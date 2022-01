Premiile cinematografice Globul de Aur vor fi decernate anul acesta fără public

Ceremonia decernării premiilor cinematografice Globurile de Aur va fi anul acesta un eveniment privat, fără streaming pe net. „Vom furniza actualizări în timp real privind laureații Globurilor de Aur pe website și pe rețele sociale”, au spus organizatorii pe Twitter. Înaintea ceremoniei de duminică, cele mai multe nominalizări le au filmele „The Power of the Dog” și „Belfast” – câte șapte fiecare. Anul trecut, canalul de televiziune NBC a renunțat la televizarea evenimentului în urma criticilor sosite pe adresa Asociației Presei Străine de la Hollywood (HFPA), care decide premiile anuale pentru filme și emisiuni TV, înaintea decernării premiilor Oscar. HFPA a fost criticată pentru lipsa de diversitate rasială printre membrii ei, dar și pentru presupuse legături personale cu studiourile de film, care ar fi putut influența votul. În octombrie, HFPA a anunțat că a primit 21 de membri noi, dintre care șase sunt de culoare. Asociația a mai spus că anul acesta va renunța la orice elemente fastuoase, evenimentul urmând să ilustreze mai degrabă munca sa de caritate. Printre nominalizările la Globuri de Aur se numără Lady Gaga („House of Gucci”), Nicole Kidman („Being the Ricardos"), Will Smith („King Richard"), Kristen Stewart („Spencer") și Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth"). La secțiunea de televiziune, cele mai multe nominalizări, cinci, le are „Succesion”.