Trump spune un nou „nu” livrării de rachete Tomahawk către Ucraina

Trump le-a vorbit jurnaliștilor pe 2 noiembrie, la bordul avionului prezidențial care-l aducea din Florida la Washington. Întrebat dacă mai analizează posibilitatea de a furniza Ucrainei aceste rachete de croazieră sofisticate, el a spus că „nu prea”, adăugând totuși că „s-ar putea răzgândi”.

Președintele american se pronunțase favorabil în legătură cu această idee luna trecută, luând-o în discuție și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe 22 octombrie, la Casa Albă. Pe 31 octombrie, Rutte a spus că Statele Unite încă mai cântăresc această chestiune.

Rachetele Tomahawk cu o rază de acțiune de 2500 de kilometri au fost cerute Statelor Unite de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Rusia a cerut Statelor Unite să se abțină, președintele Vladimir Putin afirmând că o asemenea mișcare ar reprezenta „o nouă etapă de escaladare” între Statele Unite și Rusia.

Tomahawk-urile readuse în discuție de Burevestnik

În declarațiile sale de pe 2 noiembrie, Trump a mai sugerat că Statele Unite nu ar dori să-și micșoreze stocurile de Tomahawk, dând rachetele Ucrainei.

„Avem multe, dar ne trebuie. Nu putem epuiza rezervele țării noastre... așa că nu știu ce putem face în această privință”, a spus liderul american.

Postul CNN relatase pe 31 octombrie, citând oficiali americani și europeni anonimi, că Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru furnizarea de Tomahawk-uri Ucrainei, după ce a stabilit că acest lucru nu ar afecta stocurile americane. Nici Pentagonul, nici Casa Albă nu au comentat încă aceste relatări.

După o întâlnire la Washington, pe 17 octombrie, Zelenski a declarat că a discutat cu Trump despre rachetele Tomahawk, dar nu s-a arătat și el sceptic în privința șanselor de a le primi.

Problema Tomahawk-urilor a fost readusă în discuție după ce Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră Burevestnik, cu propulsie nucleară și capabilă să transporte focoase nucleare, și că analizează modalitățile de a o amplasa, stârnind îngrijorare în Occident.

Într-un interviu acordat televiziunii CBS pe 31 octombrie și difuzat pe 2 noiembrie, președintele american a spus că Rusia și China efectuează teste nucleare „fără să vorbească despre asta”. Săptămâna trecută, Trump a declarat că Statele Unite intenționează să reia și ele testele nucleare.

Ucraina primește noi sisteme Patriot din Germania

Chiar și fără Tomahawk-uri, Ucraina a continuat să lovească obiective ale infrastructurii energetice din Rusia cu scopul de a-i slăbi capacitățile de război.

Pe 2 noiembrie, Ucraina a spus că a lovit cu drone portul rus Tuapse de la Marea Neagră, provocând incendierea unui tanc petrolier și avarierea infrastructurii portuare. Dar dronele sunt mai slabe decât rachetele de croazieră americane.

Oficialii ruși au confirmat atacul, spunând că „fragmente de drone au căzut pe un tanc petrolier, avariind structura de pe punte”.

Tot pe 2 noiembrie, Zelenski a anunțat că Germania a furnizat Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot de fabricație americană.

Președintele ucrainean nu a precizat când s-a întâmplat acest lucru și nici câte sisteme sau rachete au fost livrate. „Am întărit componenta Patriot a apărării aeriene ucrainene. Mulțumesc Germaniei și, personal, cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun de protejare a vieților în fața terorii rusești,” a scris el pe rețelele sociale.

Statele Unite nu livrează direct sistemele Patriot – acestea sunt vândute statelor membre NATO, care apoi le pot transfera Ucrainei.

După Serviciul ucrainean al Europei Libere și Reuters

