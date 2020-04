Oleg Țulea: Republica Moldova continuă să fie o țară prioritară a asistenței pentru dezvoltare din partea României

Cu această ocazie, ministrul de Externe de la Chișinău, Oleg Ţulea, constata că relațiile dintre cele două state au cunoscut o dezvoltare ascendentă în toate cele trei domenii strategice de cooperare stabilite în această Declarație: politic, comercial-economic și cultural-umanitar .





Oleg Țulea: „Este o declarație care a deschis o nouă filă în istoria relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România. În toți acești zece ani, noi am fost martorii cum cooperarea dintre aceste două state s-a dezvoltat ascendent în toate domeniile, inclusiv pe dimensiunea relațiilor cu Uniunea Europeană, dialogul politic, în domeniul investiții, relații comercial-economice, asistență financiară și tehnică, o interacțiune foarte activă între mediile academice și culturale. Noi am fost martori că România a fost și rămâne, de fapt, unul dintre cei mai importanți susținători ai procesului de modernizare și democratizare a societății noastre prin transmiterea de expertiză, prin consiliere, asistență tehnică, financiară. Deci, România a susținut constant eforturile autorităților Republicii Moldova în direcția consolidării, iată, a nivelului de prosperitate, de bunăstare cotidiană a cetățenilor Republicii Moldova. Poate este cazul astăzi, pentru că este o zi specială, repetat să exprimăm românilor, României întreaga noastră gratitudine pentru manifestările de solidaritate și sprijin de care am beneficiat toți acești ani și continuăm să beneficiem și în prezent.”

Europa Liberă: Tocmai astăzi a fost anunțat că autoritățile de la București vor să ofere un sprijin pentru Republica Moldova în contextul luptei cu această pandemie de COVID-19.

România a fost un partener și un prieten care ne-a susținut constant

Oleg Țulea: „Exact! Și noi am salutat, și eu personal, și guvernul, și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene am salutat acest anunț al autorităților române cu privire la acest suport care va veni în următoarele zile către Republica Moldova, pentru că este o demonstrație foarte importantă a solidității acestui parteneriat strategic dintre România și Republica Moldova. Acest element care se conține în denumirea declarației, și anume faptul că este o declarație comună privind parteneriatul pentru integrare europeană la fel lasă un element important de menționat, pentru că pe parcursul anilor România a fost unul din principalii promotori externi ai agendei noastre europene, contribuind substanțial, inclusiv prin Grupul pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova, a contribuit la amplificarea dialogului RM-UE, a oferit susținere practică în armonizarea legislației, care ne ajută, iată, să implementăm standarde și practici europene. Datorită sprijinului României au devenit realitate inclusiv Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, Acordul de liber schimb, abolirea obligației de viză pentru călătorii. Deci, România, într-adevăr, a fost un partener și un prieten care ne-a susținut constant în aceste demersuri.”

Europa Liberă: Dar colegii Dvs. de la București totuși chiar astăzi au spus că ar vrea mai multe eforturi, reforme durabile în direcția avansării agendei europene a Republicii Moldova. De ce se arată sceptici că acest parcurs e încetinit?

Oleg Țulea: „Și săptămânile trecute, și astăzi, mai ales, am avut o comunicare foarte intensă cu colegii din România cu care am avut o conlucrare excelentă. Această abordare la care vă referiți este în deplină consonanță cu angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a continua cu perseverență reformele autentice în toate domeniile, este în interesul nostru să livrăm cât mai multe rezultate pentru cetățenii țării. Sigur că în aceste eforturi de a avansa în implementarea reformelor în domeniile-cheie avem nevoie de susținerea partenerilor de dezvoltare, am în vedere reforme din sectorul justiției, sistemul financiar-bancar, lupta împotriva corupției, consolidarea securității energetice, o bună funcționare a administrației publice centrale. Eu privesc încrezător și optimist, având în vedere rezultatele din ultimii ani, că vom avea noi rezultate pe care vom putea să le raportăm în următoarea perioadă când o să sărbătorim acest parteneriat dintre România și Republica Moldova.

În această perioadă, România a devenit și principalul partener economic al Republicii Moldova, avem un comerț bilateral impresionant, am depășit, practic, două miliarde de dolari, este principala piață de desfacere pentru multe dintre produsele pe care le prezentăm pe piețele internaționale, inclusiv vinurile sau fructele moldovenești și este un important investitor. Deci, multe companii românești investesc în continuare în Republica Moldova, inclusiv în domenii extrem de importante pentru economia țării și pentru securitatea noastră, inclusiv energetică, pentru că se investește în diversificarea surselor energetice, interconectarea rețelelor electrice, în sectoare importante cum ar fi acel bancar, farmaceutic, în tehnologii informaționale; au fost lansate importante proiecte în domeniul interconectării sistemului de gaze naturale prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău.”

Europa Liberă: Acest proiect va avea și finalitate? El urma de mai multe ori să fie dat în exploatare, dar s-au tergiversat lucrările.

Oleg Țulea: „Este adevărat. Eu sper foarte mult că acest proiect va fi dat în exploatare cât mai curând, în timpul apropiat.”

Europa Liberă: În acest an, la anul viitor?

Oleg Țulea: „Ați menționat și Dvs. că s-a tergiversat. Eu sper mult că inclusiv criza pandemică să nu oprească din mersul normal al lucrărilor la acest proiect și să-l vedem dat în exploatare cât mai curând, dar foarte multe proiecte economice întârzie, inclusiv din cauza crizei pandemice, însă vreau să subliniez că aceste proiecte noi le vedem nu doar ca proiecte importante din punct de vedere investițional, ele au o menire foarte practică - să ne ajute să diversificăm sursele energetice pentru țara noastră. Aș mai menționa toată cooperarea din ultimii ani pe dimensiunea proiectelor social-culturale. Știți foarte bine că România a finanțat generos mai multe proiecte de renovare și de amenajare a instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, inclusiv bursele de studii în instituțiile de învățământ din România care se oferă, practic, 5.000 de burse anual, foi de tratament și odihnă pentru copiii care merg în tabere, procurarea de microbuze pentru transportarea elevilor, autoturisme care au fost oferite administrației publice locale sau anumitor instituții, cum ar fi pentru crearea Serviciului medical de urgență (SMURD) sau echipament cu care a fost dotat Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112.

Adevărul este că și în 2020 Republica Moldova continuă să rămână o țară prioritară a asistenței pentru dezvoltare din partea României. Și în acest an au fost aprobate proiecte noi care au buget deja stabilit, deci vor fi iarăși un motiv de mândrie în relația noastră bilaterală cu România. La fel aș aminti aici și de renovarea Institutului Mamei și Copilului, a Muzeului de Artă, a Sălii cu Orgă din Chișinău, un nou sediu pentru Teatrul „B. P. Hasdeu” din Cahul, mai multe spitale au fost dotate cu echipament medical performant. Avem rezultate foarte bune obținute, de aceea în această zi aniversară vrem să salutăm această dinamică a parteneriatului strategic cu România și eu îmi exprim încrederea că acesta se va păstra și în continuare prioritatea pentru obiectivele politicii externe ale Republica Moldova și ale României, se va extinde prin eforturi comune, astfel ca ele să fie în deplină concordanță cu aspirațiile cetățenilor din ambele țări. Eu sunt sigur că, după relaxarea situației cu pandemia cu COVID-19, noi vom avea ocazia să ne întâlnim pentru a face totalurile celor zece ani și vom stabili noi repere în direcția consolidării acestui frumos parteneriat pe care îl construim deja de zece ani, pentru că el reflectă inclusiv obiectivul nostru național pentru integrarea europeană.”

Europa Liberă: Această relație privilegiată de către autoritățile de la București este înțeleasă că cetățenii vor fi ajutați, sprijiniți și în continuare, doar că politic totuși sprijinul venit de peste Prut va fi condiționat de continuarea reformelor esențiale pentru dezvoltarea democratică a statului Republica Moldova, dar și pentru avansarea acestui parcurs european. Cum înțelegeți Dvs. aceste condiționalități?

Oleg Țulea: „Este în deplină consonanță și cu interesul nostru, atât al guvernului, cât și al societății să continuăm cu perseverență să avansăm cu o agendă de reforme autentice și să livrăm rezultate, mai ales în domeniile care într-adevăr sunt sensibile: sectorul justiției, reformele în domeniul financiar-bancar, lupta împotriva corupției, consolidarea securității energetice etc., etc. Deci există și interesul primar al nostru, cei care suntem puterea de la Chișinău, să promovăm aceste reforme.”