SUA reconfirmă că rămân trupe americane în România, dar „se fac unele schimbări”

Șeful Pentagonului a făcut aceste declarații vineri, pe 7 noiembrie, la Casa Albă, în timpul întrevederii dintre președintele american, Donald Trump și premierul ungar, Viktor Orban.

Răspuzând la întrebările jurnaliștilor, șeful Pentagonului a declarat că acțiunile de redimensionare a trupelor americane fac parte din „viziunea pe care SUA o au despre Europa”.

„Vor rămâne trupe în România, dar există unele schimbări în modul în care ne rotim și câte ne rotim”, a precizat Pete Hegseth, citat de Europa Liberă România.

Președintele american Donald Trump a adăugat că relația cu România „este foarte bună” și că „se întâmplă să-i placă poporul român”.

La sfârșitul lui octombrie, Statele Unite au anunțat o redimensionare a trupelor americane în patru țări de pe flancul estic, inclusiv pe teritoriul românesc.

Măsura, anunțată pe 29 octombrie 2025, constă în retragerea unei brigăzi de infanterie din mai multe țări europene – Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, ceea ce înseamnă o scădere a prezenței rotative americane în regiune.

Redimensionarea a creat neliniște în rândul aliaților de pe flancul estic al NATO. Statele Unite și aliații lor europeni din NATO s-au grăbit să liniștească țările din flancul estic al alianței.

O nouă reconfirmare a unității alianței a venit și miercuri, pe 5 noiembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la București, cu ocazia unui mare forum pe tema apărării, că Alianța este gata să apere România.