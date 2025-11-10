Republicanii și democrații fac un pas pentru redeschiderea guvernului federal în SUA, după 40 de zile de blocaj

În urma unui vot de procedură, pe 9 noiembrie, senatorii au avansat un proiect de lege care a fost adoptat anterior de Camera Reprezentanților. Acesta urmează să fie modificat așa încât să prevadă finanțarea guvernului până pe 30 ianuarie și să includă un pachet de trei legi bugetare valabile pentru un an întreg.

Dacă Senatul va adopta în cele din urmă legislația în forma ei amendată, aceasta va trebui să fie aprobată din nou de Camera Reprezentanților și trimisă președintelui Donald Trump pentru promulgare, un proces care ar putea dura câteva zile.

Înțelegere între republicani și un grup al democraților

Votul pentru avansarea proiectului a trecut cu un minim necesar de 60 de voturi pentru și 40 împotrivă.

În schimbul sprijinului din partea câtorva senatori democrați rebeli, fără de care proiectul de lege pentru redeschiderea guvernului nu ar fi avansat, republicanii președintelui Trump au promis organizarea altui vot, în luna decembrie, privind prelungirea subvențiilor prevăzute de Legea privind asigurările de sănătate accesibile (Affordable Care Act).

Subvențiile, care îi ajută pe americanii cu venituri mici să își plătească asigurarea de sănătate privată și care urmează să expire la sfârșitul anului, au fost o prioritate pentru democrați în această dispută bugetară.

Refuzul republicanilor de a extinde subvențiile i-a determinat pe democrați să blocheze adoptarea legislației bugetare, ducând la sistarea finanțării și închiderea guvernului federal, începând cu 1 octombrie.

Mulți nu au încredere nici acum că republicanii se vor ține de cuvânt și vor organiza votul pentru prelungirea subvențiilor sau că acest vot va fi pozitiv.

Vorbind cu jurnaliștii înainte de votul de duminică la Casa Albă, Trump a spus că „se pare că suntem foarte aproape de a pune capăt blocajului”.

Ce prevede proiectul avansat în Senat

Proiectul ar interzice agențiilor federale să concedieze angajați până pe 30 ianuarie. Ar fi o victorie pentru sindicatele angajaților federali și susținătorii acestora, frânând și o campanie a lui Trump pentru reducerea numărului de angajați în administrația federală.

Aproximativ 2,2 milioane de civili lucrau pentru guvernul federal la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, potrivit datelor oficiale. Se estimează că cel puțin 300.000 de angajați vor părăsi sistemul până la sfârșitul acestui an ca urmare a eforturilor de reducere a personalului.

Proiectul ar prevedea, de asemenea, plata retroactivă a salariilor pentru toți angajații federali, inclusiv pentru membrii armatei, agenții Poliției de Frontieră și controlorii de trafic aerian.

Ce urmează

Se așteaptă că luni, 10 noiembrie, liderii republicani din Senatul vor încerca să obțină un acord bipartit pentru a accelera adoptarea proiectului.

În caz contrar, camera superioară a Congresului ar avea nevoie de o săptămână întreagă pentru a parcurge etapele necesare înaintea votului final, ceea ce ar putea prelungi blocajul până în weekend.

„A fost un vot bun în această seară”, a spus jurnaliștilor liderul majorității republicane din Senat, John Thune, după sesiunea de duminică, adăugând: „Sperăm că vom avea ocazia mâine să pregătim următoarele runde de vot. Bineînțeles, asta va necesita cooperare și înțelegere”.

Acordul de duminică a fost negociat de senatoarele democrate Maggie Hassan și Jeanne Shaheen, ambele din New Hampshire, și de senatorul independent Angus King, din Maine, potrivit unei persoane apropiate discuțiilor, citată de Reuters.

„Timp de peste o lună, am spus clar că prioritățile mele sunt redeschiderea guvernului și prelungirea creditelor fiscale pentru plata primelor asigurării de sănătate. Aceasta este calea cea mai bună pentru a atinge ambele obiective”, a scris Shaheen pe X.

Liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a votat împotriva proiectului, iar mulți democrați din Congres au contestat rolul acestuia, din moment ce a lăsat pe alții să conducă negocierile cu democrații.

Efectele închiderii guvernului federal

Duminică a fost a 40-a zi a blocajului guvernamental, care a afectat angajații federali, distribuirea ajutoarelor alimentare, funcționarea parcurilor și traficul aerian. Presa a relatat că era în pericol plata salariilor pentru militarii americani, dar și achizițiilor de armament din SUA pentru Ucraina.

Lipsa de personal în controlul traficului aerian riscă să blocheze complet zborurile în perioada aglomerată a sărbătorii de Thanksgiving (Ziua Recunoștinței), la sfârșitul acestei luni. Ziua Recunoștinței pe care americanii o sărbătoresc împreună cu rudele apropiate, călătorind mult pentru a se întâlni, este sărbătorită anul acesta pe 27 noiembrie.

Senatorul republican Thom Tillis, din Carolina de Nord, a spus că efectele tot mai vizibile ale blocajului i-au împins pe senatori să ajungă la un acord. „Temperaturile scad, presiunea atmosferică crește în exterior și, dintr-o dată, se pare că lucrurile se leagă”, le-a spus Tillis jurnaliștilor.

Dacă guvernul federal rămâne închis pentru mult timp în SUA, economia ar putea descrește în ultimul trimestru al anului, mai ales dacă traficul aerian nu revine la normal până de Thanksgiving, a avertizat consilierul economic de la Casa Albă, Kevin Hassett, la televiziunea CBS.

Ce se va întâmpla cu subvențiile pentru asigurările de sănătate

Negocierile din Senat au avut loc în timp ce Trump a reluat, duminică, apelurile pentru înlocuirea subvențiilor generale acordate prin Legea asigurărilor de sănătate cu plăți nominale.

Introduse în 2021 în urma reformei de sănătate cunoscută ca Obama-care, subvențiile au contribuit la dublarea numărului de înscriși în sistemul de asigurări, până la 24 de milioane. Democrații le vor prelungite, dar republicanii au spus că sunt disponibili să discute problema doar după ce finanțarea guvernului este reluată.

Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că subvențiile reprezintă „un câștig nesperat pentru companiile de asigurări de sănătate și un DEZASTRU pentru poporul american”, cerând ca fondurile să fie trimise direct persoanelor care au nevoie de ele pentru a-și cumpăra asigurare. „Sunt gata să lucrez cu ambele partide pentru a rezolva această problemă, odată ce guvernul va fi redeschis”, a scris Trump.

Dacă subvențiile introduse în perioada pandemiei de COVID nu sunt prelungite, experții estimează că primele de asigurare de sănătate pentru americanii care își cumpără asigurarea prin programul Obama-care se vor dubla pentru 2026. Perioada de înscriere în program rămâne deschisă până pe 15 ianuarie, ceea ce lasă timp pentru o posibilă intervenție legislativă care să extindă aceste subvenții pentru anul viitor.

După relatările Reuters și DPA

