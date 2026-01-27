Probabilitatea unor atacuri americane asupra Iranului este „foarte mare”, pe fondul creșterii prezenței militare a SUA în Orientul Mijlociu

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu lovituri militare împotriva Iranului după ce autoritățile iraniene au ucis mii de oameni într-o represiune brutală a protestelor antiguvernamentale. Trump și-a schimbat recent poziția, deși nu a exclus posibilitatea unui atac asupra republicii islamice.

Experții spun că întărirea prezenței militare, combinată cu exercițiile navale planificate de SUA în regiune, sporește presiunea asupra Iranului și oferă mai multe opțiuni militare ofensive în cazul în care Washingtonul decide să atace Iranul.

„Acesta poate fi un mesaj pentru Iran că suntem pregătiți, că avem capacitățile necesare”, a declarat pentru Radio Farda, postul de radio al RFE/RL, Farzin Nadimi, cercetător principal la Institutul pentru Politica Orientului Apropiat din Washington.

Photo Gallery: Moschei devastate și o liniște sinistră în Teheran după revolte Fotografii publicate pe 19 și 20 ianuarie arată urmările protestelor masive de la Teheran și care s-au extins în Iran în ultimele săptămâni, înainte de a fi înăbușite de aparatul de securitate al țării.













Nadimi a adăugat că probabilitatea unor atacuri ale SUA asupra Iranului este „foarte mare”, având în vedere consolidarea militară „extrem de agresivă” din Golful Persic.

Portavionul USS Abraham Lincoln și trei distrugătoare care îl însoțesc se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, transportând peste 5.000 de soldați. Comandamentul Central al SUA a declarat că avioane de luptă F-15E Strike Eagle au fost dislocate în regiune.

Între timp, Forțele Aeriene ale SUA au declarat pe 25 ianuarie că vor lansa un exercițiu militar de mai multe zile în Orientul Mijlociu „pentru a demonstra capacitatea de a disloca, dispersa și susține puterea aeriană de luptă” în regiune.

Această activitate amintește de situația de anul trecut, când Statele Unite au mutat resurse militare în regiune înainte ca Israelul și apoi Washingtonul să efectueze lovituri aeriene împotriva instalațiilor nucleare iraniene.

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), ramura de elită a forțelor armate iraniene, a răspuns prin ridicarea nivelului de alertă și prin îndemnarea grupurilor armate susținute de Iran din Irak, Liban și Yemen să sprijine Teheranul.

O acțiune militară plină de riscuri

Presa americană scrie că Trump analizează un șir de opțiuni militare împotriva Iranului, de la o campanie aeriană susținută, care ar putea dura săptămâni sau luni, până la atacuri modeste și în mare parte simbolice, care vizează forțele de securitate iraniene. Se pare că au fost discutate și opțiuni non-militare, inclusiv sancțiuni economice suplimentare.

Experții spun că orice acțiune militară a SUA împotriva Iranului este plină de riscuri și ar putea afecta întreaga regiune. Teheranul a promis că va lovi bazele americane din Golful Persic, precum și Israelul, un aliat cheie al SUA.

„Costurile sunt imprevizibile – represalii împotriva aliaților SUA și atacuri asupra transportului maritim din Golful Persic. Partenerii regionali nu vor să plătească acest preț”, a declarat Mehrdad Khansari, fost diplomat iranian, pentru Radio Farda.

Țările din regiune au îndemnat în mod privat Washingtonul să dea dovadă de reținere, fiind îngrijorate că un conflict între SUA și Iran ar putea declanșa un conflict mai amplu.

Khansari a afirmat că o campanie aeriană, fără o incursiune terestră, nu ar duce la schimbarea regimului, chiar dacă acesta ar fi obiectivul final al Washingtonului.

O invazie terestră a Iranului, cea mai mare și mai dens populată țară din Orientul Mijlociu, este considerată de mulți experți militari ca fiind imposibilă.

„Aceasta menține suspansul – ca o sabie a lui Damocles atârnând deasupra regimului – dar loviturile aeriene nu pot singure răsturna regimul sau elimina forțele sale de securitate”, a spus el, speculând că forțele guvernamentale s-ar ascunde pur și simplu în timpul loviturilor și ar reapărea după aceea.

Cum s-ar putea desfășura un atac?

Nadimi a afirmat că exercițiile militare planificate de SUA în zilele următoare ar putea servi drept acoperire pentru operațiuni reale.

El a spus că Statele Unite ar putea folosi războiul electronic și atacurile cibernetice pentru a perturba rețelele radar și de comunicații iraniene. Bombardierele și avioanele de vânătoare stealth ar putea apoi să treacă de apărarea aeriană, lovind centrele de comandă și bazele de rachete.

Dar Iranul nu ar fi lipsit de apărare în cazul unui conflict, spun experții.

Iranul deține rachete de croazieră capabile să amenințe navele de război americane în apele înguste ale Golfului Persic, precum și rachete balistice care ar putea lovi bazele regionale.

Iranul a făcut chiar aluzie la acest lucru, instalând în weekend un banner mare într-o piață importantă din Teheran, care înfățișează un portavion american lovit de o ploaie de rachete.

Chiar dacă Washingtonul ar recurge la un atac în mare parte simbolic, Iranul va răspunde probabil în același mod, a spus Nadimi.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te