Președintele SUA, Donald Trump, a semnat legea care pune capăt celui mai lung blocaj bugetar din istorie

Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a votat cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă un pachet legislativ care reia finanțarea instituțiilor federale, repornește sistemul de control al traficului aerian și repornește programele de asistență alimentară.

„Nu putem permite niciodată să se mai întâmple așa ceva. Așa nu se conduce o țară”, a declarat Trump în Biroul Oval, în timpul ceremoniei de semnare de miercuri seara.

Înconjurat de congresmeni republicani, inclusiv de președintele Camerei, Mike Johnson, liderul de la Casa Albă a adăugat: „Astăzi transmitem un mesaj clar că nu vom ceda niciodată în fața șantajului”.

Legea permite printre altele reluarea finanțării construcțiilor militare, programelor pentru veterani, Departamentului Agriculturii până în toamna anului viitor.

De asemenea, este reluată finanțarea restului activităților guvernului federal până la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

Aproximativ 670.000 de funcționari trimiși în concediu forțat își vor relua activitatea, iar alți angajați care au lucrat fără plată – inclusiv peste 60.000 de controlori de trafic aerian și agenți de securitate aeroportuară – își vor primi salariile restante.

Deși efectele economice complete ale crizei bugetare nu au fost încă stabilite, Biroul pentru Buget al Congresului estimează pierderi de aproximativ 14 miliarde de dolari.

Dispute politice și reacții

Votul din Camera Reprezentanților pentru legea care pune capăt blocajului bugetar a avut loc la doar opt zile după ce democrații au câștigat mai multe alegeri locale și au făcut presiuni pentru extinderea subvențiilor de stat pentru asigurările de sănătate, care expiră la finalul anului.

Deși Senatul urmează să voteze asupra acestor subvenții în decembrie, președintele Camerei, Mike Johnson, nu a făcut nicio promisiune în acest sens.

Liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, a recunoscut că partidul său nu a obținut extinderea dorită, dar a subliniat că „a reușit să aducă în prim-plan criza republicană a sistemului de asistență medicală” și că nu va înceta lupta pentru salvarea acestui sistem.

Un sondaj Reuters/Ipsos arată că 50% dintre americani dau vina pe republicani pentru blocaj, în timp ce 47% îi acuză pe democrați – un semn că niciuna dintre părți nu a obținut o victorie politică clară.

În ciuda eforturilor de reconciliere, scena politică americană rămâne profund divizată. Trump a încheiat ceremonia de semnare cu un avertisment electoral: „Americanii trebuie să-și amintească haosul pe care l-au provocat democrații atunci când vor merge la vot.”

Articol scris cu informații de la Reuters, AFP, preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te