Opoziția boicotează ședința Parlamentului, considerând un abuz votul de încredere cerut de guvern

Ședința parlamentului a fost suspendată din lipsă de cvorum, fiind prezenți doar 49 de deputați de la PSRM și PDM. Opoziția a boicotat ședința, considerând un abuz decizia guvernului Chicu de a-și asuma răspunderea, deci de a cere un vot de încredere, pe 4 proiecte legislative, inclusiv modificarea bugetului. „ Ce drept are un Guvern care nu are nici majoritatea la moment să-și asume responsabilitatea în condițiile în care avem un Parlament functional” a declarant vicepreședintele Platformei DA și al Parlamentului, Alexandru Slusari, citat de Radio Chișinău.

Deputații Platformei DA au solicitat ca această asumare de răspundere să fie anulată, iar Guvernul să vină în mod constituțional în Parlament să discute pe marginea acestor proiecte.

Totodată, deputații Platfomei DA au chemat la discuții colegii din PD și PAS pentru a demite Guvernul Chicu.

Președinta Parlamentului Zinaida Greceanâii a anunțat că următoarea ședință va fi convocată vineri. Între timp ar putea avea loc și o ședință a Biroului permanent.

În debutul ședinței de joi a Parlamentului s-a discutat însă situația legată de fostul deputat Ștefan Gațcan, despre care grupul Pro Moldova susține că ar fi fost sechestrat de membri ai Partidului Socialiștilor, după ce anunțase că pleacă de la socialiști pentru a se alătura ProMoldova. Miercuri, Gațcan a declarat că își depune mandatul de parlamentar.