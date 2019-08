Oazu Nantoi: Una este să declari că iubești poporul și cu totul altceva este să distrugi schemele mafiote

Comitetul Executiv Politic al Partidului Socialiștilor a decis azi să fie semnat un nou acord cu blocul ACUM. Săptămâna trecută, președintele fracțiunii PSRM, Vlad Bătrâncea, propunea semnarea de urgență a unui acord politic între componentele majorității din legislativ. Potrivit lui Bătrâncea, în acordul politic între PSRM și ACUM vor fi trasate cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe ale țării, pentru prevenirea situațiilor de risc ce ar pune în pericol procesul de guvernare. Nimeni nu știe exact ce ar putea cuprinde acordul; mulți se întreabă ce rost are, de vreme ce socialiștii și ACUM sunt parteneri de facto de la încheierea primei înțelegeri, la 8 iunie. Valentina Ursu a discutat subiectul cu deputatul blocului ACUM Oazu Nantoi.

Europa Liberă: Pentru că se discută mult acum despre nevoia semnării unui document care ar pune bazele guvernării în continuare a celor din PSRM și ACUM, să vă întreb pe Dvs.: cum vedeți această, în primul rând, insistență a celor din PSRM, pentru că socialiștii, după ședința Comitetului Executiv Politic, recomandă deputaților să semneze un nou acord de colaborare cu Blocul ACUM?

Oazu Nantoi: „A apărut o insistență din partea PSRM.”

Europa Liberă: Ei spun că acordul din 8 iunie a fost practic îndeplinit și că e nevoie de un alt document.

Plahotniuc a avut grijă ca unele structuri ale statului captiv să aibă un ambalaj juridic...

​Oazu Nantoi: „Nu, nu, nu. Al doilea moment. Eu vorbesc în calitate de deputat și nu reprezentant al Blocului ACUM sau în numele Blocului ACUM, sau în numele fracțiunii PAS din care fac parte. În opinia mea, procesul de dezoligarhizare s-a dovedit a fi mult mai dificil decât nouă ni se părea atunci, în dimineața aceea tumultoasă a zilei de 8 iunie. Este un proces care s-a dovedit a fi anevoios, pe de o parte, în urma faptului că sistemul creat de Plahotniuc opune rezistență, pe de altă parte, că Plahotniuc a avut grijă ca unele structuri ale statului captiv să aibă un ambalaj juridic care să îngreuneze ingerința din exterior, inclusiv în scopul nobil de epurare a sistemului și, totodată, spre deosebire, de exemplu, de Ucraina vecină, unde a fost adoptată Legea lustrației, care prevede clar și univoc și al cărei scop este epurarea structurilor de stat de persoanele care prin activitățile sau inactivismul lor au contribuit la uzurparea puterii de către Ianukovici. Deci, spre deosebire de ucraineni, noi am mers pe calea evolutivă, în sensul acela că: a) în Declarația cu privire la caracterul captiv al statului a fost și momentul cu exprimarea votului politic de neîncredere din partea Parlamentului, dar s-a dovedit a fi că reprezentanții clanului mafiotic nu sunt foarte sensibili la exprimări ale votului politic de neîncredere și noi suntem impuși să căutăm mecanisme juridice în limita Constituției și a normelor statului de drept pentru ca să contribuim la procesul de epurare a structurilor de stat. Deci, despre reforma justiției se vorbește de când există Republica Moldova, dar și acum noi suntem la faza de găsire a unui limbaj comun cu PSRM în ceea ce privește conceptul reformei justiției. Despre epurarea Procuraturii Generale iarăși este prematur de vorbit.

Spre deosebire de ucraineni, care au adoptat Legea Lustrației, noi am mers pe calea evolutivă...

Deocamdată, noi avem doar un procuror general interimar și rămân foarte multe întrebări cu privire la modul de desemnare, eu nu am în vedere cadrul juridic, dar cum va fi ales totuși acel procuror general, care să fie în afara oricăror suspiciuni de partizanat politic și să activeze în baza legii și a Constituției și cum să epurăm acel sistem, care timp de decenii – eu nu exagerez – a constituit un instrument docil al guvernărilor precedente, inclusiv începând pe timpurile lui Vladimir Voronin. Prin urmare, declarațiile de azi ale Partidului Socialiștilor - trebuie să ținem cont de ele și, în cadrul unui dialog, să vedem ce au în vedere colegii din coaliția provizorie care a fost constituită la 8 iunie, deoarece una este să declari că iubești poporul și cu totul altceva este să tai, să distrugi schemele mafiote moștenite din trecut și să asiguri ca businessul să respire ușor și în baza legii și acele proiecte sociale la care se așteaptă alegătorii Moldovei să aibă o sursă viabilă în baza economiei naționale, care să funcționeze în baza legii. Prin urmare, se vorbește nu prea mult, dar că este lansat mesajul din partea Partidului Socialiștilor și rămâne de văzut ce au în vedere colegii, în special ținând cont de faptul că în urma consumării agendei de pe ordinea de zi a Parlamentului în cadrul sesiunii extraordinare convocate de dna Zinaida Greceanîi, probabil toată lumea totuși se va împrăștia în concedii până la recepția dedicată zilei de proclamare a independenței Republicii Moldova.”

​Europa Liberă: Dl Batrîncea așa spunea că: „insistăm pe semnarea de urgență a acordului politic între PSRM și Blocul ACUM, unde trebuie să fie trasate cu maximă claritate obiectivele politicii interne și externe pentru a exclude situații care expun unor riscuri majore întregul proces de guvernare”. Au apărut anumite divergențe, chiar la o anumită etapă Igor Dodon se întreba câți deputați mai fac parte din majoritatea parlamentară din moment ce există opinii separate.

Oazu Nantoi: „Să nu vă fie cu supărare, și în special mă refer la președintele Igor Dodon, dar pentru mine rămâne deschisă întrebarea: ce ne facem cu rezoluțiile Congresului extraordinar al PSRM, care a fost convocat după ce d-lui a fost ales președinte al Republicii Moldova și care a declarat rezilierea Acordului de Asociere cu UE? Poate dacă Partidul Socialiștilor riguros respectă statutul și poate Partidul Socialiștilor până în 27 august mai face un Congres extraordinar pe ale cărui rezoluții va fi fixată politica externă echilibrată și cu angajamentul de a nu rezilia, cel puțin, Acordul de Asociere cu UE? Și cu federalizările Moldovei tot rămân semne de întrebare. Eu aș putea să-mi aduc aminte de mai multe lucruri din palmaresul partidelor politice parlamentare din actualul Parlament al Republicii Moldova. Or, pornind de la responsabilitatea în fața societății și conștientizând fragilitatea situației, ei nu vreau să lovesc cu piciorul, speculând pe pretinsele disensiuni. Dacă există angajamentul de dezoligarhizare, eu sunt conștient că procesul de-abia va demara și necesită timp și voință politică, și orice speculație cu privire la divergențe, disensiuni etc., etc., deci nu contribuie la atingerea acestui scop, care este dorit de toți cetățenii Republicii Moldova.”

Dacă există angajamentul de dezoligarhizare, orice speculație cu privire la divergențe nu contribuie la atingerea acestui scop...

​Europa Liberă: Ce rol joacă totuși șeful statului, când vine vorba despre semnarea unui asemenea document între PSRM și ACUM?

Oazu Nantoi: „Întrebarea este bună, dat fiind faptul că în Constituție se vorbește despre președintele Republicii Moldova. Eu o cunosc pe dna Zinaida Greceanîi în calitate de președintă a PSRM și n-am văzut ca dl președinte Igor Dodon să vorbească în numele altor partide politice, cum ar fi Platforma DA sau PAS, etc., dar ținând cont de cauza noastră (cosa nostra, da?) nobilă de dezoligarhizare a țării, eu n-am să insist pe critici adresate dlui președinte în sensul acela că bine ar fi ca Partidul Socialiștilor să activeze ca Partid al Socialiștilor și mai puțin ca partid care se identifică cu președintele țării. Dar asta e o doleanță așa, abstractă.”

Europa Liberă: Dar cel puțin între cele trei instituții – Președinție, Parlament și Guvern – există un consens referitor la cum trebuie să fie asigurată o justiție independentă, așa încât judecătorii și procurorii să apere legea, cetățenii, nu politicienii corupți? Există acest consens?

Oazu Nantoi: „Eu vreau să atrag atenția la un moment. Există un caz, pe de o parte, strigător la cer, pe de altă parte, crestomatic – deciziile Curții Constituționale ale Republicii Moldova în ultimele zile înainte de căderea regimului Plahotniuc. Și acele decizii ale Curții Constituționale n-au fost determinate de faptul că distinșilor membri ai Curții Constituționale le lipseau studii juridice sau nu știu ce, din simplul motiv că le lipsea integritatea și ei nu erau cetățeni ai Republicii Moldova. Și atunci când vorbim despre reformă în domeniul justiției, această reformă nu poate fi percepută fiind ruptă din contextul asanării atmosferei generale în Republica Moldova, deoarece uitați-vă ce se întâmplă. Dacă o persoană X, de exemplu, se propune drept candidat la o funcție într-o structură de stat, imediat apar valuri – cu cine este cumătru, cu cine este fin, cu cine este nănaș, nepotul căruia este etc., etc. Noi suntem o societate degradată, tribalistă și avem de muncit foarte mult până când justiția va fi justiție și, respectiv, vom avea o atitudine față de justiție și justiția față de lege, care trebuie să fie într-un stat normal. Prin urmare, este prematur de vorbit despre îndeplinirea angajamentului de dezoligarhizare a țării. Se cere un lucru migălos, bazat pe responsabilitatea în fața cetățenilor, cu ieșiri în public, dar cu rezultate concrete și nu pedalarea pe potențialele disensiuni sau divergențe, care nu prea își au rostul atâta timp cât ele nu se poticnesc de niște decizii concrete, fixate pe hârtie. Deocamdată, noi avem declarații publice, dar eu vreau să văd dacă cineva vrea un acord să vină cu un draft și în acel acord să fie stipulate niște clauze foarte concrete în cifre, în procente, în ceea ce se referă la sistemul fiscal, administrația publică locală, soluționarea conflictului din zona de est, implementarea Acordului de Asociere, politica externă ș.a.m.d. Deocamdată, eu nu vreau să comentez declarațiile în spatele cărora eu, deocamdată, nu văd conținut.”

Suntem o societate degradată, tribalistă și avem de muncit foarte mult până când justiția va fi justiție...

​Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că deputatul Oazu Nantoi nu a văzut un proiect de acord care ar trebui să fie semnat de cele două entități – PSRM și ACUM?

Oazu Nantoi: „Da, n-am văzut, n-am văzut. Am văzut doar declarațiile din partea Partidului Socialiștilor, dar eu, ca fost inginer, prefer să operez cu fapte concrete, în special dacă este vorba de un dram de responsabilitate în fața alegătorilor acestei țări chinuite care are nevoie de responsabilitate, în primul rând, și apoi pe urmă – căutarea nodului în papura politică .”

Europa Liberă: Dar dacă va fi acest proiect de acord, o să-l semnați? Unul dintre colegii Dvs., Octavian Țîcu, a spus că nu-și va pune semnătura.

Oazu Nantoi: „Eu respect foarte mult dreptul la opinie al colegului Octavian Țîcu, însă dl Octavian Țîcu, ca și Oazu Nantoi, noi nu facem parte din partidele politice și eu nu prea înțeleg cum poți să declari că n-ai să semnezi ceea ce n-ai văzut...”

Europa Liberă: În ședință extraordinară se va convoca Parlamentul, dl Nantoi?

Oazu Nantoi: „Eu nu sunt dna Zinaida Greceanîi...”

Europa Liberă: Ea a propus Biroului permanent să fie convocați deputații.

Oazu Nantoi: „Dar eu, cel puțin, am renunțat la competiții în Cracovia, deoarece mă simt obligat în fața cetățenilor Republicii Moldova să particip la ședința extraordinară. Sper că vom avea un număr suficient de colegi, care ca și mine se vor pătrunde de spiritul responsabilității.”

Europa Liberă: Și când va avea loc ședința?

Oazu Nantoi: „Păi așteptați deciziile Biroului permanent.”