Opt țări ne-membre s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Belarus. Moldova, nu. Ce-a împiedicat-o?

„Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia și Ucraina își exprimă aderența” la sancțiunile adoptate de UE în iulie, se spune în declarația șefei Serviciului de Acțiune Externă - diplomația UE.

Sancțiunile împotriva Belarus, care printre altele extind lista mărfurilor ce nu pot fi exportate acolo pentru că pot fi folosite de armată, au fost adoptate pe 23 iulie. O zi mai târziu, UE a adoptat și sancțiuni împotriva Iranului, pentru persecutarea propriilor cetățeni. Țările europene din afara UE care au îmbrățișat aceste măsuri sunt aceleași ca în cazul Belarus, plus Moldova.

De ce Iran da, iar Belarus, nu?

Moldova, ca și toate candidatele la aderare la UE, s-a angajat să se alinieze la politica externă și de securitate a blocului cu 27 de membri. Asta înseamnă să-și aranjeze relațiile cu alte organizații internaționale și cu terțe țări - pe plan comercial și politic - în funcție de poziția oficială a UE față de ele.

Dar în cazul Moldovei, ca și al altor țări candidate, UE pretinde ca alinerea să fie completă și funcțională în momentul aderării. Moldova și Ucraina speră să adere chiar în acest deceniu, dar din partea Bruxelles-ului încă nu s-a anunțat vreo dată.

Relații comerciale importante

Solicitat de Europa Liberă să explice de ce Moldova nu apare printre țările UE ne-membre UE care aderă la sancțiunile blocului împotriva Belarus, Ministerul de Externe de la Chișinău a răspuns numai că țara nu este încă aliniată la toate deciziile de bază ale UE în domeniu.

În trecut, ministrul de externe Mihai Popșoi a spus însă de mai multe ori că Moldova nu dorește să-și strice relațiile comerciale cu Belarus, pe care le consideră importante.

Potrivit statisticilor, Moldova exportă anual în Belarus bunuri de 70-80 de milioane de dolari, o cifră relativ constantă, iar importurile, cifrate la aproape 150 de milioane în 2021, au scăzut către 50 de milioane în 2025.

Moldova exportă în Belarus mai ales produse agricole ca fructe, legume și porumb, vin și alte băuturi alcoolice, importând tehnică agricolă, mijloace de transport în comun, produse farmaceutice, cherestea și țigări.

Printre proiectele economice comune se numără asamblarea de troleibuze belaruse la Chișinău și de tractoare în autonomia găgăuză.

De regulă, impunerea de sancțiuni economice reduce la minimum relațiile comerciale între țări.

Un exemplu: Estonia avea în 2021 schimburi în valoare de 250 de milioane de dolari pe an cu Belarus, adică aproape identice cu cele dintre Moldova și Belarus. După invazia din Ucraina, Estonia (membră UE) s-a aliniat sancțiunilor occidentale împotriva Minskului, iar relațiile comerciale s-au redus „semnificativ”, potrivit aprecierii Ministerului de Externe de la Tallinn.

Declarații, da, sancțiuni, ba

Dacă pe plan comercial relațiile Moldovei cu Belarus supraviețuiesc și nu sunt afectate de vreo sancțiune, pe plan politic ele sunt „aliniate” la politica europeană.

Chișinăul a condamnat de mai multe ori, în rând cu europenii, diferite măsuri nedemocratice ale guvernării autoritare de la Minsk, ca și sprijinirea de către aceasta a invaziei rusești din Ucraina.

Vizitele și contactele bilaterale sunt practic inexistente după ascensiunea politică a Maiei Sandu și a partidului PAS, reducându-se la întâlniri ale liderului socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, cu președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenka.

Guvernarea PAS a contrasemnat proiecte regionale concrete pentru spriinirea opoziției din Belarus.

În octombrie 2023, lidera exilată a opoziției belaruse, Svetlana Țihanovskaia, a fost primită călduros la Chișinău de Maia Sandu, și a spus că țara ei se poate inspira, pentru viitor, din exemplul Moldovei în ce privește integrarea europeană.

Recent, Ministerul de Externe de la Chișinău a prevenit moldovenii că pot întâmpina dificultăți la intrarea în Belarus (ca și în Rusia) pe fondul tensiunilor provocate de invazia din Ucraina.

Unde stă Moldova la „aliniere” printre țările candidate?

La 10 iulie 2026, când Moldova a început oficial negocierea capitolelor de politică externă cu Uniunea Europeană (clusterul 6), oficialii de la Bruxelles constatau că până în 2024 ea își aliniase politica externă în proporție de 91%.

„Aliniere” înseamnă atât adoptarea sancțiunilor europene, cât și subsemnarea declarațiilor de politică externă ale UE.

În cazul candidatelor din Balcanii de Vest, care au început drumul spre UE mult mai devreme (Albania, Muntenegru, Bosnia, Macedonia de Nord), proporția alinierii este de 100%. Excepția în acea regiune este Serbia, cunoscută pentru balansul ei între dorința de a se integra în UE și „frăția” cu Rusia.

În documentul cu care UE a început în iulie negocierea clusterului 6 cu Moldova nu există niciun semnal că Bruxelles ar face presiuni asupra Chișinăului în domeniu - cum e cazul, mereu, cu Serbia.

„UE ia notă de faptul că în 2024 Moldova atinsese 91% din rata de aliniere cu declarațiile Înaltului Reprezentant în numele UE și cu directivele Consiliului în ce privește măsurile restrictive. UE încurajează ferm Moldova să ia noi măsuri concrete înspre alinierea completă (...) în conformitate cu principiile suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor, în vederea atingerii unei alinieri de 100% la data aderării”, stă scris în „Poziția Comună UE” la negocieri.

Alte priorități concrete pentru Moldova, în acest domeniu, sunt potrivit aceluiași document UE să reglementeze exporturile de materiale duale (care pot fi folosite militar), să facă un inventar complet al acordurilor ei internaționale, pentru a fi revizuite și să adopte o strategie națională referitoare la controlul armelor mici.

Toate acestea trebuie să fie gata „la data aderării”.

Ce este cu vizele pentru ruși și belaruși?

De când Moldova s-a angajat pe drumul spre UE, s-a ridicat de mai multe ori întrebarea dacă ea nu va trebui să introducă vize pentru cetățenii din alte țări, în primul rând rușii și belarușii.

Autoritățile moldovene nu s-au grăbit până acum, iar UE nu presează nici ea din cale-afară Chișinăul.

Bruxelles-ul a obiectat în ultima vreme față de politicile prea generoase ale Serbiei cu cetățenii ruși, în ce privește vizele de ședere și acordarea cetățeniei sârbe, dar asemenea presiuni față de alte țări candidate nu se cunosc.

Muntenegru, care este cel mai aproape de a adera, va introduce vize pentru ruși de la toamnă.

De când cu invazia din Ucraina, rușii nu doar că au în continuare nevoie de viză pentru a intra în UE, dar unele țări membre fac eforturi de a limita numărul celor care o primesc, inclusiv prin restrângerea dreptului la intrare pentru rușii care au luptat în Ucraina.

Într-un rar răspuns la încercările Europei Libere de a afla detalii despre alinierea Moldovei la politicile UE tocmai în acest domeniu, Comisia Europeană a precizat în 2024 că alinierea în domeniul vizelor pentru cetățeni din alte țări este dezirabilă, dar nu se pune vreun termen pentru atingerea ei.

„Comisia se așteaptă ca Moldova să înregistreze progrese suplimentare în ceea ce privește alinierea politicii sale în materie de vize la lista UE a țărilor pentru care este necesară viza. Recomandarea din raport (raportul anual care evaluează progresele țării candidate - n. red.) este în concordanță cu procesul de aliniere pe care Moldova îl desfășoară în cadrul viitorului proces de aderare. Toate recomandările din raport sunt rezultatul unor schimburi de opinii continue și fac parte dintr-o evaluare dinamică. Prin urmare, raportul nu stabilește un termen limită specific”, ni s-a răspuns atunci de la Bruxelles.

Cu toate eforturile de sincronizare din UE, politica vizelor rămâne un domeniu în care statele au mare libertate de decizie, cu atât mai mult când se află doar în faza pregătirilor de aderare.

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