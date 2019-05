PD preia inițiativa şi îi cheamă pe socialiști la negocieri

Două anunţuri pe care le-au făcut astăzi principalele partide parlamentare sugerează că anticipatele ar putea fi evitate în R. Moldova şi că devine tot mai probabilă o coaliţie PD-PSRM. După luni de tăcere, Partidul Democrat a decis să invite socialiştii la negocieri, declarându-se chiar gata să le ofere funcţia de speaker, iar socialiştii au răspuns aproape afirmativ, deşi ar mai avea nevoie de o formalitate, adică de şedinţa extinsă a partidului. Sunt lucrurile în sfârşit clare?



Prin declaraţia de astăzi de două minute a liderului democrat, Vlad Plahotniuc, şi răspunsul imediat al socialiştilor, PD şi PSRM au confirmat de fapt două speculaţii foarte frecvente până acum în mediul politologilor neangajaţi, şi anume că PD a tăcut vreme îndelungată nu pentru că ar fi fost în impas, ci în scopuri tactice, ca alegătorii să reţină că fără ei, celelalte forţele politice parlamentare, cu precădere Blocul ACUM, nu sunt capabile la nicio înţelegere şi împing lucrurile spre un scrutin inutil anticipat. Apoi, că deşi au insistat că nu-şi doresc să guverneze decât cu Blocul ACUM, socialiştii s-ar putea să fi făcut de la bun început de fapt jocul democraţilor, un joc menit să descrediteze Blocul ACUM şi să lase impresia oferirii pe ultima sută de metri a unei soluţii salvatoare în faţa unei „catastrofe iminente” a anticipatelor.

Cum şi-au constuit socialiştii şi democraţii tactica ultimei perioade de timp?

„Nu vă prea agitaţi! Nu vă faceţi planuri prea mari, pentru că nu vă las eu de capul vostru! O să am eu grija voastră, căci am văzut cu toţii ce puteţi face, dar mai ales ce nu puteţi”, a declarat astăzi într-un briefing Vlad Plahotniuc despre care, probabil tot din considerente tactice, în ultimele câteva săptămâni apăruseră tot felul de zvonuri sinistre care sugerau că ar fi suferit un atac cerebral, fie că s-a retras din viaţa politică sub presiunea unor pretinşi „duşmani” externi.

Briefingul a fost continuat apoi de purtătorul de cuvânt democrat, Vitalie Gamurari, care a făcut publică invitaţia la negocieri a PD pentru socialişti şi disponibilitatea democraţilor de a le oferi funcţia de speaker de care socialiştii au părut foarte interesaţi s-o obţină.

„Am luat act de propunere. Vom examina-o la consiliul republican”, au răspuns printr-un comunicat de presă laconic socialiştii.

Nu atât de demult, însuşi preşedintele Igor Dodon a respins cu fermitate orice posibilitate de înţelegere între socialişti şi democraţi.

„Nu vor fi niciun fel de negocieri”, a spus el într-o emisiune pe 15 mai, referindu-se expres la democraţi şi insistând în continuare că socialiştii ar fi interesaţi doar de o coaliţie cu ACUM.

Zilele trecute, însă, înainte de o călătorie la summitul Uniunii Economice Eurasiatice, unde urma să se întâlnească cu Vladimir Putin, preşedintele Dodon a acuzat Blocul ACUM că ar fi zădărnicit negocierile noului Guvern. Deja după discuţia cu liderul rus, Igor Dodon anunţa pe Facebook sosirea la Chişinău, luni, a emisarului rus Dmitrii Kozak, iar într-o altă declaraţie, citată de presa rusă ce apăruse la fel după acea întrevedere, Igor Dodon îşi exprima deja fără echivoc speranţa că în următoarele câteva zile la Chişinău va fi creată o coaliţie favorabilă Kremlinului, în caz contrar va dizolva Parlamentul.

PD şi PSRM au împreună 65 de mandate, adică mai mult decât majoritate constituţională, dar ambele formaţiuni ar fi avut nevoie de această perioadă lungă de suspans în încercarea să-şi convingă partenerii externi (mai ales Moscova care părea că nu agreează sub nicio formă colaborarea dintre socialişti şi democraţi) că altă soluţie pur şi simplu nu există, susţineau experţii, cei dintre ei care nu au crezut nicio clipă în scenariile, aparent fără cusur, construite de cele două formaţiuni.

O idee prin care democraţii încearcă acum, în ajunul zilelor decisive dinaintea anunţării coaliţiei cu socialiştii, să-i liniştească pe cei care pun semnul egalităţii între o coaliţie PD-PSRM şi abandonarea cursului proeuropean e cea că negocierile ce vor urma se vor solda negreşit cu eşec dacă socialiştii vor insista pe depărtarea de UE.

„Hahn şi trimisul american vin să se asigure că R. Moldova nu abandonează calea integrării europene. Dacă va exista acest pericol, nu vom avea Guvern până la 9 iunie și vom merge la alegeri parlamentare anticipate”, a comentat, de exemplu, în cel mai proaspăt articol comentatorul politic Nicolae Negru.

Rusia îşi va recăpăta rolul de actor politic în R. Moldova… după 15 ani în care nu a mai făcut sau desfăcut guverne...

Remarca acestuia se referă la vizitele la Chişinău, luni, odată cu Kozak, a comisarului european pentru politica vecinătății și negocieri de extindere, Johannes Hahn, şi a directorului oficiului pentru afaceri din Europa de Est al Departamentului de Stat al SUA, Brad Freden.

Eurofilii au avertizat, pe de altă parte, asupra pericolului ca Rusia să fie readmisă de forţele politice moldovene să se amestece în treburile interne moldoveneşti. „Rusia îşi va recăpăta rolul de actor politic în R. Moldova… după 15 ani în care nu a mai făcut sau desfăcut guverne”, a avertizat de exemplu fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase.