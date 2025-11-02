Forțele ucrainene spun că rezistă la Pokrovsk, în ciuda luptelor intense

Autoritățile militare ucrainene insistă că forțele lor rezistă în orașul de pe linia frontului din estul țării, Pokrovsk, în timp ce forțele ruse și ucrainene au lansat atacuri cu rachete și drone în diverse locații în noaptea de 1-2 noiembrie.

Pe măsură ce luptele continuau, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o întâlnire între președinții Rusiei și SUA „nu este necesară în acest moment.”

Comentariile, publicate de agenția de presă TASS pe 2 noiembrie, reprezintă cele mai recente indicații că Moscova este hotărâtă să-și continue invazia de aproape patru ani – în ciuda eforturilor de pace conduse de SUA.

„Ceea ce este necesar chiar acum este o muncă foarte minuțioasă pentru a aborda detaliile specifice ale problemei,” a spus Peskov, fără a oferi explicații suplimentare.

Atacuri cu rachete în Ucraina peste noapte

Comentariile sale au venit în timp ce Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 2 noiembrie că Rusia a lansat rachete balistice Iskander-M și 79 de drone de atac în timpul nopții.

Un atac cu dronă rusească asupra orașului Odesa a ucis două persoane, iar o altă persoană a fost rănită, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Kiper, care a spus că „infrastructura civilă” a fost avariată.

Serviciul ucrainean al RFE/RL a raportat un atac asupra unei clădiri rezidențiale din Zaporijia. Nicio persoană nu a fost rănită în acel incident, însă trei persoane au fost rănite în atacuri în alte părți ale orașului.

Între timp, Ucraina a ripostat lovind un petrolier și facilități din portul rusesc Tuapse, în regiunea Krasnodar de la Marea Neagră.

Oficiali regionali au spus că „fragmente [de drone] au căzut pe petrolier, avariind suprastructura punții. La bord s-a declanșat un incendiu. Echipajul a fost evacuat.”

Locația a fost vizată de drone ucrainene de mai multe ori în ultimul an.

Pe linia frontului, autoritățile militare ucrainene au raportat lupte continue în numeroase locații pe 2 noiembrie. Însă atenția rămâne concentrată în mare parte asupra orașului Pokrovsk, unde forțele ucrainene se confruntă, potrivit rapoartelor, cu aproximativ 170.000 de soldați ruși.

Bătălia pentru Pokrovsk

Analiștii avertizează că căderea Pokrovsk, care avea o populație de circa 70.000 înainte de război, ar putea deschide o rută spre vest, către regiunea Dnipropetrovsk, punând în pericol regiunile sudice ale Ucrainei.

„Ținem Pokrovsk,” a scris pe Facebook pe 1 noiembrie comandantul suprem al Ucrainei, generalul Oleksandr Sirski.

„O operațiune cuprinzătoare pentru a distruge și a alunga forțele inamice din Pokrovsk este în desfășurare,” a adăugat el, la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit lupta pentru orașul aproape distrus „prioritatea noastră.”

Potrivit rapoartelor mass-media occidentale, Kievul a confirmat că forțele speciale au fost desfășurate în orașul strategic, în timp ce forțele ruse susțineau că au încercuit apărătorii ucraineni.

Ministerul rus al Apărării a mai afirmat că trupele sale au ucis 11 membri ai unei echipe ucrainene de forțe speciale care aterizaseră în oraș cu elicopterul.

Situația de pe teren rămâne neclară și nu poate fi verificată independent.

Estimările sugerează că între 200 și 400 de soldați ruși se află acum în cartierele estice ale orașului din regiunea Donețk, folosind terenul urban, subsoluri și deghizări civile pentru a evita detectarea de către forțele ucrainene.

Articol scris cu contribuția Serviciului ucrainean RFE/RL, Reuters și AFP.

