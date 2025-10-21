Reformă la condus mașina în UE. Se unifică unele drepturi și pedepse, se introduce permisul digital

Reformele adoptate de legislativul Uniunii Europene își propun mai ales să reducă numărul deceselor rutiere în Uniunea Europeană, care a ajuns la aproape 20.000 în 2024.

În baza lor, șoferul căruia i se suspendă permisul într-o țară membră, de pildă pentru că a condus sub influența alcoolului, nu va mai putea conduce în nicio țară din UE. În prezent, după ultimele estimări, cam 40% dintre cei aflați în această situație în propria țară rămân nepedepsiți în afara granițelor ei.

Până în 2030, șoferii vor putea să încarce un permis de conducere digital pe smartphone-urile lor.

Conducerea însoțită – care permite tinerilor șoferi să conducă la o vârstă mai mică, cu condiția să fie însoțiți de un adult cu experiență – va fi extinsă în întreaga Uniune Europeană.

Adolescenții vor putea face asta de la 17 la 18 ani.

Pe de altă parte, pentru prima dată, normele UE vor stabili o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii fără experiență. Acești șoferi vor fi supuși unor norme și sancțiuni mai stricte pentru conducerea sub influența alcoolului și pentru nefolosirea centurilor de siguranță sau a sistemelor de siguranță pentru copii.

Pentru a combate deficitul de forță de muncă, vârsta minimă pentru șoferii de camioane va fi redusă de la 21 la 18 ani, iar pentru șoferii de autobuze de la 24 la 21 de ani.

După ce vor urma o pregătire suplimentară, șoferii de autovehicule de tip „motorhome” (caravană) vor avea dreptul să conducă vehicule cu o greutate de până la 4,25 tone.

Noile norme vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările UE vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune noile dispoziții în legislația națională și un an suplimentar pentru a se pregăti pentru punerea lor în aplicare.

