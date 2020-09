Renato Usatîi (Partidul Nostru): „Noi nu suntem stimați nici în Est, nici în Vest” (VIDEO)

Europa Liberă: De ce vă doriți această funcție?

Renato Usatîi: „Pentru a schimba lucrurile radical în folosul tuturor cetățenilor din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Care sunt pericolele la adresa securității Republicii Moldova?

Renato Usatîi: „Pericolul principal este astăzi corupția. Noi nu suntem stimați nici în Est, nici în Vest, doar am stat mai mult prin statele europene, până a reveni în Republica Moldova. Practic, trei ani am stat în Federația Rusă și despre toate primele persoane din stat, că era pe timpul lui Filat, că era pe timpul lui Plahotniuc, acum pe timpul lui Dodon, deci, ei se uită la noi ca la niște hoțomani. Credeți că rușii nu știu ce face Dodon sau nu știau europenii ce făcea Filat? Toată lumea cunoștea, dar ei merg pe această poziție: dacă moldovenii nu se stimează ei singuri pe ei dânșii... Când ei văd cum se votează la noi, în Republica Moldova, pentru baloane (butelii) cu gaz, pentru tușonkă, Dodon se duce și pupă o icoană, mâine-poimâine va pupa un copac...”

Europa Liberă: Cum se stârpește corupția?

Renato Usatîi: „În 2015, când am devenit primarul municipiului Bălți, mi-a venit cineva și acest cineva mi-a spus că trebuie să ne întâlnim într-un cerc mai larg. În acest cerc erau reprezentanții diferitelor servicii speciale din Republica Moldova, erau foști interlopi care acum o fac pe oamenii de afaceri și ei îmi spun: „Nu te implica în piețele din municipiul Bălți”, fiindcă ele sunt municipale, nu sunt private. Și eu zic: „Dar dacă mă implic, atunci ce?” Și unul îmi arată la telefon o știre, dacă nu greșesc, din 2008, unde fostul director al Asociației Piețelor din municipiul Bălți vorbea cu un jurnalist și spunea că, mâine, în cadrul unei conferințe de presă, voi da toate numele celor care strâng bani din piața de la Bălți și ale celor din Guvernul de la Chișinău”. Acest om a fost împușcat din Kalașnikov în aceeași seară. Și ei mie îmi arătau cam ce s-ar putea întâmpla. Și eu le-am spus: „Băieți, am să merg cu o mașină blindată, am să-mi iau și un tanc, dacă o să am nevoie”. Și ce s-a întâmplat în trei luni de zile? Veniturile în piețele din municipiul Bălți au crescut cu 200% pe lună. Și acum uitați-vă la piețele din Bălți și la cele din Chișinău.”

Europa Liberă: Unde mai sunt alte scheme greu de distrus?

Renato Usatîi: „Vă spun, iată astăzi este o schemă în municipiul Bălți și este în toată țara, pe care nu am pârghii să o distrug – transportul ilegal. Ca să știți, astăzi în municipiul Bălți, nu mai vorbesc de Chișinău, sunt sute de microbuze, sute, dar la nivel național avem mii, care pentru a evita ceea ce ține de acte de permisiune, autorizații cu primăriile, băieții își iau licențe de taxi și circulă pe care stradă doresc, se opresc unde doresc și stau cât doresc. Vă dați seama? Deci, acest lucru este dirijat de ANTA.”

Europa Liberă: Agenția Națională pentru Transportul Auto…

Renato Usatîi: „Da, și asta îi distruge pe cei care într-adevăr vor să procure autobuze noi pentru a îmbunătăți situația în transport.”

Europa Liberă: Cu corupția o să vă descurcați ușor?

Renato Usatîi: „Eu deja am demonstrat…”

Europa Liberă: Nu ar trebui justiția să aibă în vizor corupția și marii corupți?

Renato Usatîi: „Corect, de asta am și vorbit despre lustrația la unii judecători, procurori, colaboratori MAI. Deci, dacă au fost implicați în dosare de rezonanță, sunt decizii CEDO, noi trebuie să facem un filtru ca aceștia nici să nu mai ajungă la vreo comisie, să vină ei să spună că: „Băi, iată că am fost presați de Plahotniuc și de asta le-am fabricat”... Știți cum, azi văd că unii procurori, unii polițiști de-amu îs în politică. Dacă nu distrugem corupția, noi putem să discutăm astăzi despre reforme în învățământ, despre reforme în justiție, dar corupția este ceea ce ne-a paralizat și ne ține paralizați.”

Europa Liberă: Și totuși, justiția este entitatea care trebuie să fie preocupată de dezrădăcinarea flagelului numit corupție.

Renato Usatîi: „Absolut, sigur, dar astăzi judecătorii schimbă culorile, care mergeau după plicuri la Serioja Iaralov, azi mulți, majoritatea merg la Dodon. Uitați-vă cum Plahotniuc influențează judecățile până în ziua de azi, a încercat Procuratura Generală să-i aresteze averile de peste hotare, ați văzut câte zile a durat judecata și până la urmă a respins. Deci, mie mandate ilegale de arest îmi făceau în 30 de minute și contra altora...”

Europa Liberă: De ce justiția atât de greu se schimbă la față?

Renato Usatîi: „Că Plahotniuc acum nu i-a intimidat, cum o făcea pe timpuri, pe judecători, eu sunt sigur că el a trimis un sac de bani, adică a făcut o propunere pe care un judecător, știți cum, că ei dacă erau deprinși cu un zece mii de euro, cu 50 de mii, cu 100 de mii și când Plahotniuc i-a… sunt sigur, nu cunosc cifra, dar sunt sigur că este o cifră enormă.”

Europa Liberă: Și acum, el mai poate pompa bani în Republica Moldova ca să-și apere onoarea și demnitatea?

Renato Usatîi: „Dar astăzi ce, nu se dă mită prin judecăți? Dvs., ce, numai Plahotniuc… ”

Europa Liberă: Nu, vă întreb, el este plecat de peste un an de zile, banii în saci nu mai pot fi aduși în Republica Moldova.

Renato Usatîi: „Eu sunt sigur că o parte sunt pe teritoriul Republicii Moldova, plus că astăzi majoritatea oamenilor de afaceri din anturajul lui Plahotniuc acum fac afaceri cu Dodon. Chiar credeți Dvs. că un 20 la sută, așa, să nu știe toată lumea, nu-i pune lui Plahotniuc deoparte Metalferos? Am vorbit despre această companie opt ani de zile, astăzi toți vorbesc despre, după investigația RISE despre 600 de milioane bani furați și nimeni nu vorbește despre nănașul lui Dodon, care și pe timpul lui Plahotniuc era director financiar, și astăzi continuă să fie. Despre care luptă cu corupția vorbim? Înțelegeți, Dodon este astăzi un președinte zero și un candidat la funcția de președinte zero, că el a mințit…”

Europa Liberă: De ce are sprijinul Rusiei, dacă îl are?

Renato Usatîi: „Dodon a acceptat ceea ce nu am acceptat eu, când au pornit la mine problemele în Federația Rusă, în 2018, percheziții, au încercat să mă bage într-un dosar penal, în altul. Celor de peste hotare…”

Europa Liberă: Ce nu ați acceptat Dvs.?

Renato Usatîi: „Să fiu un politician de buzunar, să ies cu anumite declarații. Nu vedeți, Dodon merge la Moscova, doar Rusia ne va salva, fără voi nu vom supraviețui ca stat.”

Europa Liberă: Vorbim despre amenințările la adresa securității Republicii Moldova, ați amintit despre corupție. Problema transnistreană este o amenințare?

Renato Usatîi: „Problema transnistreană astăzi poate fi soluționată, nu sunt de acord cu metodele care au avut loc în ultimii 20 de ani. Iată, eu mă uit la Bălți vorbitori de rusă, care nu prea cunosc limba de stat, și am început eu să aud niște vorbe despre Unire. Zic, stați, stați... Au trecut patru ani, eram în 2015 și acum suntem în 2020. Zic: „Dar ce s-a întâmplat”? – „Păi ne-am săturat, vrem drumuri ca la români, justiție ca la români”. Vă dați seama? Deci, ce ar însemna asta? Că cei din Transnistria astăzi, dacă ar vedea că în Republica Moldova sunt drumuri, este justiție, n-avem „kulioace”, nu se distrug afacerile, nu există atacuri raider – ei singuri în 24 de ore îl vor da jos și pe Krasnoselski, și pe Sheriff…”

Europa Liberă: Sheriff-ul ușor nu se dă jos.

Renato Usatîi: „Dna Valentina, când se ridică poporul, eu nu vorbesc despre cei din Sheriff,care au făcut bani cu Plahotniuc și acum fac cu Dodon, eu vorbesc despre oameni, cetățeni, că omul tot timpul vrea unde e mai bine, înțelegeți? Și dacă…”

Europa Liberă: Acolo este armată, armata Rusiei.

Renato Usatîi: „Așa... Și ce-i cu armata Rusiei?”

Europa Liberă: Cum rezolvați problema plecării armatei ruse?

Renato Usatîi: „Sunt niște exerciții foarte simple. Despre acest subiect se contrapunea cu Federația Rusă Voronin pe timpuri. Pe urmă erau Filat, Plahotniuc, dar sunt lucruri elementare și vă asigur că toți acești pe care i-ați văzut că declară că armata trebuie să fie scoasă, ei n-au făcut lucruri elementare, ca accesul de a transporta unele piese pentru aceste tancuri, deci sunt unele mecanisme când ai într-adevăr un gând, dar nu să-l declari la nivel politic, ca oamenii să vadă că iată acesta vrea să hotărască cu Transnistria.”

Europa Liberă: Există formatul de negocieri „5+2”, se discută problemele. Dvs. cum vedeți rezolvarea acestei probleme și cât timp v-ar trebui?

Renato Usatîi: „În primul rând, noi trebuie să facem ceva cu limba rusă. Nu contează ce statut va avea regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, dar problema care o să apară o să fie legată de limba rusă, fiindcă 90 la sută de cetățeni din regiunea transnistreană nu cunosc limba de stat. Noi o să trebuiască pe un termen, nu știu, de 5 ani, de 10 ani, trebuie de discutat să le dăm voie să-și facă studiile în limba rusă, căci altfel asta o să fie o problemă de bază. Deci, noi trebuie să nu ne gândim la formule bune pentru Krasnoselski sau Sheriff, noi trebuie să ne gândim la formule prin care îi vom atrage pe cei care locuiesc în regiunea transnistreană.”

Europa Liberă: Sunt posturi de control, este armată rusă, au moneda lor, este depozitul de muniții de la Cobasna, sunt probleme...

Renato Usatîi: „Sunt probleme, sunt probleme, deoarece nimeni nu a încercat real să le soluționeze.”

Europa Liberă: Deci, Transnistria este o amenințare la securitatea independenței, suveranității, integrității Republicii Moldova?

Renato Usatîi: „Eu n-aș spune asta. Este mai mult un pericol inventat de politicieni.”

Europa Liberă: Eu vreau să continui totuși cu pericolele la adresa securității Republicii Moldova.

Renato Usatîi: „Pericolul pentru securitatea națională erau principalii cei care au condus și conduc cu Republica Moldova. Asta v-o spun eu, că dacă mergi la o discuție, eu, practic, toată viața am locuit în Federația Rusă și am participat la mai multe negocieri și discuții, nu contează că erau legate de Lupu, de Filat și de Urechean pe timpuri. Știți cum, dacă au să vină liderii de la Chișinău ca niște motănași și se mai gândesc că încă le mai dau ceva în „kuliok” acasă, noi niciodată nu vom soluționa nicio problemă.”

Europa Liberă: Renato Usatîi va fi politician cu viziuni de stânga, de dreapta, încotro va duce Republica Moldova?

Renato Usatîi: „Renato Usatîi și oricare politician care pretinde să devină președinte în Republica Moldova trebuie să meargă în direcția pe care o vor cetățenii, dar nu miliarde pe conturi.”

Europa Liberă: Cetățenii spun că 50 la sută ar dori ca Republica Moldova să se apropie mai mult de Est și 50 la sută – mai mult de Vest.

Renato Usatîi: „Corect, dar dacă noi o să oprim aceste speculații și, într-adevăr, vom munci pentru binele Republicii Moldova, aceste divizări vor dispărea. Iată, cum i-am unit eu pe toți în Bălți? Doar Usatîi 63-70 la sută câștigă din primul tur, pe mine mă votează ruși, ucraineni, moldoveni, unioniști, pentru că văd că Usatîi face treabă. În Consiliul municipal am unul de la Maia Sandu, unul de la Andrei Năstase, unul de la Șor, vreo doi de ăștia rozovi, adică asta înseamnă că Usatîi a făcut tot posibilul ca să-i unească pe oamenii și să muncească pentru binele orașului.”

Europa Liberă: În ultimul timp ați încercat să atrageți mai mulți simpatizanți din partea diasporei.

Renato Usatîi: „Ce înseamnă „ați încercat”? Iaca, spuneți, vă rog.”

Europa Liberă: Am văzut că organizați de la distanță întâlniri cu cei din diasporă sau că le transmiteți anumite mesaje. Acum continuă înregistrarea prealabilă a celor care vor să participe la acest scrutin, de opt ori cel puțin a crescut numărul celor din Federația Rusă care vor să participe la alegeri. Cum explicați fenomenul?

Renato Usatîi: „Foarte simplu vă explic fenomenul. Iată, alegeți orice stat european și eu acuși o să vă arăt câte sute de oameni doriți, atâția am să-i înregistrez.”

Europa Liberă: Estimativ, câți cetățeni aflați în Federația Rusă credeți că vor participa la alegerile prezidențiale?

Renato Usatîi: „Am observat un lucru în 2016 și în 2019 că la multe secții de votare nu au prea venit, au venit câteva sute de oameni. Mai ales în Novosibirsk sau Kemerovo țin minte că au venit vreo 50 de persoane și Țîrdea scrie pe Facebook că 80 la sută l-au votat pe Dodon, dar nu scrie câți au venit.”

Europa Liberă: Câți moldoveni aflați în Rusia credeți că vor participa la vot?

Renato Usatîi: „Nu, eu vă spun câți ar trebui, nu câți va desena Dodon. Deci, maximum pot să participe real până în 9.000 de persoane, până în 9.000, la toate secțiile de votare din Federația Rusă. D-apoi la alegerile parlamentare din 2019 sau prezidențiale din 2016 au participat vreo 6.000.”

Europa Liberă: Din regiunea transnistreană câți alegători ar putea să participe?

Renato Usatîi: „Acum n-au să fie. Iaca, aici Dodon chiar vă spun că-i unica dată când nu minte că el n-o să organizeze autobuze, cum a făcut-o Plahotniuc, nu de asta că el nu vrea, ci de-atâta că a avut niște conflicte în ceea ce ține de energia electrică și alte scheme cu Sheriff și cu Krasnoselski, mai mult cu Sheriff...”

Europa Liberă: Dar de ce ar fi avut conflicte?

Renato Usatîi: „Și ei i-au spus clar că nu au să-i dea niciun autobuz din Transnistria. Dodon disperat a plecat la Moscova, a încercat să-i convingă pe cei de la Moscova să-l pună la loc pe Krasnoselski, dar de la Moscova i s-a spus: „Clarificați-vă singuri între voi, nu ne implicați pe noi în asta!”. Deci, lui i s-a refuzat acest suport, nu că Dodon nu ar vrea acest suport. De asta noi n-o să avem ceea ce am avut la alegerile precedente, că Dodon s-a pregătit. Iată, spre exemplu, pot să public un document din Primăria Rezina, dacă nu greșesc, unde în case de cultură de-acum pregăteau câte 4-5 secții de votare. Adică, ei sunt pregătiți din vară, dar Dodon a fost șocat când a primit un refuz foarte dur și într-o manieră foarte dură de la cei din Transnistria. Deci, problema e că ei nu vor.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați zis că ar fi fost niște neînțelegeri referitoare la problema energetică?

Renato Usatîi: „Da, și la țigări, pentru că Dodon îi șantajează. De exemplu, am publicat niște documente acum două săptămâni care demonstrează că au fost reținute țigări în portul din Odesa, agentul economic, care ar fi Sheriff-ul care deține anume acele țigări, are un proces de judecată ca să-și scoată marfa. Dodon le transmite mesaje de genul: „Spuneți, vă rog, să vă anulez licența la această companie care permite vânzarea țigărilor la export astăzi sau peste o săptămână?” Ce ar însemna mesaje de genul acesta? Nu poți să fii într-un proces de judecată în Ucraina, fiindcă trebuie să ai o licență valabilă. Dacă, de exemplu, ASP-ul anulează această licență, aceștia nu-și pot scoate marfa prin judecată din Odesa. Și alte pârghii pe care Dodon le utilizează, că el doar știe numai să dea din degete...”

Europa Liberă: Dar cu energetica?

Renato Usatîi: „Și cu energetica ar exista ceva. Deci este absolut o schemă nouă ce ține și de energia electrică, și de gazele naturale, ce ține de „Moldova-Gaz”. Cu această informație voi reveni mai târziu. Am nevoie de puțin timp ca să mă pregătesc.”

Europa Liberă: Creditul rusesc de 200 de milioane de euro va veni în Republica Moldova?

Renato Usatîi: „Nu pot să vă spun. Totul depinde de faptul cât de tare Dodon va avea posibilitatea să-i convingă pe ruși că el are șanse să câștige, că în Federația Rusă se spune clar acum: „Dacă trece Dodon cu Maia Sandu, mai sunt șanse, puține, dar sunt șanse ca Dodon să câștige, dacă vine Usatîi, Usatîi îl rupe”, fiindcă am votanți de centru-dreapta, de centru-stânga. Deci, rușii – și asta o știu sigur din informațiile pe care le dețin – că Dodon devine tot mai slab și mai slab și să-i dai la unul 200 de milioane și acesta acuși și-a mai umple buzunarele înainte de a pleca... Dodon se află într-o situație foarte urâtă, ca să înțelegeți, eu vă asigur că el nici n-o să poată fi prezent la inaugurarea mea de președinte, dar în Rostov internetul este bun și...”

Europa Liberă: Dl Usatîi, de unde aveți atâta informație? Cine vă furnizează informațiile?

Renato Usatîi: „Știți cum, pe timpuri eram...”

Europa Liberă: Numai un FSB-ist poate să dețină atâta informație.

Renato Usatîi: „Și Kroll-ul tot numai un FSB, și portul din Odesa numai un FSB... Haideți să nu... Deci, oamenii, inclusiv când a ajuns Kroll-ul la mine, despre Kroll au vorbit patru ani de zile că este...”

Europa Liberă: De unde aveți atâta informație?

Renato Usatîi: „Deci, oamenii au încredere în mine, fiindcă eu fac totul public, eu nu merg pe varianta: aha, despre acesta vorbesc, dar pe acesta să-l mai țin că cumva să-l șantajez. Orice informație ce vine la mine și ține de corupție sau de vreo ilegalitate, eu o fac publică și am făcut-o asta tot timpul și voi face-o. Vă dați seama, câtă informație eu am publicat fiind, cum spunea Iurie Leancă, el era un pur și simplu prim-ministru, dar eu eram un pur și simplu primar de Bălți. Vă dați seama cât de bine vor fi informați cetățenii, dacă voi avea funcția de președinte sau o altă funcție care îmi va permite să am acces la nivel național oficial, adică să spun: „Oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă. Deci, alaltăieri au fost create două grupuri la SIS. În grupul lui Maia Sandu sunt șapte persoane, în grupul lui Renato Usatîi – opt.” Așa-i numesc ei – „grupul lui Maia Sandu” și „grupul lui Renato Usatîi”.”

Europa Liberă: Cine le-a creat?

Renato Usatîi: „Le-a creat conducerea SIS-ului, deoarece procuratura a refuzat de câteva ori clar orice filaj, orice interceptare trebuie să fie legată de vreun dosar penal măcar desenat, dar oricum nu poți…”

Europa Liberă: Și SIS-ul ar fi creat?

Renato Usatîi: „Da, desigur, deoarece tehnică specială pentru interceptarea convorbirilor, că mulți spun că are MAI-ul, nu, ea este doar la SIS. Iată, MAI-ul ca să vrea chiar să o facă ilegal trebuie să se adreseze la SIS. Vă dați seama, adică e o problemă? Dar cei din SIS, având acest utilaj, având doar un registru în care sub diferite coduri, sub diferite nume, deci, Maia Sandu, spre exemplu, o scrie proiectul „căprioara”, ei nu scriu: „interceptarea Maia Sandu” sau „Renato Usatîi-gastarbeiterul” așa-numit. Deci, ei prin asta se ascund, că dacă vine un control, spre exemplu: „Băi, ian dați încoace să vedem...”, deci ca să nu se vadă după cine se lucrează. Și aceste grupuri sunt organizate nu doar pentru filaj ilegal, ci se începe totul ce a fost pe timpul lui Plahotniuc: instalarea ilegală a camerelor video, microfoanelor prin birouri, la locurile de domiciliu, că majoritatea politicienilor pe timpul lui Plahotniuc au fost șantajați și nu doar politicieni, au fost șantajați doar cu sex tape-uri, chestii de acestea murdare.”

Europa Liberă: Mai pot apărea asemenea video-uri în spațiul public?

Renato Usatîi: „D-apoi dacă cei care au lucrat la Plahotniuc, toți specialiștii aceștia astăzi lucrează la Dodon, deci, ei știu doar prin murdării. Iată, eu să merg în campanie și consider că fiecare politician care trebuie să meargă: „Măi, ce ai făcut tu pentru Republica Moldova în ultimii șase ani?” Eu merg astăzi în fiecare centru raional, că-i Vulcănești, că-i Drochia, că-i Fălești, și spun: „Trei milioane am investit în asta, cinci milioane aici, asta am reparat”...”

Europa Liberă: Dar campania prezidențială se va axa pe atac la persoană sau pe atac la probleme?

Renato Usatîi: „La Dodon, doar pe atac la persoane, că Dodon nu a soluționat nicio problemă reală și Dodon astăzi numai o să inventeze, o să facă vreo combinație să-i certe pe Maia Sandu cu Năstase, să-l facă pe Usatîi să înceapă a o înjura pe Maia Sandu.”

Europa Liberă: Câți bani se cheltuiesc pentru o campanie electorală?

Renato Usatîi: „Am făcut un calcul la campania asta prezidențială, spre exemplu, dacă facem un contract de reclamă…”

Europa Liberă: Spuneți-mi suma cât se cheltuiește.

Renato Usatîi: „Nu există o sumă pentru toți candidații. Eu pot să vă spun, eu am făcut un calcul ca…”

Europa Liberă: Și ce arată calculul?

Renato Usatîi: „Deci, calculul îmi arată că o campanie e de până în 10-12 milioane de lei, dar asta ar însemna că să fie la toate televiziunile în fiecare zi cu spoturi, că acestea sunt cele mai scumpe, deci eu am calculat…”

Europa Liberă: Deci, 12 milioane de lei ar fi suficient pentru o campanie?

Renato Usatîi: „În cazul lui Dodon îs peste 20 de milioane de euro, vă asigur eu.”

Renato Usatîi: un șir de afaceri controversate Autoritățile ruse l-au inclus în 2020 pe primarul orașului Bălți, Renato Usatîi, pe lista persoanelor căutate internațional pentru presupuse infracțiuni financiare în Rusia - ultimul incident dintr-un șir de controverse legale în care este implicat politicianul și omul de afaceri. Renato Usatii s-a refugiat în Rusia în 2016 după ce instanțele moldovenești l-au acuzat de tentativa de ucidere a unui bancher rus la Londra. El a susținut atunci că este victima unui dosar politic, creat la ordinul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Usatîi s-a întors în R. Moldova în iunie 2019, la scurt timp după ce Partidul Democrat a pierdut puterea și Vlad Plahotniuc a părăsit țara pentru a evita arestarea pentru presupuse infracțiuni de corupție. Usatîi a fost reales primar al municipiului Bălți în octombrie 2019, când a câștigat 65 la sută din voturi. În R. Moldova rămâne sub suspiciunea de a fi organizat tentativa de asasinare a bancherului rus Gherman Gorbunțov, la Londra. Organizația de investigatii jurnalistice OCCRP „Killers Inc” a dezvăluit, într-un documentar, legături între Usatii și o tentativă de asasinat împotriva lui Gorbunțov, care a fost împușcat de șase ori, dar a supravietuit atacului. Usatîi a neagat orice legătură cu incidentul de la Londra . La Chișinău, Procurorul General, Alexandru Stoianoglo declara la începutul lunii septembrie 2020 că nu există niciun fel de dovezi în dosarele penale pornite pe numele lui Renato Usatîi, în perioada fostului regim controlat de Vladimir Plahotniuc și că acestea trebuie clasate. Stoianoglo a făcut declarația, în cadrul emisiunii “Politica”, moderată de jurnalista Natalia Morari.

Europa Liberă: Usatîi este unul dintre cei mai bogați candidați la funcția de președinte, cu numeroase case în Federația Rusă, ați declarat un teren extravilan în Republica Moldova și alte trei terenuri intravilane în Federația Rusă, șapte case…

Renato Usatîi: „Nu, mai multe terenuri acolo sunt, în Federația Rusă.”

Europa Liberă: Mai mult de trei?

Renato Usatîi: „Da, ele sunt indicate toate.”

Europa Liberă: Șapte case, un garaj, trei construcții, ați trecut în declarația de avere ceasuri scumpe. La cât se estimează averea lui Renato Usatîi?

Renato Usatîi: „Da, deci, tot ce este în declarație. Știți de ce scriu că cel mai bogat? Fix așa râdeam când eram cel mai bogat candidat la funcția de deputat în 2014, când m-au pus pe primul loc pe mine și pe Plahotniuc cu sute de milioane de euro și era pe locul doi sau trei, ceva de genul acesta, și fix așa cum toți știu cât câștigă Dodon, eu n-am ascuns că e Rolls-Royce, că e casă la Moscova, că e ceas, eu nu ascundeam după verișori, cumnați, cumetri, deci ceea ce făceau ei și eu sunt fix așa cum anul trecut era cea mai scumpă campanie a lui Usatîi, deoarece…”

Europa Liberă: Sunteți miliardar?

Renato Usatîi: „Doamne ferește! Haideți să vorbim despre milioanele de dolari pe care le-am avut, erau vreo opt milioane de dolari după cursul din 2014, eu am arătat toți banii, banii care erau în cash, în mașini, în case, în terenuri...”

Europa Liberă: De la „laundromat” ceva v-a revenit?

Renato Usatîi: „Dna Valentina, persoanele care au dat declarații că Usatîi cu Plahotniuc, Platon sunt persoane condamnate sau sunt în arest și persoanele pe care eu nu le-am văzut niciodată în viață. Iată, eu pe Platon îl cunosc...”

Europa Liberă: Și îl cunoașteți de unde și de ce, și până unde l-ați cunoscut?

Renato Usatîi: „Pe Platon eu l-am cunoscut când el a devenit deputat la AMN, la Urechean și când Plahotniuc umbla prin Moscova și Platon încerca să blocheze numirea lui Zubco la funcția de procuror general cu Untilă, era pe atunci la Urechean, erau vreo patru-cinci deputați, nu țin minte numele la toți, că Urechean atunci a vândut funcția de procuror general lui Plahotniuc. Și Platon încerca să o blocheze, iar Plahotniuc umbla disperat prin Moscova, adică era gata să facă orice cine va putea să-l influențeze pe Platon ca... Dar am vorbit o dată în public, el atunci a venit la Caramalac, pe care, apropo, tot mi-l băgau mie, și Caramalac acum dă declarații că el toată viața a fost agricultor. În „laundromat” a fost agricultor, a cumpărat de la Platon energie electrică sau nu știu ce și el scrie că Platon...”

Europa Liberă: Afaceri cu Platon ați avut?

Renato Usatîi: „Niciodată nu am avut nicio afacere, dar persoanele…”

Europa Liberă: Și nici n-ați pus la cale nimic?

Renato Usatîi: „Dna Valentina, vă spun încă o dată, n-am avut nicio afacere, cu Platon am discutat, acum l-am văzut de câteva ori recent, după ce s-a eliberat din pușcărie, dar…”

Europa Liberă: Ce-i în capul lui, ce vrea să facă?

Renato Usatîi: „Eu l-am chemat pe dânsul să-mi răspundă clar că ăștia, toți vagabonzii ăștia care au dat declarații sunt foștii lui parteneri din „laundromat” și zic: „Băi, când am văzut lista la toți care au declarat, cunosc”…”

Europa Liberă: Dvs. l-ați invitat la discuție?

Renato Usatîi: „Da, eu l-am chemat să-mi explice, nu ca să... Zic: „Băi, lămurește-mi ce-i cu…” Eu chiar am rămas surprins, ca să știți, Platon cât era în pușcărie a fost presat și cineva din Federația Rusă, și din partea lui Dodon, i s-au pus condiții de ruși, dacă vrei pe sora ta să o lăsăm liberă, că ea a fost implicată în „laundromat”, este în acest dosar…”

Europa Liberă: Da, este investigația...

Renato Usatîi: „…și i-au spus: „O eliberăm pe sora ta, dar dă-ne declarații că Usatîi a fost partener în „laundromat”, că a finanțat partidul din „laundromat”...” Și Platon nu a făcut-o. Și eu l-am întrebat, zic: „Băi, dar de unde atâta generozitate, adică de ce nu ai acceptat propunerea rușilor?” Asta era întrebarea numărul unu și el îmi spune că „bun, ăștia, toți care au scris, că la unul i-a povestit Platon în restaurant zece ani în urmă, la altul opt și tot așa”. Dar, dna Valentina, dacă o să fie prezentată o probă de 100 de dolari, nu de 1.000, de un milion – eu sunt gata să merg la pușcărie pe viață, adică…”

Europa Liberă: Dar miliardul dispărut, cel mai bine îl cunoaște cum a dispărut Platon?

Renato Usatîi: „Eu am investigat foarte mult atunci de miliard și am vorbit, eram primul când în mai 2014 am spus că deja se fură bani din bănci. Nu, atunci Plahotniuc avea tot timpul o strategie, unde era implicat el să bage pe cineva acolo. Deci, eu, după cum țin minte, era Șor, era Filat... Dacă Plahotniuc îl reținea pe Platon pentru „laundromat”, adică n-avea să iasă Platon astăzi din pușcărie și mulți alții, dacă erau…”

Europa Liberă: Cine l-a ajutat să iasă din închisoare?

Renato Usatîi: „Dar nu l-au ajutat, astea sunt speculații.”

Europa Liberă: Mă interesează totuși, electoratul ce face în turul doi...

Renato Usatîi: „Îl votează pe Renato Usatîi, ce poate să facă?”

Europa Liberă: ...pentru că discut cu simpatizanți ai lui Ilan Șor și ei spun că ar putea să-l sprijine pe Igor Dodon, discut cu simpatizanți ai Partidului Democrat, ziceau că o să rămână la latitudine fiecăruia cum să voteze în turul doi. Dvs. ce spuneți despre bazinul electoral, dacă nu ajungeți în turul doi?

Renato Usatîi: „Asta o să discutăm după turul întâi, dar vă asigur un lucru: Igor Dodon nu va mai fi președintele Republicii Moldova! Candidat…”

Europa Liberă: Ați putea să vă împăcați și cu o înfrângere a Dvs.?

Renato Usatîi: „Haideți să admitem, nu cred că o să aibă loc, dar să admitem, să spunem că Usatîi rămâne pe locul trei cu 18 la sută. Deci, toți cetățenii din Republica Moldova, toți partenerii o să vadă potențialul real al lui Usatîi, nu ceea ce desenează Dodon, da? Noi avem următoarele alegeri anticipate parlamentare...”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale ați intui?

Renato Usatîi: „Postelectorale – Dodon minte că vrea anticipate. Dodon va încerca să-și păstreze coaliția, vă dați seama, Dodon, care astăzi are 37 de deputați, când va pierde alegerile prezidențiale, dar el le va pierde, maximum la ce vor putea pretinde socialiștii va fi 20 la sută. Cel care va câștiga alegerile prezidențiale o să aibă 40 la sută în anticipate și pentru ce Dodon să înlocuiască 37 de deputați cu 20? Plus dispare Pașa Filip cu o parte de-ai lui Plahotniuc, Candu nu văd să treacă pragul, deci astea sunt…”

Europa Liberă: Ion Chicu rămâne premier?

Renato Usatîi: „Nu, Pușcuță vine. Deci, dintâi Dodon a negociat cu Chicu ca și cum să imită o plecare, dar acum chiar și Chicu înțeleg că o aflat că Dodon vrea toate problemele pe care le-a avut să le bage pe capul lui Chicu și să-l aducă acum pe Pușcuță prim-ministru și vrea să o facă nu cândva, dar acum...”

Europa Liberă: Și e posibil acest scenariu să fie realizat?

Renato Usatîi: „Eu vă spun ceea ce a decis Dodon, dar o să facă el ori nu, că acesta nu-i scenariul meu, asta-i ceea ce se planifică.”

Europa Liberă: Criza sanitară cum este gestionată? Și dacă pandemia de COVID-19 este și ea o amenințare la securitatea națională?

Renato Usatîi: „Este gestionată foarte prost… Este o amenințare și aici iată am pregătit, am luat niște acte, nu vorbesc despre ele, spre exemplu, am primit o scrisoare de la Comisia Electorală Centrală către toți primarii din țară ca să evităm secțiile de votare în școli. În municipiul Bălți, iată am o notă informativă de la colegi, este scris clar că avem peste 50 de secții de votare – 58, din care 48 sunt în școli. Această situație o avem și în Chișinău și, practic, în toate localitățile. Și ei scriu că „nu le deschideți în școli, deschideți-le în altă parte”. Nu sunt locuri, sunt școli unde într-o școală mare sunt și două-trei secții de votare. În același timp, ei în loc să se gândească despre cum să gestioneze criza, măi oameni buni, a doua zi, pe data de 2 noiembrie, sute, zeci de mii de copii din toată țara vor merge la școală. Vă dați seama, mii de oameni vor fi duminică în aceeași secție de votare? Eu deja am vorbit cu colegii de la Bălți, am zis că urgent comisia locală ce ține de problemele de sănătate publică, urgent să facă o adresare la Comisia națională: „Băi nebunilor, ori pe data de 2 faceți zi liberă pentru școlari, ca noi să le pregătim, să le dotăm”, că ei toți spun: „Fiecare să vină la vot în mască”, am văzut eu ce înseamnă oamenii care votează în mască, când colectam semnături, că erau morți și la Năstase, și la mine pe listă…”

Europa Liberă: Cum s-a gestionat perioada aceasta pe timp de criză sanitară de către autorități?

Renato Usatîi: „Foarte prost. Au pornit pregătirea monopolului pentru familia Dodon cu această afacere cu dezinfectanți și le recomand la toți să vadă investigația care a apărut în „Ziarul de Gardă”, ieri. Ca să vedeți că deja ei se pregăteau să facă bani.”

Europa Liberă: Sistemul sanitar va rezista?

Renato Usatîi: „Depinde ce va fi în toamnă. Astăzi, eu sunt în dialog permanent cu medicii din Bălți și din alte orașe din Republica Moldova. Deci, vă dați seama, dacă până în ziua de azi ceea ce ține de lucrurile elementare pentru doctori, nu mai vorbim de pacienți, e normal ca Usatîi să hrănească doctorii din buzunarul lui, pe când asta trebuie s-o facă statul? Ei muncesc! Eu le-am achitat aprovizionarea pe ultimele 4-5 luni, acum nu am dreptul conform legii, pentru că suntem în campanie, dar asta nu-i normal. Nu-i normal ca Usatîi să fie unicul în țară care achită transportul la toți doctorii care vin din suburbii, sunt 400 de persoane zilnic. Adică nu achită Usatîi, achită primăria, dar acest lucru trebuie organizat la nivel național și dacă nu se face...”

Europa Liberă: Deci, ce notă puneți felului cum au gestionat autoritățile criza sanitară până astăzi?

Renato Usatîi: „Autorităților nu pot să le pun „2”, nu pot să le pun „3”, pot să le pun un „5” sau mai bine le pun un „4” și mai mult nu-i primesc la examen...”

Europa Liberă: Ce mesaj o să aveți pentru Igor Dodon după alegerile prezidențiale?

Renato Usatîi: „Că o să aibă la Penitenciarul nr. 13 sau în alt loc condiții bune de trai, nu le-a făcut Filat pe timpuri, nu le-a făcut Plahotniuc, o să le fac eu. O să aibă toate dosarele, toate judecățile vor fi transparente, o să fie probe, o să meargă la pușcărie, n-o să fie, n-o să meargă. Dar probele o să fie, începând cu piloții din Afganistan... Deci, eu n-o să merg pe 20 de aspecte, sunt scheme clare unde Dodon trebuie să fie tras la răspundere.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon spune că-i așteaptă în cătușe pe Vladimir Plahotniuc și pe Ilan Șor în Republica Moldova?

Renato Usatîi: „Of! Dvs. îl credeți pe un om care a mâncat numai din „kulioace”. Deci, omul care a făcut bani, doar public am recunoscut și eu, dna Valentina, Dodon lua cândva de la mine câte 60 de mii de dolari pe lună, când a plecat de la comuniști, doar a ieșit și Șor și a spus că i-a dat bani, cu Plahotniuc de-acum chiar a văzut și toată țara „kuliokul” cum i-a venit, da?”

Europa Liberă: Procuratura, cel puțin, a zis că nu s-a văzut că erau bani?

Renato Usatîi: „Nu, procuratura a spus corect și mulți fac speculații, sunt mai multe discuții care au apărut pe globul pământesc între oameni de afaceri, între politicieni și nu au putut fi trași la răspundere penală, pentru că n-au fost autorizate din start filmările.”

Europa Liberă: Cine câștigă alegerile prezidențiale?

Renato Usatîi: „Cine câștigă? Eu lupt pentru victorie, important e că le pierde Dodon, dar deja vor decide cetățenii. E important să-l trimitem...”

Europa Liberă: Dar intenționat sau nu n-o criticați pe Maia Sandu?

Renato Usatîi: „Nu, uitați-vă, eu am spus de mai multe ori că dumneaei este cinstită, dar, iată, eu ca primar am demonstrat că la Usatîi 3-4 ani la rând primăria din Bălți îi cea mai transparentă. Dumneaei a fost ministru al educației și când era în mandatul de ministru am criticat-o permanent și acum pot s-o critic, pentru că nu sunt de acord cu ceea ce a făcut dumneaei ca ministru al învățământului, iar ca prim-ministru mai mult îl criticam pe Năstase și se supăra Andrei Năstase, că, iaca, Usatîi o laudă...”

Europa Liberă: Dar, apropo, despre Andrei Năstase ce ne puteți spune, ce șanse are?

Renato Usatîi: „Andrei n-a făcut nimic ca ministru de interne, a avut o platformă ideală, nu că să iasă cu Kroll-2. Eu eram cu tractorul pe pistă la aeroport în prima seară când ei erau, dar ei ședeau și-mi dădeau din mână, adică «до свидания, наш ласковый Миша!» („la revedere, tandrul nostru Mișa!”), adică... Am avut eu alte așteptări, cu Andrei Năstase am protestat împreună, dar astăzi când eu văd că toată strategia lui Dodon se construiește doar pe distrugerea imaginii lui Usatîi și a Maiei Sandu, prin asta se demonstrează că are frică de noi doi.”

Europa Liberă: De ce sondajele îl dau cu cele mai mari șanse învingător pe Igor Dodon?

Renato Usatîi: „Dodon și la ședință, când e într-un grup mic de consilieri, recunoaște că: „Măi, am pârlit-o”, dar în ședințe mari: „Măi băieți, am cifre, avem șanse să câștigăm din primul tur” și de aici dna Greceanîi merge la nord, ca să știți, plafonul pe care le-a dat minimum pentru toți conducătorii PSRM din nordul țării, vorbesc de raioanele de la Fălești până la Briceni, „dacă Dodon n-o să aibă minimum 30 la sută în fiecare raion, o să plece din funcții președintele de raion și conducătorul organizației raionale”. Vă dați seama? Deci, unde plafonul minim ei îl puneau în 2016 de 50 la sută, acum e 30. O să fie tare interesant!”

Europa Liberă: Dar Dvs. aveți datele unui sondaj pe intern care arată altceva?

Renato Usatîi: „Eu le am toate pe care le are Dodon. Pur și simplu care-i problema? E că Dodon și pe mine m-a mințit de vreo două ori, vede că eu dau cifre la mai multe televiziuni: Dodon – 26, Dodon – 28, Dodon înțelege că ceva se întâmplă și el deja de multe ori le dă cu cifre false chiar colegilor lui, ca să vadă cum ajunge la mine informația și de vreo două ori m-am greșit, dar este un sondaj de bază pe care l-am văzut, este într-o cădere. Maia Sandu nici nu tare scade, dar nici nu crește, adică stă pe loc, dar Dodon este într-o cădere permanentă. Deci, cum a avut el într-adevăr peste 40 la sută în 2016, Dodon astăzi e la 26%, era zece zile în urmă, adică poate acum are 22...”

Europa Liberă: Până la 1 noiembrie, situația poate să se schimbe.

Renato Usatîi: „Dodon va profita și va merge doar cu murdării, critici. Doar au spus că va fi o campanie curată, uitați-vă ce se întâmplă deja pe internet, știri că Bălțiul e plin de gunoi...”

Europa Liberă: La dezbateri nu va participa dl Dodon...

Renato Usatîi: „Dar el nu are ce să spună despre realizările lui. Eu la dezbateri aveam două variante să mă văd cu Dodon. Prima – să mă văd cu dânsul la dezbateri, el n-o să vină; a doua variantă – să am cu dânsul o întrevedere la procuratură, între martor și bănuit, în fața justiției, deci, oricum o să ajungem...”

Europa Liberă: Ați mai fost întrebat, dacă eventual s-ar putea să se ajungă și în Republica Moldova la un scenariu asemănător cu cel din Belarus, după aflarea rezultatelor prezidențiale?

Renato Usatîi: „Totul depinde de ce va face Dodon.”

Europa Liberă: Admiteți că pot fi fraudate alegerile?

Renato Usatîi: „Da, sigur! Nu vor fi fraudate prin elementul transnistrean, dar pe interior, vă spun încă o dată, Dodon i-a preluat pe toți ăștia care fabricau dosare la Plahotniuc, că erau trolli, că erau cu PR negru, că erau cu filmulețe, cu sex tape-uri, toți azi sunt la Dodon. Și Dodon l-a avut drept unicul învățător pe Plahotniuc. Eu cu Plahotniuc tot mă cunoșteam, dar eu cu Plahotniuc puteam să beau vin în Drive, în clubul de noapte, cu vreo 2-3 mirese, dar Dodon ședea și învăța schemele, oamenii. Adică am avut relații diferite, cum arată mulți că, uitați-vă, Plahotniuc l-a dus atâta, dar, în primul rând, acest video l-am publicat eu câțiva ani în urmă și eu mergeam la dânsul la sărbători, el venea la mine. Eu nu am avut afaceri, eu nu am avut parteneriat secret...”

Europa Liberă: Îl va aduce justiția pe dl Plahotniuc în Moldova?

Renato Usatîi: „Eu nu știu cum îl va aduce justiția, dar sunt sigur că o să-l aduc eu. Eu cred că cetățenii să ne pună în rând, iată așa: Usatîi, Dodon, Maia Sandu și cetățenii să se uite și să spună care dintre noi trei mai tare s-ar asemăna cu cel care o să-l aducă în țară.”