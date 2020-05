Pandemia strânge legăturile dintre Moscova și Beijing

China și Rusia deja cooperau îndeaproape la construirea infrastructurilor lor high-tech și la sporirea capacităților tehnologice încă înainte de izbucnirea epidemiei COVID-19.

„Pandemia nu a creat o realitate nouă, ci a amplificat tendințele existente”, afirmă Alexandr Gabuev, cercetător la Centrul Carnegie din Moscova. „Sancțiunile și suspiciunile față de tehnologiile occidentale deja apropiaseră Moscova și China una de alta, iar Covid-19 doar va accelera lucrurile”.

Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Rusia, MTS, a semnat în 2019 un acord cu Huawei, cel mai mare producător de echipament 5G din lume, pentru a dezvolta această infrastructură în Rusia.

De asemenea, Kremlinul apelează tot mai mult la supravegherea în masă a populației prin programele de recunoaștere facială, colaborând în acest sens cu Hikvision , o firmă deținută parțial de guvernul chinez și care e lider global în domeniu.

China își etalează tehnologia ca unul din motivele succesului înregistrat în lupta cu coronavirusul și se poziționează ca un model de urmat pentru lumea post-Covid-19. Rusia, în acest context, își deschide și mai larg ușile pentru companiile chinezești și se va armoniza și mai mult cu Beijingul

O astfel de colaborare ar putea avea consecințe majore pentru viitorul tehnologic al multor țări din Eurasia, unde companiile chinezești găsesc cumpărători pentru produsele lor printre liderii autoritari din fosta Uniune Sovietică.

Autoritățile locale din Moscova au adoptat de timpuriu sistemele de recunoaștere facială, instalând peste 170,000 de camere de supraveghere, care, spun oficialii, le-au permis să monitorizeze răspândirea virusului în capitala rusă și să-i pedepsească pe cei care au încălcat regulile de carantină.

Epidemia însă a scos în evidență și limitele sistemului de supraveghere din Rusia, în special lipsa de date comprehensive și coordonare sau implementarea stângace.

Un exemplu bun e sistemul de permise digitale de deplasare cu QR-coduri în Moscova, lansat pe 15 aprilie cu scopul de a limita mișcarea oamenilor în timpul carantinei. Din cauza problemelor de distribuție și comunicare, mulți oameni care aveau nevoie de ele nu au putut să le obțină, iar în același timp 900,000 de permise au fost emise incorect, au anunțat apoi autoritățile. Poliția a început să verifice manual permisele, ceea ce a cauzat cozi imense la intrările în metrou și probabil a accelerat răspândirea virusului . Rusia are deja peste 290,000 de cazuri, fiind pe locul doi în lume după SUA.

Sistemul de coduri QR este doar un singur episod în epopeea l uptei cu coronavirusul în Rusia , dar va amplifica dorința Kremlinului de adopta cât mai repede și cât mai pe larg sisteme de monitorizare a populației în întreaga țară, asemenea Chinei.

„Acum că Rusia încearcă să încearcă, fără mare succes, să lanseze acest model de supraveghere în masă, va fi nevoită să apeleze tot mai mult la tehnica și know-how-ul Chinei”, afirmă Bradley Jardine, cercetător la Institutul Kissinger privind China și SUA, din cadrul Centrului Wilson.

Balanța relației

Beijingul și Moscova au format un parteneriat mai strâns după anexarea ilegală a Crimeii de la Ucraina de către Moscova. De atunci, colaborarea lor s-a intensificat în diferite domenii – de la exerciții militare comune la varii proiecte economice în Marea Arctică.

Chiar dacă interesele lor nu coincid mereu, ambele țări împărtășesc o animozitate față de Statele Unite, sentiment care a continuat în timp ce atât Moscova, cât și Bejingul s-au trezit cu acces tot mai restrâns la tehnologiile vestice în ultimii ani.

După ce SUA a u interzis produsele Huawei și au pornit o campanie globală împotriva companiei, gigantul chinez va juca un rol mai mare în Rusia.

Pe lângă parteneriatul cu MTS, Huawei a cumpărat în iunie 2019, pentru 50 de milioane de dolari, tehnologia de recunoaștere facială de la startupul rus Vocord . Această tranzacție poate servi drept model pentru combinarea software-ului rus cu hardware-ul chinezesc.

Înțelegerile au fost semnate în timpul vizitei în Rusia a liderul chinez Xi Jinping, care a anunțat împreună cu Vladimir Putin un fond de investiții pentru proiecte hi-tech. Fondul a fost lansat în septembrie 2019, cu un buget inițial de un miliard de dolari. În aceeași toamnă, Huawei a mai încheiat un parteneriat cu un centru de cercetări privind inteligența artificială din Moscova.

„Din cauza presiunilor provocate de politicile SUA și a altor considerente, Rusia este pentru companiile chinezești o piață alternativă atractivă pentru colaborare și recrutarea de personal talentat”, spune Elsa Kania, cercetătoare în cadrul programului de tehnologie și securitate națională al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană.

Pe lângă aceste acorduri de rezonanță, Huawei și-a extins prezența recrutând specialiști ruși înalt calificați și deschizându-și centre în Moscova, Sankt-Petersburg, Kazan, Noosibirsk și Nijnii Novgodord.

Schimbările în peisajul politic și economic din Rusia provocate de coronavirus vor spori dependența de China.

Combinația de măsuri dure de carantină și pierderea veniturilor din exportul de petrol vor obliga statul rus să strângă cureaua. Între timp, din cauza nevoii tot mai mari de soluții pentru lucrul la distanță, Rusia va trebuie să accelereze îmbunătățirea infrastructurii sale digitale și să lanseze rețeaua 5G cât mai curând.

Cu bugetul rus la ananghie, companiile chinezești, care pot oferi tehnologii de ultimă oră la un preț mai bun decât rivalii lor vestici, au un avantaj considerabil.

Obstacole pentru cooperarea aprofundată

Deși intensificarea cooperării tehnologice între Moscova și Beijing pare inevitabilă, există totuși unele obstacole potențiale.

Rusia nu vrea să-și deschidă toate sectoarele economiei pentru companiile chinezești - nu în ultimul rând din cauza faptul că, anterior, unele firme din China au furat cibernetic schițe și proiecte rusești. Totodată, Moscova se teme că firmele rusești vor fi dominate de giganții tehnologici chinezi.

Implementarea unui model chinez de supraveghere a populației în Rusia ar putea cauza unele probleme structurale majore, spune Andrei Soldatov, co-autor al cărții The Red Web: The Struggle Between Russia’s Digital Dictators And The New Online Revolutionaries (Plasa Roșie: Lupta dintre dictatorii digitali ai Rusiei și noii revoluționari online)

„Un astfel de model merge în Moscova, care are bani și resurse, dar nu cred că restul țării e la fel de pregătită. Am putea o situație foarte complicată și neuniformă în Rusia”, conchide Soldatov.