl umilește sau nu?

– „O ia, că-i sărac. Îi sărac și el de-amu măcar cu atâta.”

Europa Liberă: Și o dată la patru ani ia pomana, ca după asta să spună că patru ani o duce greu?

– „El o ia, pentru că îi sărac și nu are cu ce trăi și el îi bucuros măcar cu asta, că el zice că măcar cu atâta să fie.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați luat vreodată pomana asta electorală?

– „Nu! Dacă mi-ar da, eu aș lua-o, da, pentru că suntem săraci.”



Europa Liberă: Ce așteptați de la cel care va ajunge primar de Sângerei să rezolve în primul rând?

– „Drumurile. Întrebarea asta-i peste tot locul, drumurile... Dar s-a pierdut încrederea, așa că nu mai așteptăm nimic. În campania electorală promit multe și oamenii parcă-parcă au încredere, dar când ajung, el spune așa: „Eu îs pe patru ani de zile, cine știe ce-o mai fi pe urmă”...”

Europa Liberă: Păi de asta și trebuie să cântăriți bine Dvs., când aveți buletinul de vot să știți cui să i-l dați.

– „Da, dar cum să cântărești dacă n-ai încredere? Când îți dă buletinul și când te uiți așa la platforma lui, îi tare bună, dar când intră la putere, el s-a schimbat de-amu. De ce ei nu fac ceea ce au promis? Îi tare greu, îi tare greu, pentru că lumea a pierdut încrederea în liderii de la guvernare. Iacătă-l Dodon șede numai la Moscova pe acolo și Putin, credeți că... se șterge cu dânsul. Da...”

Europa Liberă: А Вы будете участвовать в выборах? (În rus. - Dar Dvs. veți participa la alegeri?)

– «Буду, буду участвовать, да, но за эти годы, что сделали со страной… Очень некрасиво поступили с этой страной те же кто здесь управлял. Может быть и мы виноваты, мы выбираем так. Одних выбрали плохо, других выбрали, ну что мы ещё можем? Мы можем их менять, да. Мы идём на выборы, мы их меняем, меняем, меняем, но не всё от нас зависит.» („Da, voi participa, dar de-a lungul anilor, ceea ce s-a făcut în țară ... Cei care au condus aici nu au făcut nimic bun pentru această țară. Poate-i și vina noastră, că noi îi alegem așa. I-am ales pe unii și am dat-o în bară, i-am ales pe alții și tot fără folos. Ce mai putem face? Da, îi putem schimba. Mergem la urne, îi schimbăm, schimbăm, schimbăm, dar nu totul depinde de noi.”)



Europa Liberă: Știți când vor avea loc alegerile locale generale?

– „În octombrie, la 20, avem votările acestea sau cum li se mai spune.”

Europa Liberă: Alegerile...

– „Alegerile.”

Europa Liberă: Cât e de ușor astăzi pentru cetățean să știe pe cine să aleagă în fruntea primăriei, de exemplu?

Am ales și tot am ales și n-am cules încă...



– „Îi foarte greu. Am ales și tot am ales și n-am cules încă.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie oamenii ceia care ajung consilieri, primari?

– „Să fie buni, să caute de norod, să ajute norodul.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează dacă cel care vrea să ocupe funcția de primar este de la un partid sau de la altul, are o culoare politică sau nu?

– „Comuniștii tot au fost, dar de-amu nici cu socialiștii nu suntem, suntem cu Maia Sandu. Ea conduce bine norodul ista care-i obijduit. Așteptăm din zi în zi pensia, că mică pensie avem.”

Europa Liberă: Dar astăzi alegătorii își mai vând votul pentru o pomană electorală?

– „Mai vând... Îi sărăcie, îi sărăcie, dacă n-ar fi sărăcie, n-ar fi nici corupție. Corupția asta când s-ar termina odată, dacă nu se termină, nu știu când o să se termine.”

Europa Liberă: Dacă vine și vă dă o pomană electorală – un kilogram de orez, de ulei –, vă vindeți votul?

– „Nu, nu-l vând, nu, nu, nu! Nu-mi trebuie mie kilogramul acela și pe urmă... am mai pățit-o noi așa. D-apoi Ilan Șor ce ne-a dat? Ne-a dat și una, și alta. Și unde-i? Nu-i!”

Europa Liberă: Și unde-i?

– „Ei, în Izralia (Israel), nu știu pe unde-i.”

Banul și puterea schimbă omul. Și-i mare păcat...



Europa Liberă: Dar de ce a fugit?

– „Că a luat bani de la norod. Dumnezeu o să-l judece pe dânsul.”

Europa Liberă: Dar de unde vă informați ca să știți cui să-i dați votul?

– „De la norod, de la unul, de la altul. Ne gândim: tu pe cine alegi ori eu pe cine? Așa ne gândim că poate o să fie bine.”

Europa Liberă: Ce preț are promisiunea pe care o face cel care vrea să vă obțină simpatia, votul?

– „Promit azi bine, când pe urmă, el nu-i; de-amu el n-arată așa cum a promis. Banul și puterea schimbă omul. Și-i mare păcat. Nu trebuie așa. Ai promis, mergi înainte!”



* * *

Înainte de alegerile locale din 20 octombrie, noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat Europei Libere că o prioritate a sa va fi verificarea minuțioasă a rapoartelor financiare ale concurenților electorali, un exercițiu până acum formal. Președintele autorității electorale promite desfășurarea unor alegeri libere și corecte.



Dorin Cimil: „De obicei, contestă alegerile perdanții care au luat un scor mai slab sau în general nu au fost promovați în anumite organe sau structuri la care ei pretind – mă refer la consilii, mă refer la primării ș.a.m.d. –, dar oportunitatea Comisiei este în general respectarea unor standarde electorale, și anume unor acțiuni care sunt strict necesare pentru a organiza, supraveghea și a monitoriza alegerile, deci așa-numitul „pachet standard electoral”, care include o serie de acțiuni clare, o serie de acțiuni precise, pe care trebuie să le săvârșească Comisia în baza Codului Electoral, în baza Legii cu privire la partide și în baza în general a Constituției R. Moldova.”

Europa Liberă: Dar când nu sunt considerate libere și corecte alegerile?

Dorin Cimil: „Probabil, când se fraudează intenționat de către cineva, sunt stabilite persoane care au contribuit la fraudarea alegerilor prin propriile acțiuni deliberate, doar în aceste cazuri noi putem vorbi despre fraudare. Cât privește Comisia Electorală Centrală pe care o conduc, toate acțiunile sunt transparente și avem o majoritate de voturi pentru a promova un proiect de hotărâre sau altul. De aceea, gândul despre fraudarea alegerilor de către Comisie sau de către alte organe de stat ar fi unul foarte bizar.”

Europa Liberă: Am reținut o remarcă a unui cunoscut analist politic care se întreba: prin ce se deosebește actuala Comisie Electorală Centrală de cea precedentă, dacă numărul de alegători a rămas de 3 milioane 200 de mii?

CEC-ul nu este deținătorul de registru sau de evidență a populației...



Dorin Cimil: „Am văzut și eu această remarcă. CEC-ul nu este deținătorul de registru sau de evidență a populației. Deci, toată informația care se exportă în Registrul alegătorilor se ia din Registrul populației. De aceea, tot numărul de persoane, precum și creșterea sau descreșterea noi le raportăm prin acest registru. În situația în care ni se fac nouă reproșuri că anunțăm anumite cifre cu referire la numărul de alegători, n-au decât să consulte personal registrele publice, care sunt în gestiunea unor organe speciale pe care, de altfel, le consultăm și noi. De exemplu, cum ar fi registrele partidelor politice, care sunt 46 la număr pe moment, iar toate acestea se regăsesc în Registrul ASP-ului, organ specializat pentru înregistrarea, evidența acestora.”

Europa Liberă: În acest număr sunt incluși și cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului?

Dorin Cimil: „Exact. În acest număr sunt incluși cetățenii R. Moldova care au dreptul la vot, iar în situația când persoana are pașaport național și este cetățean, ea are dreptul la vot, indiferent de faptul unde se află – în stânga Nistrului, în dreapta Nistrului sau în general peste hotarele R. Moldova.”

Europa Liberă: Chiar dacă unii dintre ei nu au participat la niciun scrutin, oricum ei rămân la evidență ca alegători?

Dorin Cimil: „Dacă ei sunt înregistrați ca cetățeni ai R. Moldova, li s-au eliberat buletine de identitate, evident că ei sunt alegători ai R. Moldova. Deci, numărul buletinelor va fi stabilit în funcție de numărul de alegători, dar pentru fiecare circumscripție separat se calculează numărul necesar de buletine, câte 5.000 de buletine pentru fiecare secție de votare.”

Europa Liberă: De-a lungul timpului, de la proclamarea independenței R. Moldova și până astăzi, în acești 28 de ani au fost organizate multe scrutine, au fost alegeri și locale, și prezidențiale, și parlamentare și deseori actorii politici spun că alegerile sunt fraudate, nu sunt libere, nu sunt corecte. Cum vă asigurați Dvs. că aceste scrutine trebuie să aibă loc în condiții transparente, să fie libere și corecte? Ceea ce îi surprinde pe mulți observatori care vin din Occident să supravegheze buna desfășurare a alegerilor sunt discuțiile despre coruperea alegătorului și că cel mai mult în R. Moldova s-ar vorbi despre acest fenomen. Cât de atenți și cât de bine informați trebuie să fie cetățenii cu drept de vot ca să nu se lase manipulați? Câtă responsabilitate poartă actorii politici pentru aceste pomeni electorale pe care le împart alegătorilor?



Dorin Cimil: „Cu siguranță că și în acest aspect avem deja mecanisme de reacție asupra unor acțiuni ilegale ale actorilor politici și avem chiar și responsabilizate organele locale sau organele centrale, care, în virtutea funcțiilor lor, sunt abilitate cu dreptul de a supraveghea acțiuni concertate ale actorilor politici sau coruperea alegătorilor prin oferire de pomeni ș.a.m.d. – mă refer la organele de poliție, mă refer la organele fiscale, mă refer la organele financiare, chiar și la asociațiile obștești, care sunt în drept să reclame orice acțiune de acest gen către Comisia Electorală Centrală, către organele pe care le creează Comisia, mă refer la toate organele respective.”

Europa Liberă: Dar e una ce e scris pe hârtie și e cu totul alta ce se întâmplă în realitate.

Este greșită concepția conform căreia responsabilă de alegeri este doar Comisia Electorală Centrală, este întreaga societate...



Dorin Cimil: „La acest capitol trebuie să fie toleranța zero din partea întregii societăți și nu numai din partea unui organ constituit din 48 de persoane, mă refer la cifra numerică a CEC-ului, care gestionează alegerile pe întreg teritoriul R. Moldova. Este greșită concepția conform căreia responsabilă de alegeri este doar Comisia Electorală Centrală, este întreaga societate, fiecare persoană în parte care se lasă coruptă sau care corupe, sau care săvârșește oricare acțiune ilegală care se înscrie în Codul Penal sau în Codul Contravențional.”

Europa Liberă: Pentru Dvs., ca președinte al Comisiei Electorale Centrale, este clar totuși cum își cheltuiesc și cum își numără banii partidele în campania electorală?

Dorin Cimil: „Și la acest capitol, Comisia Electorală Centrală își are competențele sale. Una din competențele de bază este monitorizarea raportării financiare a partidelor politice. Noi primim periodic rapoartele financiare ale partidelor privind cheltuirea de bani din fondurile pe care le acumulează. Aceste rapoarte sunt verificate, sunt verificate și la capitolul prezentării la timp și mai puțin la capitolul cheltuirii efective a banilor cu prezentarea de acte primare, ceea ce este foarte important și la una din ședințele Comisiei chiar a fost primită o decizie de a amâna examinarea în cadrul ședinței acestor rapoarte pentru a contracta un organism specializat în domeniu, care să verifice în baza metodologiei existente dacă corect a fost raportată și constituirea cifrelor, că de constituirea cifrelor urmează să-și bată capul sau să răspundă organele competente, care pot să dovedească dacă drept sau nu au fost constituite cifrele care au fost raportate Comisiei Electorale Centrale.

Și în acest sens vom contracta subiecți speciali, care vor face expertiză și la acest capitol. Este o problemă de importanță majoră pentru mine ca președinte să fac puțină lumină și în acest aspect, deoarece până acum Comisia s-a bazat doar pe criteriul formalismului - prezentau sau nu, la timp sau nu -, dar în esență, ca să vedem toate cheltuielile respective care sunt, cum au fost ș.a.m.d. este necesar un volum de lucru mult mai mare și mai intensiv și nu doar o simplă evidență statistică.”

Europa Liberă: Deseori aud voci de la firul ierbii care se întreabă cum într-o țară atât de săracă precum R. Moldova câteva partide, pentru că pot fi numărate pe degete, pot să aibă atât de mulți bani. Și mai ales că s-a constatat că, uneori, cei care donează bani pentru fondul partidului sunt oameni săraci, inclusiv șomeri. Credeți în sinceritatea partidelor care prezintă?

Dorin Cimil: „Sursele de alimentare financiară a partidelor sunt diferite, inclusiv donații, sponsorizări și chiar o bună parte din finanțare o reprezintă subvențiile statului. Statul alocă din bugetul său...”

Europa Liberă: Este Legea privind finanțarea partidelor...

Evident că noi am început – și acest proces continuă – să verificăm, interpelăm organele specializate...



Dorin Cimil: „Exact, exact! De aceea, donațiile la fel fac o bună parte din bugetul partidelor și persoanele care urmează să doneze bani sunt plafonate prin lege la acest capitol. Ne referim la acele șase salarii medii pe economie, care plafonează potențialul de donare a unei persoane. Evident că noi am început – și acest proces continuă – să verificăm, interpelăm organele specializate cu referință la Fisc, cu referință la poliție ș.a.m.d. pentru a vedea dacă și cine au depășit acest plafon și a vedea dacă persoanele respective au suficiente surse pentru a oferi aceste donații. Pe moment suntem în proces de verificare, chiar am făcut demersurile în acest sens și așteptăm ca să ne prezinte Fiscul rezultatele anumitor verificări. Nu voi deschide conținutul unor scrisori care deja sunt în Comisie, ele vor fi făcute publice când vor fi făcute analizele respective.”

Europa Liberă: Dar ce arată ele?

Dorin Cimil: „Că sunt încălcări în acest sens.”

Europa Liberă: Întâmplător sau nu, dar partidele de la guvernare în cele mai dese cazuri se bucură de susținere, sprijin financiar din partea celor care vor să contribuie la vărsarea finanțelor în pușculița formațiunii.

Dorin Cimil: „Nu este o statistică clară cine se bucură și cum, doar că persoana – fie membru de partid sau fie simpatizant, sau fie un simplu cetățean –, deci, dacă este cetățean al R. Moldova și nu are interdicțiile prevăzute de Codul Electoral, poate veni cu o donație sau cu un ajutor financiar către partidul respectiv. Este important să respecte exigențele legale, inclusiv acum s-a deschis și calea finanțării din exterior.”

Europa Liberă: A fost modificată legislația și cei din străinătate, moldoveni aflați peste hotare pot să contribuie, dacă doresc să finanțeze o anumită formațiune.



Dorin Cimil: „Da, exact. Vreau să vă spun că suntem și în lucrul de a perfecta acest mecanism – cum am putea în baza prevederilor legale crea anumite platforme, în temeiul cărora persoana aflându-se peste hotare doar expunând public datele sale privind cetățenia, datele sale privind locul de muncă, proveniența banilor și alte date pe care legea le prevede ar putea cu siguranță transmite bani fără prezența fizică în acest sens.”

Europa Liberă: Cum va fi efectuat acest exercițiu electoral în stânga Nistrului? Acolo pe o circumscripție trebuie să fie repetate alegerile parlamentare...

Dorin Cimil: „Pe circumscripția nr. 48.”

Europa Liberă: ...iar pe de altă parte, la alegerile locale cum participă cetățenii de acolo?

Dorin Cimil: „Au fost create deja circumscripții electorale pentru cetățenii din stânga Nistrului, au constituit deja CEC-ul (Consiliul electoral de circumscripție) de nivelul I, care creează și birourile electorale speciale pentru persoanele din stânga Nistrului. Acestui segment îi acordăm o atenție deosebită și pentru a asigura cetățenilor din stânga Nistrului dreptul la vot, în situația în care ei își doresc exprimarea dreptului respectiv, au fost create birouri electorale pe teritoriul R. Moldova în anumite localități care sunt capabile să recepționeze voturile de la acești cetățeni.”

Europa Liberă: Pentru parlamentare parcă e mai clară situația. Pentru locale?

Dorin Cimil: „E același mecanism și pentru locale. Deci, noi o să publicăm pe site deciziile respective, care indică unde pot vota persoanele din stânga Nistrului.”

Europa Liberă: Și vă referiți doar la localitățile aflate în Zona de Securitate, pentru că mai departe R. Moldova nu exercită control juridic și nu se organizează alegeri?

Dorin Cimil: „Da, doar la localitățile din Zona de Securitate. În acest aspect au fost atenționate, conform procedurii, toate organele de drept ale R. Moldova, care au competența respectivă ce reiese din regimul Zonei de Securitate. Deci, de comun acord s-au stabilit aceste pârghii pentru a asigura dreptul la vot al persoanelor.”

Europa Liberă: Cei din străinătate vor putea să voteze?

Dorin Cimil: „Vor putea să voteze persoanele care locuiesc în zona respectivă la momentul actual.”

Europa Liberă: Le dați voie și cu actele care au termenul expirat?

Dorin Cimil: „Exact! Legea le oferă dreptul de a vota și cu actele expirate, făcând doar dovada cetățeniei R. Moldova.”

Europa Liberă: Și în fiecare secție vor ajunge câte 5.000 de buletine?

Dorin Cimil: „Da, în fiecare secție vor ajunge câte 5.000 de buletine.”

Europa Liberă: Știți că au fost reproșuri din partea celor de peste hotare, fie că cozile au fost infernale și nu au reușit să-și exercite dreptul la vot, fie că nu le-au ajuns buletine.

Dorin Cimil: „Conform evaluărilor noastre recente, nici într-o secție de peste hotare nu s-au prezentat spre a vota și nu și-au realizat dreptul la vot 5.000 de persoane. Deci, cel mult, după câte țin eu minte, 3.300-3.200 de persoane.”



Europa Liberă: Dar faptul că unii nu au reușit să-și exercite dreptul la vot?

Dorin Cimil: „Dar faptul că unii nu au reușit, cred că...”

Europa Liberă: Lipsa angajaților în birourile electorale?

Dorin Cimil: „Exact! Este și o problemă de organizare. Mă refer la funcționarii electorali, dar faptul că nu au reușit se poate datora și altor circumstanțe de care se vor ocupa organele competente.”

Europa Liberă: Va fi „ziua tăcerii” sau nu va fi?

Dorin Cimil: „Va fi „ziua tăcerii”, neadmiterea agitației electorale.”

Europa Liberă: Pentru alegători, ce sugestii aveți?

Dorin Cimil: „Să fie conștienți și corecți și să vină la vot. Pun accentul pe prezența la vot, pe activismul persoanelor și pe tineri, fiindcă tinerii sunt speranța noastră.”

Europa Liberă: Dar ei sunt cei mai nehotărâți, se pare că.

Dorin Cimil: „Probabil că nu sunt vinovați ei, este o altă problemă de nemotivare...”

Europa Liberă: Nu-i motivează suficient actorul politic?

Dorin Cimil: „Exact. Actorul politic trebuie să-i motiveze suficient pentru a participa la vot.”



Europa Liberă: Dar și Comisia Electorală Centrală are un rol important?

Dorin Cimil: „Evident! Toate acțiunile pe care le demarăm și le-am preconizat sunt pentru a motiva, pentru a arăta importanța votului, pentru a arăta oportunitatea votului și importanța lui pentru fiecare persoană, iar implicarea tinerilor și dorința lor, noi vedem că și la manifestațiile care au loc cu concursul Comisiei Electorale Centrale unde tinerii sau o parte din ei vin foarte energici, foarte activi și se raliază acelor evenimente care se petrec de către Comisie cu suportul partenerilor noștri.”

Europa Liberă: Ați spus că în ziua alegerilor locale CEC are cel mai mare număr de angajați. Și suma care este alocată?

Dorin Cimil: „Estimativ sunt 24.000 de persoane cărora li se achită salariu din bugetul de stat, ca și funcționari electorali în această perioadă.”

Europa Liberă: Și bugetul pentru aceste alegeri?

Dorin Cimil: „Circa 140 de milioane de lei pentru locale.”

Europa Liberă: Și pentru parlamentare?

Dorin Cimil: „13 milioane și ceva.”