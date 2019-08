Panegirice, cununi de flori și discuții la iarbă verde, de Ziua Independenței (Galerie Foto)

R. Moldova sărbătorește astăzi cea de a 28-a aniversare a proclamării independenței față de Uniunea Sovietică. A fost de față la principalele manifestări din capitală și relatează Alla Ceapai:

Sărbătoarea a început tradițional cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată”, la care au participat premierul Maia Sandu, spicherul Zinaida Greceanîi şi şeful statului Igor Dodon. Au urmat depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare. Aici, liderii politici nu s-au sincronizat. Igor Dodon a fost însoţit de Zinaida Greceanîi şi de dimplomaţi acreditaţi în R. Moldova. Maia Sandu a venit mai târziu, alături de ministrul de interne Andrei Năstase şi reprezentanţi ai blocului ACUM. Dodon a spus că, conform protocolului, şefii Guvernului, Parlamentului şi Președinției urmau să depună împreună flori, sugerând că Maia Sandu ar fi refuzat. Respectul faţă de oameni e mai presus decât protocolul, a explicat şefa cadinetului de miniştri:

„Noi am ţinut foarte mult să venim aici, astăzi, în mod simbolic, şi să depunem flori împreună cu oamenii cu care am încercat să depunem flori anul trecut şi nu am fost lăsaţi de regimul oligarhic.”

Anul trecut, de Ziua Independenței, Maia Sandu şi Andrei Năstase, împreună cu susținătorii lor, au fost evacuați de la monumentul lui Ștefan cel Mare, unde au protestat toată noaptea împotriva fostei guvernări democrate. Astfel, poliția le-a creat condiții demnitarilor, inclusiv președintelui Igor Dodon, să participe la activitățile protocolare. Iar oamenii, adunați în Piața Marii Adunări Naționale, nu au fost lăsați să depună flori, fiind împiedicați de un gard metalic şi cordoane de polițiști.

În timp ce demnitarii depuneau flori la monumentul lui Ştefan cel Mare, un grup de activişti ai mişcării civice OccupyGuguţă protestau. Ei au cerut, între altele, o reformă autentică a justiției, numirea unui procuror general independent și profesionist, o investigație eficientă referitoare la modul în care au fost expulzați cei șapte cetățeni turci din Republica Moldova, întoarcerea Stadionului Republican în proprietatea statului și dezoligarhizarea reală a instituțiilor. Maia Sandu şi Andrei Năstase au discutat cu protestatarii. Şefa executivului a spus că sprijină revendicările activiştilor, mai puţin cea legată de dezoligarhizare. Procesul a început, dar iată cu depolitizarea avem probleme, a explicat Maia Sandu, cu aluzie la recentele numiri la Curtea Constituţională, unde trei din şase judecători aveau apartenenţă politică.

Seara, miniştrii cabinetului Sandu au organizat, pe spațiul verde din fața clădirii Guvernului, o oră de discuții cu cetățenii. Câteva sute de oameni s-au îmbulzit în jurul premierului şi a miniștrilor, semnalând mai multe probleme, unele foarte personale, cu care se confruntă, de la pensii şi salarii mici, până la nemulţumiri legate de numirea judecătorilor la Curtea Constituţională. Bunăoară, un om de afaceri s-a arătat indignat de politica fiscală dură:

„Impozitele mari şi încurcate e prima cauză a corupţiei şi Dvs. ştiţi că 50% din preţurile din magazin sunt dări către stat.”

Maia Sandu: „Haideţi să vă răspund. Oamenii aceştia au pensii foarte mici. Sunt peste 700 de mii de oameni care trebuie să primească pensii. Guvernul precedent a redus contribuţiile de asigurări sociale. Asta înseamnă că mai puţin se plăteşte din partea celor care lucrează astăzi în fondul social. Dacă nu se plătesc impozite, de unde să ajungă bani pentru pensii?”

Unii participanţi au rămas indignaţi că nu au reuşit să-şi spună ofurile reprezentanților guvernului, alţii au preferat să transmită petiții prim-ministrei. Au fost şi din cei care le-au reproşat liderilor blocului ACUM că au făcut coaliţie cu socialiştii lui Dodon.

Manifestările cu ocazia Zilei Independenţei inlud un concert în Piaţa Marii Adunări Naţionale cu participarea mai multor interpreți autohtoni, care va dura până la miezul nopţii.