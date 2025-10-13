Postările rasiste, homofobe, sexiste ale politicianului ceh care vrea „externele” întârzie formarea noului guvern

Publicația cehă Denik N a reprodus săptămâna trecută postări homofobe, sexiste și rasiste pe care le-ar fi făcut pe Facebook unul din liderii partidului Motoriștii, europarlamentarul Filip Turek, care ar fi vrut să fie ministru de externe în noul guvern, al lui Andrej Babiš.

Babiš a obținut cam 80 de mandate în legislativul cu 200 de locuri și îi „curtează” ca viitori parteneri pe Motoriști și formațiunea de extremă-dreapta, anti-islamistă și anti-migrație SPD, promițând să pună laolaltă un nou cabinet cât mai rapid.

În postările șterse ulterior, dar pe care jurnaliștii de investigație au reușit să le recupereze, Turek, un fost pilot de raliu înalt și blond de 39 de ani, cu vederi pe care el le numește „conservatoare”, a părut să laude fapta unor neonaziști care au incendiat în anii 2000 casa unor romi.

Turek ar fi scris că arsurile grave suferite de copila lor, Natalka, ar trebui considerate drept „circumstanțe atenuante” pentru autorii incendierii. Făcând rău unui rom - insinua europarlamentarul - chiar unuia de numai doi ani, atacatorii au făcut un lucru bun pentru societate.

Fetița a avut suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului după ce patru tineri au aruncat sticle incendiare pe fereastra casei părinților ei, în toiul nopții, aflându-se apoi în stare critică mai multe luni de zile. Ea a rămas mutilată pe viață și are mari probleme psihologice până în ziua de azi.

Romii cehi, al căror număr este estimat la 150.000-200.000 într-o populație totală de 10 milioane, trăiesc adesea în condiții de discriminare și segregare rasială, în ghetouri urbane, iar sondajele de opinie arată că o mare majoritate a cehilor nu îi acceptă.

Partidul Motoriștilor și SPD, ambele pronunțat xenofobe, au luat împreună cam 20% din voturi la alegerile recente.

Liderul SPD Tomio Okamura are dosar penal pentru incitare la ură rasială, în urma ridicării unui billboard cu mesaj rasist în centrul Pragăi. Pe el apărea un negru cu un cuțit și mesajul: „De asemenea chirurgi nu avem nevoie”. După scrutinul de luna aceasta, Okamura (născut din tată japonez și mamă cehă) a cerut ca șeful poliției cehe să fie dat afară, astfel ca oamenii „să nu mai poată fi închiși pentru părerile lor”.

„Obama, bun să vândă hașiș la gară”

În alte postări reproduse de Denik N, europarlamentarul ceh Turek scria: „Fac salutul nazist fiindcă sunt alb”, mărturisea că se gândește cum să continue „opera” lui Hitler de ardere a unor etnii, nega dreptul femeilor de a decide ce se întâmplă cu fătul „zămislit de sexul masculin mereu însetat de sex”. Turek îl mai numea pe fostul președinte SUA Barack Obama „un negru care este în stare doar să vândă hașiș la gară” ș.a.m.d.

Turek neagă că ar fi făcut asemenea postări și spune că va da în judecată publicația Denik N. Aceasta răspunde că nu are ce corecta în ce a publicat deja și că are la dispoziție alte multe postări la fel de incriminante, inclusiv unele în care Turek îi laudă pe liderii Germaniei naziste și Italiei fasciste, Adolf Hitler și Benito Mussolini.

Partidul Motoriștilor este nou pe scena politică cehă. Cum arată și numele, el propune mai ales libertate totală de mișcare pentru automobile, cu viteză cât mai mare și folosirea combustibililor fosili, dar promovează și alte „valori conservatoare”, pe plan social.

Presa a scris că el a fost votat nu doar de cei cu vederi de extremă-dreapta, dar și de cei care cred că Motoriștii și-ar putea ține promisiunea de a „salva” industria cehă de automobile, unul din marii angajatori din țară, de pericolele reale sau imaginare pe care le aduce trecerea la „economia verde”.

Publicarea postărilor pline de ură atribuite lui Turek a provocat proteste din partea societății civile și a politicienilor cu vederi liberale, iar viitorul premier Andrej Babiš a numit situația „îngrijorătoare”, spunând că „trebuie rezolvată”. O întâlnire a lui Babiš cu Turek și cu celălalt lider al Motoriștilor, Petr Macinka, era programată pentru luni.

Poliția cehă a pornit o anchetă a postărilor, dar și a amenințărilor cu moartea primite de autoarea articolului de presă care le-a dezvăluit.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te